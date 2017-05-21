СоВременемИзменившееся доброутреннее с конкурсом)

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С добрым утром, друзья!

Сегодня Всемирный день черепахи

А теперь новости

Ученые: Кроссворды продлевают молодость человека

Ученые из Института Джона Хопкинса заявили, что кроссворды продлевают молодость человека. Специалисты провели опыт, который длился порядка десяти лет, и определили положительное влияние анализируемых задач на мозг людей.

Результаты эксперимента ученых показали, что кроссворды предотвращают процесс развития деменции и продлевают молодость мозга человека. В исследовании согласились принять участие порядка 2,8 тысячи людей возрастом старше 70-ти лет. Специалисты разделили участников на четыре группы и дали каждой выполнять определенные задачи. Одни респонденты должны были проходить упражнения на фокусировку внимания и скорость, другие – на память, а третья решала логические головоломки.



Четвертая группа людей в рамках исследования ученых оказалась контрольной. Всего специалисты провели порядка десяти занятий длительностью не более одного часа. Спустя десять лет научные работники опросили участников эксперимента и определили, что люди, решающие кроссворды и головоломки, легче могли справиться с повседневными задачами. Мозг респондентов третей группы пострадал намного меньше, а сами люди выглядели моложе своих лет.

Источник: http://actualnews.org/zdorovie/172932-uchenye-krossvordy-prodlevayut-molodost-cheloveka.html

В Италии создали вино голубого цвета

Не так давно испанская компания Gik создала вино голубого цвета, используя пигменты виноградной кожуры и краситель индиго для получения необычного оттенка напитка. Теперь итальянская компания Fratelli Saraceni представила потребителям не менее яркое вино Blumond, обладающее таким же лазурным цветом. Игристое вино изготовлено из винограда Просекко с добавлением аромата сладкого персика, а голубой цвет напитку придает ликер Кюрасао. Стоит отметить, что вино содержит всего 7% спирта, что может вызвать проблемы с его реализацией в Италии, так как здесь вином может называться только напиток, содержащий не менее 10% спирта. Вино Blumond позиционируется как напиток для торжественных и особенных событий, таких как помолвка или день рождения. Надо признать, что картина с плавающим в голубом вине кольцом для помолвки выглядит весьма впечатляюще. Стоимость бутылки Blumond составляет 22$.

Источник: http://kedem.ru/news/2017/05/21/v-italii-sozdali-vino-golubogo-cveta/

Вопрос на сегодня:

А вы любите разгадывать кроссворды, сканворды и т.п.?

А теперь очередь подборочки.

Прогресс меняет нашу жизнь со скоростью света. Некоторые из новшеств здорово облегчают будни, но кое-какие изменения заставляют задуматься о будущем современного общества. Взгляните, как поменялась наша жизнь за последнее время…

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Нашла тут.

А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!