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Утро с АСТВ
Созерцательное ФотоХудожественное доброутреннее)

Созерцательное ФотоХудожественное доброутреннее)

С добрым утречком, друзья!

Сегодня День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

 Всемирный день интеллектуальной собственности

Международный день секретаря

И День нотариата в России

 

А теперь новости

Ученые: Собака способна читать мысли человека

Собака, ставшая другом человека в незапамятные времена, не только очень предана своему хозяину, но и способна читать его мысли. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными.

Исследователи изучили особенности поведения собаки и установили, что этим животным свойственна телепатия. Такой вывод был получен в результате эксперимента, в рамках которого ученые поместили человека и собаку в разных концах помещения.

Между участниками эксперимента стояли 2 одинаковые игрушки. Собака видела оба предмета, а человек видел только одну игрушку, поскольку вторая была закрыта барьером. Когда человек давал собаке команду принести игрушку, она несла ему тот предмет, который был виден хозяину. Если же человек отворачивался и давал такую же команду, животное действовало по собственному усмотрению.

Ученые считают, что такое взаимопонимание было достигнуто в результате эволюции и его корни лежат еще в тех временах, когда собаки помогали на охоте первобытным людям. Это объясняет и то, что эти животные являются единственными, кто может понять жест указания пальцем. Исследователи также отметили, что собака способна понять даже взгляд человека – стоит только посмотреть на питомца и какой-то предмет, чтобы животное принесло его.

Источник: https://svopi.ru/nauka/175534

Кондитер из Токио презентовал бисквит, парящий в невесомости

На открытии своей второй кондитерской в Токио шеф-повар Доминик Ансель, знаменитый на весь мир своими экстравагантными кулинарными творениями, представил новый десерт – Zero Gravity Sponge Cake, или бисквит, парящий в невесомости. Десерт представляет собой кусочек бисквита, находящийся внутри большого прозрачного воздушного шара, заполненного гелием. Как съесть такое лакомство? Нужно взять булавку и проткнуть ею шарик – десерт, который завернут в полиэтиленовый пакет и прикреплен к ленте на шарике, останется нетронутым. 

Источник: http://kedem.ru/news/2017/04/22/letayushchij-desert-ot-dominika-anselya/

 

Вопрос на сегодня:

Каким своим юношеским достижением вы гордитесь больше всего?

 

А теперь очередь подборочки:

Фотохудожник Ашрафул Арефин (Ashraful Arefin) ака arefin03 родился в Дакке, Бангладеш 3 мая 1987 года. Его всегда увлекала живопись и рисунок, и мечтал стать художником с детства. Изучал в Университете изобразительное искусство, по специальности - графический дизайн. В 2013 году он увлекся фотографией, и с тех пор страстно отдает себя ей. 
Его работы это слияние воображения художника и творческого "повествования". Немного капризные, чувственные и мечтательные, романтичные. Ашрафул берет привычные для нас элементы природы или быта, и создает некие зарисовки, которые заставляют нас немного иначе взглянуть на них. Ощущение, что остановлен момент для созерцания и нам дана возможность увидеть красоту в малом, что окружает нас.


Time to fall


Little lights of mine


Happy as the sun


Heaven called her


A cup of beauty


Halloween


Cup of luck


Flying Stories



Wind of the southern sea



Midas touch



Bottled Dream



April stories



Wishful


Нашла тут и тут

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня! Волшебного настроения!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:51 +8
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Комментарии
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:42
Доброе утро!
В 11 лет у меня был 1-Й юношеский разряд по спортивной гимнастике.
Название: - " Вай-Вай-Вай... скоро МАЙ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:43
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+2
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 13:03
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!!!
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+2
Натали)))
Написано сегодня, в 07:56
Всем доброго утра!
Секретарей и нотариусов с праздником!!!
У меня наверное не было достижений юношеских
потому что я чот не помню ничего

Собаки вообще офигительные существа! Только мои вот мысли не умеют читать, потому что когда я хочу спать, они начинают носиться по дому, топать, гавкать и рычать
И только взмах волшебным тапком приводит ситуацию в норму

Подпись: Как это денег нет - держитесь? А если держаться не за что?
Всем отличного дня и здоровья!!!
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:44
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+3
Натали)))
Написано сегодня, в 13:31
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+1
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:20 Отредактированно сегодня, в 08:24
Доброе утро друзья.
С праздниками причастных

У нас двое собак, первый блин ну очень умный, и понимает с полу слова или взгляда и команды учим на ура, у нас прям доверительные отношения на одной волне плывем, вот только единственый минус у этой дикорашки, тявкает на звонок или стук в дверь не хуже овчарки и тут я бессильна, вот не могу отучить и все. Второй еще маленький и глупый но хотелось бы так же идти на одной волне понимания.
Фокуса с бисквитом не очень поняла, ну лопнишь шарик, а потом как жанглер стой и лови бисквит, чтоб не упал.
Достижение
я была ленивым ребенком, на секции не ходила, в школе ленилась учиться, помню ходила на площадку летом и выиграла конкурс мисс площадка какого года не помню и приз зрительских симпатий тоже достался мне, хотя я далеко не красавица была. А вообще горжусь тем, что не начудила ни чего плохого, из за чего в будущем могла бы жалеть.
Очень крутая подборочка, фотографии волшебно красивые

К картинке: если плохо стало в жизни, занимайся йогой быстро.
Хорошего всем дня и отличного настроения.
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:46
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+3
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 13:01
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+1
sasch
Написано сегодня, в 09:29
С утра из Твиттера

не раздевай меня так быстро
неромантичный идиот
ведь мне собраться нужно с силой
чтобы успеть втянуть живот
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+8
lvista
Написано сегодня, в 09:57
sasch,
круто
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+4
sasch
Написано сегодня, в 10:06
lvista,
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:49
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+3
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 11:10 Отредактированно сегодня, в 11:12
Доброе утро. Или день уже?
В общем то не важно
всем привет!
Танюшка, ну и вопросы у тебя
можно на сегодняшний я отвечу только в личку?

Подборочка очень понравилась
невероятно красивые работы у фотографа.
Пожалуй скачаю себе несколько для рабочего стола на компьютер.


Подпись к картинке: Йог - это такой чел, который день не ест, два не ест...месяц не ест...два месяца не ест...а потом садится на травку и попа сама начинает ее щипать.

Ну или такая

Йог, лежащий на гвоздях, поглаживает ежика и приговаривает: «Ты мой нежный котенок!»


Не так страшен буддийский танк, как его просветленный экипаж.


Настоящий йог в своей жизни должен успеть сделать три вещи: съесть дерево, родить сына и посадить слона в позу лотоса.


Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+7
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 12:15
Василиса_Я ^.^, а если кота нет?
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+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 12:18
Mopsik, мне кажется, что пёс тоже очень подойдет
сложнее всего будет обнимать хомячка
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+4
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 12:32
Василиса_Я ^.^,
они у меня очень целовательно обнимательные, дай волю до смерти залижут
,
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+2
Еще 4 комментария
Катерина90
Написано сегодня, в 11:15
Доброго дня!) Юношескими достижениями горжусь, что закончила школу танцев, по мимо танцев бегала и на баскетбол и творческую комнату, но все так и выбрала из всего танцы!
Наша группа называлась "фламинго" выступали мы на сценах нашего города.
это было очень круто и незабываемо!) Подборка как всегда очень красива
Название к картинке: "Медитация
" Всем хорошего дня и отличного настроения!)
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+7
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:52
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+4
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 14:27
Всем привет! Из достижений юношества, пожалуй, "Артек"...Круто это было в те времена...дружина "Морская".
Подпись к картинки: ну, что братаны, какой базар?
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+4
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ДетскоПлощадочное доброутреннее с конкурсом)
ДетскоПлощадочное доброутреннее с конкурсом)
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