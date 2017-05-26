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Утро с АСТВ
ЭффектноМаячное доброутреннее с конкурсом)

ЭффектноМаячное доброутреннее с конкурсом)

Очень рада, что свое утро вы встречаете с АСТВ.РУ. И вместе со мной. Ароматного вам кофе, вкусного завтрака и, конечно, доброго утра!

Сегодня - 31 мая. Последний весенний день. А еще...

Всемирный день без табака

 

День российской адвокатуры

И Всемирный день блондинок

 

А теперь новости.

В японской бане открыли "голые курсы".

Руководство общественной бани Hinodeyu в пригороде Токио придумало новый способ завлекать клиентов. Отныне каждый месяц на территории комплекса проводятся "голые лекции" на самые разные темы – от основ стенд-апа до классических японских настольных игр, сообщает Reuters.

37-летний директор бани Юити Тамура сетует на то, что люди не пользуются этой услугой так активно, как раньше. В 1960-е годы в одном Токио насчитывалось более 2,5 тысяч бань, сегодня их количество измеряется несколькими сотнями.
"Многие молодые люди никогда не ходили в баню, потому что у них в квартире есть горячая вода и отдельная ванная комната", — говорит Тамура, чья семья владеет комплексом Hinodeyu с 1939 года.
По словам японца, "голые курсы", которые проводятся прямо в бане – это верный способ спасти бизнес.
"У нас будут проводиться занятия на любые темы. Если кто-то готов чему-то научить наших посетителей – добро пожаловать", — утверждает японец.
Вход на такое занятие стоит четыре доллара.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2893365&cid=520

На новой десятифунтовой банкноте изобразят виадук из фильмов о Гарри Поттере.

Банк Шотландии представил дизайн новой банкноты номиналом в 10 фунтов. На одной из ее сторон будет изображен паровоз с вагонами, проезжающий по знаменитому железнодорожному виадуку Гленфиннан, который фигурирует в четырех фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере.
Новые банкноты должны войти в обращение осенью 2017 года. Помимо виадука, на них размещен портрет великого шотландского писателя Вальтера Скотта. Пластиковые банкноты будуто снащены такими же средствами защиты от подделок, как и выпущенные ранее пятифунтовые купюры. В их число, помимо прочего, войдут прозрачные окошки, а также меняющая цвет металлическая нить, сообщает Sun.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2893212&cid=520

 

А какие достопримечательности хотели бы видеть вы на денежных купюрах?

 

В подборке у нас сегодня самые эффектные маяки из разных уголков планеты. Сегодня большинство маяков компьютеризированы. Романтическая фигура смотрителя, что в ненастную ночь карабкается на башню у ревущего моря, почти ушла в прошлое. Да и сами маяки постепенно уступают место современным навигационным технологиям. И все же маяки остаются уникальными архитектурными и инженерными объектами. Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк на мысе Форментор, Майорка, Испания © Giovanni G

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк в городе Люсечиль, Швеция ©Henrik Aleborg

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк в городе Брест, Франция ©Stefan Cruysberghs

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк Ланге-Нелле, Остенде, Бельгия ©Piet Flour

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк Фарк-де-Пети-Мина, Брест, Франция ©Alexander Riek

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк Виктория-Бич, Калифорния, США ©Dave Gaylord

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк Хорнби, Австралия ©BkBook

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк в городке Сан-Эстебан-де-Правиа, Испания ©Saghani

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк в северном сиянии, Исландия ©Gunnar Gestur

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк Йакина на побережье штата Орегон, США ©haveseen

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Замороженный маяк Св. Иосифа на северном пирсе, штат Мичиган, США ©Thomas Zakowski и маяк Маршалл-Поинт, Мэн, США ©Luboslav Tiles

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк в проливе Бигл, Аргентина / Чили ©Skel Shizuko

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Старый маяк Ситуэйта, Массачусетс, США ©Francisco Marty

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк Молнес, Норвегия ©freeezzzz

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Самый высокий маяк Ирландии Фастнет-Рок ©Fergal O’Callaghan

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк Святой Марии, остров Бэйт, Великобритания ©Steven Walden и маяк Хесета-Хед, США ©Borrowed Light Images

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк Керморван, Бретань, Франция ©Nicolas Rottiers

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Чугунный маяк, Уайтфорд, Великобритания ©Matthew Jones

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк Дондра на мысе Дондра, Шри-Ланка, один из самых высоких в Юго-Восточной Азии ©kuzina

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк в городе Стердж-Бей, Висконсин, США ©Ratul Maiti

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк Уэст-Куодди-Хед ©Автор: PHB.cz (Richard Semik) и Башня Геркулеса, Ла-Корунья, Испания©Anibal Trejo

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк в Александрии ©Hans Wagemaker

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк острова Андрос, Греция ©Mary Kay

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк в Нью-Брайтоне, Англия ©DMC Photogallery

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк на озере Байкал, Россия ©Yakovlev Sergey

Самые эффектные маяки из разных уголков планеты

Маяк в провинции Шлезвиг-Гольштейн, Германия ©Holger Schmitt

Нашла здесь.

 

А название сегодня предлагаю придумать вот к этой картинке...

Плодотворного рабочего дня! И отличного настроения!

Автор: Elena Poletova, сегодня, в 06:56 +7
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Комментарии
Катерина90
Написано сегодня, в 07:08
Доброе утро! Всех блонди с праздником, сегодня наш праздник!
Ну а так же поздравляю всех причастных к дню российской адвокатуры! На купюре можно было бы изобразить наш Сахалинский Горный Воздух, а то нет ни одной купюры с Сахалинской тематикой. Подборка с маяками завораживающая
Название к картинке: "Интерпретация "колобка")) Всем хорошего дня и отличного настроения!
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+8
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 07:16
Катерина90, доброго утра и солнышка над головой и в душе! А каким номиналом должна быть денежка с изображением Горного воздуха?))
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+5
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:33
Доброе утро!
Можно НАШ МУЗЕЙ на купюры!
Название: - "С горлом все впорядке! Теперь осмотр кишечника!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ??????
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+7
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 07:54
Рыжова Светлана, легко;-)) Про ошибку. Доброго утра! Хорошего дня!
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+6
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:38
Elena Poletova, БЛАГОДАРЮ! Нашли ошибку?
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+2
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:41
Рыжова Светлана, конечно))
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+1
Еще 3 комментария
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:49
Доброе всем утро! С праздником, блонди , и всех таких же

Я думаю, наш музей на купюрку в 200 рублей вполне подошел бы)))
Красивые маяки по миру, а наши разрушаются...
Подпись: Ты мне уже поперек горла
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+8
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 07:52
НюНик_просто_Анна, доброе утро! Не, наш музей достоин большего;-))
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+6
berbajs
Написано сегодня, в 08:25
Доброе утро!
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+3
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:32
berbajs,
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+5
berbajs
Написано сегодня, в 08:37
Elena Poletova, спасибо! Всё очень красиво.
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0
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:38
berbajs, и вам спасибо))
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+2
LyiraTula
Написано сегодня, в 08:35
Доброе утро, Сахалин!
Я-блондинка, но курю, при этом вполне могла бы стать адвокатом, образование и стаж работы по соответствующей специальности позволяют)))
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+7
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:38
LyiraTula, доброе утро! Тогда поздравляем вас с двойным (а то и тройным) праздником! И очень рекомендуем отказаться от табака. Хотя бы на день!
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+3
berbajs
Написано сегодня, в 08:39
LyiraTula, наидобрейшее
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:40
LyiraTula, поздравлямба!
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+2
Еще 6 комментариев
Angela
Написано сегодня, в 08:46
Доброе утро! С последним днём весны!
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+3
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:32
Angela, и вас))
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+2
sasch
Написано сегодня, в 08:56
На берегу торчит маяк
И в нём давно живёт маньяк
Он любит души моряков
И топит в море рыбаков.
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+3
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:18
sasch,
Страсти-ужасти с утра нагнеташь -
В этом ты весь, уважаемый sasch
!
Светят пускай морякам маяки,
И тихо загнутся вдали маньяки
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+1
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:21
sasch, не, у нас хорошие маяки)) Доброго утра, хорошего дня!
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+2
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:31
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+1
Еще 11 комментариев
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VLадимир Online
Написано сегодня, в 09:08
Всем трям(доброе утро)!!!
Ура сегодня и у меня праздник,я блондин уже. Всех поздравляю с этим праздником,а также с не курением.
Пришлось не множко покурить в армии и всё. А так никогда и не курил и не тянуло.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:19
VLадимир, здравствуйте!)) И вас с праздником;-)
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:21
VLадимир, счастливчик ты, никогда не куривший... А в каком месте ты блондин, позволь полюбопытствовать?
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VLадимир Online
Написано сегодня, в 10:37
НюНик_просто_Анна, а с какой целью интересуетесь,Вам уже есть 18 лет?
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Еще 1 комментарий
Veronika1211
Написано сегодня, в 09:23
Доброе утро. Подборка красивая. Название картинки: «А что там внутри?»
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:30
Veronika1211, доброе утро)) Спасибо))
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+2
Veronika1211
Написано сегодня, в 10:28
Elena Poletova, спасибо!
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0
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:29
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+1
Mopsik
Написано сегодня, в 09:46
Доброе утро друзья

С праздниками тех к кому они относятся

Голыми и на лекции
, не я бы не пошла

По поводу купюр даже незнаю, фантазия моя еще не проснулась.
Подборочка очень красивая

К картинке: Неудачное предложение руки и сердца. Невеста съела кольцо одетое на рыбку

Хорошего всем дня, море улыбок и чумачечего настроения
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:03
Mopsik, и вам хорошего дня и чумачечего настроения!))
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+2
Mopsik
Написано сегодня, в 10:04
Elena Poletova, спасибо
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+1
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:06
Mopsik,
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+2
trdsport65
Написано сегодня, в 09:56
всем доброго утра) и с последним весенним днем!

какие же красивые маяки, просто любуюсь)))

думаю было бы неплохо на купюре изобразить наш краеведческий музей, нигде больше в России нет такого.

а картинка называется - никому тебя не отдам, съем сам
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чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:04
Привет!!! Мой мозг отказывается думать сегодня вообще, поэтому у меня на этом всё))))
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:09
чeLOVEк NaStRoEniE, привет!)) Иногда нужно отдыхать! В том числе и мозгу
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