С открытиями доброутреннее)

С добрым утречком! С новым днем!

Сегодня День Звездных войн

А теперь новости:

Кенгуру прорвался на ипподром ради участия в скачках

Во время скачек в Австралии к несущимся по ипподрому лошадям внезапно на несколько секунд присоединился достаточно резвый кенгуру. Нестандартное происшествие успело попасть в объективы видеокамер.

Незваный гость появился на трассе во время последнего забега, состоявшегося 2 мая на ипподроме в городе Сеснок в штате Новый Южный Уэльс, сообщает Daily Mail.

Кенгуру несколько секунд прыгал вдоль ограды ипподрома вровень с наездниками, после чего внезапно свернул в сторону, проскочив прямо под копытами у несущихся во весь опор лошадей, и исчез.

Наездник-победитель после окончания забега пошутил, что появление кенгуру было частью плана, нацеленного на отвлечение соперников. При этом, по словам жокея, последствия инцидента могли быть гораздо более серьезными, и лишь чудом никто не пострадал.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2883865&cid=520

Парижский арт-дилер забыл в такси картину стоимостью 1,5 миллиона евро

Во Франции пропала работа итальянского абстракциониста Лучо Фонтаны (Lucio Fontana), стоимость которой оценивается в 1,5 миллиона евро (около 90 миллионов рублей). Об этом сообщает Le Parisien во вторник, 2 мая.

Инцидент произошел в Париже еще 27 апреля. Арт-дилер, имя которого не сообщается, остановил такси, положил картину Фонтаны в багажник и поехал на встречу с коллекционером. Добравшись до нужного места, он забыл захватить полотно и отпустил машину.

В течение суток арт-дилер пытался самостоятельно найти такси, которое увезло картину, однако усилия не дали результата. Через сутки он сдался и заявил в полицию о краже.

Пропавшая картина входит в серию Concetto spaziale («Пространственная концепция»), над которой Фонтана работал с 1949 года. Она представляла собой одноцветное полотно с прорезями и разрывами. В 2008 году аукцион Sotheby's продал другую работу этой серии за 10,32 миллиона фунтов стерлингов (около 760 миллионов рублей).

Источник: https://lenta.ru/news/2017/05/02/concetto/

Вопрос на сегодня:

Какую газировку в детстве вы любили больше всего?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это самые удивительные открытия года.

За последний год ученые сделали несколько самых потрясающих открытий для всего человечества. Конечно, большая часть из них пролетела мимо ушей того самого человечества — мы, к сожалению, слишком заняты социальными сетями и кредитами, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Ладно, отвлекитесь ненадолго, тут действительно важная информация. Кое-что вполне может перевернуть всю нашу жизнь, причем в ближайшее время!

Вторая луна

Объект под названием 2016 HO3 — ни что иное, как второй постоянный спутник Земли, обнаруженный совсем недавно. Астрономы выяснили, что он каждые пять-шесть сотен лет покидает земную орбиту, а затем возвращается вновь — вот, почему его смогли распознать только сейчас.

Бессмертное позвоночное

Ну, тут мы немного преувеличили. Но гренландская акула, обнаруженная учеными недавно, живет и в самом деле обескураживающе долго. Средняя продолжительность существования этих редких тварей составляет целых 400 лет. К тому же, акулы умеют впадать в анабиоз — не исключено, что некоторые из них еще динозавров застали!

Еще одна планета

В 2016 году ученые в Калифорнийском технологическом институте вычислили, что почти наверняка девятая планета находится далеко за пределами Плутона. Рассчитав движение гравитационных волн, астрономы поняли и размеры возможного «пополнения» в Солнечной системе. Девятая планета примерно в 15 раз больше Земли, а до Солнца от нее всего каких-то 240 триллионов километров.

Реабилитация инсульта

Использование стволовых клеток позволило врачам и ученым из Медицинской школы Стэнфордского университета в Калифорнии провести первую в мире полную реабилитацию пациентов после инсульта. В результате лечения многие вновь стали ходить. Это невероятный прорыв в истории медицины.

Переполненная вселенная

Благодаря телескопу Хаббл исследователи NASA обнаружили, что вселенная может быть гораздо более населенным местом, чем считалось ранее. По крайней мере, сейчас уже достоверно известно о том, что во вселенной существует в 10 раз больше галактик, чем мы считали ранее.

Борьба с параличом

Нейрофизиологам из Университета штата Огайо удалось разработать имплантат мозга, который позволяет парализованным пациентам двигаться снова. Да, звучит как фантастика, но первый исцеленный уже есть. Им стал 24-летний Ян Буркхарт — проведя без движения четыре года, он вновь стал на ноги и даже занялся спортом.

Proxima B

Proxima B это экзопланета, вращающаяся вокруг нашей звезды. Что в этом особенного? Да ничего, кроме того, что она единственная находится в идеальной точке для возникновения жизни. Представьте: возможные инопланетяне живут всего в пяти световых годах от нас!

Вертикальная посадка ракеты

В каждом научно-фантастическом фильме показывают вертикальную посадку, но в реальности она была осуществлена лишь недавно. Благодаря настойчивости Элона Маска, компания SpaceX провела уже несколько вертикальных посадок.

Источник темной материи

Совсем недавно астрономы и физики с удивлением поняли, что одна из самых ярких галактик Млечного пути, галактика Драгонфлай 44, на 99% состоит из темной материи. Более того, физики даже обвиняют ее в «нападении» на другие галактики — кто знает, чем кончится эта экспансия.

Перо археоптерикса

Помните «Парк Юрского периода», где ДНК динозавров находили в застывшем янтаре? Так вот все это вполне может осуществиться в реальности. Палеонтологи из Китайского университета геонаук обнаружили хорошо сохранившееся перо динозавра на янтарном рынке в Бирме. Ему 99 миллионов лет и да, дискуссия о возможности создания реплики из существующего ДНК уже идет.

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Чудесного настроения!