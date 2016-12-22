Смятение

Сейчас мне очень грустно, плохо

Внутри скребет обида и тоска.

Но хочется сказать вам

Так было не всегда

В мозгу неразбериха

В душе смятенье, страх.

Но чтобы было вам все ясно

Я с самого начала

Поведаю рассказ.

Условно жизнь свою я разделила.

На половинки до и после,

А настоящей жизни часть

Пока названье не определила.

Что было до, то было все бесцельно

Все было как у всех.

Немного лучше, чем -то хуже

Вокруг обман, беда и смех.

Все детство прожитое в страхе,

А после трудное взросленье.

И взрослой жизни побежали вехи,

Немного радости и много невезенья.

И все бы так и было, но только

Вопросы лезли в голову. Зачем?

Зачем все так вокруг красиво?

И почему так трудно жить?

Уходит молодость невозвратимо.

В конце порвется жизни нить.

Так для чего все это было?

И почему? хочу я знать.

Наверно есть тот Бог-

Который мир придумал?

Он может сделать так-

Чтоб мне не умирать ?

Ворвалась мысль о смысле жизни,

О счастье, жажде бытия.

Задумалась о Боге неизвестном я.

И в поисках его я преуспела.

Сказать вернее-

Это Он нашел меня.

И в жизни провелась черта.

С названьем после.

Тот Бог- который был далеким,

И о котором много лет не знала.

Мне подарил покой,

И жизнь со смыслом,

О которой я мечтала!

Хоть познаванье Бога

Путь нелегок был

себя ломать мне приходилось,

Но знаю я, что Бог меня лепил

Чтоб я в глазах Его -

Красивой становилась.

Чем дольше в истине жила

Тем больше убеждалась.

Что этот путь-

Тот самый путь

Который мне всегда-

Пройти хотелось

Но что -то , где - то надломилось

Какой - то сбой произошел.

И почему все так случилось,

И именно со мной.

Опять вопросов цела куча

Хочу ответы получить.

Да думаю-

Кого же мне спросить ?

Что радовало раньше - теперь не так,

И отношенья с Богом ослабели.

Дела пошли все наперекосяк.

Неужто чувства все мои сгорели?

Что стало с истиной не так?

Или сомной что приключилось?

Склоняюсь ко второму.

А сердце глупое вопит.

Ты что? Да как ты можешь

Такое думать про себя?

Они виновны - ты права.

Ты так старалась , упиралась

А где же благодарность?

А разум мне твердит другое.

Смирись, признай что не права.

Амбиции умерь и вспомни

Что ты получила.

Благодаря кому жива.

Неужто все ты позабыла,

Ведь ты же счастлива была.

А сердце вновь вопит.

Да получила , а теперь плати,

В том смысле, что должна

Кому - то что - то делать.

А заповеди эти - как забор

Стесняющий тебя.

А разум твердо говорит

Приди в себя. Какой забор?

Ты ясность зренья потеряла.

Законы эти - ограждение

За которым пропасть

В которой ты валялась.

Так что же, хочешь вновь туда ?

Свободы полной захотела?

А сердце вновь поет свое......

Война внутри так утомляет.

Тревожит сон, покоя не дает.

И если внешне я спокойна,

То ураган внутри идет.

Где силы взять на эту

Мне борьбу?

Хочу я победить себя,

И гордость подавить.

Хочу я доверять тому,

Кто хочет мне помочь.

И сердце глупое

Хочу я обуздать.

Чтоб разум направлял его туда,

Куда желает Бог!