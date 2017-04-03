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Утро с АСТВ
КрасочноГородское доброутреннее с конкурсом)

КрасочноГородское доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня праздников особых нет, поэтому сразу перехожу к новостям.

Ученые: Невыспавшиеся люди острее чувствуют запах еды

Американские ученые установили, что нехватка сна улучшает обоняние. В частности, невыспавшиеся люди острее чувствуют запахи еды

Во время ежегодного съезда медиков ученые из Северо-Западного Университета сделали сенсационное заявление. Они объяснили, почему люди, страдающие бессонницей, часто набирают лишний вес. Все дело в том, что они намного острее ощущают запахи еды, поэтому им сложнее противостоять желанию поесть. Ученые сообщили, что если лишить человека сна, не давая его мозгу отдохнуть, он будет лучше воспринимать пищевые запахи.

Причину этой закономерности ученые не смогли объяснить, но в мозге лишенного сна человека активируются участки, отвечающие за улавливание запахов еды. Это утверждение было неоднократно подтверждено экспериментами, в которых принимали участие добровольцы. Восприятие невыспавшимися участниками эксперимента других запахов не отличалось от восприятия отдохнувших людей.

Источник: http://svopi.ru/nauka/174602

Китайский инженер женился на роботе

В КНР не нашедший себе нормальную супругу 31-летний инженер женился на роботе, которого сам и сконструировал.

31-летний Чжэн Цзяцзя, специалист по искусственному интеллекту и разработчик роботов из Ханчжоу, провинция Чжэцзян, создал робота-женщину в конце 2016 года. "Женщина" по имени Инъин способна распознавать китайские иероглифы, картинки и даже произносит несколько слов, сообщает South China Morning Post.

Свадебная церемония, на которой присутствовали члены семьи и друзья изобретателя, состоялась 31 марта. На "невесте" был надет черный костюм, а голова ее была покрыта красным шарфом в полном соответствии с китайскими свадебными традициями.

Один из друзей Чжэна рассказал журналистам, что молодой человек долгое время находился в подавленном состоянии из-за того, что не мог найти себе девушку.

Теперь изобретатель планирует усовершенствовать свою "супругу" с тем, чтобы она получила возможность ходить и выполнять какие-либо функции по домашнему хозяйству.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2873376&cid=520

 

Вопрос на сегодня:

Какой фильм вы смотрели самое большое количество раз? 

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это самые красочные города

В мире есть много удивительных городов, дома в которых раскрашены во все цвета радуги. При возможности обязательно посетите одно из таких мест – прогулка по этим ярким сказочным улицам несомненно поднимет вам настроение.

1. Квартал Бурано, Венеция, Италия.

Список самых красочных городов

2. Бо-Каап, Кейптаун, ЮАР.

Список самых красочных городов

3. Виллемстад, Кюрасао, Нидерланды.

Список самых красочных городов

4. Джодхпур, Индия.

Список самых красочных городов

5. Ла-Бока, Буэнос-Айрес, Аргентина.

Список самых красочных городов

6. Джайпур, Индия.

Список самых красочных городов

7. Тринидад, Куба.

Список самых красочных городов

8. Квартал Балат, Стамбул, Турция.

Список самых красочных городов

9. Район Пелоуриньо, Сальвадор, Бразилия.

Список самых красочных городов

10. Рейнбоу-Роу, Чарльстон, США.

Список самых красочных городов

11. Хускар, Испания.

Список самых красочных городов

12. Вальпараисо, Чили.

Список самых красочных городов

13. Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада.

Список самых красочных городов

Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Хорошего вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:50 +3
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Комментарии
LyiraTula
Написано сегодня, в 06:55
Доброе утро, Сахалин!!! Больше всего я смотрела "Место встречи изменить нельзя...", уникальное для меня произведение...
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:02 Отредактированно сегодня, в 07:02
Доброе всем утро! Картинка сегодня перекликается с новостью о китайском "Самоделкине": нет жены - сделай сам. Новая разработка для холостяков.
Разноцветные кварталы привлекательно смотрятся в малоэтажных кварталах. В Доминикане тоже кварталы разноцветные, домики-бунгало очень красиво смотрятся на фоне буйной тропической зелени.
Я не могу сходу вспомнить фильм, который смотрела б много раз. Потому что таких МНОГО! Это и комедии Гайдая и Рязанова, многие фильмы с А. Шварценнеггером и другие...
Всем хорошего спокойного дня!
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+3
Натали)))
Написано сегодня, в 07:16
Всем доброе утро!
Я много фильмов смотрела по несколько раз

Сейчас и у нас дома в разные цвета радуги красят.
Подпись оставляю вчерашнюю: Бдительная соседка

Всем удачного дня!!!
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+3
Online
mitja Online
Написано сегодня, в 07:53
Здрямки всем.Про фильмы?....Пираты 20-го века....я только в кинотеатрах (их 5 штук было точно) раз 20 смотрел может и больше,не считаю телевизора....там раз10.
к фото "...Терминатор отдыхает."
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