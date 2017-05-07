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Утро с АСТВ
КлювоУдивительное доброутреннее с конкурсом)

КлювоУдивительное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком!

Сегодня Международный день биологического разнообразия

 

А теперь новости

Новую провинцию в Норвегии могут назвать Мордором

В результате слияния двух северных районов Норвегии — Тромса и Финнмарка – в королевстве образуется новая провинция. Сейчас жители выбирают для нее новое название.

Норвежское издание iTromso включило в свой опрос – конкурс в том числе и два шуточных названия Гокк и Мордор.

Гокк соответствует очень далекому месту, аналог которого в русском языке звучит как "у черта на куличках", а Мордором назывались владения Саурона в знаменитом произведении Толкиена.

 

Интересно, что это интернет-голосование уже вышло за рамки Норвегии, и название Мордор лидирует: оно уже набрало 65 процентов голосов, а Гокк – на втором месте с 28 процентами, пишет сайт "360 Подмосковье".

Главный редактор норвежского портала Стиг Якобсон уже заявил, что лично он был бы не против, чтобы новая провинция стала называться Мордор.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2889727&cid=520

Британская няня сменила имя на Мэри Поппинс

Няня из британского графства Ланкашир взяла имя Мэри Поппинс, героини повестей писательницы Памелы Трэверс. Об этом пишет Daily Mail.

42-летняя Поппинс, которую ранее звали Эммой Дэвенпорт (Emma Davenport), более 20 лет присматривает за детьми и регулярно одевается как няня-волшебница. Она решила сменить имя после того, как увидела на портале Childcare.co.uk, что героиня оказалась второй по популярности среди сказочных персонажей. Женщина захотела увеличить свою востребованность и привлечь внимание работодателей в сети.

По ее словам, дети, за которыми она присматривала, и их родители часто сравнивают ее поведение и характер с образом Мэри Поппинс. Ее решение также поддержали супруг и шестилетняя дочь, которая является поклонницей книг Трэверс.

Первую повесть об идеальной няне прозаик (1899-1996) опубликовала в 1934 году. В течение следующих девяти лет вышли еще две книги, составивших основную трилогию: «Мэри Поппинс возвращается» (1935) и «Мэри Поппинс открывает дверь» (1943). Тем не менее писательница продолжила сочинять истории о няне и ее окружении вплоть до 1989 года. Всего в этой серии вышло более 20 книг и сборников.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/05/18/mary/

 

Вопрос на сегодня

Вы записываете, что надо купить, прежде, чем идти в магазин?

 

А теперь очередь подборочки. Нынче это удивительные клювы

Малая колпица — крайне редкий вид птиц семейства ибисовых.

Эти удивительные клювы

Тукан – семейство птиц отряда дятлообразные

Эти удивительные клювы

Обыкновенный носорог (Rhyticeros subruficollis) – очень редкая птица

Эти удивительные клювы

Двурогий калао или птица-носорог. Кстати, птицы-долгожители – в неволе живут до 90 лет

Эти удивительные клювы

Рыжешейная птица-носорог, или непальская птица-носорог, или непальский калао — вид птицы-носорога из рода азиатских калао.

Эти удивительные клювы

Еще один представиель птиц-носорогов – Ток Монтейра

Эти удивительные клювы

Колибри-мечеклюв. Единственная птица, у которой длина клюва превышает длину тела

Эти удивительные клювы

Клест. Про них есть красивая легенда – когда распяли Христа, подлетела птица и попробовала вытащить гвозди, но лишь покривила клюв

Эти удивительные клювы

Фламинго. Фламинго своим клювом фильтруют воду – в верхней части ключа есть волоски-фильтры

Эти удивительные клювы

Тупики – удивительно красивые птички

Эти удивительные клювы

Толстоклювая муравьеловка – очень редкая птица с перевернутым клювом

Эти удивительные клювы

Китоглав или королевская цапля — птица из отряда аистообразных, единственный представитель семейства китоглавых. Очень крупная птица, её высота в среднем составляет 1,2 м, размах крыльев 2,3 м, а вес 4—7 кг.

Эти удивительные клювы

Пеликаны

Эти удивительные клювы

Клюв пеликана имеет горловой мешок, вместимостью около 5 литров. Вода, попадающая вместе с рыбой, вытекает через специальные отверстия снизу

Эти удивительные клювы

У черного какаду (Probosciger aterrimus) самый большой мощный клюв из семейства Попугаев. Его длина составляет 8-10 см

Эти удивительные клювы

Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня! Легкой недели!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 07:02 +11
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Комментарии
berbajs
Написано сегодня, в 07:12
Всем привет!
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:01
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+3
Online
Avarkom Online
Написано сегодня, в 07:14
Кручу педали, пока не наваляли.)))
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:03
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+3
Online
Рыжова Светлана Online
Написано сегодня, в 07:33
Доброе утро!
Покупки делаю по факту! Просматриваю товар и вспоминаю чего надо!
Название: - "Кручу, верчу... запутать хочу!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света!
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:01
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+4
Online
Рыжова Светлана Online
Написано сегодня, в 13:38
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!!!
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0
mitja
Написано сегодня, в 07:46
Здрямки всем.Если больше пяти предметов покупать,сам прошу чтоб моя начеркала на бумажку....забыть могу.Если сам зайду по инициативе своей,то по любому забуду что нибудь,бывало возвращался 2 раза....
к фото "Таити,Таити-нас и здесь не плохо кормят...."
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:03
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+4
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 07:46
Всем привет! У наших клювы покруче будут: вот мои вчерашние приятели...
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+7
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 07:48
а этот так и зовется - широконоска... сейчас блог подготовлю
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:04
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+4
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:09
Татьяна Сергеева,
от мучного надо себя беречь (это про меня)
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:23
Доброе утро всем-всем! Няня молоток - отлично понимает законы рынка)))
В последние годы обязательно пишу на бумажке, что купить. Потому что обычно просто в магазин не ходим, ездим целенаправленно на базу и рынок, закупаемся. А в магазине - только молоко, хлеб и пиво.
Всегда удивлялась разнообразию природных приспособлений у птиц и животных. И ведь все рационально.
Подпись: впервые вижу, чтоб еда такая спортивная была... Надо тормозить, а то есть вообще нечего будет!
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:05
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:18
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+3
Angela
Написано сегодня, в 08:54
Дооброе утрро! Природа - затейница и чудесница в этом ей нет равных.
В магазин иду только со списком - надоело брать ненужное.
к картинке: альбиносы - особенный народ ( тут испытатель Гоша и философ Кот)
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:05
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+5
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 08:56 Отредактированно сегодня, в 08:59
Доброе утро! С началом новой недели вас. Список покупок пишу редко. В основном знаю, что мне необходимо и в записках нет смысла.

К картинке рассказик найденный на просторах всемирной.

У приятелей был попугай породы "ара", он такой большой, красивый с
огромным клювом. И вот так случилось, что надо было уехать и птицу
пристроили к одному товарищу на время, а у того был кот, считающий себя
главным если не в мире, то в квартире точно. Попугая принесли в клетке,
поставили на стол и кот тут же занял весьма враждебную позицию, начал
бросаться на клетку, всячески угрожать и т. д.
Но так как попугай - не канарейка, да и клюв у него серьезный, нынешний
хозяин решил клетку открыть и поглядеть чего будет. Клетку открыли,
попугай вышел и направился к коту, кот сперва шерсть дыбом, в бой. Но
потом как-то сник и начал потихоньку пятиться задом, а попугай знай себе
идет на него, кот уперся спиной в стенку, попугай подошел к нему
вплотную и спросил (он, оказывается, был говорящим): "Чаю хочешь?"
Кот три дня сидел под диваном.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:05
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+5
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:25
Василиса_Я ^.^,
кот понял, что птичьей разновидности русскоговорящих лапу в клюв не клади!
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+1
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Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 09:43 Отредактированно сегодня, в 09:45
Василиса_Я ^.^, хорошо, если просто сидел под диваном (от увиденного и услышанного немудрено и дара мяуканья лишиться)
....
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+3
Еще 3 комментария
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 08:57
Доброе утро. Название картинки: «Кошмарный сон Василия наяву или Научно-техническая революция стартовала».
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+4
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:06
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+4
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Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 09:45
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+2
Хронос
Написано сегодня, в 09:00
Всем доброго утра!
Списочек дома составляю, так как в магазин за покупками езжу раз в неделю. А хлеб, молоко, творог, сметану и сок, можно и без списка купить раз в два дня.
Надпись к картинке :
"Вот сижу и думаю, зачем птице велосипед, когда у нее крылья есть? То ли дело мне, Коту, он больше нужен. Сел и поехал к холодильнику на кухню?! "
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+6
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:07
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+4
Катерина90
Написано сегодня, в 09:34
Доброе утро! Подборка с птицами
На фото тукан понравился больше всех, хотя из всех птиц мне нравится колибри. Списки составляю для глобальных закупок раз в месяц. А ежедневные покупки этого не требуют)) название к картинке: "Смотри кот какой у меня крутой мотороллер!" Всем хорошего дня!
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+5
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:51
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+5
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Радужное доброутреннее с конкурсом)
Радужное доброутреннее с конкурсом)
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