ШедевральноКаменное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, дорогие!
Сегодня Крещенский сочельник
А теперь новости.
В Петербурге из 200-летних грифонов на Банковском мосту посыпались монеты и записки
В Петербурге продолжается операция по демонтажу легендарных крылатых львов – грифонов на Банковском мосту, которые не покидали это место 200 лет. Они отправляются на реставрацию.
13 января были демонтированы и отправлены в мастерскую позолоченные крылья грифонов и фонари, а 16 января начался непосредственно демонтаж самих скульптур. Для этого задействован манипулятор (подъемный кран).
Расчетный вес каждой скульптуры – 1,6 тонны. В городском комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) говорят, что скульптуры находятся в неудовлетворительном состоянии и крылатым львам пора отправиться не просто на профилактику здоровья, а на полноценное лечение.
Там заверяют, что приступают к этим работам "с опаской и пониманием того, что в процессе демонтажа реставраторов могут ожидать любые сюрпризы", передает РИА Новости.
Первые сюрпризы не заставили себя ждать. Уже после демонтажа первого грифона в нем обнаружилось множество камней, монеты и записки, сообщает сайт НТВ.Ru. Предположительно, камни были помещены в постамент для его утяжеления.
А вот монеты и записки оказались современными, ведь с этими грифонами связаны сразу несколько городских легенд и примет. Например, в некоторых записках крылатых львов на Банковском мосту девушки просят послать им "богатых женихов".
Кроме того, у мифических животных с туловищем и головой льва и крыльями орла горожане и гости города нередко просят финансового благополучия. А задобрить грифонов можно, положив им под лапу монету.
Банковский мост – пешеходный мост через канал Грибоедова в Санкт-Петербурге. Особую известность ему принесли скульптуры грифонов работы скульптора Павла Соколова высотой 2,85 метра. Они были отлиты из чугуна в 1828 году на Александровском чугунолитейном заводе.
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2843473&cid=520#
Выпущена самая большая банка икры
Отель «Burj Al Arab» в Дубае специализируется на роскоши во всём: в интерьере, в развлечениях и в еде. В начале 2017 года отель заказал для своих гостей банку белой осетровой икры, которая попала в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая большая в мире. Исполнитель заказа, компания «AmStur Caviar» в единственном экземпляре изготовила 17-килограммовую банку икры, которая получила название Машеномак – в честь большого белого осетра из мифов американских индейцев. По условиям «Книги рекордов Гиннесса», для фиксации рекорда вся банка икры должна быть съедена полностью, что и было сделано с участием гостей, которые оказались в отеле. Белую икру подавали им на ложках из ракушек.
Источник: http://kedem.ru/news/n2017-01-16-14-00-35/
Вопрос на сегодня:
Какие консервы вы готовы есть хоть каждый день?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это шедевры из камня
Герд Дрейер, родившийся в 1939 году, стал четвёртым в династии немецких камнерезов из Идар-Оберштайна и, на сегодняшний день, самым прославленным.
Многочисленные ценители камнерезного искусства называют его лучшим камнерезом в мире. Мастер работает со многими цветными минералами, но самым любимым для него является бразильский агат.
Работы Дрейера имеют широкую известность в мире, находятся во многих коллекциях.
Нашла тут.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
Из консервов бы трескала бы морскую капусту!
Название: - " Русский ГАРРИ ПОТТЕР!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света
https://youtu.be/ILCQ20lDmBg
А чай с сахаром или без?
Лимон люблю, ем не морщась
Про грифонов видела в новостях. А самих видела и гладила в этом году. Но ни монеток, ни записок не кидала, а зря, видимо...
Икра белая, икра черная... Икра красная - вот наше фсё! Другую не люблю.
Вот, кстати, икру ела б ежедневно. Но это ж убийство для поджелудки...
Какую красоту создает этот камнерез! Улитки как живые! И вообще чудо просто...
Подпись не придумывается, поэтому просто хорошей среды всем!
Мне кажется, что консервы это не та еда которую можно есть с удовольствием каждый день. Очень люблю фасоль в томатном соусе, сайру, икру черт побери красную но все же не на каждый день. Помните как в фильме? А там речь шла даже не о консервах!
Ой про расчудесную подборочку чуть не забыла! Шикарные работы У мастера золотые руки!
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
К картинке..Как то на паре по педагогике преподаватель сказала ,что в хорошем учителе ценятся лучшие качества дрессировщика, клоуна и цирковой лошади, которую год за годом гоняют по кругу.Судя по картинке можно сказать..ценен еще и тот учитель..который может смести ненужный мусор не только с мозгов учеников..но и с доски..одним словом.."Made in Russia" .
Хорошего вам дня..мои дорогие!!!!!!!!!
Завтра плавательный сезон открывается.
Пойдём,поприсутствуем.
Всех приглашаем.
Посидим,потрындим.
Вот и среда наступила,скоро пятница. Любимый день Лены Кириченко.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Все в прорубь.
Консервы ем редко, если только иногда сайру, или бабушкино лечо. Поэтому о каждодневности поедания конкретных консерв, сказать не могу))
Подпись к фото-школа ведьмаков)))
Хорошего настроения и ...
Не люблю икру, чёрную/красную...а белая меня вообще испугала бы)))
Каждый день вряд ли, но я часто открываю себе баночку консервированных персиков...а ещё могу часто есть соленые опята и непременно с картофельным пюре и ржаным хлебом)))но столько грибов никто мне не дает
Иногда позволяю себе пятиминутку из "ментовской" или наважьей икры (рецепт публиковал) очень вкатывает, особенно зимою...
мои любимые консервы - кружочки ананаса в сиропе ))
к картинке: скоро, скоро будет буря - меловая буря!
Я бы каждый день лопала зелёный горошек!И кукурузу!
Фигурки как живые!
Название:"Мусор знаний!"
Всех с Крещенским сочельником! Не забудьте прочитать молитву на денежку
Из консервов обожаю сайру и горбушу в томате Могу есть ежедневно
Подпись: Препод всем показал что он не тряпка
Всем хорошего дня и здоровья!!!
Всех с Крещенским сочельником.
Сегодня будем окунаться в прорубь...брррр.
Интересно, а сколько гости платили за эту икру в отеле?
Вот и прибавка в Питерский бюджет, за 200 лет наверно не мало денег накопилось в львах.
Каждый день я бы не смог есть консервы, но раза два в неделю ел бы зеленый горошек, ананасы, можно и кильку в масле...
Вот это мастер, вот это фигуры из камня...красота какая.
Название: в российских школах нововенение-веник доя школьных досок...удобно и недорого.
Всем отличного дня.
Не уверен, что смог бы есть какие-либо консервы каждый день - мне бы супика свежесваренного и мяса - вот это по мне Хотя иногда, признаюсь, бывает приятно намазать на хлеб икру заморскую, баклажанную
Прекрасного всем дня и замечательного настроения.
Многие в СССР и не знали, чем питались пользователи кремлевских холодильников: чавыча, нерка, кета в масле...крабы камчатские, королевские, волосатики, стригунки...белокорый палтус...
Копчености свиные, говяжии, бараньи в упаковках...
Не могу не сказать о буженинах, бастурма, суджук, чати зариха (плетеная черкесская колбаса)
Когда наша многонациональная кухня выдает продукт с добрым сердцем, нам нет равных во всем мире...
Хотя.... попробовал бы под вискарик, видать интереснейший букет получится.
Подборка интересная.
Какие консервы я бы ела каждый день!? Мммм, да никакие, потому что это не возможно просто, я могу например, грибы маринованные, есть только 3 дня подряд, а потом приедаются уже..так же обстоят дела и с остальными консервами, сайру я как-то не шибко ем, в том виде в каком она в банке находится...Мне бы еды по вкуснее и по питательнее)).
А ты Т.М.?
Охотник собрался на охоту в тайгу. Взял с собой проводника. Проводник впереди, прорубает дорогу в чаще топором, охотник идёт за ним с ружьём, в спину дышит.
Бамс!
Из чащи медведь на встречу!
Проводник замер с поднятым топором, медведь тоже замер стоя на задних лапах. Проводник, не оборачиваясь, говорит охотнику вполголоса: - Иди сюда. Сзади тишина. Он снова свистящим шёпотом: - Иди сюда! Сзади опять тишина, и он в третий раз уже повышая голос: - ИДИ СЮДА, СУКА!!!
Сзади тихий шёпот охотника:- На кой ты его зовёшь!?