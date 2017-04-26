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Утро с АСТВ
КомнатноРастительное инопланетное доброутреннее)

КомнатноРастительное инопланетное доброутреннее)

Доброе утро, друзья! С пятничкой!

Сегодня Всемирный день охраны труда

Еще День работников скорой медицинской помощи

И День борьбы за права человека от химической опасности или День химической безопасности

В субботу, 29 апреля

Международный (Всемирный) день танца 

День астрономии 

Всемирный день Тай-цзи и Цигун 

Международный день ветеринарного врача

И День памяти всех жертв применения химического оружия  

В воскресенье, 30 апреля тоже праздников немало

Международный день джаза 

Всемирный день породненных городов

Международный день свечника

И День пожарной охраны России 

 

А теперь новости

Барсуки отрезали от остального мира целую деревню

В Великобритании из-за прорытых барсуками тоннелей образовалась яма на дороге, ведущей в одну из деревень. В результате этого до населенного пункта оказалось невозможно добраться на большегрузном транспорте.

Пострадавшей оказалась деревня Шингл Стрит, расположенная на побережье Суффолка, примерно в 20 километрах то горда Ипсвич на востоке страны. В результате провала земли на дороге проехать по ней теперь могут исключительно малолитражные автомобили. Более крупному транспорту, в том числе грузовикам, доставляющим в деревню еду, проезд теперь недоступен, сообщает Mirror.

Установлено, что причиной провала является деятельность барсуков, которые прорыли под дорогой целую сеть тоннелей. Барсуки в Великобритании находятся под защитой государства.

Местные власти ищут варианты экстренного ремонта дороги и уже заказали установку над провалом временного моста, по которому сможет ездить и тяжелый транспорт.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2882127&cid=520

Во Франции обнаружили заброшенный автосалон LADA

Заброшенный автосалон LADA найден на востоке Франции. Соответствующие снимки опубликованы в сообществе "Автомобильный исторический портал" Facebook.

Утверждается, что опустевший дилерский центр находится неподалеку от города Макон. На фотографиях можно увидеть "восьмерки" и "десятки". Особое интерес у участников сообщества вызвали редкие "девятки" с короткими крыльями, снятые с производства в 1991 году.

Подписчики группы отметили, что на некоторых машинах установлены старые номерные знаки без символики ЕС. В комментариях предположили, что автосалон могли передать банку в счет погашения долгов, однако тот в дальнейшем не смог продать имущество.

 

В то же время пользователи обратили внимание, что в сервисе Google Maps можно найти панорамные снимки дилерского центра за 2013 год, на которых видно, что на тот момент автосалон был открыт.

Экспорт продукции "АвтоВАЗа" во Францию был прекращен в 2008 году. На сегодняшний день машины российского автогиганта можно приобрести в Германии, Венгрии и Словакии.

Источник: https://ria.ru/world/20170426/1493190007.html

 

Вопрос на сегодня: 

А у вас дома есть комнатные цветы? А какое домашнее растение вам нравится больше всего?

 

А теперь очередь подборочки

Сегодня фиалками, кактусами, рододендроном и прочей красотой никого не удивишь. Это растения можно увидеть на подоконниках квартир и офисов. Но в царстве флоры ещё достаточно чудесных растений, которые выглядят, как пришельцы с другой планеты. Они неприхотливы и при этом невероятны!

1. Суккуленты-дельфины (Senecio peregrinus)

Комнатные растения, которые словно с другой планеты

Научное название растения с листьями, которые напоминают дельфинов – крестовик перегринус.

2. Японский мох маримо (Marimo moss balls)

Комнатные растения, которые словно с другой планеты

Зеленый шарик водоросли в японских семьях принято передавать по наследству, потому что приносит благополучие и удачу в дом.

3. Неприхотливая трахиандра (Trachyandra)

Комнатные растения, которые словно с другой планеты

Африканское чудо напоминает кудри волос, растущие снизу вверх.

4. Крассула умбелла (Crassula umbella)

Комнатные растения, которые словно с другой планеты

Красивое и необычное растение, которое сотворила природа.

5. Молочай тучный (Euphorbia obesa)

Комнатные растения, которые словно с другой планеты

Экзотическое зеленоватое растение очень часто путают с кактусом, хотя колючек у него нет.

6. Молочай «Голова медузы» (Euphorbia сaput-medusae)

Комнатные растения, которые словно с другой планеты

Ядовитое растение со змеинообразными ответвлениями, которые расползаются в разные стороны.

7. Платицериум (Platycerium)

Комнатные растения, которые словно с другой планеты

Оригинальный папоротник с оленьими рогами растет на дереве или в вертикальном положении.

8. Молочай тирукалли (Euphorbia tirucalli)

Комнатные растения, которые словно с другой планеты

Многолетнее растение с безлистными стеблями получило еще одно название – «карандашное дерево».

9. Хавортия Купера (Haworthia сooperi)

Комнатные растения, которые словно с другой планеты

Комнатное растение с толстыми, мясистыми листьями, которые запасаются водой на долгий период жары и засухи.

10. Очиток Моргана (Sedum morganianum)

Комнатные растения, которые словно с другой планеты

Очиток Моргана или ослиный хвост с мясистыми, свисающими стеблями служит резервуаром для воды в засушливую погоду.

11. Штопорная трава (Corkscrew grass)

Комнатные растения, которые словно с другой планеты

Листья необычного растения сотворила матушка природа.

12. Редкая горечавка урнула (Gentiana urnula)

Комнатные растения, которые словно с другой планеты

Тибетская красавица с листьями ромбовидной формы.

Нашла тут.

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня! Шикарного отдыха на выходных!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:53 +10
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Комментарии
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:36
Доброе утро!
Цветов не много. Любимый - Орхидея белая.
Название : - "Ветер в ХАРЮ ... а я шпарю!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО.
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Ответить
+12
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 08:45
Рыжова Светлана,
Ответить
+8
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 19:06
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!!!
Ответить
+1
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 07:44
Доброе утро, и с пятницей вас друзья! Всех причастных к праздникам поздравляю
Счастья, радости желаю!

Комнатные растения есть, но их не так много. Самый любимый цветок -это так называемая "выскочка" или зефирантис.
фотография из интернета. На работе цветов больше. Скоро лимон созреет
будем чай с лимончиком пить.

Всем самого доброго дня и отличного настроения.
Ответить
+11
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 08:45
Василиса_Я ^.^,
Ответить
+8
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 09:44
Василиса_Я ^.^, красавец)) потом отросток у тебя попрошу. Пока больше некуда цветы ставить((
Ответить
+5
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 10:29
Татьяна Сергеева, спасибо большое!
Хороших выходных, Танюша!
Ответить
+4
Еще 12 комментариев
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 07:47
Подпись к картинке :
На рижском взморье воздух свеж,
Там бродит ветер моих надежд,
Туда спешит мой самолёт,
Там девушка Симона меня любит и ждёт.
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+12
sasch
Написано сегодня, в 09:16
Василиса_Я ^.^,
Симооооооооооооона!

Ответить
+5
sasch
Написано сегодня, в 10:03
Василиса_Я ^.^, Ну Фсё! Теперь хожу как дурак по кабинету и периодически мычу:
"Симооооона, дЭвушка моей мЭчта!"
Заразная, блин, песенка!
Ответить
+5
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 10:39
sasch, такая же история

Каралева красатыыыы

Ответить
+6
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:32
Доброе утро, друзья! С праздниками пожарных, работников скорой, свечников, джазистов, ветеринаров, танцоров и танцовщиц и прочих упомянутых

У меня есть комнатные растения. Самое любимое сейчас - кислица, цветочек-бабочка
фото из сети))) но я б хотела многое из подборки заполучить

Подпись: Обещали мне Анапу, привезли в Охотское. Околели нос и лапы - что за шутка скотская?
Всем быстрой пятницы и отличных выходных
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+13
Алёна
Написано сегодня, в 11:52
НюНик_просто_Анна, спасибо Нюрочка!!!
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+4
Еще 9 комментариев
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:11
Всем привет! Люблю домашние растения с прикладным значением. В идеале комнатное растение для меня должно выглядеть вот так...
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+13
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 18:55
Ответить
+2
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:13
но мы же не ищем легких путей, поэтому на окне моего рабочего кабинета растет гранат...
Ответить
+11
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:02
Григорий Смекалов, класс!! На урожай пригласите, Григорий Николаич?))))
Ответить
+3
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:15 Отредактированно сегодня, в 09:15
Три бутона готовы раскрыться...Я покажу ,как гранат плодоносит.Уже закусывал коньячок...Зерна полноценные, сладкие, правда сам плод в два-три раза мельче, чем на природе...
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+10
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 09:45
Григорий Смекалов, без прививания плодоносит?
Ответить
+5
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 10:01
чeLOVEк NaStRoEniE, мне задарили уже привитый...
Ответить
+7
sasch
Написано сегодня, в 09:17
Пил чай и психанул!
Тань, давай по кофе!
Ответить
+11
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:15
sasch,
Ответить
+6
sasch
Написано сегодня, в 17:17
Татьяна Сергеева, Уважила! Как есть - уважила! Правда я уже фигового растворимого нахлебался
Ответить
+2
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:22
Подпись к картинке: у всех собак первая встреча с весенним морем вызывает одну реакцию...
Ответить
+10
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 09:38
Доброе утро друзья.
С праздниками тех к кому они относятся.
Комнатных растений дома нет ни одного, нравятся очень орхидеи. Дарила их маме и свекрови

Такие необычные растения, мне понравились несколько. Подборочка класс

К картинке: Коротко о погоде.
Ласковый весенний ветерок, нежно уши мои колышит

С сегодня пятницей. Хороших выходных
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+8
LyiraTula
Написано сегодня, в 17:08
Mopsik, я с Вами в одной команде, дома нет ни одного растения... На старой квартире откуда-то появился кактус, но через год и он завял
Доброе утро, Сахалин!
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+6
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 17:12
LyiraTula, у меня был кактус очень очень давно, мне его одноклассница дарила на день варения, лет 5 прожил, а потом куда делся не помню
Ответить
+4
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:15
Ответить
+5
Еще 1 комментарий
Online
Катерина90 Online
Написано сегодня, в 09:45
Доброе утро! Всех с причастных с праздничком в том числе и меня))
Комнатные растения у нас как то не особо приживаются. Вот ребенку в детском саду подарили цветок лаванды, вроде посадили, вылезли три расточка, а кот взял их и съел
(Hungry После того как кот полакомился лавандой, мы посадили еще цветочки)) в это раз у нас так же три расточка, но лаванду решили убрать подальше от этого маленького варвара))
Название к картинке: " Скуби дуби дууууу")) Всем хорошего дня и отличного настроения!
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+11
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:03
Катерина90, С праздничком!
Ответить
+4
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:16
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+5
Online
Катерина90 Online
Написано сегодня, в 19:58
Ответить
+1
Еще 2 комментария
Nektos
Написано сегодня, в 10:30
Доброе утречко всем!!! С наступающими и наступившими праздниками всех ктоик ним причастен, а сосайтничков с наступающими выходными!!!

Цветы домашние есть, но не много, самая любимая роза, а еще есть хризантема и забыла название, я зову его дурианом
очень красиво цветет бархатные цветы но жутко пахнет
, и еще несколько растений есть. Хотелось бы еще какие нибудь из подборочки причудливые цветы достать


Подпись к картинке: я по бережку иду, уши развеваются, заболею и умру - отпуск называется!
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+9
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:17
Ответить
+4
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 10:59
Привет!
Цветы говоришь? Конечно есть и много)))) Любимого нет)))
Есть бегонии, спатифиллум,антуриум,лимоны,китайская роза, фикус бенджамина,каланхое, алое, декабристы, ванька мокрый,денежное дерево, кактус имеется даже ( но он пока маленький),примула есть, мирт,герани,берёзка домашняя,хойя.
А у тебя Т.М.?))
Ответить
+7
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:18
чeLOVEк NaStRoEniE, было много, но из-за Маси осталась одна алойка)
Ответить
+4
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 11:00
Это китайская роза.
Ответить
+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:03
чeLOVEк NaStRoEniE, какая красотка!
Ответить
+4
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 17:42
чeLOVEк NaStRoEniE, классная
Ответить
+3
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 11:00 Отредактированно сегодня, в 11:01
Бегония дальше забыла как называется.. Рядом ещё одна бегония ( зелёные листики)
Ответить
+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:03
чeLOVEк NaStRoEniE, лепота!!! я такую в детстве ела)))
Ответить
+5
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 11:01
Фикус. Сейчас немного побольше он.Кактус рядом.
Ответить
+4
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 17:44
чeLOVEк NaStRoEniE, у меня два фикуса на работе.
Один курчавый (листики с волнушкой) дык он в высоту уже выше меня, второй обычный))) чуть больше метра в высоту
Ответить
+2
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 11:02
Спатифиллум. У меня их два. Один больше. Этот молоденький. Буду скоро рассаживать. Если кому надо отросток- пишите.
Ответить
+3
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 11:04 Отредактированно сегодня, в 11:04
Каланхоэ и бегония тигровая.Один колонхоэ- тля сожрала, не успела спасти. С магазинных цветов притащили эту заразу((
Ответить
+4
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 11:04
Ещё один каланхоэ
Ответить
+4
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 17:45
чeLOVEк NaStRoEniE, полезный между прочим))) Сок каланхоэ помогает от насморка
Ответить
+2
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 11:06
А тут лимоны. И Мариша с проверкой)))Проверяет всё ли там в порядке))
Ответить
+3
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 17:46
чeLOVEк NaStRoEniE, наша тоже жрёт цветы
зараза
Ответить
+3
max7676
Написано сегодня, в 15:39
День добрый ! Что то очень редко стал заходить на сайт , всё никак . Подборка
, дома цветы конечно есть , а вот из названия помню только Герань ...
. Отличных выходных дней друзья !!!!!
Ответить
+5
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:18
Ответить
+3
max7676
Написано сегодня, в 17:44
Татьяна Сергеева, Спасибо , Татьяна ! Вот как раз хорошие выходные мне нужны , поеду на рыбалку ..
Ответить
+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:10
Добренькой всем пятнички!! С многочисленными праздниками! С сегодняшними и предстоящими!


Обожаю комнатные растения. Пока что у самой мало. Всего-то декабрист, каланхое, фикус, комнатные помидорки двух сортов и ждёт дальнейшего пересаживания на лоджию декоративный вьюнок). Из цветочной подборки я б покусилась на завитушечное растение и то, что с полупрозрачными листиками))

Барсуки и ЛАДА рулят!))Форева!
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+3
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 17:21
Победитель дня и недели - один и тот же человек. И это НюНик_просто_Анна! Поздравляем! Танцуют все!
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 17:55
Татьяна Сергеева, уррррааааськи!!!!!
е
унца-унца!
Ответить
+5
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 19:07
НюНик_просто_Анна, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Ответить
+1
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