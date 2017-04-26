КомнатноРастительное инопланетное доброутреннее)
Доброе утро, друзья! С пятничкой!
Сегодня Всемирный день охраны труда
Еще День работников скорой медицинской помощи
И День борьбы за права человека от химической опасности или День химической безопасности
В субботу, 29 апреля
Международный (Всемирный) день танца
День астрономии
Всемирный день Тай-цзи и Цигун
Международный день ветеринарного врача
И День памяти всех жертв применения химического оружия
В воскресенье, 30 апреля тоже праздников немало
Международный день джаза
Всемирный день породненных городов
Международный день свечника
И День пожарной охраны России
А теперь новости
Барсуки отрезали от остального мира целую деревню
В Великобритании из-за прорытых барсуками тоннелей образовалась яма на дороге, ведущей в одну из деревень. В результате этого до населенного пункта оказалось невозможно добраться на большегрузном транспорте.
Пострадавшей оказалась деревня Шингл Стрит, расположенная на побережье Суффолка, примерно в 20 километрах то горда Ипсвич на востоке страны. В результате провала земли на дороге проехать по ней теперь могут исключительно малолитражные автомобили. Более крупному транспорту, в том числе грузовикам, доставляющим в деревню еду, проезд теперь недоступен, сообщает Mirror.
Установлено, что причиной провала является деятельность барсуков, которые прорыли под дорогой целую сеть тоннелей. Барсуки в Великобритании находятся под защитой государства.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2882127&cid=520
Во Франции обнаружили заброшенный автосалон LADA
Заброшенный автосалон LADA найден на востоке Франции. Соответствующие снимки опубликованы в сообществе "Автомобильный исторический портал" Facebook.
Утверждается, что опустевший дилерский центр находится неподалеку от города Макон. На фотографиях можно увидеть "восьмерки" и "десятки". Особое интерес у участников сообщества вызвали редкие "девятки" с короткими крыльями, снятые с производства в 1991 году.
Подписчики группы отметили, что на некоторых машинах установлены старые номерные знаки без символики ЕС. В комментариях предположили, что автосалон могли передать банку в счет погашения долгов, однако тот в дальнейшем не смог продать имущество.
В то же время пользователи обратили внимание, что в сервисе Google Maps можно найти панорамные снимки дилерского центра за 2013 год, на которых видно, что на тот момент автосалон был открыт.
Экспорт продукции "АвтоВАЗа" во Францию был прекращен в 2008 году. На сегодняшний день машины российского автогиганта можно приобрести в Германии, Венгрии и Словакии.
Источник: https://ria.ru/world/20170426/1493190007.html
Вопрос на сегодня:
А у вас дома есть комнатные цветы? А какое домашнее растение вам нравится больше всего?
А теперь очередь подборочки
Сегодня фиалками, кактусами, рододендроном и прочей красотой никого не удивишь. Это растения можно увидеть на подоконниках квартир и офисов. Но в царстве флоры ещё достаточно чудесных растений, которые выглядят, как пришельцы с другой планеты. Они неприхотливы и при этом невероятны!
1. Суккуленты-дельфины (Senecio peregrinus)
Научное название растения с листьями, которые напоминают дельфинов – крестовик перегринус.
2. Японский мох маримо (Marimo moss balls)
Зеленый шарик водоросли в японских семьях принято передавать по наследству, потому что приносит благополучие и удачу в дом.
3. Неприхотливая трахиандра (Trachyandra)
Африканское чудо напоминает кудри волос, растущие снизу вверх.
4. Крассула умбелла (Crassula umbella)
Красивое и необычное растение, которое сотворила природа.
5. Молочай тучный (Euphorbia obesa)
Экзотическое зеленоватое растение очень часто путают с кактусом, хотя колючек у него нет.
6. Молочай «Голова медузы» (Euphorbia сaput-medusae)
Ядовитое растение со змеинообразными ответвлениями, которые расползаются в разные стороны.
7. Платицериум (Platycerium)
Оригинальный папоротник с оленьими рогами растет на дереве или в вертикальном положении.
8. Молочай тирукалли (Euphorbia tirucalli)
Многолетнее растение с безлистными стеблями получило еще одно название – «карандашное дерево».
9. Хавортия Купера (Haworthia сooperi)
Комнатное растение с толстыми, мясистыми листьями, которые запасаются водой на долгий период жары и засухи.
10. Очиток Моргана (Sedum morganianum)
Очиток Моргана или ослиный хвост с мясистыми, свисающими стеблями служит резервуаром для воды в засушливую погоду.
11. Штопорная трава (Corkscrew grass)
Листья необычного растения сотворила матушка природа.
12. Редкая горечавка урнула (Gentiana urnula)
Тибетская красавица с листьями ромбовидной формы.
Нашла тут.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня! Шикарного отдыха на выходных!
Цветов не много. Любимый - Орхидея белая.
Название : - "Ветер в ХАРЮ ... а я шпарю!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО.
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Комнатные растения есть, но их не так много. Самый любимый цветок -это так называемая "выскочка" или зефирантис.
Всем самого доброго дня и отличного настроения.
На рижском взморье воздух свеж,
Там бродит ветер моих надежд,
Туда спешит мой самолёт,
Там девушка Симона меня любит и ждёт.
Симооооооооооооона!
"Симооооона, дЭвушка моей мЭчта!"
Заразная, блин, песенка!
Каралева красатыыыы
У меня есть комнатные растения. Самое любимое сейчас - кислица, цветочек-бабочка
Подпись: Обещали мне Анапу, привезли в Охотское. Околели нос и лапы - что за шутка скотская?
Всем быстрой пятницы и отличных выходных
Тань, давай по кофе!
С праздниками тех к кому они относятся.
Комнатных растений дома нет ни одного, нравятся очень орхидеи. Дарила их маме и свекрови
Такие необычные растения, мне понравились несколько. Подборочка класс
К картинке: Коротко о погоде.
Ласковый весенний ветерок, нежно уши мои колышит
С сегодня пятницей. Хороших выходных
Доброе утро, Сахалин!
Цветы домашние есть, но не много, самая любимая роза, а еще есть хризантема и забыла название, я зову его дурианом
Подпись к картинке: я по бережку иду, уши развеваются, заболею и умру - отпуск называется!
Цветы говоришь? Конечно есть и много)))) Любимого нет)))
Есть бегонии, спатифиллум,антуриум,лимоны,китайская роза, фикус бенджамина,каланхое, алое, декабристы, ванька мокрый,денежное дерево, кактус имеется даже ( но он пока маленький),примула есть, мирт,герани,берёзка домашняя,хойя.
А у тебя Т.М.?))
Один курчавый (листики с волнушкой) дык он в высоту уже выше меня, второй обычный))) чуть больше метра в высоту
Обожаю комнатные растения. Пока что у самой мало. Всего-то декабрист, каланхое, фикус, комнатные помидорки двух сортов и ждёт дальнейшего пересаживания на лоджию декоративный вьюнок). Из цветочной подборки я б покусилась на завитушечное растение и то, что с полупрозрачными листиками))
Барсуки и ЛАДА рулят!))Форева!