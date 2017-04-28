Красивойнеобыкновенной

Владимир Абросимов



В саду защелкал соловей,

И цвет черемух – белой пеной,

А я хочу любви твоей –

Красивой, необыкновенной.



Хочу, чтобы не только в снах,

В воображениях безбрежных

В душе моей цвела весна,

Полна надежд, томлений нежных.



Заметно вытянулась тень,

А солнце – к горизонту ниже.

Горит закат, уходит день,

И скоро я тебя увижу.



Сгустилась неба синева, –

Нетерпеливей ожиданье,

Я о любви шепчу слова,

Скажу тебе их при свидании.



Я много женщин целовал.

С тобой не так все, по-иному.

Слова любви, что я шептал –

Они застряли в горле комом.



Не получилось, не сказал,

Не смел. К тому ж такое дело –

На нас с тобой во все глаза

Луна бессовестно глядела.



2008 г