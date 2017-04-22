Созерцательное ФотоХудожественное доброутреннее)
С добрым утречком, друзья!
Сегодня День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
Всемирный день интеллектуальной собственности
Международный день секретаря
И День нотариата в России
А теперь новости
Ученые: Собака способна читать мысли человека
Собака, ставшая другом человека в незапамятные времена, не только очень предана своему хозяину, но и способна читать его мысли. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными.
Исследователи изучили особенности поведения собаки и установили, что этим животным свойственна телепатия. Такой вывод был получен в результате эксперимента, в рамках которого ученые поместили человека и собаку в разных концах помещения.
Между участниками эксперимента стояли 2 одинаковые игрушки. Собака видела оба предмета, а человек видел только одну игрушку, поскольку вторая была закрыта барьером. Когда человек давал собаке команду принести игрушку, она несла ему тот предмет, который был виден хозяину. Если же человек отворачивался и давал такую же команду, животное действовало по собственному усмотрению.
Ученые считают, что такое взаимопонимание было достигнуто в результате эволюции и его корни лежат еще в тех временах, когда собаки помогали на охоте первобытным людям. Это объясняет и то, что эти животные являются единственными, кто может понять жест указания пальцем. Исследователи также отметили, что собака способна понять даже взгляд человека – стоит только посмотреть на питомца и какой-то предмет, чтобы животное принесло его.
Источник: https://svopi.ru/nauka/175534
Кондитер из Токио презентовал бисквит, парящий в невесомости
На открытии своей второй кондитерской в Токио шеф-повар Доминик Ансель, знаменитый на весь мир своими экстравагантными кулинарными творениями, представил новый десерт – Zero Gravity Sponge Cake, или бисквит, парящий в невесомости. Десерт представляет собой кусочек бисквита, находящийся внутри большого прозрачного воздушного шара, заполненного гелием. Как съесть такое лакомство? Нужно взять булавку и проткнуть ею шарик – десерт, который завернут в полиэтиленовый пакет и прикреплен к ленте на шарике, останется нетронутым.
Источник: http://kedem.ru/news/2017/04/22/letayushchij-desert-ot-dominika-anselya/
Вопрос на сегодня:
Каким своим юношеским достижением вы гордитесь больше всего?
А теперь очередь подборочки:
Фотохудожник Ашрафул Арефин (Ashraful Arefin) ака arefin03 родился в Дакке, Бангладеш 3 мая 1987 года. Его всегда увлекала живопись и рисунок, и мечтал стать художником с детства. Изучал в Университете изобразительное искусство, по специальности - графический дизайн. В 2013 году он увлекся фотографией, и с тех пор страстно отдает себя ей.
Его работы это слияние воображения художника и творческого "повествования". Немного капризные, чувственные и мечтательные, романтичные. Ашрафул берет привычные для нас элементы природы или быта, и создает некие зарисовки, которые заставляют нас немного иначе взглянуть на них. Ощущение, что остановлен момент для созерцания и нам дана возможность увидеть красоту в малом, что окружает нас.
Time to fall
Little lights of mine
Happy as the sun
Heaven called her
A cup of beauty
Halloween
Cup of luck
Flying Stories
Wind of the southern sea
Midas touch
Bottled Dream
April stories
Wishful
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня! Волшебного настроения!
В 11 лет у меня был 1-Й юношеский разряд по спортивной гимнастике.
Название: - " Вай-Вай-Вай... скоро МАЙ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Секретарей и нотариусов с праздником!!!
У меня наверное не было достижений юношеских
Собаки вообще офигительные существа! Только мои вот мысли не умеют читать, потому что когда я хочу спать, они начинают носиться по дому, топать, гавкать и рычать
Подпись: Как это денег нет - держитесь? А если держаться не за что?
Всем отличного дня и здоровья!!!
С праздниками причастных
У нас двое собак, первый блин ну очень умный, и понимает с полу слова или взгляда и команды учим на ура, у нас прям доверительные отношения на одной волне плывем, вот только единственый минус у этой дикорашки, тявкает на звонок или стук в дверь не хуже овчарки и тут я бессильна, вот не могу отучить и все. Второй еще маленький и глупый но хотелось бы так же идти на одной волне понимания.
Фокуса с бисквитом не очень поняла, ну лопнишь шарик, а потом как жанглер стой и лови бисквит, чтоб не упал.
Достижение
Очень крутая подборочка, фотографии волшебно красивые
К картинке: если плохо стало в жизни, занимайся йогой быстро.
Хорошего всем дня и отличного настроения.
не раздевай меня так быстро
неромантичный идиот
ведь мне собраться нужно с силой
чтобы успеть втянуть живот
Танюшка, ну и вопросы у тебя
Подборочка очень понравилась
Подпись к картинке: Йог - это такой чел, который день не ест, два не ест...месяц не ест...два месяца не ест...а потом садится на травку и попа сама начинает ее щипать.
Ну или такая
Йог, лежащий на гвоздях, поглаживает ежика и приговаривает: «Ты мой нежный котенок!»
Не так страшен буддийский танк, как его просветленный экипаж.
Настоящий йог в своей жизни должен успеть сделать три вещи: съесть дерево, родить сына и посадить слона в позу лотоса.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Подпись к картинки: ну, что братаны, какой базар?