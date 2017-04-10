МакулатурноРукотворное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, дорогие! С День авиации и космонавтики вас!

А теперь новости

Ученые объяснили, почему так трудно рано заснуть

Американские и турецкие ученые провели исследование, объясняющее почему некоторым людям тяжело рано лечь спать, а ранее утреннее пробуждение сравнимо с пытками.

Ученые изучили гены людей, у которых имеются проблемы с раннего сном и пробуждением, и пришли к выводу, что это следствие отклонения генетической структуры. Конкретно за это отвечает ген CRY1, он регулирует циркадные ритмы у человека.

В Европе от нарушения этого гена страдает около 1,3% населения. У этих людей ритм сна сбит на 2-4 часа вперед, что способствует позднему засыпанию, а это влечет за собой тяжкое утреннее пробуждение. Такие результаты были достигнуты путем исследования генов родственников человека, имеющего проблемы с "привычным" ритмом сна. Ученые рекомендуют людям с таким генетическим отклонением вести образ жизни в соответствии со своим циркадным ритмом.

Источник: https://svopi.ru/nauka/175024

Кот попался на краже нижнего белья

Четырехлетний норвежский лесной кот Реджинальд из британского города Фолкстон, графство Кент, последний год постоянно ворует нижнее белье из соседских домов. Хозяева питомца говорят, что каждый раз тот ждет награды за то, что приносит им чужие трусы, носки и бюстгальтеры, сообщает Kent Online.

"Реджинальд думает, что хорошо поработал и ждет вознаграждения", — говорит хозяйка кота Лиза Брикелл, которая устала извиняться перед соседями за проделки своего любимца.

"Прошлым летом он начала воровать белье, которое сушилось у людей во дворе, но с приходом холодов оставил это занятие. Сейчас Реджинальд снова принялся за старое", — отметила британка.

Брикелл пришлось оповестить всех соседей о том, что если у них пропали вещи, возможно, это вина кота.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2876077&cid=520

Вопрос на сегодня:

Сколько раз вы переезжали в жизни?

А теперь очередь подборочки

Мы привыкли воспринимать газету как источник информации, а в последнее время как источник спама в почтовых ящиках. Но для художницы Чи Хитоцуямы газеты являются не простой макулатурой, а способом для самовыражения. Проще говоря, она делает из них невероятно реалистичные скульптуры животных, и это совсем не похоже на фигуры из папье маше, которые мы привыкли видеть.

Она сворачивает влажную газету, скручивает и склеивает вручную фигуры краснолицых японских макак, игуан и гигантских носорогов. Настоящее искусство создается из того, что мы воспринимаем чаще всего как мусор.

Нашла тут

А прикольное название предлагаю придумать к вот этой фотке:

Прекрасного вам дня!