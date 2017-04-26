КомнатноРастительное инопланетное доброутреннее)

Доброе утро, друзья! С пятничкой!

Сегодня Всемирный день охраны труда

Еще День работников скорой медицинской помощи

И День борьбы за права человека от химической опасности или День химической безопасности

В субботу, 29 апреля

Международный (Всемирный) день танца

День астрономии

Всемирный день Тай-цзи и Цигун

Международный день ветеринарного врача

И День памяти всех жертв применения химического оружия

В воскресенье, 30 апреля тоже праздников немало

Международный день джаза

Всемирный день породненных городов

Международный день свечника

И День пожарной охраны России

А теперь новости

Барсуки отрезали от остального мира целую деревню

В Великобритании из-за прорытых барсуками тоннелей образовалась яма на дороге, ведущей в одну из деревень. В результате этого до населенного пункта оказалось невозможно добраться на большегрузном транспорте.

Пострадавшей оказалась деревня Шингл Стрит, расположенная на побережье Суффолка, примерно в 20 километрах то горда Ипсвич на востоке страны. В результате провала земли на дороге проехать по ней теперь могут исключительно малолитражные автомобили. Более крупному транспорту, в том числе грузовикам, доставляющим в деревню еду, проезд теперь недоступен, сообщает Mirror.

Установлено, что причиной провала является деятельность барсуков, которые прорыли под дорогой целую сеть тоннелей. Барсуки в Великобритании находятся под защитой государства.

Местные власти ищут варианты экстренного ремонта дороги и уже заказали установку над провалом временного моста, по которому сможет ездить и тяжелый транспорт.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2882127&cid=520

Во Франции обнаружили заброшенный автосалон LADA

Заброшенный автосалон LADA найден на востоке Франции. Соответствующие снимки опубликованы в сообществе "Автомобильный исторический портал" Facebook.

Утверждается, что опустевший дилерский центр находится неподалеку от города Макон. На фотографиях можно увидеть "восьмерки" и "десятки". Особое интерес у участников сообщества вызвали редкие "девятки" с короткими крыльями, снятые с производства в 1991 году.

Подписчики группы отметили, что на некоторых машинах установлены старые номерные знаки без символики ЕС. В комментариях предположили, что автосалон могли передать банку в счет погашения долгов, однако тот в дальнейшем не смог продать имущество.

В то же время пользователи обратили внимание, что в сервисе Google Maps можно найти панорамные снимки дилерского центра за 2013 год, на которых видно, что на тот момент автосалон был открыт.

Экспорт продукции "АвтоВАЗа" во Францию был прекращен в 2008 году. На сегодняшний день машины российского автогиганта можно приобрести в Германии, Венгрии и Словакии.

Источник: https://ria.ru/world/20170426/1493190007.html

Вопрос на сегодня:

А у вас дома есть комнатные цветы? А какое домашнее растение вам нравится больше всего?

А теперь очередь подборочки

Сегодня фиалками, кактусами, рододендроном и прочей красотой никого не удивишь. Это растения можно увидеть на подоконниках квартир и офисов. Но в царстве флоры ещё достаточно чудесных растений, которые выглядят, как пришельцы с другой планеты. Они неприхотливы и при этом невероятны!

1. Суккуленты-дельфины (Senecio peregrinus)

Научное название растения с листьями, которые напоминают дельфинов – крестовик перегринус.

2. Японский мох маримо (Marimo moss balls)

Зеленый шарик водоросли в японских семьях принято передавать по наследству, потому что приносит благополучие и удачу в дом.

3. Неприхотливая трахиандра (Trachyandra)

Африканское чудо напоминает кудри волос, растущие снизу вверх.

4. Крассула умбелла (Crassula umbella)

Красивое и необычное растение, которое сотворила природа.

5. Молочай тучный (Euphorbia obesa)

Экзотическое зеленоватое растение очень часто путают с кактусом, хотя колючек у него нет.

6. Молочай «Голова медузы» (Euphorbia сaput-medusae)

Ядовитое растение со змеинообразными ответвлениями, которые расползаются в разные стороны.

7. Платицериум (Platycerium)

Оригинальный папоротник с оленьими рогами растет на дереве или в вертикальном положении.

8. Молочай тирукалли (Euphorbia tirucalli)

Многолетнее растение с безлистными стеблями получило еще одно название – «карандашное дерево».

9. Хавортия Купера (Haworthia сooperi)

Комнатное растение с толстыми, мясистыми листьями, которые запасаются водой на долгий период жары и засухи.

10. Очиток Моргана (Sedum morganianum)

Очиток Моргана или ослиный хвост с мясистыми, свисающими стеблями служит резервуаром для воды в засушливую погоду.

11. Штопорная трава (Corkscrew grass)

Листья необычного растения сотворила матушка природа.

12. Редкая горечавка урнула (Gentiana urnula)

Тибетская красавица с листьями ромбовидной формы.

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Шикарного отдыха на выходных!