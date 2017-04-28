Красивойнеобыкновенной
Владимир Абросимов
В саду защелкал соловей,
И цвет черемух – белой пеной,
А я хочу любви твоей –
Красивой, необыкновенной.
Хочу, чтобы не только в снах,
В воображениях безбрежных
В душе моей цвела весна,
Полна надежд, томлений нежных.
Заметно вытянулась тень,
А солнце – к горизонту ниже.
Горит закат, уходит день,
И скоро я тебя увижу.
Сгустилась неба синева, –
Нетерпеливей ожиданье,
Я о любви шепчу слова,
Скажу тебе их при свидании.
Я много женщин целовал.
С тобой не так все, по-иному.
Слова любви, что я шептал –
Они застряли в горле комом.
Не получилось, не сказал,
Не смел. К тому ж такое дело –
На нас с тобой во все глаза
Луна бессовестно глядела.
2008 г
Спасибо, Ань
Володь, хорош комаров убивать!
Ещё весна и их мало
Гринпис не одобряет!
Что сказать тебе Яш по этому поводу...
Не не скажу, ты женат!
И после тоже!