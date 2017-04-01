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Утро с АСТВ
ДорогоеФруктовое доброутреннее

ДорогоеФруктовое доброутреннее

Доброе утречко!

Сегодня День веб-мастера 

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием  

И  Всемирный день крысы 

 

А теперь новости

В Японии появилось кафе с зоной для сна

В Токио в районе Харадзюку открылось кафе, в котором присутствуют специально оборудованные зоны для сна. В кафе установлено 10 высокотехнологичных кроватей, которые благодаря особому освещению и наушникам помогают клиентам быстро погрузиться в сон. Однако, по правилам заведения, посетители могут спать только в течение двух часов и должны сделать заказ, по меньшей мере, одного блюда из меню. Перед тем как лечь спать все желающие могут получить бесплатную чашку кофе без кофеина, а также еще одну чашку обычного кофе после пробуждения.

Источник: http://kedem.ru/news/n2017-04-02-13-00-52/

В Бразилии обнаружили туннели ленивцев

 

Огромные бразильские пещеры не являются результатом геологических процессов в Бразилии. По словам ученых, эти пещеры были вырыты гигантскими ленивцами, которые обитали на территории Южной Америки около 35 млн лет назад.

По данным ученых и специалистов, огромные дыры были вырыты в результате жизнедеятельности гигантских ленивцев, которые заселяли территорию Бразилии более 30 миллионов лет назад. Крупные особи этого вида достигали 6 метров роста и 2 тонны массы. В отличии от современных ленивцев их предки жили не на деревьях, а на земле, в пещерах, вырытых ими.

  По словам ученных, гигантские ленивицы были вынуждены рыть пещеры, чтобы спасаться от своих врагов и для защиты своего потомства от разных ситуаций. Также они складировал еду в своих пещерах.

Источник: http://svopi.ru/nauka/174291

 

Вопрос на сегодня: 

Есть какая-то еда, которая вам раньше не нравилась, а теперь вы ее обожаете?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это редкие фрукты по заоблачной цене

 

Все любят впиться зубами в сочный персик или похрустеть яблочком. Но тратить на них целое состояние?

Дыня Yubari

Редкие фрукты по заоблачной цене

Дыню «юбари» выращивают в теплицах на японском острове Хоккайдо, прикрывая от солнца специальными «шляпками». Это очень сладкая, идеально круглая дыня с кожурой, рисунок которой напоминает трещинки на древнем японском фарфоре.

В среднем «юбари» стоит около $ 300, но две самые дорогие из них были проданы с аукциона за $ 27 000.

Черный арбуз Densuke

Редкие фрукты по заоблачной цене

Этот арбуз, обладающий «особым типом сладости», растет только на японском острове Хоккайдо. Кожура у него темно-зеленая, почти черная, без полос и пятен, поэтому его называют черным арбузом. Densuke продается в специальных черных коробках, подчеркивающих его цвет. Японцы считают такие арбузы ценным подарком.

В среднем арбуз Densuke стоит $ 250, но самый большой из них был продан с аукциона за $ 6 100.

Виноград Ruby Roman

Редкие фрукты по заоблачной цене

Этот красный виноград, выведенный японскими селекционерами, — самый дорогой в мире. Каждая из ягод — размером с мячик для пинг-понга, а вкус у них необыкновенно сладкий — в них содержится 18 % сахара.

Виноград стоит около $ 65 за ветку, но в 2016 году гроздь весом 700 граммов была продана с аукциона за $ 10 900.

Манго «яйцо солнца»

Редкие фрукты по заоблачной цене

Манго этого сорта весят не менее 350 граммов и обладают повышенной сладостью. Пара таких манго была продана с аукциона в Японии за $ 3 000.

Квадратный арбуз

Редкие фрукты по заоблачной цене

Эти арбузы создали фермеры японского острова Сикоку. Для придания формы их помещают в специальные контейнеры-кубы. Ухаживать за такими арбузами очень сложно, и, достигнув желаемой формы, они не успевают созреть. Поэтому квадратные арбузы покупают в основном в декоративных целях — например, для украшения витрин. Стоят они от $ 200 до $ 800.

Клубника из фруктового бутика

Редкие фрукты по заоблачной цене

Кажется, что это обычная клубника. Но эти ягоды отобраны из сотен других по принципу идеальной формы. Продаются они в роскошном фруктовом салоне Sembikiya в Токио. Стоят $ 69 за упаковку, в которой 12 штук.

Яблоки Sekai Ichi

Редкие фрукты по заоблачной цене

Эти яблоки — гордость японских селекционеров. Они могут достигать веса в 2 килограмма! Сады, в которых они выращиваются, опыляют вручную с помощью специальных палочек. Японцы считают эти яблоки большим деликатесом и едят их в основном по праздникам. Каждое из яблок стоит $ 21.

Декопон

Редкие фрукты по заоблачной цене

Декопон (Dekopon, или Sumo Fruit) — гибрид мандарина и апельсина, который тоже выведен в Японии. Утверждают, что это самый вкусный цитрус в мире — сладкий, с легкой кислинкой, с тончайшими перегородками между дольками, он больше и сочнее других цитрусовых. Один декопон стоит $ 13.

Груши в форме Будды

Редкие фрукты по заоблачной цене

Груши в виде маленьких Будд и младенцев придумали выращивать китайские фермеры. Они закрепляют на плодах прозрачные пластиковые формы, и при созревании груши обретают вид маленькой скульптуры. Легенда, оправдывающая высокую цену каждой груши — $ 9, гласит, что эти плоды дарят бессмертие.

Бананы Gokusen

Редкие фрукты по заоблачной цене

Каждый такой банан упакован в отдельную коробку и имеет серийный номер. Бананы Gokusen растут в экологически чистом районе Филиппин на высоте 500 метров над уровнем моря. Они выведены из 100 сортов и на треть слаще, ароматнее и нежнее обычных бананов. Один такой весит ровно 200 граммов и стоит $6. Продаются бананы в строго ограниченном количестве.

Нашла тут.

 

Конкурса не будет из-за событий в Санкт-Петербурге. Спокойного вам дня

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:31 +6
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Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 06:48 Отредактированно сегодня, в 07:31
Доброе и страшное утро!
Проснуться и прочитать ужасную новость...Столько боли...ПлАчу...Земля пухом погибшим...
Пока у меня нет пищи, которая бы внезапно понравилась) Если я что-то не люблю есть, то уже не люблю)))
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 07:37
Натали))), стабильность - признак мастерства) (с)
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:04 Отредактированно сегодня, в 07:31
Доброе недоброе утро... Соболезнования родным и близким погибших в теракте. Сам теракт вызывает разные мысли, озвучивать не буду...
Я раньше в детстве ненавидела жареную картошку. Теперь люблю, но вот парадокс: в детстве можно было есть, сколько влезет, а сейчас нельзя вообще...
Странные эти японцы... У нас эти же фрукты, пусть неидеальной формы и не настолько сладкие (что, кстати, тоже вредновато), можно купить за сравнительно небольшие деньги. Гибрид мандарина и апельсина стоит, например, чуть больше $3 за кило!
Все у них с ног на голову
даже кофейни, где людям бы взбодриться кофейком - с кроватями

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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 07:38
НюНик_просто_Анна, японцы во всем абсолютно странные)
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+2
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:15
Утро доброе, Сахалин!
Соболезную родным и близким погибших в СПб..
В детстве я не любила чебуреки, прям наказанием для меня было есть их...а на юге меня ими часто пичкали...
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 07:38
LyiraTula, а сейчас полюбила?
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+4
LyiraTula
Написано сегодня, в 08:46
Татьяна Сергеева, я сейчас почти всеядна, потому и вешу почти центнер)))
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+3
LyiraTula
Написано сегодня, в 08:48 Отредактированно сегодня, в 08:49
Татьяна Сергеева, а ещё я специалист по плову, у друзей на даче готовила лично в печи на дровах, правда, чуть сама не "приготовилась"
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+3
Еще 10 комментариев
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 07:36 Отредактированно сегодня, в 07:45
Доброе утро! Трагические новости из Санкт-Петербурга заставляют задуматься. Соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим.
В детстве не любила рыбу. Теперь без неё не представляю свой рацион.
Подборочка интересная, многие из представленных фруктов хотелось бы попробовать.
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 07:46
Василиса_Я ^.^, любительница экспериментов?
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+4
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 07:55
Татьяна Сергеева, не то, чтобы))) просто люблю ароматные фрукты. Часто вспоминаю самые сладкие дыни которые я ела -это у бабушки в Ташкенте. Там же сочный, и сладкий виноград, финики, арбузы, вишня, клубника и ещё много всего. )))
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+4
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:40
Здравствуйте!
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 07:45
Рыжова Светлана, и Вам всего хорошего
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+3
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 11:48
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0
Online
ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 08:01 Отредактированно сегодня, в 08:08
Сочуствие всем родственникам и мужу вчера разбившейся, хорошо знакомой мне женщины. Остался маленький ребенок- девочка. Вся жизнь была у неё ещё впереди...

Петрограду огромное сочуствие, Пострадавшим и родственникам погибших.
В силу этих событий, День сапёра имеет огромную значимость.

Раньше в детстве любил есть цветную капусту, потом перестала нравится, сейчас опять ем её с удовольствием.

Кафе с возможностью отдохнуть-отличная идея.
Бывало после трудного перелёта с Сахалина в Москву и дальше. По прилёту организм отключается, хочется поспать немного(передохнуть), иногда засыпал в кафэшках или крупных Сити-Маркетах. Охранники подходят и будят, что спите, вы наверное пьяны. Им невдомёк, что человек может уснуть от усталости. Получается, что негде, из-за 2-3-х часов гостиницу не будешь ведь снимать.
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:47
ILYA301968, я один раз рейс чуть не проспала в аэропорту. Если бы проспала, осталась бы в Москве, на тот момент без знакомых, без накоплений... - жесть в общем
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+4
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чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:24
Татьяна Сергеева, кто разбудил?
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+1
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:28
чeLOVEк NaStRoEniE, сама проснулась)
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+2
Mopsik
Написано сегодня, в 08:19 Отредактированно сегодня, в 08:21
Всем привет, утро так себе конечно.
Немного в шоке от прочитанных новостей. Соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим скорейшей поправки. Скорбим всем Сахалином.
Подборочка как всегда интересно -чудесная
.
Видели в Сите Молле как то квадратные арбузы по 16т.р. ни когда бы не стала переплачивать за необычную форму.
Мне раньше не нравились броколи, за то сейчас ем с удовольствием, а супругу раньше не нравилась сметана, оливки и мармелад, сейчас за уши не оттащить особено от оливок
.
Хорошего всем дня
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+3
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:48
Mopsik, а я оливки люблю, а маслины - нет
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+4
Mopsik
Написано сегодня, в 08:58
Татьяна Сергеева, не мне не нраятся ни оливки ни маслины. Сколько пробую и все равно не то
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+3
LyiraTula
Написано сегодня, в 09:01
Татьяна Сергеева, а я наоборот маслины и обязательно, чтобы с косточкой))
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+1
Еще 7 комментариев
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чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:27
Привет. Печень любила, потом долго её не ела, после того как отравилась ей, сейчас опять её ем, гречка раньше не любила, сейчас кушаю. Оливки- терпеть не могла, сейчас лопаю, маслины как не любила, так и не люблю.И молочный суп с макарошками- ненавижу....
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+2
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:29
чeLOVEк NaStRoEniE, я сыр долго не ела после отравления, теперь опять ем
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+2
Ogonek
Написано сегодня, в 11:26
Доброе утро....Как хотелось бы,чтобы кошмар,который ощутили на себе петербуржцы,оказался просто постановкой очередного российского блокбастера Бондарчука.Но увы..реалии жизни таковы,что терроризм в мире не только жив,но еще и процветает,унося за собой десятки,а то и сотни человеческих жизней.Скорбим вместе со всеми....
Раньше никогда не ела оливки и маслины.Сейчас при случае уплетаю их за обе щеки..Особенно как закуску к горячительному напитку.Терпеть ненавижу(сейчас Саша скажет,что это как масло масляное
) гречку.И какао..Это еще наверное детскосадиковские воспоминания..-какао и молоко с пенкой..бббрррррррр..
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:38
Ogonek, спасибо за ответ
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+1
sasch
Написано сегодня, в 12:00
Японцы любители всяких ГМО. Пускай сами и едят
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+2
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:38
sasch, а ты что не любил, а потом полюбил?
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+1
sasch
Написано сегодня, в 12:43
Татьяна Сергеева, Даже не знаю. Ем всё. Были ситуации в жизни, приучили нос не воротить. Современный человек окружённый со всех сторон жратвой практически ни разу не ощущал, что такое голод. Это не лечебное голодание, когда решивший похудеть, садится на диету, а тогда когда жрать нету СОВСЕМ.
Вот попадёшь в такую ситуацию хотя бы разок в жизни, и быстро отучишься нос воротить.
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