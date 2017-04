Созерцательное ФотоХудожественное доброутреннее)

С добрым утречком, друзья!

Сегодня День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

Всемирный день интеллектуальной собственности

Международный день секретаря

И День нотариата в России

А теперь новости

Ученые: Собака способна читать мысли человека

Собака, ставшая другом человека в незапамятные времена, не только очень предана своему хозяину, но и способна читать его мысли. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными.

Исследователи изучили особенности поведения собаки и установили, что этим животным свойственна телепатия. Такой вывод был получен в результате эксперимента, в рамках которого ученые поместили человека и собаку в разных концах помещения.

Между участниками эксперимента стояли 2 одинаковые игрушки. Собака видела оба предмета, а человек видел только одну игрушку, поскольку вторая была закрыта барьером. Когда человек давал собаке команду принести игрушку, она несла ему тот предмет, который был виден хозяину. Если же человек отворачивался и давал такую же команду, животное действовало по собственному усмотрению.

Ученые считают, что такое взаимопонимание было достигнуто в результате эволюции и его корни лежат еще в тех временах, когда собаки помогали на охоте первобытным людям. Это объясняет и то, что эти животные являются единственными, кто может понять жест указания пальцем. Исследователи также отметили, что собака способна понять даже взгляд человека – стоит только посмотреть на питомца и какой-то предмет, чтобы животное принесло его.

Источник: https://svopi.ru/nauka/175534

Кондитер из Токио презентовал бисквит, парящий в невесомости

На открытии своей второй кондитерской в Токио шеф-повар Доминик Ансель, знаменитый на весь мир своими экстравагантными кулинарными творениями, представил новый десерт – Zero Gravity Sponge Cake, или бисквит, парящий в невесомости. Десерт представляет собой кусочек бисквита, находящийся внутри большого прозрачного воздушного шара, заполненного гелием. Как съесть такое лакомство? Нужно взять булавку и проткнуть ею шарик – десерт, который завернут в полиэтиленовый пакет и прикреплен к ленте на шарике, останется нетронутым.

Источник: http://kedem.ru/news/2017/04/22/letayushchij-desert-ot-dominika-anselya/

Вопрос на сегодня:

Каким своим юношеским достижением вы гордитесь больше всего?

А теперь очередь подборочки:

Фотохудожник Ашрафул Арефин (Ashraful Arefin) ака arefin03 родился в Дакке, Бангладеш 3 мая 1987 года. Его всегда увлекала живопись и рисунок, и мечтал стать художником с детства. Изучал в Университете изобразительное искусство, по специальности - графический дизайн. В 2013 году он увлекся фотографией, и с тех пор страстно отдает себя ей.

Его работы это слияние воображения художника и творческого "повествования". Немного капризные, чувственные и мечтательные, романтичные. Ашрафул берет привычные для нас элементы природы или быта, и создает некие зарисовки, которые заставляют нас немного иначе взглянуть на них. Ощущение, что остановлен момент для созерцания и нам дана возможность увидеть красоту в малом, что окружает нас.





Time to fall





Little lights of mine





Happy as the sun





Heaven called her





A cup of beauty





Halloween





Cup of luck





Flying Stories







Wind of the southern sea







Midas touch







Bottled Dream







April stories







Wishful







Нашла тут и тут

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Волшебного настроения!