ЭффектноМаячное доброутреннее с конкурсом)
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Сегодня - 31 мая. Последний весенний день. А еще...
Всемирный день без табака
День российской адвокатуры
И Всемирный день блондинок
А теперь новости.
В японской бане открыли "голые курсы".
Руководство общественной бани Hinodeyu в пригороде Токио придумало новый способ завлекать клиентов. Отныне каждый месяц на территории комплекса проводятся "голые лекции" на самые разные темы – от основ стенд-апа до классических японских настольных игр, сообщает Reuters.
37-летний директор бани Юити Тамура сетует на то, что люди не пользуются этой услугой так активно, как раньше. В 1960-е годы в одном Токио насчитывалось более 2,5 тысяч бань, сегодня их количество измеряется несколькими сотнями.
"Многие молодые люди никогда не ходили в баню, потому что у них в квартире есть горячая вода и отдельная ванная комната", — говорит Тамура, чья семья владеет комплексом Hinodeyu с 1939 года.
По словам японца, "голые курсы", которые проводятся прямо в бане – это верный способ спасти бизнес.
"У нас будут проводиться занятия на любые темы. Если кто-то готов чему-то научить наших посетителей – добро пожаловать", — утверждает японец.
Вход на такое занятие стоит четыре доллара.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2893365&cid=520
На новой десятифунтовой банкноте изобразят виадук из фильмов о Гарри Поттере.
Банк Шотландии представил дизайн новой банкноты номиналом в 10 фунтов. На одной из ее сторон будет изображен паровоз с вагонами, проезжающий по знаменитому железнодорожному виадуку Гленфиннан, который фигурирует в четырех фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере.
Новые банкноты должны войти в обращение осенью 2017 года. Помимо виадука, на них размещен портрет великого шотландского писателя Вальтера Скотта. Пластиковые банкноты будуто снащены такими же средствами защиты от подделок, как и выпущенные ранее пятифунтовые купюры. В их число, помимо прочего, войдут прозрачные окошки, а также меняющая цвет металлическая нить, сообщает Sun.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2893212&cid=520
А какие достопримечательности хотели бы видеть вы на денежных купюрах?
В подборке у нас сегодня самые эффектные маяки из разных уголков планеты. Сегодня большинство маяков компьютеризированы. Романтическая фигура смотрителя, что в ненастную ночь карабкается на башню у ревущего моря, почти ушла в прошлое. Да и сами маяки постепенно уступают место современным навигационным технологиям. И все же маяки остаются уникальными архитектурными и инженерными объектами.
Маяк на мысе Форментор, Майорка, Испания © Giovanni G
Маяк в городе Люсечиль, Швеция ©Henrik Aleborg
Маяк в городе Брест, Франция ©Stefan Cruysberghs
Маяк Ланге-Нелле, Остенде, Бельгия ©Piet Flour
Маяк Фарк-де-Пети-Мина, Брест, Франция ©Alexander Riek
Маяк Виктория-Бич, Калифорния, США ©Dave Gaylord
Маяк Хорнби, Австралия ©BkBook
Маяк в городке Сан-Эстебан-де-Правиа, Испания ©Saghani
Маяк в северном сиянии, Исландия ©Gunnar Gestur
Маяк Йакина на побережье штата Орегон, США ©haveseen
Замороженный маяк Св. Иосифа на северном пирсе, штат Мичиган, США ©Thomas Zakowski и маяк Маршалл-Поинт, Мэн, США ©Luboslav Tiles
Маяк в проливе Бигл, Аргентина / Чили ©Skel Shizuko
Старый маяк Ситуэйта, Массачусетс, США ©Francisco Marty
Маяк Молнес, Норвегия ©freeezzzz
Самый высокий маяк Ирландии Фастнет-Рок ©Fergal O’Callaghan
Маяк Святой Марии, остров Бэйт, Великобритания ©Steven Walden и маяк Хесета-Хед, США ©Borrowed Light Images
Маяк Керморван, Бретань, Франция ©Nicolas Rottiers
Чугунный маяк, Уайтфорд, Великобритания ©Matthew Jones
Маяк Дондра на мысе Дондра, Шри-Ланка, один из самых высоких в Юго-Восточной Азии ©kuzina
Маяк в городе Стердж-Бей, Висконсин, США ©Ratul Maiti
Маяк Уэст-Куодди-Хед ©Автор: PHB.cz (Richard Semik) и Башня Геркулеса, Ла-Корунья, Испания©Anibal Trejo
Маяк в Александрии ©Hans Wagemaker
Маяк острова Андрос, Греция ©Mary Kay
Маяк в Нью-Брайтоне, Англия ©DMC Photogallery
Маяк на озере Байкал, Россия ©Yakovlev Sergey
Маяк в провинции Шлезвиг-Гольштейн, Германия ©Holger Schmitt
Нашла здесь.
А название сегодня предлагаю придумать вот к этой картинке...
Плодотворного рабочего дня! И отличного настроения!
Можно НАШ МУЗЕЙ на купюры!
Название: - "С горлом все впорядке! Теперь осмотр кишечника!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ??????
Я думаю, наш музей на купюрку в 200 рублей вполне подошел бы)))
Красивые маяки по миру, а наши разрушаются...
Подпись: Ты мне уже поперек горла
Я-блондинка, но курю, при этом вполне могла бы стать адвокатом, образование и стаж работы по соответствующей специальности позволяют)))
И в нём давно живёт маньяк
Он любит души моряков
И топит в море рыбаков.
Страсти-ужасти с утра нагнеташь -
В этом ты весь, уважаемый sasch
Светят пускай морякам маяки,
И тихо загнутся вдали маньяки
Ура сегодня и у меня праздник,я блондин уже. Всех поздравляю с этим праздником,а также с не курением.
Пришлось не множко покурить в армии и всё. А так никогда и не курил и не тянуло.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
С праздниками тех к кому они относятся
Голыми и на лекции
По поводу купюр даже незнаю, фантазия моя еще не проснулась.
Подборочка очень красивая
К картинке: Неудачное предложение руки и сердца. Невеста съела кольцо одетое на рыбку
Хорошего всем дня, море улыбок и чумачечего настроения
какие же красивые маяки, просто любуюсь)))
думаю было бы неплохо на купюре изобразить наш краеведческий музей, нигде больше в России нет такого.
а картинка называется - никому тебя не отдам, съем сам