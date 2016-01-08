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Утро с АСТВ
С открытиями доброутреннее)

С открытиями доброутреннее)

С добрым утречком! С новым днем!

Сегодня День Звездных войн

 

А теперь новости:

Кенгуру прорвался на ипподром ради участия в скачках

Во время скачек в Австралии к несущимся по ипподрому лошадям внезапно на несколько секунд присоединился достаточно резвый кенгуру. Нестандартное происшествие успело попасть в объективы видеокамер.

Незваный гость появился на трассе во время последнего забега, состоявшегося 2 мая на ипподроме в городе Сеснок в штате Новый Южный Уэльс, сообщает Daily Mail.

Кенгуру несколько секунд прыгал вдоль ограды ипподрома вровень с наездниками, после чего внезапно свернул в сторону, проскочив прямо под копытами у несущихся во весь опор лошадей, и исчез.

Наездник-победитель после окончания забега пошутил, что появление кенгуру было частью плана, нацеленного на отвлечение соперников. При этом, по словам жокея, последствия инцидента могли быть гораздо более серьезными, и лишь чудом никто не пострадал.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2883865&cid=520

Парижский арт-дилер забыл в такси картину стоимостью 1,5 миллиона евро

Во Франции пропала работа итальянского абстракциониста Лучо Фонтаны (Lucio Fontana), стоимость которой оценивается в 1,5 миллиона евро (около 90 миллионов рублей). Об этом сообщает Le Parisien во вторник, 2 мая.

Инцидент произошел в Париже еще 27 апреля. Арт-дилер, имя которого не сообщается, остановил такси, положил картину Фонтаны в багажник и поехал на встречу с коллекционером. Добравшись до нужного места, он забыл захватить полотно и отпустил машину.

В течение суток арт-дилер пытался самостоятельно найти такси, которое увезло картину, однако усилия не дали результата. Через сутки он сдался и заявил в полицию о краже.

Пропавшая картина входит в серию Concetto spaziale («Пространственная концепция»), над которой Фонтана работал с 1949 года. Она представляла собой одноцветное полотно с прорезями и разрывами. В 2008 году аукцион Sotheby's продал другую работу этой серии за 10,32 миллиона фунтов стерлингов (около 760 миллионов рублей).

Источник: https://lenta.ru/news/2017/05/02/concetto/

 

Вопрос на сегодня: 

Какую газировку в детстве вы любили больше всего?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это самые удивительные открытия года.

За последний год ученые сделали несколько самых потрясающих открытий для всего человечества. Конечно, большая часть из них пролетела мимо ушей того самого человечества — мы, к сожалению, слишком заняты социальными сетями и кредитами, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Ладно, отвлекитесь ненадолго, тут действительно важная информация. Кое-что вполне может перевернуть всю нашу жизнь, причем в ближайшее время!

Самые удивительные открытия года

Вторая луна

Объект под названием 2016 HO3 — ни что иное, как второй постоянный спутник Земли, обнаруженный совсем недавно. Астрономы выяснили, что он каждые пять-шесть сотен лет покидает земную орбиту, а затем возвращается вновь — вот, почему его смогли распознать только сейчас.

Самые удивительные открытия года

Бессмертное позвоночное

Ну, тут мы немного преувеличили. Но гренландская акула, обнаруженная учеными недавно, живет и в самом деле обескураживающе долго. Средняя продолжительность существования этих редких тварей составляет целых 400 лет. К тому же, акулы умеют впадать в анабиоз — не исключено, что некоторые из них еще динозавров застали!

Самые удивительные открытия года

Еще одна планета

В 2016 году ученые в Калифорнийском технологическом институте вычислили, что почти наверняка девятая планета находится далеко за пределами Плутона. Рассчитав движение гравитационных волн, астрономы поняли и размеры возможного «пополнения» в Солнечной системе. Девятая планета примерно в 15 раз больше Земли, а до Солнца от нее всего каких-то 240 триллионов километров.

Самые удивительные открытия года

Реабилитация инсульта

Использование стволовых клеток позволило врачам и ученым из Медицинской школы Стэнфордского университета в Калифорнии провести первую в мире полную реабилитацию пациентов после инсульта. В результате лечения многие вновь стали ходить. Это невероятный прорыв в истории медицины.

Самые удивительные открытия года

Переполненная вселенная

Благодаря телескопу Хаббл исследователи NASA обнаружили, что вселенная может быть гораздо более населенным местом, чем считалось ранее. По крайней мере, сейчас уже достоверно известно о том, что во вселенной существует в 10 раз больше галактик, чем мы считали ранее.

Самые удивительные открытия года

Борьба с параличом

Нейрофизиологам из Университета штата Огайо удалось разработать имплантат мозга, который позволяет парализованным пациентам двигаться снова. Да, звучит как фантастика, но первый исцеленный уже есть. Им стал 24-летний Ян Буркхарт — проведя без движения четыре года, он вновь стал на ноги и даже занялся спортом.

Самые удивительные открытия года

Proxima B

Proxima B это экзопланета, вращающаяся вокруг нашей звезды. Что в этом особенного? Да ничего, кроме того, что она единственная находится в идеальной точке для возникновения жизни. Представьте: возможные инопланетяне живут всего в пяти световых годах от нас!

Самые удивительные открытия года

Вертикальная посадка ракеты

В каждом научно-фантастическом фильме показывают вертикальную посадку, но в реальности она была осуществлена лишь недавно. Благодаря настойчивости Элона Маска, компания SpaceX провела уже несколько вертикальных посадок.

Самые удивительные открытия года

Источник темной материи

Совсем недавно астрономы и физики с удивлением поняли, что одна из самых ярких галактик Млечного пути, галактика Драгонфлай 44, на 99% состоит из темной материи. Более того, физики даже обвиняют ее в «нападении» на другие галактики — кто знает, чем кончится эта экспансия.

Самые удивительные открытия года

Перо археоптерикса

Помните «Парк Юрского периода», где ДНК динозавров находили в застывшем янтаре? Так вот все это вполне может осуществиться в реальности. Палеонтологи из Китайского университета геонаук обнаружили хорошо сохранившееся перо динозавра на янтарном рынке в Бирме. Ему 99 миллионов лет и да, дискуссия о возможности создания реплики из существующего ДНК уже идет.

Нашла тут.

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня! Чудесного настроения! 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:18 +12
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 06:42
Название к картинке: Здрасте, а вот и я!
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 07:35
VULKAN, Доброе утро! А ответ на вопрос?)
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+5
VULKAN
Написано сегодня, в 09:09
Татьяна Сергеева, Доброе утро!
Оооййй... Помню пила лимонад, из автоматов газированную с лимоном, нарзан...
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+1
LyiraTula
Написано сегодня, в 06:47
Доброе утро, Сахалин!
В детстве я любила Фанту, Тархун, Лимонад, Буратино, Колокольчик))) и не очень исинди, бахмаро, Байкал и Саяны)))
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 07:36
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+4
Натали)))
Написано сегодня, в 06:51
Всем доброго утра!!!
В детстве я любила газировку Исинди

Радует что парализованным людям дают возможность вновь ходить, но вот реанимировать динозавров не надо, голодных медведей хватает...
Подпись: Винчестер выглянул

Всем отличного дня!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 07:37
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+5
Натали)))
Написано сегодня, в 10:52
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:02 Отредактированно сегодня, в 07:05
Доброе утро! Всех героев и фанатов "Звездных войн" поздравляю!

Кенгуру утер всем нос, но хорошо, что не случилась куча мала, в которой пострадали б все.
Арт-дилер сам виноват. Наши полицейские называют это "кража путем свободного доступа". А таксист подумал, наверное: "Что за рваная фигня?" и выбросил картину, а теперь в шоке

В детстве я обожала газировку в автоматах. А вообще выбор был небольшой - Буратино, Дюшес. На материке больше было.
Подборка очень интересна... Но я скептик в плане того, что медицинские открытия дойдут до нас. Не при нашей жизни. И заметьте - ни одного нашего открытия... Наука в России в загоне.
Подпись:
Мы почистить комп хотели,
Только вдруг сложилось так,
Что внезапно в нем завелся
Симпатичный вирусняк.
Всем хорошего дня! С завтрапятницей!
Ответить
+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 07:38
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+6
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 07:44
Всем привет! Так вот как выглядит котоматрица...
Ответить
+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:13
Григорий Смекалов, обнимашки)
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+6
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:22
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 08:22
Гы!
Если удача повернулась к тебе задом, пни её под жопу со свей дури - обязательно обернётся!
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+6
VULKAN
Написано сегодня, в 09:13
sasch, Ну, Вы и юморист, однако.....
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:16
VULKAN, По другому воспринимать окружающий бред можно, но только нажравшись водки.
Но я столько не выпью


Вот прошёл намедни интересный тест. Результат порадовал
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:36
sasch, дай ссылку
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+1
Еще 2 комментария
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:45
Доброе утро!
У нас был только лимонад!
Название: - "ПРОВЕРЕНО! Вирусов НЕТ! КОТ - ОТК"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света. ;-)
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:22
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+1
V.K.
Написано сегодня, в 08:52
"Она представляла собой одноцветное полотно с прорезями и разрывами."
У меня вчера джинсы порвались... Продам ! Гораздо дешевле! За рубли!
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:22
V.K.,
Ответить
+1
V.K.
Написано сегодня, в 08:54
Дядюшка ДОС спрашивает Нортона: "А почему ты недолбливаешь Виндоус?"
- Да от него постоянно мышами воняет!
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+3
Катерина90
Написано сегодня, в 08:59
Доброе утро! В детстве мне нравилась газировка буратино, дюшес и тархун, но бывало и такое что готовили юпи - эта та краска что разводят и получается сладкая водичка)) вот такую бяку мы пили в 90-х... В городе Волгограде мне понравилась газировка из автоматов, очень сладкая и вкусная. Название к картинке: " Чувак, процессор в норме!
" Всем хорошего дня)
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:26
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+1
Online
Дядя_Федор Online
Написано сегодня, в 09:46
Эх, хотел приложить фотографии и видео с самым красивым фонтаном в Дубай ко вчерашнему НеобычноФонтанирующему утру, да снова забыл файлики скопировать......ну да ладно.
В детстве любил Пепси, но в Ногликах не то, что Пепси, простого лимонада было не найти. Помню, как приехали с отцом в Новосибирск в середине 80-х, там в магазине продавали Пепси, так отец мне сразу ящик этого напитка купил....ох как мне потом было плохо.
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:23
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:24
Дядя_Федор, перепил)))
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+2
Online
Дядя_Федор Online
Написано сегодня, в 14:30
Татьяна Сергеева, у меня с Пепси еще одна история есть. В Ногликах в советское время и мороженного не было, его за лето может пару раз привозили и продавали на развес в местной кулинарии....мы и покупали его в 3-х литровые банки. Ну так вот....опять же с отцом поехали мы на Черное море отдыхать, в Туапсе. Для меня это была первая поездка на настоящее море, т.к. Охотское не было для меня морем, т.к. в нем нельзя было купаться. ))) Ну и вот в порту Туапсе стояло кафе-мороженое. Ну папа и решил меня побаловать этим лакомством. Скушал я одну чашечку (помните раньше мороженое в кафе давали в металлических широких чашечках на тонкой ножке), кушаю вторую, а мне папа: "а с Пепси будет вкуснее". Ну я в стаканчик с мороженным налил Пепси....представляете какая это гремучая, но зверски вкусная вещь? )))) Тоже потом плохо было.
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+2
Еще 6 комментариев
фeрм
Написано сегодня, в 11:20
газировка нашего детства... нашим детям наверняка этого уже не понять, но стакан в автомате был многоразовым! Его просто полоскали на встроенной мойке и спокойно пили все подряд. И никто не умирал и не заражался бактериями. Ведь его использовали местные алкаши тоже. И возвращали (!!!) на место потом! Долго ли сейчас такой стакан простоит? Сто пудоФ сп..дят через минуту бгг
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:25
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+1
фeрм
Написано сегодня, в 11:21
мыли вот как )
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+1
фeрм
Написано сегодня, в 11:24 Отредактированно сегодня, в 11:25
пусть дети завидуют, что мы пили ))
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+1
Online
Скурихин Александр Online
Написано сегодня, в 12:40
Всем привет)))

Про газировку:
"Не любил я в детстве газировку, люди,
Я "торчал"
от сока "Юпи"".

Про картинку:
"ЭВМ конфликтует с "мышкой",
Удалите устройство "кошка"
".
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+2
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:26
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+1
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Скурихин Александр Online
Написано сегодня, в 15:09 Отредактированно сегодня, в 15:10
Татьяна Сергеева, Благодарствую, о Великий админ всея блога "С открытиями доброутреннее".
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НеобычноФонтанирующее доброутреннее с конкурсом)
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