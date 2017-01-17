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Утро с АСТВ
На зеркале позитивное доброутреннее с конкурсом)

На зеркале позитивное доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро! 

Сегодня Международный день эскимо

 

А теперь новости

В Красноярском парке «Роев ручей» появился генетически добрый лис

Ручной лис по имени Ральф стал питомцев парка флоры и фауны «Роев Ручей». Сотрудники парка говорят, он очень дружелюбен и общителен: радуется, когда к нему приходят люди, заглядывает в глаза, пытается уловить, что нравится человеку, а что нет.

Генетически выведенный лис прибыл из Новосибирска. Животное - участник научного эксперимента учёных Новосибирского института цитологии и генетики. Они многие годы отбирали самых дружелюбных и спокойных лисиц, в итоге вывели ручных зверей. Любопытно, что в результате эксперимента у животных менялось не только поведение, но и внешность — рождались лисята с  висячими ушами, укороченной мордой и закрученными, как у лаек, хвостами.

Практика по одомашниванию животных в нашей стране – не редкость. Так, профессор кафедры кинологии Пермского института внутренних войск Вячеслав Касимов скрестил волка и собаку и вывел вид управляемых служебных животных.

Источник: http://www.gornovosti.ru/glavnoe/v-krasnoyarskom-parke-roev-ruchej-poyavilsya-geneticheski-dobryj-lis89442.htm

В США приготовили самое длинное в мире мороженое

Американская компания Moo-ville Creamery, базирующаяся в городе Нэшвилл, приготовила самое длинное мороженое в мире, установив тем самым мировой рекорд. Длина сладкого десерта составила 1110 метров. Для его приготовления потребовалось более 3200 кг ванильного мороженого, 36 л шоколадного сиропа, 17 ведер клубники, 172 баллончика взбитых сливок и 7200 ягод вишни. Необычное сладкое лакомство было съедено 250 добровольцами. Компании Moo-ville Creamery удалось побить предыдущий мировой рекорд, установленный компанией House of Flavors в соседнем городе Лудингтон – длина приготовленного тремя месяцами ранее мороженого составила 910 метров. 

Источник: http://kedem.ru/news/n2017-01-21-12-00-31/

 

Вопрос на сегодня:

А какое мороженое сейчас любите вы? А какое любили раньше?

 

А теперь очередь подборочки.

Классические варианты селфи уже не актуальны – именно такого мнения придерживается девушка прославившаяся своими оригинальными рисунками на зеркале. Художница создает их с помощью акриловых красок, фломастеров и маркеров. Довольно веселые иллюзии у нее получаются!

рисунки на зеркале


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Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой гифке: 

Прекрасного вам дня!!!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:52 +17
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:04
Доброе утро, любимые со-сайтники! Наконец-то я пишу комментарий с ноута, а не с телефона, поскольку еще дома, а в последнее время это нечасто...
Изобретателю "Эскимо" надо памятник поставить! Хотя что это я, он есть! (см. ниже
)
Обожаю мороженое, раньше очень любила наше молокозаводское, сейчас очень люблю "Лакомку", которой у нас нет, но по приезду в столицу покупаю обязательно. У нас же есть два сорта мороженого на натуральном молоке, правда, купить его затруднительно. А гадость на растительных жирах не ем.
Вот эти соревнования - кто больше, длиннее и выше - надоели вдрызг, куда лучше выведение милых ручных зверюшек

Подборка шикарная, у девушки замечательное пространственное воображение и творческая натура

Подпись: Сорока-ворона этому дала, этому дала... всех обкормила, добрая душа...
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+18
Натали)))
Написано сегодня, в 07:19
Доброе утро всем!
Я тоже бы хотела съесть самое длинное мороженое

Обожаю сливочное мороженое без всяких добавок

Подпись: Кормилица

Всем позитива и здоровья!!!
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+16
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 08:45
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+7
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 07:24
- Как вы относитесь к мороженому?
- К мороженному отношусь - прохладно!
Ответить
+14
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 08:46
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+6
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 08:58
Татьяна Сергеева,
Гы, диалог срифмовался


- Привет!
- Привет!
- Давай по кофе?
- А как иначе с утреца!?
- Не лезет в голову работа?
- Без кофеина? НИФИГА!
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+7
mitja
Написано сегодня, в 07:39
Здрямки всем.Мороженное это коросо,скусно и когда ешь его впадаешь в детство.Нравится шоколадное без добавок.
к фото"...кушай Шарик,а то не вырастишь питбулем.Посмотри на Мурзика-вылитый тигр..."
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+14
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 08:48
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+8
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:30
mitja, с победой дня! Танцы ниже)
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+6
Online
BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 17:32
mitja, "Я ей - Санюшка,а она мне - Митюнюшка..."
roar) Митя,поздравляю с победой.Уже в который раз
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+7
Еще 3 комментария
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 07:59
Доброе утро!
Мороженное всегда любила шоколадное
чаще всего покупаю в вафельных стаканчиках.

Подборка очень понравилась
девушка не просто креативный человек, но и замечательная художница.

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+16
lvista
Написано сегодня, в 08:03
Василиса_Я ^.^,
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+8
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 09:47
Татьяна Сергеева, спасибо большое
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+7
Ярославчик
Написано сегодня, в 08:24
Доброе утро, друзья.
Эскими раньше любил, сейчас уже вкус не тот.
Чем только эти американцы не занимаются, то прыгают, то летают лучше всех, теперь и мороженое самое длинное...кошмар.
Я люблю пломбир в больших упаковках, оно более менее вкусное, чем остальное подобие мороженого...
Подборка классная, это же сколько фантазии у девушки...прикольная задумка.
Название: няня-ворона покорми немножко, и котят и сабочат.
Всем хорошего дня.
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+14
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 08:49
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+8
Ярославчик
Написано сегодня, в 10:04
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+6
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:55 Отредактированно сегодня, в 08:56
Доброе утро!
Мороженое - пломбир.
Название: -"Этому дала, этому дала а сама осталась голодна!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
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+10
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 21:08
Татьяна Сергеева, СПАСИБО!!!
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0
Ogonek
Написано сегодня, в 08:58
Доброе утро,блогеры и блогерушки!!!Начались крещенские морозы...бррррррррр..так не хочется выползать на улицу..а надо...Работа ждет...
Интересно то,что когда я веду корпоративы и задаю вопрос :"хлопайте те,кто с радостью идет на работу"...по звуковому эффекту звуки хлопков равняются тем,когда люди апплодируют на "те,кто любит секс"...Вот и думаю...неужели у большинства людей работа=секасу.....Интересно...Все собираюсь задать этот вопрос в разгрузке,чтобы вы порассуждали.Никак руки не дойдут..
Мороженное люблю пломбир...тот..советский..из детства..сколько сейчас его пробовала-нет такого вкуса.он не забываем,а может потому что из детства?Как то на спор с подругой,кто кого переест(ели мороженное) слопала 600 гр.мороженного.Подруги хватило на 400.Сосульки с меня конечно не стало..но спор выиграла и....заработала ангину.Потому что ели без остановки..порцию за порцией.

К картинке дня...
Любовный треугольник..Он..Она..и..Кот...Каждый раз во время обеда кто-то третий -лишний..

Всем хорошего дня....
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+11
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 09:21
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+6
Ogonek
Написано сегодня, в 09:36
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+6
VLадимир
Написано сегодня, в 09:02
Всем бодроутреннее утро!!!
Мороженое,сливочное,клубничное,шоколадное,ванильное,с корешками и ваше любое. За мороженое Родину продам.
В Советское время у нас его практически не было. Я пломбир на палочке шоколадный за 20 копеек, первый раз попробовал в Москве,когда там в армии служил. Купил 10 штук,так обожрался,от жадности. И сейчас люблю и ем,даже с женой иногда не делюсь. Всё моё.
Как то так
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
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+11
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:05
VLадимир, У, какой! Как тебе мало надо, чтоб родину продать! А я тут думал, что ты патриот!
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+6
VLадимир
Написано сегодня, в 09:18
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+6
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 09:21
VLадимир, доброе утро!
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+9
Еще 5 комментариев
LyiraTula
Написано сегодня, в 09:05
Доброе утро, Сахалин!
В детстве обожала плодово-ягодное за 5 копеек и лимонное за 6; на юге меня пытались приучить к богатой жизни скармливанием эскимо, но ничего не получилось. До сих пор люблю фруктовое мороженое, домой покупаю сорбеты Мовенпик, особенно уважаю лимонно- лаймовый))) по всей видимости не люблю пломбир, т.к. не еи молочку, а дочь любит ванильное мороженое...
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+10
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 09:22
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+7
LyiraTula
Написано сегодня, в 09:24
Татьяна Сергеева, спасибо, и у Вас также
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+6
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 16:43
LyiraTula,
аж слюнки потекли от плодово-выгодного и лимонного!! такая вкусняха была!)))
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+3
Еще 4 комментария
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 09:46
Привет! ну и морозы пошли((. Мороженое люблю всякое, кроме шоколадного!
А ты Т.М.?!)
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+9
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 10:10
чeLOVEк NaStRoEniE, я тоже всякое люблю)
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+7
lvista
Написано сегодня, в 10:10
Доброе утро! Какая девушка молодец! Очень интересно придумала, не то что эти бестолковые селфи! Морожко любила и люблю пломбир ванильный. Но не эскимо, так что праздновать сегодня не буду. Буду ждать праздник День мороженого в вафельном стаканчике!
Подпись: кушай, мой маленький, кушай, мой родненький! С этим приемышем сынок родной голодный!
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+7
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 11:35
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+3
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 10:11
Всем привет! Лучшее в мире мороженое это мороженое счастливого детства. Но, должен сказать, александровское эскимо было, действительно, уникальным ни на какое не похожим...Когда оно готовится вручную практически...на твоих глазах... из ингредиентов, которые ты видишь... ОЧЕНЬ вкусно и...специфически солоноватый привкус НАСТОЯЩЕГО горького шоколада и свежайшего молочного наполнителя.... У нас даже без обертки продавали в специальных баках... А второе по вкусу, опять же , наше(александровское) ШОКОЛАДНОЕ мороженое в вафельных стаканчиках... Сейчас возят... но не то...Вафли были хрустящие пахнущие ванилью...Иногда мы просто покупали стаканчики по 2 коп.
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+9
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 12:26
Григорий Смекалов, обнимашки)
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+5
Еще 2 комментария
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 10:11
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+7
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 10:12
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+8
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 10:28
Про подпись....Ну, Нюник перехватила самую напрашивающуюся про давалку...Но она же привела меня к размышлением, что басня написана была с ошибкой "в объекте": было всё несколько в иной последовательности (Иван Андреевич был подслеповат и нетерпелив)... Чтобы заставить слушать своё пение ворона сначала ПОДКАРМЛИВАЛА публику, а потом "пела"...За её деньги любые капризы...
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+8
lvista
Написано сегодня, в 10:30
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+4
багз-банни
Написано сегодня, в 11:22
Добрый денёчек всем!

Мороженое очень люблю!Самый вкусный был в детстве,который привозили в гильзах и продавали на развес!Бежишь с банкой трёхлитровой и твердишь про себя:"Хоть бы хватило!"
Сейчас ем пломбир в бумажном стаканчике синеньком!Не помню название!
Селфи прикольные!
Название:"За маму,за папу!"
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+9
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 11:37
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+7
багз-банни
Написано сегодня, в 12:24
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:54
багз-банни, вот-вот, оно на молоке! Я такое случайно в Н-Александровке купила. А в Южном найти не могу
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+4
Еще 1 комментарий
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 11:39
Никто не знает кто это?
Я подскажу. Это мисс Хельсинки 2017 SEPHORA IKALABA.

И вроде как ничего необычного.
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+4
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 12:27
sasch, уже 2017? Это когда успели провести?
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+7
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 14:44
Татьяна Сергеева, 5 января 2017 был конкурс
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+3
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 17:26
sasch, вспомнился Андрей Миронов... "Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским, согpета..."
Хорошо А.В., что нас ЭТО минуло... Я знаю, что у финок есть проблемы с сексопильностью, но до такой степени...
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+5
Еще 1 комментарий
Online
Катерина90 Online
Написано сегодня, в 16:06
Всем доброго времени суток! Подборка веселенькая!) Мороженое, я обожаю в любом виде, самое любимое в рожке
Что в детстве, я не могла отказаться от такой вкусности, что сейчас. В детстве очень нравилось дыневое мороженое в круглой упаковке и виноградное. Название к картинке: " Этому дала, этому дала, а этому не дала!"
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+6
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:27
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 16:53
Добрейшего вторничка, островитяшечки!
Тела вам всем и приятностей!)

Мороженку ем ооооочень редко. В детстве любила всяческое, но больше всего пломбир жирненький и плодово-выгодное, как и Владленка)

Селфи не понимала, не понимаю и не пойму))
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+7
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 16:55
Балтийская Килька, Какого еще тела? Без одежды но в чулках?
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+6
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:08
Игорь Иванов, ой, букаффка "П" пропала) сплю в одном ботинке)))
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+5
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 17:10
Балтийская Килька, да нормально получилось
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+6
Еще 2 комментария
ateriya
Написано сегодня, в 17:28 Отредактированно сегодня, в 17:30
вечера доброго всем. Отличная подборочка. необычная и с фантазией. мороженое? ну я люблю магнат с грецкими орехами, кедровое мне нравится, эскимо и пломбир. люблю мороженое с черничным джемом в больших таких банках и клубничное. терпеть не могу лед замороженный и шоколадное, особенно в стаканчиках и еще персиковое в стаканчиках. вот такая я вредная. всем отличного вечера. к картинке, как там говорят? враг моего врага мой друг? кушай Тузик, кушай мы же с тобой друзья...
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+2
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:30
Победитель дня сегодня mitja! Поздравляем! Танцуют все!
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+5
berbajs
Написано сегодня, в 19:59
Всем привет!
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0
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