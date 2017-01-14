ШедевральноКаменное доброутреннее с конкурсом)

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В Петербурге из 200-летних грифонов на Банковском мосту посыпались монеты и записки

В Петербурге продолжается операция по демонтажу легендарных крылатых львов – грифонов на Банковском мосту, которые не покидали это место 200 лет. Они отправляются на реставрацию.

13 января были демонтированы и отправлены в мастерскую позолоченные крылья грифонов и фонари, а 16 января начался непосредственно демонтаж самих скульптур. Для этого задействован манипулятор (подъемный кран).

Расчетный вес каждой скульптуры – 1,6 тонны. В городском комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) говорят, что скульптуры находятся в неудовлетворительном состоянии и крылатым львам пора отправиться не просто на профилактику здоровья, а на полноценное лечение.

Там заверяют, что приступают к этим работам "с опаской и пониманием того, что в процессе демонтажа реставраторов могут ожидать любые сюрпризы", передает РИА Новости.

Первые сюрпризы не заставили себя ждать. Уже после демонтажа первого грифона в нем обнаружилось множество камней, монеты и записки, сообщает сайт НТВ.Ru. Предположительно, камни были помещены в постамент для его утяжеления.

А вот монеты и записки оказались современными, ведь с этими грифонами связаны сразу несколько городских легенд и примет. Например, в некоторых записках крылатых львов на Банковском мосту девушки просят послать им "богатых женихов".

Кроме того, у мифических животных с туловищем и головой льва и крыльями орла горожане и гости города нередко просят финансового благополучия. А задобрить грифонов можно, положив им под лапу монету.

Банковский мост – пешеходный мост через канал Грибоедова в Санкт-Петербурге. Особую известность ему принесли скульптуры грифонов работы скульптора Павла Соколова высотой 2,85 метра. Они были отлиты из чугуна в 1828 году на Александровском чугунолитейном заводе.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2843473&cid=520#

Выпущена самая большая банка икры

Отель «Burj Al Arab» в Дубае специализируется на роскоши во всём: в интерьере, в развлечениях и в еде. В начале 2017 года отель заказал для своих гостей банку белой осетровой икры, которая попала в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая большая в мире. Исполнитель заказа, компания «AmStur Caviar» в единственном экземпляре изготовила 17-килограммовую банку икры, которая получила название Машеномак – в честь большого белого осетра из мифов американских индейцев. По условиям «Книги рекордов Гиннесса», для фиксации рекорда вся банка икры должна быть съедена полностью, что и было сделано с участием гостей, которые оказались в отеле. Белую икру подавали им на ложках из ракушек.

Источник: http://kedem.ru/news/n2017-01-16-14-00-35/

Вопрос на сегодня:

Какие консервы вы готовы есть хоть каждый день?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это шедевры из камня



Герд Дрейер, родившийся в 1939 году, стал четвёртым в династии немецких камнерезов из Идар-Оберштайна и, на сегодняшний день, самым прославленным.

Многочисленные ценители камнерезного искусства называют его лучшим камнерезом в мире. Мастер работает со многими цветными минералами, но самым любимым для него является бразильский агат.

Работы Дрейера имеют широкую известность в мире, находятся во многих коллекциях.

























Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!