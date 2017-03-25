НаГоловеРазнообразное доброутреннее с конкурсом
С добрым утречком, солнышки! С началом новой недели!
Сегодня особых праздников нет, так что сразу перехожу к новостям.
В Мексике изобрели облако, из которого льется дождь из текилы
Представители мексиканского министерства туризма создали удивительный арт-объект, который, по их замыслу, должен привлечь иностранцев в страну. Устройство представляет собой генератор облаков, которые проливаются на землю текилой. В случае успеха аппарат появится во многих отелях и клубах Мексики, сообщает Fox News.
В состав инновационного устройства входят ультразвуковые увлажнители, с помощью которых текила превращается в густой пар. После завершения первого цикла туман начинает конденсироваться и превращается в алкогольный дождь.
В настоящий момент единственный подобный "дождегенератор" установлен в одной их берлинских художественных галерей. Устройство начинает вырабатывать облака из текилы, как только в столице Германии начинает идти дождь.
Тетрис помогает восстановиться после травмы
Если играть в Тетрис после травматического события, например, автомобильной аварии, снижается риск возникновения навязчивых воспоминаний о происшедшем.
Исследователи заметили, что люди, выжившие в автокатастрофе, которые играли в Тетрис в неотложной помощи в течение первых 6 часов после события, на 62% меньше подвержены ретроспекции, которая обычно мучает людей в течение первой недели после произошедшего. Сравнивались группы людей, которые играли в Тетрис, и те, кто занимался любыми другими вещами, которые могли отвлечь человека.
При навязчивых воспоминаниях люди вновь и вновь проигрывают страшные события. Такие вспышки памяти возникают спонтанно, люди не могут их контролировать. Данные переживания являются главным симптомом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), и чем они интенсивней, тем продолжительней ПТСР.
Исследователи считают, что наблюдение за пациентами, пережившими серьезное потрясение, должно проводиться дольше, чтобы имелись достоверные данные. Но специалисты из Каролинского института в Швеции уверены, что они на пути к созданию «когнитивной вакцины», которая способна уменьшить навязчивые воспоминания после травмы и помочь быстрее справиться с их последствиями.
Ранее эта группа ученых проводила иное исследование влияния Тетриса на психику. Оказалось, что знаменитая игра помогает быстрее забыть негативные воспоминания после просмотра жуткого видео.
Источник: http://positime.ru/tetris-helps-to-recover-from-injury/70282
Вопрос на сегодня:
Как прошли ваши выходные?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это прически мира.
Косички, хвостики, каскады — в современном мире чего только не делают с волосами, чтобы создать красивую прическу. В обыденной жизни удачная укладка стала одним из символов моды и стиля. Но раньше (а в некоторых случаях — и по сей день) прическа имела для народов особое значение.
Китай
Привычный казачий чуб, который среди своих зовется «оселедец», по одной из версий являлся символом достоинства и отличия, как медаль. Его могли носить только зрелые казаки, обычно за левым ухом, где, по суевериям, сидит черт, и такая прическа устрашала врагов. Считается также, что по длине чуба и его ухоженности можно было определить звание казака и боевую выучку.
Женщины Намибии обмазывают тело и косы красной глиной, чтобы защитить от палящего солнца. А вот сам способ укладки показывает статус девушек — у незамужних косы падают на лицо, а у замужних забраны назад.
Есть и случаи, когда прическа оказывается данью религии. Например, пейсы — завивающиеся волосы на висках у ультраортодоксальных и ортодоксальных иудеев. В заповедях священной книги Торы запрещается стричь края волос на голове, а также бороде.
Эфиопия
Япония
Россия
Узбекистан
Украина
Конго
Испания
Судан
Украина
Ангола
Израиль
Бавария
Намибия
Папуа — Новая Гвинея
Намибия
Народы майя
Индия
Ямайка
Индейцы Южной Америки
Индейцы Северной Америки
Нашла тут
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня и легкой недели!
А чего сегодня с заголовком?
Всем отличного настроения и море улыбок!!!
Выходные прошли спокойно. Это не может не радовать...
Прически есть забавные, а есть не очень, некоторые вполне могут служить диким рассадником насекомых
Кстати, успокаивающее воздействие игр наподобие тетриса (маджонг, различные пасьянсы) я на себе испытала. Действительно, помогают отвлечься.
Подпись: Бабуля собрала в командировку на три дня.
Всем хорошего понедельника!
В субботу работала, в воскресенье навела поядок в доме, гуляла с собакой!
Название: - "Купил таблеток - "от ЖАДНОСТИ" !!!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
к фото "...Вань,ты откуда?-из Хуньлуня,носочки прохудились,вот купил чутка"
Выходные провёл на работе и в работе!
Фотографии о прическах очень интересные, да и у нас в РФ, есть у народов интересные прически, например у Бурят. И других народностей.
Рюкзачок для Бигфута(Снежного Человека).
Рюкзак для Сладкой ваты.
Выходные прошли как обычно, сидели дома. Ни чего интересного вообщем.
Подборочка класс
К картинке: Дорогой! Ты точно собрался с мужиками на рыбалку?
Хорошего всем дня и отличного настроения
Всё своё ношу с собой
В пт ходили на ДР к другу, в субботу убирала квартиру, готовила...вчера ходили с мужем и доски в ресторан "Пряности и радости" сети Гинза прожект, а на Сахалине есть эта сеть? И у нас совсем тепло, в районе +12°С... На фото- моя семейка, шуткуют...
Подборка интересная, прически всякие и воспринимаются по своему. У нас в думе тоже есть депутат Петренко
выносят?!
Подпись к фото: говорил же своей сложить только все самое необходимое! Так нет же, она и "запорожец" туда впихнула
Всем удачного дня и хорошей недельки.