КрасочноГородское доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня праздников особых нет, поэтому сразу перехожу к новостям.

Ученые: Невыспавшиеся люди острее чувствуют запах еды

Американские ученые установили, что нехватка сна улучшает обоняние. В частности, невыспавшиеся люди острее чувствуют запахи еды

Во время ежегодного съезда медиков ученые из Северо-Западного Университета сделали сенсационное заявление. Они объяснили, почему люди, страдающие бессонницей, часто набирают лишний вес. Все дело в том, что они намного острее ощущают запахи еды, поэтому им сложнее противостоять желанию поесть. Ученые сообщили, что если лишить человека сна, не давая его мозгу отдохнуть, он будет лучше воспринимать пищевые запахи.

Причину этой закономерности ученые не смогли объяснить, но в мозге лишенного сна человека активируются участки, отвечающие за улавливание запахов еды. Это утверждение было неоднократно подтверждено экспериментами, в которых принимали участие добровольцы. Восприятие невыспавшимися участниками эксперимента других запахов не отличалось от восприятия отдохнувших людей.

Источник: http://svopi.ru/nauka/174602

Китайский инженер женился на роботе

В КНР не нашедший себе нормальную супругу 31-летний инженер женился на роботе, которого сам и сконструировал.

31-летний Чжэн Цзяцзя, специалист по искусственному интеллекту и разработчик роботов из Ханчжоу, провинция Чжэцзян, создал робота-женщину в конце 2016 года. "Женщина" по имени Инъин способна распознавать китайские иероглифы, картинки и даже произносит несколько слов, сообщает South China Morning Post.

Свадебная церемония, на которой присутствовали члены семьи и друзья изобретателя, состоялась 31 марта. На "невесте" был надет черный костюм, а голова ее была покрыта красным шарфом в полном соответствии с китайскими свадебными традициями.

Один из друзей Чжэна рассказал журналистам, что молодой человек долгое время находился в подавленном состоянии из-за того, что не мог найти себе девушку.

Теперь изобретатель планирует усовершенствовать свою "супругу" с тем, чтобы она получила возможность ходить и выполнять какие-либо функции по домашнему хозяйству.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2873376&cid=520

Вопрос на сегодня:

Какой фильм вы смотрели самое большое количество раз?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это самые красочные города

В мире есть много удивительных городов, дома в которых раскрашены во все цвета радуги. При возможности обязательно посетите одно из таких мест – прогулка по этим ярким сказочным улицам несомненно поднимет вам настроение.

1. Квартал Бурано, Венеция, Италия.

2. Бо-Каап, Кейптаун, ЮАР.

3. Виллемстад, Кюрасао, Нидерланды.

4. Джодхпур, Индия.

5. Ла-Бока, Буэнос-Айрес, Аргентина.

6. Джайпур, Индия.

7. Тринидад, Куба.

8. Квартал Балат, Стамбул, Турция.

9. Район Пелоуриньо, Сальвадор, Бразилия.

10. Рейнбоу-Роу, Чарльстон, США.

11. Хускар, Испания.

12. Вальпараисо, Чили.

13. Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада.

Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Хорошего вам дня!