КлювоУдивительное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком!

Сегодня Международный день биологического разнообразия

А теперь новости

Новую провинцию в Норвегии могут назвать Мордором

В результате слияния двух северных районов Норвегии — Тромса и Финнмарка – в королевстве образуется новая провинция. Сейчас жители выбирают для нее новое название.

Норвежское издание iTromso включило в свой опрос – конкурс в том числе и два шуточных названия Гокк и Мордор.

Гокк соответствует очень далекому месту, аналог которого в русском языке звучит как "у черта на куличках", а Мордором назывались владения Саурона в знаменитом произведении Толкиена.

Интересно, что это интернет-голосование уже вышло за рамки Норвегии, и название Мордор лидирует: оно уже набрало 65 процентов голосов, а Гокк – на втором месте с 28 процентами, пишет сайт "360 Подмосковье".

Главный редактор норвежского портала Стиг Якобсон уже заявил, что лично он был бы не против, чтобы новая провинция стала называться Мордор.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2889727&cid=520

Британская няня сменила имя на Мэри Поппинс

Няня из британского графства Ланкашир взяла имя Мэри Поппинс, героини повестей писательницы Памелы Трэверс. Об этом пишет Daily Mail.

42-летняя Поппинс, которую ранее звали Эммой Дэвенпорт (Emma Davenport), более 20 лет присматривает за детьми и регулярно одевается как няня-волшебница. Она решила сменить имя после того, как увидела на портале Childcare.co.uk, что героиня оказалась второй по популярности среди сказочных персонажей. Женщина захотела увеличить свою востребованность и привлечь внимание работодателей в сети.

По ее словам, дети, за которыми она присматривала, и их родители часто сравнивают ее поведение и характер с образом Мэри Поппинс. Ее решение также поддержали супруг и шестилетняя дочь, которая является поклонницей книг Трэверс.

Первую повесть об идеальной няне прозаик (1899-1996) опубликовала в 1934 году. В течение следующих девяти лет вышли еще две книги, составивших основную трилогию: «Мэри Поппинс возвращается» (1935) и «Мэри Поппинс открывает дверь» (1943). Тем не менее писательница продолжила сочинять истории о няне и ее окружении вплоть до 1989 года. Всего в этой серии вышло более 20 книг и сборников.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/05/18/mary/

Вопрос на сегодня

Вы записываете, что надо купить, прежде, чем идти в магазин?

А теперь очередь подборочки. Нынче это удивительные клювы

Малая колпица — крайне редкий вид птиц семейства ибисовых.

Тукан – семейство птиц отряда дятлообразные

Обыкновенный носорог (Rhyticeros subruficollis) – очень редкая птица

Двурогий калао или птица-носорог. Кстати, птицы-долгожители – в неволе живут до 90 лет

Рыжешейная птица-носорог, или непальская птица-носорог, или непальский калао — вид птицы-носорога из рода азиатских калао.

Еще один представиель птиц-носорогов – Ток Монтейра

Колибри-мечеклюв. Единственная птица, у которой длина клюва превышает длину тела

Клест. Про них есть красивая легенда – когда распяли Христа, подлетела птица и попробовала вытащить гвозди, но лишь покривила клюв

Фламинго. Фламинго своим клювом фильтруют воду – в верхней части ключа есть волоски-фильтры

Тупики – удивительно красивые птички

Толстоклювая муравьеловка – очень редкая птица с перевернутым клювом

Китоглав или королевская цапля — птица из отряда аистообразных, единственный представитель семейства китоглавых. Очень крупная птица, её высота в среднем составляет 1,2 м, размах крыльев 2,3 м, а вес 4—7 кг.

Пеликаны

Клюв пеликана имеет горловой мешок, вместимостью около 5 литров. Вода, попадающая вместе с рыбой, вытекает через специальные отверстия снизу

У черного какаду (Probosciger aterrimus) самый большой мощный клюв из семейства Попугаев. Его длина составляет 8-10 см

Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Легкой недели!