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Утро с АСТВ
МакулатурноРукотворное доброутреннее с конкурсом)

МакулатурноРукотворное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, дорогие! С День авиации и космонавтики вас!

 

 

А теперь новости

Ученые объяснили, почему так трудно рано заснуть

Американские и турецкие ученые провели исследование, объясняющее почему некоторым людям тяжело рано лечь спать, а ранее утреннее пробуждение сравнимо с пытками.

Ученые изучили гены людей, у которых имеются проблемы с раннего сном и пробуждением, и пришли к выводу, что это следствие отклонения генетической структуры. Конкретно за это отвечает ген CRY1, он регулирует циркадные ритмы у человека.

В Европе от нарушения этого гена страдает около 1,3% населения. У этих людей ритм сна сбит на 2-4 часа вперед, что способствует позднему засыпанию, а это влечет за собой тяжкое утреннее пробуждение. Такие результаты были достигнуты путем исследования генов родственников человека, имеющего проблемы с "привычным" ритмом сна. Ученые рекомендуют людям с таким генетическим отклонением вести образ жизни в соответствии со своим циркадным ритмом.

Источник: https://svopi.ru/nauka/175024

Кот попался на краже нижнего белья

Четырехлетний норвежский лесной кот Реджинальд из британского города Фолкстон, графство Кент, последний год постоянно ворует нижнее белье из соседских домов. Хозяева питомца говорят, что каждый раз тот ждет награды за то, что приносит им чужие трусы, носки и бюстгальтеры, сообщает Kent Online.

"Реджинальд думает, что хорошо поработал и ждет вознаграждения", — говорит хозяйка кота Лиза Брикелл, которая устала извиняться перед соседями за проделки своего любимца.

"Прошлым летом он начала воровать белье, которое сушилось у людей во дворе, но с приходом холодов оставил это занятие. Сейчас Реджинальд снова принялся за старое", — отметила британка.

Брикелл пришлось оповестить всех соседей о том, что если у них пропали вещи, возможно, это вина кота.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2876077&cid=520

 

Вопрос на сегодня:

Сколько раз вы переезжали в жизни?

 

А теперь очередь подборочки

Мы привыкли воспринимать газету как источник информации, а в последнее время как источник спама в почтовых ящиках. Но для художницы Чи Хитоцуямы газеты являются не простой макулатурой, а способом для самовыражения. Проще говоря, она делает из них невероятно реалистичные скульптуры животных, и это совсем не похоже на фигуры из папье маше, которые мы привыкли видеть.

Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Она сворачивает влажную газету, скручивает и склеивает вручную фигуры краснолицых японских макак, игуан и гигантских носорогов. Настоящее искусство создается из того, что мы воспринимаем чаще всего как мусор.

Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Нашла тут

 

А прикольное название предлагаю придумать к вот этой фотке: 

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:50 +5
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Комментарии
LyiraTula
Написано сегодня, в 06:58
Доброе утро, Сахалин! Я встаю рано, независимо от того во сколько легла накануне или даже в тот же день.
Кот- воришка забавен, но я бы расстроилась от пропажи своего неглиже)))
С родителями моталась по гарнизонам и поменяла несколько школ и 5 ( кажется) квартир, а с мужем и дочкой переезжали дважды
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:48
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:09
Доброе утро, друзья! Я посчитала и ужаснулась: я переезжала за свою жизнь 11 раз! И это не предел, возможны еще переезды. Я очень легко вписываюсь в новую обстановку

Поздравляю всех с Днем Космонавтики, это общенародный праздник!
Скульптуры очень реалистичны, тяжелый труд, однако!
Подпись: этот маленький приживала съел мой ужин, укусил меня за нос и сказал, что это только начало!
Всем доброго дня!
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:05
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+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:25
Татьяна Сергеева, спасибо, родная
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+3
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:34
Доброе утро!
Переезжала 4 раза.
Название: - "Скалолазка, моя, - САБАКОЛАЗОЧКА!"
С первым дождиком!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:05
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+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 07:55 Отредактированно сегодня, в 07:58
Хоть и дождливое
но все же доброе утро!
Переезжала я не так часто. Раза три, четыре. Крайний раз после переезда, на новом месте пробыли всего сутки.
Да, и такое бывает.

Подборка очень классная.
Каждый раз удивляюсь таланту, и кропотливости авторов таких работ.

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:06
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+4
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 10:55
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+1
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 08:02
А вот и снег
пошёл
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+5
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:05 Отредактированно сегодня, в 08:08
Доброе утро друзья.
С праздником.
Вот тебе и доброе утро, оказывается у меня отклонение. Для меня пытка просыпаться с утра, а вот про уснуть вообще молчу. Часами могу крутиться, вертеться, чтоб уснуть.
Про кота этого по моему уже писали в том году, но могу ошибаться.
Переехали перед новым годом. О как это круто жить отдельно со своей маленькой семьей. До сих пор не нарадуюсь. А вообще 2 раза всего переезжали
Подборочка интересная
я б так не смогла.
К картинке: Вот, что значит сила воли или цель в жизни. Любые преграды нипочем.
Хорошего всем дня и море позитива
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:07
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+2
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 09:10
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+2
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 09:08
Доброе утречко!
Мне кажется если работающий человек не может уснуть, значит он просто не устал
Я только до подушки, и уже сплю. От бесонницы помогают физ упражнения

Переезжала я много раз! Первый переезд был с материка на Сахалин, ну а потом по Сахалину еще...(сейчас подсчитаю) 4 раза, и по городу Южно-сахалинску...6 раз. И знаю, что будет еще один переезд, наверно уже последний)) ....наверно

Подборка
!! Вот это талант!

К сегодняшнему празднику...
Юрий Гагарин. Крестное благословение неизвестной бабушки.
С днём космонавтики, друзья!
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:12
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+4
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:28
Всем привет!Навеяло картинкой Тани...
и в продолжение темы: бегемот спрашивает лягушку, какая температура? А зеленая молвит, я, между прочим, тут как женщина сижу, а не термометр...
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:26
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:26
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+2
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 11:04
Татьяна Сергеева, я знаю...
с полосатым хищником и тигровая акула боится связываться...
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0
Еще 1 комментарий
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 09:34
Привет! Погодка - шик просто!!!) Сегодня день весеннего дождика- ну он уже с утра нас порадовал!)))
Про кота воришку-в том году была новость))
Переезжала я на самом деле немного ещё, один раз из старого дома в новый дом с родителями, потом тут на юге с парнем три раза переезжали, ну вот пока и всё))
А ты Т.М.?))
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:27
чeLOVEк NaStRoEniE, так много, что сбилась со счета)))
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+2
Ogonek
Написано сегодня, в 09:47 Отредактированно сегодня, в 09:48
Доброе утро,друзья.Переезжала я в жизни не раз.Давайте посчитаем вместе.
1.По распределению на Курилы,п.г.т.Южно-Курильск
2.Вышла замуж уехала в Макаров.
3.Переезд с мужем на Брянщину,Новозыбковский район.
4.В связи с аварией на Чернобыльской АЭС,из зоны отселения-Сахалин.
5.и думаю последняя точка моего передвижения на место жительство-Поронайск.
Ого.Я как то не задумывалась.Пять раз оказывается..Как говорится:
Я уезжала..снова возвращалась...мой Сахалин назад меня манил...

Подборка очень интересная..Чего только не придумают творческие люди,камни,бумага,песок,газеты все идет в ход
.
К картинке..Первое правило зимнего секса: у кого сопли, тот снизу.(это правда придумала не я..это столетний анекдот)
Всем хорошего рабочего дня..И кто не смотрел российский фильм "Время первых" советую сходить..Сегодня впрочем еще и День космонавтики.
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:29
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+3
Ogonek
Написано сегодня, в 10:30
Татьяна Сергеева, Спасибо огромное...Очень забавная картинка.Приятно)))Невероятно))))
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+2
Хронос
Написано сегодня, в 10:20
Доброе утро всем!
Переезжал... Много. Жил в трех странах, минимум два года в одной из них. Поменял городов где жил - 8, а в самих городах менял квартиры, много раз. Собираюсь переехать еще раз и поменять страну.
Надпись к картинке :
"И эта рыжая морда утверждает , что не съел мою семечку? "
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+2
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:14
Хронос, куда собрался?
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0
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 11:09
Мужик! Проходи, не бойся! Я ДЕРЖУ ЕГО!!!
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0
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