На зеркале позитивное доброутреннее с конкурсом)
Доброе утро!
Сегодня Международный день эскимо
А теперь новости
В Красноярском парке «Роев ручей» появился генетически добрый лис
Ручной лис по имени Ральф стал питомцев парка флоры и фауны «Роев Ручей». Сотрудники парка говорят, он очень дружелюбен и общителен: радуется, когда к нему приходят люди, заглядывает в глаза, пытается уловить, что нравится человеку, а что нет.
Генетически выведенный лис прибыл из Новосибирска. Животное - участник научного эксперимента учёных Новосибирского института цитологии и генетики. Они многие годы отбирали самых дружелюбных и спокойных лисиц, в итоге вывели ручных зверей. Любопытно, что в результате эксперимента у животных менялось не только поведение, но и внешность — рождались лисята с висячими ушами, укороченной мордой и закрученными, как у лаек, хвостами.
Практика по одомашниванию животных в нашей стране – не редкость. Так, профессор кафедры кинологии Пермского института внутренних войск Вячеслав Касимов скрестил волка и собаку и вывел вид управляемых служебных животных.
Источник: http://www.gornovosti.ru/glavnoe/v-krasnoyarskom-parke-roev-ruchej-poyavilsya-geneticheski-dobryj-lis89442.htm
В США приготовили самое длинное в мире мороженое
Американская компания Moo-ville Creamery, базирующаяся в городе Нэшвилл, приготовила самое длинное мороженое в мире, установив тем самым мировой рекорд. Длина сладкого десерта составила 1110 метров. Для его приготовления потребовалось более 3200 кг ванильного мороженого, 36 л шоколадного сиропа, 17 ведер клубники, 172 баллончика взбитых сливок и 7200 ягод вишни. Необычное сладкое лакомство было съедено 250 добровольцами. Компании Moo-ville Creamery удалось побить предыдущий мировой рекорд, установленный компанией House of Flavors в соседнем городе Лудингтон – длина приготовленного тремя месяцами ранее мороженого составила 910 метров.
Источник: http://kedem.ru/news/n2017-01-21-12-00-31/
Вопрос на сегодня:
А какое мороженое сейчас любите вы? А какое любили раньше?
А теперь очередь подборочки.
Классические варианты селфи уже не актуальны – именно такого мнения придерживается девушка прославившаяся своими оригинальными рисунками на зеркале. Художница создает их с помощью акриловых красок, фломастеров и маркеров. Довольно веселые иллюзии у нее получаются!
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой гифке:
Прекрасного вам дня!!!
Изобретателю "Эскимо" надо памятник поставить! Хотя что это я, он есть! (см. ниже)
Обожаю мороженое, раньше очень любила наше молокозаводское, сейчас очень люблю "Лакомку", которой у нас нет, но по приезду в столицу покупаю обязательно. У нас же есть два сорта мороженого на натуральном молоке, правда, купить его затруднительно. А гадость на растительных жирах не ем.
Вот эти соревнования - кто больше, длиннее и выше - надоели вдрызг, куда лучше выведение милых ручных зверюшек
Подборка шикарная, у девушки замечательное пространственное воображение и творческая натура
Подпись: Сорока-ворона этому дала, этому дала... всех обкормила, добрая душа...
Я тоже бы хотела съесть самое длинное мороженое
Обожаю сливочное мороженое без всяких добавок
Подпись: Кормилица
Всем позитива и здоровья!!!
- К мороженному отношусь - прохладно!
Гы, диалог срифмовался
- Привет!
- Привет!
- Давай по кофе?
- А как иначе с утреца!?
- Не лезет в голову работа?
- Без кофеина? НИФИГА!
к фото"...кушай Шарик,а то не вырастишь питбулем.Посмотри на Мурзика-вылитый тигр..."
Мороженное всегда любила шоколадное чаще всего покупаю в вафельных стаканчиках.
Подборка очень понравилась девушка не просто креативный человек, но и замечательная художница.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Эскими раньше любил, сейчас уже вкус не тот.
Чем только эти американцы не занимаются, то прыгают, то летают лучше всех, теперь и мороженое самое длинное...кошмар.
Я люблю пломбир в больших упаковках, оно более менее вкусное, чем остальное подобие мороженого...
Подборка классная, это же сколько фантазии у девушки...прикольная задумка.
Название: няня-ворона покорми немножко, и котят и сабочат.
Всем хорошего дня.
Мороженое - пломбир.
Название: -"Этому дала, этому дала а сама осталась голодна!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
Мороженное люблю пломбир...тот..советский..из детства..сколько сейчас его пробовала-нет такого вкуса.он не забываем,а может потому что из детства?Как то на спор с подругой,кто кого переест(ели мороженное) слопала 600 гр.мороженного.Подруги хватило на 400.Сосульки с меня конечно не стало..но спор выиграла и....заработала ангину.Потому что ели без остановки..порцию за порцией.
К картинке дня...
Любовный треугольник..Он..Она..и..Кот...Каждый раз во время обеда кто-то третий -лишний..
Всем хорошего дня....
Мороженое,сливочное,клубничное,шоколадное,ванильное,с корешками и ваше любое. За мороженое Родину продам.
В Советское время у нас его практически не было. Я пломбир на палочке шоколадный за 20 копеек, первый раз попробовал в Москве,когда там в армии служил. Купил 10 штук,так обожрался,от жадности. И сейчас люблю и ем,даже с женой иногда не делюсь. Всё моё.
Как то так
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
В детстве обожала плодово-ягодное за 5 копеек и лимонное за 6; на юге меня пытались приучить к богатой жизни скармливанием эскимо, но ничего не получилось. До сих пор люблю фруктовое мороженое, домой покупаю сорбеты Мовенпик, особенно уважаю лимонно- лаймовый))) по всей видимости не люблю пломбир, т.к. не еи молочку, а дочь любит ванильное мороженое...
А ты Т.М.?!)
Подпись: кушай, мой маленький, кушай, мой родненький! С этим приемышем сынок родной голодный!
Мороженое очень люблю!Самый вкусный был в детстве,который привозили в гильзах и продавали на развес!Бежишь с банкой трёхлитровой и твердишь про себя:"Хоть бы хватило!"Сейчас ем пломбир в бумажном стаканчике синеньком!Не помню название!
Селфи прикольные!
Название:"За маму,за папу!"
Я подскажу. Это мисс Хельсинки 2017 SEPHORA IKALABA.
И вроде как ничего необычного.
Хорошо А.В., что нас ЭТО минуло... Я знаю, что у финок есть проблемы с сексопильностью, но до такой степени...
Мороженку ем ооооочень редко. В детстве любила всяческое, но больше всего пломбир жирненький и плодово-выгодное, как и Владленка)
Селфи не понимала, не понимаю и не пойму))