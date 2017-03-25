НаГоловеРазнообразное доброутреннее с конкурсом

Сотрудники мексиканского министерства туризма считают, что установка таких аппаратов в общественных местах поможет привлечь иностранцев, в том числе, из Германии.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2872065&cid=520

Тетрис помогает восстановиться после травмы

Если играть в Тетрис после травматического события, например, автомобильной аварии, снижается риск возникновения навязчивых воспоминаний о происшедшем.

Исследователи заметили, что люди, выжившие в автокатастрофе, которые играли в Тетрис в неотложной помощи в течение первых 6 часов после события, на 62% меньше подвержены ретроспекции, которая обычно мучает людей в течение первой недели после произошедшего. Сравнивались группы людей, которые играли в Тетрис, и те, кто занимался любыми другими вещами, которые могли отвлечь человека.

При навязчивых воспоминаниях люди вновь и вновь проигрывают страшные события. Такие вспышки памяти возникают спонтанно, люди не могут их контролировать. Данные переживания являются главным симптомом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), и чем они интенсивней, тем продолжительней ПТСР.

Исследователи считают, что наблюдение за пациентами, пережившими серьезное потрясение, должно проводиться дольше, чтобы имелись достоверные данные. Но специалисты из Каролинского института в Швеции уверены, что они на пути к созданию «когнитивной вакцины», которая способна уменьшить навязчивые воспоминания после травмы и помочь быстрее справиться с их последствиями.

Ранее эта группа ученых проводила иное исследование влияния Тетриса на психику. Оказалось, что знаменитая игра помогает быстрее забыть негативные воспоминания после просмотра жуткого видео.

Источник: http://positime.ru/tetris-helps-to-recover-from-injury/70282

Вопрос на сегодня:

Как прошли ваши выходные?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это прически мира.

Косички, хвостики, каскады — в современном мире чего только не делают с волосами, чтобы создать красивую прическу. В обыденной жизни удачная укладка стала одним из символов моды и стиля. Но раньше (а в некоторых случаях — и по сей день) прическа имела для народов особое значение.

Китай

Привычный казачий чуб, который среди своих зовется «оселедец», по одной из версий являлся символом достоинства и отличия, как медаль. Его могли носить только зрелые казаки, обычно за левым ухом, где, по суевериям, сидит черт, и такая прическа устрашала врагов. Считается также, что по длине чуба и его ухоженности можно было определить звание казака и боевую выучку.

Женщины Намибии обмазывают тело и косы красной глиной, чтобы защитить от палящего солнца. А вот сам способ укладки показывает статус девушек — у незамужних косы падают на лицо, а у замужних забраны назад.

Есть и случаи, когда прическа оказывается данью религии. Например, пейсы — завивающиеся волосы на висках у ультраортодоксальных и ортодоксальных иудеев. В заповедях священной книги Торы запрещается стричь края волос на голове, а также бороде.

Эфиопия

Япония

Россия

Узбекистан

Украина

Конго

Испания

Судан

Украина

Ангола

Израиль

Бавария

Намибия

Папуа — Новая Гвинея

Намибия

Народы майя

Индия

Ямайка

Индейцы Южной Америки

Индейцы Северной Америки

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А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и легкой недели!