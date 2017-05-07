КлювоУдивительное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком!
Сегодня Международный день биологического разнообразия
А теперь новости
Новую провинцию в Норвегии могут назвать Мордором
В результате слияния двух северных районов Норвегии — Тромса и Финнмарка – в королевстве образуется новая провинция. Сейчас жители выбирают для нее новое название.
Норвежское издание iTromso включило в свой опрос – конкурс в том числе и два шуточных названия Гокк и Мордор.
Гокк соответствует очень далекому месту, аналог которого в русском языке звучит как "у черта на куличках", а Мордором назывались владения Саурона в знаменитом произведении Толкиена.
Интересно, что это интернет-голосование уже вышло за рамки Норвегии, и название Мордор лидирует: оно уже набрало 65 процентов голосов, а Гокк – на втором месте с 28 процентами, пишет сайт "360 Подмосковье".
Главный редактор норвежского портала Стиг Якобсон уже заявил, что лично он был бы не против, чтобы новая провинция стала называться Мордор.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2889727&cid=520
Британская няня сменила имя на Мэри Поппинс
Няня из британского графства Ланкашир взяла имя Мэри Поппинс, героини повестей писательницы Памелы Трэверс. Об этом пишет Daily Mail.
42-летняя Поппинс, которую ранее звали Эммой Дэвенпорт (Emma Davenport), более 20 лет присматривает за детьми и регулярно одевается как няня-волшебница. Она решила сменить имя после того, как увидела на портале Childcare.co.uk, что героиня оказалась второй по популярности среди сказочных персонажей. Женщина захотела увеличить свою востребованность и привлечь внимание работодателей в сети.
По ее словам, дети, за которыми она присматривала, и их родители часто сравнивают ее поведение и характер с образом Мэри Поппинс. Ее решение также поддержали супруг и шестилетняя дочь, которая является поклонницей книг Трэверс.
Первую повесть об идеальной няне прозаик (1899-1996) опубликовала в 1934 году. В течение следующих девяти лет вышли еще две книги, составивших основную трилогию: «Мэри Поппинс возвращается» (1935) и «Мэри Поппинс открывает дверь» (1943). Тем не менее писательница продолжила сочинять истории о няне и ее окружении вплоть до 1989 года. Всего в этой серии вышло более 20 книг и сборников.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/05/18/mary/
Вопрос на сегодня
Вы записываете, что надо купить, прежде, чем идти в магазин?
А теперь очередь подборочки. Нынче это удивительные клювы
Малая колпица — крайне редкий вид птиц семейства ибисовых.
Тукан – семейство птиц отряда дятлообразные
Обыкновенный носорог (Rhyticeros subruficollis) – очень редкая птица
Двурогий калао или птица-носорог. Кстати, птицы-долгожители – в неволе живут до 90 лет
Рыжешейная птица-носорог, или непальская птица-носорог, или непальский калао — вид птицы-носорога из рода азиатских калао.
Еще один представиель птиц-носорогов – Ток Монтейра
Колибри-мечеклюв. Единственная птица, у которой длина клюва превышает длину тела
Клест. Про них есть красивая легенда – когда распяли Христа, подлетела птица и попробовала вытащить гвозди, но лишь покривила клюв
Фламинго. Фламинго своим клювом фильтруют воду – в верхней части ключа есть волоски-фильтры
Тупики – удивительно красивые птички
Толстоклювая муравьеловка – очень редкая птица с перевернутым клювом
Китоглав или королевская цапля — птица из отряда аистообразных, единственный представитель семейства китоглавых. Очень крупная птица, её высота в среднем составляет 1,2 м, размах крыльев 2,3 м, а вес 4—7 кг.
Пеликаны
Клюв пеликана имеет горловой мешок, вместимостью около 5 литров. Вода, попадающая вместе с рыбой, вытекает через специальные отверстия снизу
У черного какаду (Probosciger aterrimus) самый большой мощный клюв из семейства Попугаев. Его длина составляет 8-10 см
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня! Легкой недели!
Покупки делаю по факту! Просматриваю товар и вспоминаю чего надо!
Название: - "Кручу, верчу... запутать хочу!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света!
к фото "Таити,Таити-нас и здесь не плохо кормят...."
В последние годы обязательно пишу на бумажке, что купить. Потому что обычно просто в магазин не ходим, ездим целенаправленно на базу и рынок, закупаемся. А в магазине - только молоко, хлеб и пиво.
Всегда удивлялась разнообразию природных приспособлений у птиц и животных. И ведь все рационально.
Подпись: впервые вижу, чтоб еда такая спортивная была... Надо тормозить, а то есть вообще нечего будет!
В магазин иду только со списком - надоело брать ненужное.
к картинке: альбиносы - особенный народ ( тут испытатель Гоша и философ Кот)
К картинке рассказик найденный на просторах всемирной.
У приятелей был попугай породы "ара", он такой большой, красивый с
огромным клювом. И вот так случилось, что надо было уехать и птицу
пристроили к одному товарищу на время, а у того был кот, считающий себя
главным если не в мире, то в квартире точно. Попугая принесли в клетке,
поставили на стол и кот тут же занял весьма враждебную позицию, начал
бросаться на клетку, всячески угрожать и т. д.
Но так как попугай - не канарейка, да и клюв у него серьезный, нынешний
хозяин решил клетку открыть и поглядеть чего будет. Клетку открыли,
попугай вышел и направился к коту, кот сперва шерсть дыбом, в бой. Но
потом как-то сник и начал потихоньку пятиться задом, а попугай знай себе
идет на него, кот уперся спиной в стенку, попугай подошел к нему
вплотную и спросил (он, оказывается, был говорящим): "Чаю хочешь?"
Кот три дня сидел под диваном.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Списочек дома составляю, так как в магазин за покупками езжу раз в неделю. А хлеб, молоко, творог, сметану и сок, можно и без списка купить раз в два дня.
Надпись к картинке :
"Вот сижу и думаю, зачем птице велосипед, когда у нее крылья есть? То ли дело мне, Коту, он больше нужен. Сел и поехал к холодильнику на кухню?! "