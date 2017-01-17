На зеркале позитивное доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро!

Сегодня Международный день эскимо

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В Красноярском парке «Роев ручей» появился генетически добрый лис

Ручной лис по имени Ральф стал питомцев парка флоры и фауны «Роев Ручей». Сотрудники парка говорят, он очень дружелюбен и общителен: радуется, когда к нему приходят люди, заглядывает в глаза, пытается уловить, что нравится человеку, а что нет.

Генетически выведенный лис прибыл из Новосибирска. Животное - участник научного эксперимента учёных Новосибирского института цитологии и генетики. Они многие годы отбирали самых дружелюбных и спокойных лисиц, в итоге вывели ручных зверей. Любопытно, что в результате эксперимента у животных менялось не только поведение, но и внешность — рождались лисята с висячими ушами, укороченной мордой и закрученными, как у лаек, хвостами.

Практика по одомашниванию животных в нашей стране – не редкость. Так, профессор кафедры кинологии Пермского института внутренних войск Вячеслав Касимов скрестил волка и собаку и вывел вид управляемых служебных животных.

Источник: http://www.gornovosti.ru/glavnoe/v-krasnoyarskom-parke-roev-ruchej-poyavilsya-geneticheski-dobryj-lis89442.htm

В США приготовили самое длинное в мире мороженое

Американская компания Moo-ville Creamery, базирующаяся в городе Нэшвилл, приготовила самое длинное мороженое в мире, установив тем самым мировой рекорд. Длина сладкого десерта составила 1110 метров. Для его приготовления потребовалось более 3200 кг ванильного мороженого, 36 л шоколадного сиропа, 17 ведер клубники, 172 баллончика взбитых сливок и 7200 ягод вишни. Необычное сладкое лакомство было съедено 250 добровольцами. Компании Moo-ville Creamery удалось побить предыдущий мировой рекорд, установленный компанией House of Flavors в соседнем городе Лудингтон – длина приготовленного тремя месяцами ранее мороженого составила 910 метров.

Источник: http://kedem.ru/news/n2017-01-21-12-00-31/

Вопрос на сегодня:

А какое мороженое сейчас любите вы? А какое любили раньше?

А теперь очередь подборочки.

Классические варианты селфи уже не актуальны – именно такого мнения придерживается девушка прославившаяся своими оригинальными рисунками на зеркале. Художница создает их с помощью акриловых красок, фломастеров и маркеров. Довольно веселые иллюзии у нее получаются!





















































Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой гифке:

Прекрасного вам дня!!!