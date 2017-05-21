СоВременемИзменившееся доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, друзья!
Сегодня Всемирный день черепахи
А теперь новости
Ученые: Кроссворды продлевают молодость человека
Ученые из Института Джона Хопкинса заявили, что кроссворды продлевают молодость человека. Специалисты провели опыт, который длился порядка десяти лет, и определили положительное влияние анализируемых задач на мозг людей.
Результаты эксперимента ученых показали, что кроссворды предотвращают процесс развития деменции и продлевают молодость мозга человека. В исследовании согласились принять участие порядка 2,8 тысячи людей возрастом старше 70-ти лет. Специалисты разделили участников на четыре группы и дали каждой выполнять определенные задачи. Одни респонденты должны были проходить упражнения на фокусировку внимания и скорость, другие – на память, а третья решала логические головоломки.
Четвертая группа людей в рамках исследования ученых оказалась контрольной. Всего специалисты провели порядка десяти занятий длительностью не более одного часа. Спустя десять лет научные работники опросили участников эксперимента и определили, что люди, решающие кроссворды и головоломки, легче могли справиться с повседневными задачами. Мозг респондентов третей группы пострадал намного меньше, а сами люди выглядели моложе своих лет.
Источник: http://actualnews.org/zdorovie/172932-uchenye-krossvordy-prodlevayut-molodost-cheloveka.html
В Италии создали вино голубого цвета
Не так давно испанская компания Gik создала вино голубого цвета, используя пигменты виноградной кожуры и краситель индиго для получения необычного оттенка напитка. Теперь итальянская компания Fratelli Saraceni представила потребителям не менее яркое вино Blumond, обладающее таким же лазурным цветом. Игристое вино изготовлено из винограда Просекко с добавлением аромата сладкого персика, а голубой цвет напитку придает ликер Кюрасао. Стоит отметить, что вино содержит всего 7% спирта, что может вызвать проблемы с его реализацией в Италии, так как здесь вином может называться только напиток, содержащий не менее 10% спирта. Вино Blumond позиционируется как напиток для торжественных и особенных событий, таких как помолвка или день рождения. Надо признать, что картина с плавающим в голубом вине кольцом для помолвки выглядит весьма впечатляюще. Стоимость бутылки Blumond составляет 22$.
Источник: http://kedem.ru/news/2017/05/21/v-italii-sozdali-vino-golubogo-cveta/
Вопрос на сегодня:
А вы любите разгадывать кроссворды, сканворды и т.п.?
А теперь очередь подборочки.
Прогресс меняет нашу жизнь со скоростью света. Некоторые из новшеств здорово облегчают будни, но кое-какие изменения заставляют задуматься о будущем современного общества. Взгляните, как поменялась наша жизнь за последнее время…
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Нашла тут.
А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
Насчет связи кроссвордов и долголетия ума - все очевидно: ум, как и тело, нужно тренировать, и он прослужит дольше. Делатель еще и не отравлять его всякой гадостью, но это порой так хочется сделать
Голубое вино... Ассоциации с кольцом... У меня сразу однозначные ассоциации, кто кому кольцо дарит... Вот что значат стереотипы
Подборка очень смешная и жизненная... Грустно даже
Подпись: Годзиллу весной поразило
СканВорды люблю!
Название: - " А я иду такая вся от DOLCHI&GABANO... на улице жара... а мне по БАРАБАНУ!!!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света. ;-)
Всех черепашек и "черепашек"
Кроссворды люблю разгадывать больше чем сканворды.
Подборка прямо актуальная и, наверное, немного печальная
Всем отличного дня!!!
Сканворды разгадываю на рыбалке, в повседневной жизни нет..
Голубой коктейль мне интересен, я бы попробовала, из таких де слабоалкогольных мне нравится коктейль Беллини. Странно, что этот голубой позиционируется как для торжественных случаев, сами итальянцы любят франчакорту, или это опять же для туристов и на экспорт?
Я больное воображение испанской скульпторши Isabel Tomаs!
Но симпатичное больное воображение, чёрт возьми!
Впереди сезоны летние
Надо бы поменьше есть!
Жрать поменьше всяких сладостей
Что б в трусы на пляже влезть...
Кроссворды, сканворды люблю, но отгадывать их стала реже. Уже несколько лет пользуюсь интернетной разминкой для мозгов викторина "Знайка". Очень интересно, особенно анаграммы.
Подборка прикольная конечно, но и грустная одновременно.
К картинке:
Поносила? Дай и другим по модничать!
Всем самого доброго дня и отличного настроения.