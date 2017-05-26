ЭффектноМаячное доброутреннее с конкурсом)

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Сегодня - 31 мая. Последний весенний день. А еще...

Всемирный день без табака

День российской адвокатуры

И Всемирный день блондинок

А теперь новости.

В японской бане открыли "голые курсы".

Руководство общественной бани Hinodeyu в пригороде Токио придумало новый способ завлекать клиентов. Отныне каждый месяц на территории комплекса проводятся "голые лекции" на самые разные темы – от основ стенд-апа до классических японских настольных игр, сообщает Reuters.

37-летний директор бани Юити Тамура сетует на то, что люди не пользуются этой услугой так активно, как раньше. В 1960-е годы в одном Токио насчитывалось более 2,5 тысяч бань, сегодня их количество измеряется несколькими сотнями.

"Многие молодые люди никогда не ходили в баню, потому что у них в квартире есть горячая вода и отдельная ванная комната", — говорит Тамура, чья семья владеет комплексом Hinodeyu с 1939 года.

По словам японца, "голые курсы", которые проводятся прямо в бане – это верный способ спасти бизнес.

"У нас будут проводиться занятия на любые темы. Если кто-то готов чему-то научить наших посетителей – добро пожаловать", — утверждает японец.

Вход на такое занятие стоит четыре доллара.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2893365&cid=520

На новой десятифунтовой банкноте изобразят виадук из фильмов о Гарри Поттере.

Банк Шотландии представил дизайн новой банкноты номиналом в 10 фунтов. На одной из ее сторон будет изображен паровоз с вагонами, проезжающий по знаменитому железнодорожному виадуку Гленфиннан, который фигурирует в четырех фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере.

Новые банкноты должны войти в обращение осенью 2017 года. Помимо виадука, на них размещен портрет великого шотландского писателя Вальтера Скотта. Пластиковые банкноты будуто снащены такими же средствами защиты от подделок, как и выпущенные ранее пятифунтовые купюры. В их число, помимо прочего, войдут прозрачные окошки, а также меняющая цвет металлическая нить, сообщает Sun.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2893212&cid=520

А какие достопримечательности хотели бы видеть вы на денежных купюрах?

В подборке у нас сегодня самые эффектные маяки из разных уголков планеты. Сегодня большинство маяков компьютеризированы. Романтическая фигура смотрителя, что в ненастную ночь карабкается на башню у ревущего моря, почти ушла в прошлое. Да и сами маяки постепенно уступают место современным навигационным технологиям. И все же маяки остаются уникальными архитектурными и инженерными объектами.

Маяк на мысе Форментор, Майорка, Испания © Giovanni G

Маяк в городе Люсечиль, Швеция ©Henrik Aleborg

Маяк в городе Брест, Франция ©Stefan Cruysberghs

Маяк Ланге-Нелле, Остенде, Бельгия ©Piet Flour

Маяк Фарк-де-Пети-Мина, Брест, Франция ©Alexander Riek

Маяк Виктория-Бич, Калифорния, США ©Dave Gaylord

Маяк Хорнби, Австралия ©BkBook

Маяк в городке Сан-Эстебан-де-Правиа, Испания ©Saghani

Маяк в северном сиянии, Исландия ©Gunnar Gestur

Маяк Йакина на побережье штата Орегон, США ©haveseen

Замороженный маяк Св. Иосифа на северном пирсе, штат Мичиган, США ©Thomas Zakowski и маяк Маршалл-Поинт, Мэн, США ©Luboslav Tiles

Маяк в проливе Бигл, Аргентина / Чили ©Skel Shizuko

Старый маяк Ситуэйта, Массачусетс, США ©Francisco Marty

Маяк Молнес, Норвегия ©freeezzzz

Самый высокий маяк Ирландии Фастнет-Рок ©Fergal O’Callaghan

Маяк Святой Марии, остров Бэйт, Великобритания ©Steven Walden и маяк Хесета-Хед, США ©Borrowed Light Images

Маяк Керморван, Бретань, Франция ©Nicolas Rottiers

Чугунный маяк, Уайтфорд, Великобритания ©Matthew Jones

Маяк Дондра на мысе Дондра, Шри-Ланка, один из самых высоких в Юго-Восточной Азии ©kuzina

Маяк в городе Стердж-Бей, Висконсин, США ©Ratul Maiti

Маяк Уэст-Куодди-Хед ©Автор: PHB.cz (Richard Semik) и Башня Геркулеса, Ла-Корунья, Испания©Anibal Trejo

Маяк в Александрии ©Hans Wagemaker

Маяк острова Андрос, Греция ©Mary Kay

Маяк в Нью-Брайтоне, Англия ©DMC Photogallery

Маяк на озере Байкал, Россия ©Yakovlev Sergey

Маяк в провинции Шлезвиг-Гольштейн, Германия ©Holger Schmitt

Нашла здесь.

А название сегодня предлагаю придумать вот к этой картинке...

Плодотворного рабочего дня! И отличного настроения!