КоллекционноДоброутреннее с конкурсом)

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Диетологи: завтрак на квадратной тарелке способствует похудению

Дженнифер Ньюсон, диетолог из Оксфорда, определила факторы, которые влияют на ощущение сытости. Соответственно, чем сытнее будет прием пищи, тем меньше калорий вы съедите.

Британские диетологи предлагают завтракать стоя. При этом пища должна находиться на квадратной тарелке. По мнению ученых, это влияет на ощущение сытости человека.

Также диетологи советуют отказаться от утреннего кофе, так как он способствует повышению аппетита. А чтобы полноценно насладиться вкусом еды, стоит отложить на время приема пищи гаджеты и отказаться от просмотра телевизора. Сосредоточив все внимание на пище, человек скорее насыщается.

Дженнифер Ньюсон провела эксперимент, в котором участвовали 78 девушек. Оказалось, что еда из квадратной тарелки была значительно питательнее и сытнее, нежели еда из круглой тарелки.

Источник: http://discover24.ru/2017/05/dietologi-zavtrak-na-kvadratnoj-tarelke-sposobstvuet-poxudeniyu/

Женщина съела семь тысяч долларов, чтобы не отдавать их мужу

Жительница Колумбии в ходе ссоры с супругом проглотила семь тысяч долларов стодолларовыми купюрами. Деньги пришлось в итоге доставать у нее из желудка хирургическим путем.

Как сама пострадавшая призналась журналистам, эту сумму она скопила на семейный отпуск, продав несколько бытовых приборов из дома. Однако в ходе ссоры с мужем она не нашла другого способа сохранить деньги, кроме как съесть их, сообщает Mirror.

В итоге хирургам удалось извлечь 5700 долларов из желудка женщины хирургическим путем, а остальные деньги покинули ее организм естественным образом.

По словам хирургов, тот факт, что найденные внутри пострадавшей доллары не были свернуты или запакованы, заставали их отказаться от подозрений в том, что деньги были проглочены в преступных целях.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2884817&cid=520

Вопрос на сегодня:

Какое событие было для вас лучшим на минувших выходных?

А теперь очередь подборочки. Сегодня у нас одержимые коллекционеры.

В разных уголках нашей планеты живут люди, которых объединяет всепоглощающая страсть к коллекционированию причудливых и оригинальных предметов. Кто-то собирает бюстгальтеры или обувь, кто-то – настенные часы, жестяные коробки или складные картинки – пазлы.

Некоторые заядлые коллекционеры принадлежат к творческим профессиям, в частности, являются художниками или мастерами-ремесленниками. Остальные люди — просто энтузиасты своего дела, разместившие на небольшой площади частных домов и квартир не одну тысячу дорогих их сердцу вещей: от мягких игрушек до сувениров и одежды с тематикой «Звёздных войн» или комиксов о Супермене.

Некоторые коллекционеры, одержимые идеей пополнения своих собраний, со временем превращают хобби в профессию, открыв в своих жилищах настоящие музеи, а самые необычные коллекции удостаиваются права быть занесёнными в Книгу рекордов Гиннеса.

Предлагаем вашему вниманию фотографии некоторых коллекционеров на фоне их странных, порой даже жутковатых коллекций.

Герберт Чавес позирует в образе Кларка Кента, героя сериала «Тайны Смолвиля» — адаптированной для телевидения версии комиксов о Супермене

Герберт Чавес из города Каламба в филиппинской провинции Лагуна собрал огромное количество самых разных сувениров, связанных с Суперменом, включая одежду супергероя, миниатюрные фигурки, плакаты, статуи в натуральную величину и другие предметы.

Для того чтобы добраться до некоторых экспонатов своей обширной коллекции, хранящейся в доме коллекционера в Сингапуре, Цзянь Яню приходится вставать на табурет

Цзянь Янь из Сингапура начал собирать кукол ещё, будучи подростком. Он никогда не обращал внимания на распространённое убеждение, будто коллекционирование кукол интересует только слабую половину человечества. Сегодня Цзянь Янь является владельцем девяти тысяч кукол, шесть тысяч из которых составляют популярные во всём мире куклы Барби.

Необычный балкон Этаниса Гонсалеса в Венесуэльской столице вызывает ужас у соседей художника

Популярный художник из Венесуэлы Этанис Гонсалес поместил огромное количество жутких кукол на своем балконе в Каракасе.

Андреа Рохас позирует на фоне собственной коллекции кукол у себя дома в городе Эредия, расположенном в нескольких километрах к северу от столицы страны Сан-Хосе

Жительница Коста-Рики Андреа Рохас тоже собирает кукол. В её коллекции их набралось уже более четырёх с половиной тысяч.

Лондонский дом Маргарет Тайлер превратился в святилище Британской королевской семьи. Хозяйка дома в гостиной в окружении своих сокровищ

Убеждённая роялистка Маргарет Тайлер за тридцать лет собрала самую большую в мире коллекцию памятных предметов, имеющих отношение к Британской королевской семье: посуду, статуэтки, книги, журналы, картины, плакаты, фотографии и т.д. В общей сложности коллекция Маргарет Тайлер насчитывает сегодня десять тысяч наименований.

Ли Тао вытирает пыль со старинных часов в принадлежащем ему музее

Жителю Китая Ли Тао принадлежит музей старинных часов в городе Шэньян в северо-восточной части Китая в провинции Ляонин. Ли Тао стал интересоваться часами и часовыми механизмами ещё в детстве под влиянием своего отца. Сегодня коллекция Ли Тао насчитывает пять с половиной тысяч предметов, многие из которых имеют не только художественное, но и важное историческое значение.

Внушительная коллекция Иветт Дарден заняла всё жилое пространство её дома в Гранд-Халле в восточной Бельгии, так что хозяевам пришлось приобрести ещё одно дополнительное здание

Пенсионерка из Бельгии Иветт Дарден собрала в своём доме более пятидесяти пяти тысяч старинных металлических коробок. Необычные экспонаты всевозможных размеров и форм с крышками и литографическими картинками являются отражением разных исторических эпох и событий.

Чжан Дафан позирует с одним из ценных экспонатов своей коллекции

Пекинская квартира гражданина Китая Чжана Дафана набита невероятным количеством телефонных аппаратов.

Джордан Майкл Геллер на фоне линии кроссовок Air Jordan Retro, специально разработанной фирмой Nike для легенды баскетбола Майкла Джордана

Американец Джордан Майкл Геллер из Лас-Вегаса собрал самую большую коллекцию кроссовок фирмы Nike, открыв на бульваре Лас-Вегас в штате Невада первый в мире музей кроссовок «ShoeZeum». В 2013 году коллекция Геллера, включающая более двух с половиной тысяч пар, была занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Хе Пейци рядом со своим уникальным произведением

Терпеливый художник и коллекционер Хе Пейци, проживающий в городе Чунцин в центральной части Китая, создал максимально точную уменьшенную копию своего города. Мужчине понадобилось около пятидесяти тысяч монеток разных типов, в том числе уже вышедших из употребления, огромное количество цветных камушков для оформления улиц и китайские палочки для еды, при помощи которых мастер сооружал своё творение.

Юрий Крешков и его коллекция бутылок

Киевлянин Юрий Крешков за двадцать лет собрал около трёх тысяч пустых бутылок из-под алкогольных напитков, поместив необычную коллекцию в своей небольшой двухкомнатной квартире.

Джина Лакуна собирает пазл для своего музея в городе Тагатай

Владелица небольшого бизнеса по продаже детской одежды Джина Лакуна из города Тагайтай в провинции Кавите на филиппинском острове Лусон в пятидесяти километрах от Манилы собрала 473 пазла.

Селин Корнет с игрушкой-пандой в своем доме в Аккуре

Коллекция панд, принадлежащая пожилой супружеской паре Селин и Андре Корнет из бельгийского города Аккур, насчитывает две тысячи двести восхитительных мягких игрушек. Первая игрушка появилась у супругов в далёком 1978 году. Согласно решению супругов, после их смерти коллекция перейдёт к больным детям.

Эмелин Дюотой позирует на фоне своей пятнистой коллекции в своём доме в Сент-Омере на севере Франции

Французская модель Эмелин Дюотой уже более семи лет собирает игрушечных коров. На сегодняшний день девушке принадлежит обширная коллекция, состоящая из 1679 предметов, куда входят мягкие игрушки, чашки, тапочки, магниты, безделушки и прочие мелочи, имеющие «коровью» символику.

Чэнь Цзинчжу посетил с лекциями более тридцати учебных заведений по всей стране, где рассказывал девушкам о том, что ношение неправильно подобранного белья увеличивает риск заболевания. После лекций девушки с охотой дарят коллекционеру свои бюстгальтеры

Житель курортного города Санья, на самом юге острова Хайнань в Китае Чэнь Цзинчжу собрал очень необычную коллекцию, состоящую из пяти тысяч женских бюстгальтеров. Своими действиями коллекционер пытается привлечь внимание общественности к такому страшному онкологическому заболеванию, как рак молочной железы.

Коллекция камней Луиджи Линери

Итальянец Луиджи Линери, живущий на берегу реки Адидже недалеко от Вероны посвящает своё свободное время собиранию камней, которым воды реки придали какую-нибудь характерную и легко узнаваемую форму, например, рыбьей головы или человеческого лица. В домашней мастерской 79-летнего Линери уже находятся десятки тысяч камней. «Я даже не собираюсь их считать, но их количество огромно», — утверждает коллекционер.

Джеймс Бернс и его коллекция сувениров с символикой «Звёздных войн»

Любовь к сериалу «Звёздные войны» сделала англичанина Джеймса Бернса не просто обладателем большой и разнообразной коллекции предметов с символикой обожаемого фильма. Благодаря своему необычному увлечению, он встретил новых друзей. «Я познакомился с огромным количеством замечательных людей по всему миру. Я счастлив принадлежать к такому прекрасному сообществу единомышленников, — сказал он. — С этим ничто не может сравниться».

Нашла тут.

Кстати, о других коллекционерах я уже рассказывала вам в 2014 году. Можете посмотреть и старый пост.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Легкой недельки!