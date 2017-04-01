ДорогоеФруктовое доброутреннее
Доброе утречко!
Сегодня День веб-мастера
Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием
И Всемирный день крысы
А теперь новости
В Японии появилось кафе с зоной для сна
В Токио в районе Харадзюку открылось кафе, в котором присутствуют специально оборудованные зоны для сна. В кафе установлено 10 высокотехнологичных кроватей, которые благодаря особому освещению и наушникам помогают клиентам быстро погрузиться в сон. Однако, по правилам заведения, посетители могут спать только в течение двух часов и должны сделать заказ, по меньшей мере, одного блюда из меню. Перед тем как лечь спать все желающие могут получить бесплатную чашку кофе без кофеина, а также еще одну чашку обычного кофе после пробуждения.
Источник: http://kedem.ru/news/n2017-04-02-13-00-52/
В Бразилии обнаружили туннели ленивцев
Огромные бразильские пещеры не являются результатом геологических процессов в Бразилии. По словам ученых, эти пещеры были вырыты гигантскими ленивцами, которые обитали на территории Южной Америки около 35 млн лет назад.
По данным ученых и специалистов, огромные дыры были вырыты в результате жизнедеятельности гигантских ленивцев, которые заселяли территорию Бразилии более 30 миллионов лет назад. Крупные особи этого вида достигали 6 метров роста и 2 тонны массы. В отличии от современных ленивцев их предки жили не на деревьях, а на земле, в пещерах, вырытых ими.
По словам ученных, гигантские ленивицы были вынуждены рыть пещеры, чтобы спасаться от своих врагов и для защиты своего потомства от разных ситуаций. Также они складировал еду в своих пещерах.
Источник: http://svopi.ru/nauka/174291
Вопрос на сегодня:
Есть какая-то еда, которая вам раньше не нравилась, а теперь вы ее обожаете?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это редкие фрукты по заоблачной цене
Все любят впиться зубами в сочный персик или похрустеть яблочком. Но тратить на них целое состояние?
Дыня Yubari
Дыню «юбари» выращивают в теплицах на японском острове Хоккайдо, прикрывая от солнца специальными «шляпками». Это очень сладкая, идеально круглая дыня с кожурой, рисунок которой напоминает трещинки на древнем японском фарфоре.
В среднем «юбари» стоит около $ 300, но две самые дорогие из них были проданы с аукциона за $ 27 000.
Черный арбуз Densuke
Этот арбуз, обладающий «особым типом сладости», растет только на японском острове Хоккайдо. Кожура у него темно-зеленая, почти черная, без полос и пятен, поэтому его называют черным арбузом. Densuke продается в специальных черных коробках, подчеркивающих его цвет. Японцы считают такие арбузы ценным подарком.
В среднем арбуз Densuke стоит $ 250, но самый большой из них был продан с аукциона за $ 6 100.
Виноград Ruby Roman
Этот красный виноград, выведенный японскими селекционерами, — самый дорогой в мире. Каждая из ягод — размером с мячик для пинг-понга, а вкус у них необыкновенно сладкий — в них содержится 18 % сахара.
Виноград стоит около $ 65 за ветку, но в 2016 году гроздь весом 700 граммов была продана с аукциона за $ 10 900.
Манго «яйцо солнца»
Манго этого сорта весят не менее 350 граммов и обладают повышенной сладостью. Пара таких манго была продана с аукциона в Японии за $ 3 000.
Квадратный арбуз
Эти арбузы создали фермеры японского острова Сикоку. Для придания формы их помещают в специальные контейнеры-кубы. Ухаживать за такими арбузами очень сложно, и, достигнув желаемой формы, они не успевают созреть. Поэтому квадратные арбузы покупают в основном в декоративных целях — например, для украшения витрин. Стоят они от $ 200 до $ 800.
Клубника из фруктового бутика
Кажется, что это обычная клубника. Но эти ягоды отобраны из сотен других по принципу идеальной формы. Продаются они в роскошном фруктовом салоне Sembikiya в Токио. Стоят $ 69 за упаковку, в которой 12 штук.
Яблоки Sekai Ichi
Эти яблоки — гордость японских селекционеров. Они могут достигать веса в 2 килограмма! Сады, в которых они выращиваются, опыляют вручную с помощью специальных палочек. Японцы считают эти яблоки большим деликатесом и едят их в основном по праздникам. Каждое из яблок стоит $ 21.
Декопон
Декопон (Dekopon, или Sumo Fruit) — гибрид мандарина и апельсина, который тоже выведен в Японии. Утверждают, что это самый вкусный цитрус в мире — сладкий, с легкой кислинкой, с тончайшими перегородками между дольками, он больше и сочнее других цитрусовых. Один декопон стоит $ 13.
Груши в форме Будды
Груши в виде маленьких Будд и младенцев придумали выращивать китайские фермеры. Они закрепляют на плодах прозрачные пластиковые формы, и при созревании груши обретают вид маленькой скульптуры. Легенда, оправдывающая высокую цену каждой груши — $ 9, гласит, что эти плоды дарят бессмертие.
Бананы Gokusen
Каждый такой банан упакован в отдельную коробку и имеет серийный номер. Бананы Gokusen растут в экологически чистом районе Филиппин на высоте 500 метров над уровнем моря. Они выведены из 100 сортов и на треть слаще, ароматнее и нежнее обычных бананов. Один такой весит ровно 200 граммов и стоит $6. Продаются бананы в строго ограниченном количестве.
Нашла тут.
Конкурса не будет из-за событий в Санкт-Петербурге. Спокойного вам дня
Проснуться и прочитать ужасную новость...Столько боли...ПлАчу...Земля пухом погибшим...
Пока у меня нет пищи, которая бы внезапно понравилась) Если я что-то не люблю есть, то уже не люблю)))
Я раньше в детстве ненавидела жареную картошку. Теперь люблю, но вот парадокс: в детстве можно было есть, сколько влезет, а сейчас нельзя вообще...
Странные эти японцы... У нас эти же фрукты, пусть неидеальной формы и не настолько сладкие (что, кстати, тоже вредновато), можно купить за сравнительно небольшие деньги. Гибрид мандарина и апельсина стоит, например, чуть больше $3 за кило!
Все у них с ног на голову
Соболезную родным и близким погибших в СПб..
В детстве я не любила чебуреки, прям наказанием для меня было есть их...а на юге меня ими часто пичкали...
В детстве не любила рыбу. Теперь без неё не представляю свой рацион.
Подборочка интересная, многие из представленных фруктов хотелось бы попробовать.
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света
Петрограду огромное сочуствие, Пострадавшим и родственникам погибших.
В силу этих событий, День сапёра имеет огромную значимость.
Раньше в детстве любил есть цветную капусту, потом перестала нравится, сейчас опять ем её с удовольствием.
Кафе с возможностью отдохнуть-отличная идея.
Бывало после трудного перелёта с Сахалина в Москву и дальше. По прилёту организм отключается, хочется поспать немного(передохнуть), иногда засыпал в кафэшках или крупных Сити-Маркетах. Охранники подходят и будят, что спите, вы наверное пьяны. Им невдомёк, что человек может уснуть от усталости. Получается, что негде, из-за 2-3-х часов гостиницу не будешь ведь снимать.
Немного в шоке от прочитанных новостей. Соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим скорейшей поправки. Скорбим всем Сахалином.
Подборочка как всегда интересно -чудесная
Видели в Сите Молле как то квадратные арбузы по 16т.р. ни когда бы не стала переплачивать за необычную форму.
Мне раньше не нравились броколи, за то сейчас ем с удовольствием, а супругу раньше не нравилась сметана, оливки и мармелад, сейчас за уши не оттащить особено от оливок
Хорошего всем дня
Раньше никогда не ела оливки и маслины.Сейчас при случае уплетаю их за обе щеки..Особенно как закуску к горячительному напитку.Терпеть ненавижу(сейчас Саша скажет,что это как масло масляное
Вот попадёшь в такую ситуацию хотя бы разок в жизни, и быстро отучишься нос воротить.