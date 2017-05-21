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Утро с АСТВ
СоВременемИзменившееся доброутреннее с конкурсом)

СоВременемИзменившееся доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья! 

Сегодня Всемирный день черепахи

 

А теперь новости

Ученые: Кроссворды продлевают молодость человека

Ученые из Института Джона Хопкинса заявили, что кроссворды продлевают молодость человека. Специалисты провели опыт, который длился порядка десяти лет, и определили положительное влияние анализируемых задач на мозг людей.
Результаты эксперимента ученых показали, что кроссворды предотвращают процесс развития деменции и продлевают молодость мозга человека. В исследовании согласились принять участие порядка 2,8 тысячи людей возрастом старше 70-ти лет. Специалисты разделили участников на четыре группы и дали каждой выполнять определенные задачи. Одни респонденты должны были проходить упражнения на фокусировку внимания и скорость, другие – на память, а третья решала логические головоломки. 

Четвертая группа людей в рамках исследования ученых оказалась контрольной. Всего специалисты провели порядка десяти занятий длительностью не более одного часа. Спустя десять лет научные работники опросили участников эксперимента и определили, что люди, решающие кроссворды и головоломки, легче могли справиться с повседневными задачами. Мозг респондентов третей группы пострадал намного меньше, а сами люди выглядели моложе своих лет.

Источник: http://actualnews.org/zdorovie/172932-uchenye-krossvordy-prodlevayut-molodost-cheloveka.html

В Италии создали вино голубого цвета

Не так давно испанская компания Gik создала вино голубого цвета, используя пигменты виноградной кожуры и краситель индиго для получения необычного оттенка напитка. Теперь итальянская компания Fratelli Saraceni представила потребителям не менее яркое вино Blumond, обладающее таким же лазурным цветом. Игристое вино изготовлено из винограда Просекко с добавлением аромата сладкого персика, а голубой цвет напитку придает ликер Кюрасао. Стоит отметить, что вино содержит всего 7% спирта, что может вызвать проблемы с его реализацией в Италии, так как здесь вином может называться только напиток, содержащий не менее 10% спирта. Вино Blumond позиционируется как напиток для торжественных и особенных событий, таких как помолвка или день рождения. Надо признать, что картина с плавающим в голубом вине кольцом для помолвки выглядит весьма впечатляюще. Стоимость бутылки Blumond составляет 22$.  

Источник: http://kedem.ru/news/2017/05/21/v-italii-sozdali-vino-golubogo-cveta/

 

Вопрос на сегодня:

А вы любите разгадывать кроссворды, сканворды и т.п.? 

 

А теперь очередь подборочки.

Прогресс меняет нашу жизнь со скоростью света. Некоторые из новшеств здорово облегчают будни, но кое-какие изменения заставляют задуматься о будущем современного общества. Взгляните, как поменялась наша жизнь за последнее время…

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Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:38 +9
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 06:58
Доброе утро! Всех черепашек с праздником! Я по вечерам превращаюсь в одну их них. А мои муж, дочь и внучка - по утрам

Насчет связи кроссвордов и долголетия ума - все очевидно: ум, как и тело, нужно тренировать, и он прослужит дольше. Делатель еще и не отравлять его всякой гадостью, но это порой так хочется сделать
кроссворды я люблю разгадывать, а догадывать и исправлять за кем-то еще прикольнее - каких только неожиданностей люди не понапишут

Голубое вино... Ассоциации с кольцом... У меня сразу однозначные ассоциации, кто кому кольцо дарит... Вот что значат стереотипы

Подборка очень смешная и жизненная... Грустно даже

Подпись: Годзиллу весной поразило
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+13
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:29
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:41
Татьяна Сергеева, спасибо, радость моя
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+2
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:02
Доброе утро!
СканВорды люблю!
Название: - " А я иду такая вся от DOLCHI&GABANO... на улице жара... а мне по БАРАБАНУ!!!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света. ;-)
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:29
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+6
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:59
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!!!
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+2
berbajs
Написано сегодня, в 07:05
Доброе утро!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:30
berbajs, доброе утро!
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+6
berbajs
Написано сегодня, в 08:42
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+1
Натали)))
Написано сегодня, в 07:05
Доброе утро!
Всех черепашек и "черепашек"
с праздником!
Кроссворды люблю разгадывать больше чем сканворды.
Подборка прямо актуальная и, наверное, немного печальная
Я очень рада что мои дети любят гулять на улице, а не чатиться в инете.
Всем отличного дня!!!
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:31
Натали))),
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+6
Veronika1211
Написано сегодня, в 07:14
Доброе утро. Название картинки "Гламурное одеяние Тартилы".
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:31
Ответить
+7
Veronika1211
Написано сегодня, в 09:45
Ответить
0
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:52
Вот ещё нашла в своём архиве -
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+6
Online
LyiraTula Online
Написано сегодня, в 08:32
Доброе утро, Сахалин!
Сканворды разгадываю на рыбалке, в повседневной жизни нет..
Голубой коктейль мне интересен, я бы попробовала, из таких де слабоалкогольных мне нравится коктейль Беллини. Странно, что этот голубой позиционируется как для торжественных случаев, сами итальянцы любят франчакорту, или это опять же для туристов и на экспорт?
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:38
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+7
Online
LyiraTula Online
Написано сегодня, в 08:42
Татьяна Сергеева, cпасибо, Т.М., и Вам всего самого удачного)))
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+4
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 08:35
Я не черепаха!
Я больное воображение испанской скульпторши Isabel Tomаs!
Но симпатичное больное воображение, чёрт возьми!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:41
sasch, )))))))))))))
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+7
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 08:49
Татьяна Сергеева,
Впереди сезоны летние
Надо бы поменьше есть!
Жрать поменьше всяких сладостей
Что б в трусы на пляже влезть...
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+2
Online
Катерина90 Online
Написано сегодня, в 09:15
Доброе утро! Кроссворды нравится отгадывать, очень хорошая тренировка для мозгов.
В подборке все очевидно, что реальная жизнь становится зависима от гаджетов и интернета и это очень печально, особенно за детей. Голубое вино
, что то интересное, напоминает коктейль "Голубая лагуна". Хочется бокальчик "голубой лагуны" и в Исландию на голубую лагуну. Название к картинке: "модный стегозавр" Всем хорошего дня!)
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:56
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+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:27 Отредактированно сегодня, в 09:28
Доброе утро!
Кроссворды, сканворды люблю, но отгадывать их стала реже. Уже несколько лет пользуюсь интернетной разминкой для мозгов викторина "Знайка". Очень интересно, особенно анаграммы.
http://quiz-geek.ru/roomslist
Подборка прикольная конечно, но и грустная одновременно.
К картинке:
Поносила? Дай и другим по модничать!
Всем самого доброго дня и отличного настроения.
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:57
Василиса_Я ^.^,
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+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 10:45
Татьяна Сергеева, и тебе прекрасного дня
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0
фeрм
Написано сегодня, в 10:18
-
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+2
фeрм
Написано сегодня, в 10:18
--
Ответить
+2
фeрм
Написано сегодня, в 10:19
---
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+3
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:33
Привет! Кроссворды люблю разгадывать, когда маленькая была- мама мне покупала кроссворды для детей, потом я стала сама покупать, уже для взрослых.. Сейчас как-то не разгадываю их... некогда(( А ты Т.М.?))
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+2
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