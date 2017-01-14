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Утро с АСТВ
ШедевральноКаменное доброутреннее с конкурсом)

ШедевральноКаменное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, дорогие!

Сегодня Крещенский сочельник

 

А теперь новости.

В Петербурге из 200-летних грифонов на Банковском мосту посыпались монеты и записки

В Петербурге продолжается операция по демонтажу легендарных крылатых львов – грифонов на Банковском мосту, которые не покидали это место 200 лет. Они отправляются на реставрацию.

13 января были демонтированы и отправлены в мастерскую позолоченные крылья грифонов и фонари, а 16 января начался непосредственно демонтаж самих скульптур. Для этого задействован манипулятор (подъемный кран).

Расчетный вес каждой скульптуры – 1,6 тонны. В городском комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) говорят, что скульптуры находятся в неудовлетворительном состоянии и крылатым львам пора отправиться не просто на профилактику здоровья, а на полноценное лечение.

Там заверяют, что приступают к этим работам "с опаской и пониманием того, что в процессе демонтажа реставраторов могут ожидать любые сюрпризы", передает РИА Новости.

Первые сюрпризы не заставили себя ждать. Уже после демонтажа первого грифона в нем обнаружилось множество камней, монеты и записки, сообщает сайт НТВ.Ru. Предположительно, камни были помещены в постамент для его утяжеления.

А вот монеты и записки оказались современными, ведь с этими грифонами связаны сразу несколько городских легенд и примет. Например, в некоторых записках крылатых львов на Банковском мосту девушки просят послать им "богатых женихов".

Кроме того, у мифических животных с туловищем и головой льва и крыльями орла горожане и гости города нередко просят финансового благополучия. А задобрить грифонов можно, положив им под лапу монету.

Банковский мост – пешеходный мост через канал Грибоедова в Санкт-Петербурге. Особую известность ему принесли скульптуры грифонов работы скульптора Павла Соколова высотой 2,85 метра. Они были отлиты из чугуна в 1828 году на Александровском чугунолитейном заводе.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2843473&cid=520#

Выпущена самая большая банка икры

Отель «Burj Al Arab» в Дубае специализируется на роскоши во всём: в интерьере, в развлечениях и в еде. В начале 2017 года отель заказал для своих гостей банку белой осетровой икры, которая попала в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая большая в мире. Исполнитель заказа, компания «AmStur Caviar» в единственном экземпляре изготовила 17-килограммовую банку икры, которая получила название Машеномак – в честь большого белого осетра из мифов американских индейцев. По условиям «Книги рекордов Гиннесса», для фиксации рекорда вся банка икры должна быть съедена полностью, что и было сделано с участием гостей, которые оказались в отеле. Белую икру подавали им на ложках из ракушек. 

Источник: http://kedem.ru/news/n2017-01-16-14-00-35/

 

Вопрос на сегодня:

Какие консервы вы готовы есть хоть каждый день?

 

 А теперь очередь подборочки. Сегодня это шедевры из камня


Герд Дрейер, родившийся в 1939 году, стал четвёртым в династии немецких камнерезов из Идар-Оберштайна и, на сегодняшний день, самым прославленным.

Многочисленные ценители камнерезного искусства называют его лучшим камнерезом в мире. Мастер работает со многими цветными минералами, но самым любимым для него является бразильский агат.

Работы Дрейера имеют широкую известность в мире, находятся во многих коллекциях.











Нашла тут.

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:37 +16
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Комментарии
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:16
Доброе утро!
Из консервов бы трескала бы морскую капусту!
Название: - " Русский ГАРРИ ПОТТЕР!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света
Ответить
+13
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:21
Ответить
+5
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 12:07
Ответить
0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 07:23
Всем, доброе утро!!!


https://youtu.be/ILCQ20lDmBg
Ответить
+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:22
Ответить
+4
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 08:29
Татьяна Сергеева, Спасибо!!!

А чай с сахаром или без?

Лимон люблю, ем не морщась
Ответить
+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:39
VULKAN, на ваше усмотрение, сударыня)
Ответить
+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:43
Доброе утро всем!
сегодня в прорубь нырять, что ли?

Про грифонов видела в новостях. А самих видела и гладила в этом году. Но ни монеток, ни записок не кидала, а зря, видимо...

Икра белая, икра черная... Икра красная - вот наше фсё! Другую не люблю.
Вот, кстати, икру ела б ежедневно. Но это ж убийство для поджелудки...
Какую красоту создает этот камнерез
! Улитки как живые! И вообще чудо просто...
Подпись не придумывается, поэтому просто хорошей среды всем!
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+13
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:24
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+4
VLадимир
Написано сегодня, в 08:44
НюНик_просто_Анна, и ничего не трескается?
Ответить
+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:09
Ответить
0
Еще 1 комментарий
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 07:52 Отредактированно сегодня, в 07:55
Доброе утро!
Мне кажется, что консервы это не та еда которую можно есть с удовольствием каждый день. Очень люблю фасоль в томатном соусе, сайру, икру
черт побери красную
но все же не на каждый день.
Помните как в фильме?
А там речь шла даже не о консервах!

Ой
про расчудесную подборочку чуть не забыла! Шикарные работы
У мастера золотые руки!
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+14
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:25
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+4
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 08:46
Татьяна Сергеева, спасибо большое
взаимно!
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+3
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 07:56 Отредактированно сегодня, в 07:57
Доброе утро,аэстэвэшки и астэвэшэчки!!!!!!Красивая очень подборка.Особенно понравилась золотая рыбка и улитка...Впрочем все скульптурки как настоящие...кажется тронь их ....и они оживут.Какие бы я консервы ела каждый день...Да все в жизни приедается..поэтому думаю..что каждый день..что-то одно я бы ела вряд ли..Но по секрету вам скажу..очень люблю зеленый горошек...
К картинке..Как то на паре по педагогике преподаватель сказала ,что в хорошем учителе ценятся лучшие качества дрессировщика, клоуна и цирковой лошади, которую год за годом гоняют по кругу.Судя по картинке можно сказать..ценен еще и тот учитель..который может смести ненужный мусор не только с мозгов учеников..но и с доски..
одним словом.."Made in Russia" .

Хорошего вам дня..мои дорогие!!!!!!!!!
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+13
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:26
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+6
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 09:03
Ответить
+2
VLадимир
Написано сегодня, в 08:16
Всем доброго предплавающего утра!!!
Завтра плавательный сезон открывается.
Пойдём,поприсутствуем.
Всех приглашаем.
Посидим,потрындим.
Вот и среда наступила,скоро пятница. Любимый день Лены Кириченко.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Все в прорубь.
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:26
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+7
VLадимир
Написано сегодня, в 08:28
Татьяна Сергеева, спасибо Солнышко. И тебе всего самого замечательного.
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+8
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 12:17
VLадимир, красные труселя рулят!
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+2
Еще 8 комментариев
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 08:24
Доброе утречко! Шедевры изумительные! Особенно понравились улиточки, как настоящие!
Консервы ем редко, если только иногда сайру, или бабушкино лечо. Поэтому о каждодневности поедания конкретных консерв, сказать не могу))
Подпись к фото-школа ведьмаков)))
Хорошего настроения и ...
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:28
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+6
LyiraTula
Написано сегодня, в 08:27
Доброе утро, Сахалин!
Не люблю икру, чёрную/красную...а белая меня вообще испугала бы)))
Каждый день вряд ли, но я часто открываю себе баночку консервированных персиков...а ещё могу часто есть соленые опята и непременно с картофельным пюре и ржаным хлебом)))но столько грибов никто мне не дает
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:29
LyiraTula,
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+7
LyiraTula
Написано сегодня, в 08:30
Татьяна Сергеева, спасибо)))
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+5
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:37 Отредактированно сегодня, в 09:39
LyiraTula, белая...ваааще тульская...Это щучья икра...на любителя. Многие ценят. А вот пробовали ли Вы икру кижучовую? Как её готовят гиляки... практически не соленую... Да ещё трехлитровыми упаковками
Меня надо оттаскивать от банки, например...

Иногда позволяю себе пятиминутку из "ментовской" или наважьей икры (рецепт публиковал) очень вкатывает, особенно зимою...
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+6
Еще 5 комментариев
Angela
Написано сегодня, в 08:42
Доброе, доброе утро! Шедевры из камней - конфетка!
мои любимые консервы - кружочки ананаса в сиропе ))
к картинке: скоро, скоро будет буря - меловая буря!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:35
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+1
багз-банни
Написано сегодня, в 08:42
Доброго всем утречка!С Крещенским сочельником всех!
Я бы каждый день лопала зелёный горошек!И кукурузу!
Фигурки как живые!
Название:"Мусор знаний!"
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+10
Angela
Написано сегодня, в 08:46
багз-банни, кукуруза и моя слабость ))) Я как к тёте приезжаю - то вся её дачная кукуруза моя )))
Ответить
+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:35
Ответить
+1
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 08:50
Доброй среды!
Всех с Крещенским сочельником! Не забудьте прочитать молитву на денежку

Из консервов обожаю сайру и горбушу в томате
Могу есть ежедневно

Подпись: Препод всем показал что он не тряпка

Всем хорошего дня и здоровья!!!
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:36
Ответить
+2
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 12:45
Ответить
+1
Ярославчик
Написано сегодня, в 08:55
Доброе утро, друзья.
Всех с Крещенским сочельником.
Сегодня будем окунаться в прорубь...брррр.
Интересно, а сколько гости платили за эту икру в отеле?
Вот и прибавка в Питерский бюджет, за 200 лет наверно не мало денег накопилось в львах.
Каждый день я бы не смог есть консервы, но раза два в неделю ел бы зеленый горошек, ананасы, можно и кильку в масле...
Вот это мастер, вот это фигуры из камня...красота какая.
Название: в российских школах нововенение-веник доя школьных досок...удобно и недорого.
Всем отличного дня.
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:38
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+2
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 09:01
Привет, друзья! Доброго всем утра!
Не уверен, что смог бы есть какие-либо консервы каждый день - мне бы супика свежесваренного и мяса - вот это по мне
Хотя иногда, признаюсь, бывает приятно намазать на хлеб икру заморскую, баклажанную

Прекрасного всем дня и замечательного настроения.
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:39
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+2
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 13:09
Татьяна Сергеева, какая яркая вкусняшка...мммммм
Ответить
0
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:06
Всем привет и... с праздниками!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:42
Ответить
+1
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 13:08
Татьяна Сергеева, ну дай, зацулую...
Ответить
+1
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:07
Подпись к Таниной картинке:
Ответить
+7
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 09:08
Ответить
+3
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:09
А ещё мне нравится плакат советских времен....
Я Пинк Флойд слушаю до сих пор...а где та метла (да и любители "Йес"....
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+7
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 09:17 Отредактированно сегодня, в 09:18
Григорий Смекалов, я тоже слушаю Пинк Флойд.. Кстати сейчас у меня звучит "Hey You"
)))
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+4
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:23
Ogonek, у меня тут свадьба дочери на днях... в ушах только "Money, get away..."
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+5
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 09:27
Григорий Смекалов,
свадьба это хорошо..люблю работать на свадьбах
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+3
Еще 1 комментарий
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:21
В части консервов...."ЭХ, РАНЬШЕ И КИЛЬКА В ТОМАТЕ БЫЛА ДРУГАЯ..." В годы службы в ПВ КГБ... часто пользовался пайком пограничника (куда там пайкам солдат НАТО) Были маленькие порционные баночки: каша гречневая, рисовая, перловая... с тушенкой... М-м-м-м... А какое было костромское сливочное масло в консервных банках...
Многие в СССР и не знали, чем питались пользователи кремлевских холодильников: чавыча, нерка, кета в масле...крабы камчатские, королевские, волосатики, стригунки...белокорый палтус...
Копчености свиные, говяжии, бараньи в упаковках...
Не могу не сказать о буженинах, бастурма, суджук, чати зариха (плетеная черкесская колбаса)
Когда наша многонациональная кухня выдает продукт с добрым сердцем, нам нет равных во всем мире...
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+5
sasch
Написано сегодня, в 09:26
Эх, а я бы "Котлетки из частиковых рыб" навернул под пару-тройку рюмочек водочки.

Хотя.... попробовал бы под вискарик, видать интереснейший букет получится.
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+7
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Ogonek Online
Написано сегодня, в 09:35
sasch, а я вспоминаю как мы покупали такие котлетки для своего кота Кацо.Ох уж он их любил.И стоила така баночка 30 копеек..там было трЫ коклетки .Мы с моим младшим братом открывали таку баночку...и по честному делили на троих..Потом приходила мама с работы и говорила,неужто этот обжора опять все слопал..Мы честными глазами смотрели на нее..и говорили..ну ты ведь знаешь..он же Родину за них продаст..что-то типа того...
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+5
VLадимир
Написано сегодня, в 09:36
sasch, и кто или что мешает? Раз хочется,то нельзя отказывать.
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+5
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Ogonek Online
Написано сегодня, в 09:39
VLадимир, нужно на троих соображать...в одного уж больно не комильфо
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+3
Еще 17 комментариев
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 09:31
Доброе утро! Сегодня день вьюги и ДР детского телевидения в России.
Подборка интересная.
Какие консервы я бы ела каждый день!? Мммм, да никакие, потому что это не возможно просто, я могу например, грибы маринованные, есть только 3 дня подряд, а потом приедаются уже..так же обстоят дела и с остальными консервами, сайру я как-то не шибко ем, в том виде в каком она в банке находится...Мне бы еды по вкуснее и по питательнее)).
А ты Т.М.?
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:43
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+1
sasch
Написано сегодня, в 09:46 Отредактированно сегодня, в 09:47
Анекдот без мата, как солдат без автомата, но попробую...


Охотник собрался на охоту в тайгу. Взял с собой проводника. Проводник впереди, прорубает дорогу в чаще топором, охотник идёт за ним с ружьём, в спину дышит.
Бамс!
Из чащи медведь на встречу!
Проводник замер с поднятым топором, медведь тоже замер стоя на задних лапах. Проводник, не оборачиваясь, говорит охотнику вполголоса: - Иди сюда. Сзади тишина. Он снова свистящим шёпотом: - Иди сюда! Сзади опять тишина, и он в третий раз уже повышая голос: - ИДИ СЮДА, СУКА!!!
Сзади тихий шёпот охотника:- На кой ты его зовёшь!?
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+6
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 09:52
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+4
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 13:13
Доброго всем дня ! Ну и с праздником конечно , подборка великолепна .
Консервы каждый день- тяжёлое бремя для меня .
просто не смог бы. Недавно захотел кильки в томате хоть расшибись , пошёл купил пару банок но есть не стал , по одной простотой причине, сильно пережаренные и горькие на вкус... Нет уже тех как раньше были. Всем отличного настроения , улыбок , ну и добрых дел.
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+4
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 13:25 Отредактированно сегодня, в 13:26
max7676, самую вкусную кильку в томате мне присылала Килька
Вкус как у той, что в детстве ели
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+2
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 13:29
Натали))),
Килька прислала кильку
Эх я такой отведал бы...
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+2
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Натали))) Online
Написано сегодня, в 13:30
max7676, ну, она ещё и шпроты присылала
и вкусные шоколадки
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+2
Еще 10 комментариев
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