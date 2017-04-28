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Красивойнеобыкновенной

Красивойнеобыкновенной

Владимир Абросимов

В саду защелкал соловей,
И цвет черемух – белой пеной,
А я хочу любви твоей –
Красивой, необыкновенной.

Хочу, чтобы не только в снах,
В воображениях безбрежных
В душе моей цвела весна,
Полна надежд, томлений нежных.

Заметно вытянулась тень,
А солнце – к горизонту ниже.
Горит закат, уходит день,
И скоро я тебя увижу.

Сгустилась неба синева, –
Нетерпеливей ожиданье,
Я о любви шепчу слова,
Скажу тебе их при свидании.

Я много женщин целовал.
С тобой не так все, по-иному.
Слова любви, что я шептал –
Они застряли в горле комом.

Не получилось, не сказал,
Не смел. К тому ж такое дело –
На нас с тобой во все глаза
Луна бессовестно глядела.

2008 г

 

Автор: sasch, сегодня, в 13:34 +6
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:36
Шикарно, как обычно
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+4
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 14:42
НюНик_просто_Анна,
Спасибо, Ань
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+1
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VLадимир Online
Написано сегодня, в 13:43
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+3
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 14:43
VLадимир,
Володь, хорош комаров убивать!
Ещё весна и их мало

Гринпис не одобряет!
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+2
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Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 13:48
Когда вас слушаю, постоянно мечтаю иметь такой же голос - думаю - эх, сносил бы своей хрипотцой девчонкам головы
потом вспоминаю, что женат, и откладываю воображаемую гитару в сторону
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+3
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sasch Online
Написано сегодня, в 14:41
Яков Максимов,
Что сказать тебе Яш по этому поводу...
Не не скажу, ты женат!
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+2
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 14:15
а уж, когда поёт...она уже его
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+3
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 14:44
Григорий Смекалов,
И после тоже!
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+2
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ЭмДжей Online
Написано сегодня, в 15:44
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