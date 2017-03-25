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Утро с АСТВ
НаГоловеРазнообразное доброутреннее с конкурсом

НаГоловеРазнообразное доброутреннее с конкурсом

С добрым утречком, солнышки! С началом новой недели! 

Сегодня особых праздников нет, так что сразу перехожу к новостям. 

В Мексике изобрели облако, из которого льется дождь из текилы

Представители мексиканского министерства туризма создали удивительный арт-объект, который, по их замыслу, должен привлечь иностранцев в страну. Устройство представляет собой генератор облаков, которые проливаются на землю текилой. В случае успеха аппарат появится во многих отелях и клубах Мексики, сообщает Fox News.

В состав инновационного устройства входят ультразвуковые увлажнители, с помощью которых текила превращается в густой пар. После завершения первого цикла туман начинает конденсироваться и превращается в алкогольный дождь.

В настоящий момент единственный подобный "дождегенератор" установлен в одной их берлинских художественных галерей. Устройство начинает вырабатывать облака из текилы, как только в столице Германии начинает идти дождь.

Сотрудники мексиканского министерства туризма считают, что установка таких аппаратов в общественных местах поможет привлечь иностранцев, в том числе, из Германии.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2872065&cid=520
 

Тетрис помогает восстановиться после травмы

Если играть в Тетрис после травматического события, например, автомобильной аварии, снижается риск возникновения навязчивых воспоминаний о происшедшем.

Исследователи заметили,  что люди, выжившие в автокатастрофе, которые играли в Тетрис в неотложной помощи в течение первых 6 часов после события, на 62% меньше подвержены ретроспекции, которая обычно мучает людей в течение первой недели после произошедшего. Сравнивались группы людей, которые играли в Тетрис, и те, кто занимался любыми другими вещами, которые могли отвлечь человека.

При навязчивых воспоминаниях люди вновь и вновь проигрывают страшные события. Такие вспышки памяти возникают спонтанно, люди не могут их контролировать.  Данные переживания являются главным симптомом  посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), и чем они интенсивней, тем продолжительней  ПТСР.

Исследователи считают, что наблюдение за пациентами, пережившими серьезное потрясение, должно проводиться дольше, чтобы имелись достоверные данные. Но специалисты из Каролинского института в Швеции уверены, что они на пути к созданию «когнитивной вакцины», которая способна уменьшить навязчивые воспоминания после травмы и помочь быстрее справиться с их последствиями.

Ранее эта группа ученых проводила иное исследование влияния Тетриса на психику. Оказалось, что знаменитая игра помогает быстрее забыть негативные воспоминания после просмотра жуткого видео.

Источник: http://positime.ru/tetris-helps-to-recover-from-injury/70282

 

Вопрос на сегодня:

Как прошли ваши выходные?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это прически мира.

Косички, хвостики, каскады — в современном мире чего только не делают с волосами, чтобы создать красивую прическу. В обыденной жизни удачная укладка стала одним из символов моды и стиля. Но раньше (а в некоторых случаях — и по сей день) прическа имела для народов особое значение.

Такие разные прически мира

Китай

Привычный казачий чуб, который среди своих зовется «оселедец», по одной из версий являлся символом достоинства и отличия, как медаль. Его могли носить только зрелые казаки, обычно за левым ухом, где, по суевериям, сидит черт, и такая прическа устрашала врагов. Считается также, что по длине чуба и его ухоженности можно было определить звание казака и боевую выучку.

Женщины Намибии обмазывают тело и косы красной глиной, чтобы защитить от палящего солнца. А вот сам способ укладки показывает статус девушек — у незамужних косы падают на лицо, а у замужних забраны назад.

Есть и случаи, когда прическа оказывается данью религии. Например, пейсы — завивающиеся волосы на висках у ультраортодоксальных и ортодоксальных иудеев. В заповедях священной книги Торы запрещается стричь края волос на голове, а также бороде.

Такие разные прически мира

Эфиопия

Такие разные прически мира

Япония

Такие разные прически мира

Россия

Такие разные прически мира

Узбекистан

Такие разные прически мира

Украина

Такие разные прически мира

Конго

Такие разные прически мира

Испания

Такие разные прически мира

Судан

Такие разные прически мира

Украина

Такие разные прически мира

Ангола

Такие разные прически мира

Израиль

Такие разные прически мира

Бавария

Такие разные прически мира

Намибия

Такие разные прически мира

Папуа — Новая Гвинея

Такие разные прически мира

Намибия

Такие разные прически мира

Народы майя

Такие разные прически мира

Индия

Такие разные прически мира

Ямайка

Такие разные прически мира

Индейцы Южной Америки

Такие разные прически мира

Индейцы Северной Америки

Нашла тут

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня и легкой недели!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:54 +9
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Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 07:00 Отредактированно сегодня, в 07:01
Всем доброго утра! Я только поздоровкаться
Здрасьте

А чего сегодня с заголовком?

Всем отличного настроения и море улыбок!!!
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:10
Натали))), а чего не так с заголовком? Все как всегда) И я яркого дня желаю!
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:08
Доброе всем утро! Спешу на работу, потому расписывать не буду.
Выходные прошли спокойно. Это не может не радовать...
Прически есть забавные, а есть не очень, некоторые вполне могут служить диким рассадником насекомых

Кстати, успокаивающее воздействие игр наподобие тетриса (маджонг, различные пасьянсы) я на себе испытала. Действительно, помогают отвлечься.
Подпись: Бабуля собрала в командировку на три дня.
Всем хорошего понедельника!
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:18
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+4
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:20 Отредактированно сегодня, в 07:22
Добро утро!
В субботу работала, в воскресенье навела поядок в доме, гуляла с собакой!
Название: - "Купил таблеток - "от ЖАДНОСТИ" !!!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:18
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+3
mitja
Написано сегодня, в 07:51
Здрямки всем. Выходные прошли дома,заболел однако,в магазин раздетый вышел и продуло....не ходите дети в Африку гулять...раздетыми....весна обманчива.
к фото "...Вань,ты откуда?-из Хуньлуня,носочки прохудились,вот купил чутка"
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 09:13
mitja, поправляйтесь, как же вы так... Коварна весна
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:19
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+3
ILYA301968
Написано сегодня, в 08:01
Доброе утро!
Выходные провёл на работе и в работе!
Фотографии о прическах очень интересные, да и у нас в РФ, есть у народов интересные прически, например у Бурят. И других народностей.
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:19
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+3
ILYA301968
Написано сегодня, в 08:01
причёска Марийки
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+4
ILYA301968
Написано сегодня, в 08:02
Причёска Башкирки
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+4
ILYA301968
Написано сегодня, в 08:02
Причёска Мордовки
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+5
ILYA301968
Написано сегодня, в 08:03
Прическа Бурято-монголки.
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+6
ILYA301968
Написано сегодня, в 08:06
Комментарий к фотографии:

Рюкзачок для Бигфута(Снежного Человека).

Рюкзак для Сладкой ваты.
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+4
Mopsik
Написано сегодня, в 09:04 Отредактированно сегодня, в 09:05
Доброе утро друзья.
Выходные прошли как обычно, сидели дома. Ни чего интересного вообщем.
Подборочка класс
, несколько раз пересмотрела, очень интересно.
К картинке: Дорогой! Ты точно собрался с мужиками на рыбалку?
Хорошего всем дня и отличного настроения
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:20
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+5
Mopsik
Написано сегодня, в 10:32
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+3
Online
Катерина90 Online
Написано сегодня, в 09:05
Доброе утро! Подборка с прическами необычные, с такими замусолеными дредами ходить жесть, разводить рассаду насекомых да и только. Выходные провела дома, занималась готовкой. Название к картинке: "Вот как надо снаряжаться в поход!" Всем хорошего дня)
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:21
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+4
Анонимный
Написано сегодня, в 09:35
для фото:
Всё своё ношу с собой
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:23
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+3
Online
LyiraTula Online
Написано сегодня, в 11:04
Доброе утро, Сахалин!
В пт ходили на ДР к другу, в субботу убирала квартиру, готовила...вчера ходили с мужем и доски в ресторан "Пряности и радости" сети Гинза прожект, а на Сахалине есть эта сеть? И у нас совсем тепло, в районе +12°С... На фото- моя семейка, шуткуют...
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:25
LyiraTula, нет у нас такого, кажись.
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 12:38
Всем приветик!!!
Подборка интересная, прически всякие и воспринимаются по своему. У нас в думе тоже есть депутат Петренко
на голове тоже "ласточкино гнездо". Но дреды, это что то
рассадник насекомых и болезней, как они такое
выносят?!
Подпись к фото: говорил же своей сложить только все самое необходимое! Так нет же, она и "запорожец" туда впихнула
Всем удачного дня и хорошей недельки.
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+2
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ПреображенноЛялечное доброутреннее с конкурсом)
ПреображенноЛялечное доброутреннее с конкурсом)
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