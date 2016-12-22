Смятение
Сейчас мне очень грустно, плохо
Внутри скребет обида и тоска.
Но хочется сказать вам
Так было не всегда
В мозгу неразбериха
В душе смятенье, страх.
Но чтобы было вам все ясно
Я с самого начала
Поведаю рассказ.
Условно жизнь свою я разделила.
На половинки до и после,
А настоящей жизни часть
Пока названье не определила.
Что было до, то было все бесцельно
Все было как у всех.
Немного лучше, чем -то хуже
Вокруг обман, беда и смех.
Все детство прожитое в страхе,
А после трудное взросленье.
И взрослой жизни побежали вехи,
Немного радости и много невезенья.
И все бы так и было, но только
Вопросы лезли в голову. Зачем?
Зачем все так вокруг красиво?
И почему так трудно жить?
Уходит молодость невозвратимо.
В конце порвется жизни нить.
Так для чего все это было?
И почему? хочу я знать.
Наверно есть тот Бог-
Который мир придумал?
Он может сделать так-
Чтоб мне не умирать ?
Ворвалась мысль о смысле жизни,
О счастье, жажде бытия.
Задумалась о Боге неизвестном я.
И в поисках его я преуспела.
Сказать вернее-
Это Он нашел меня.
И в жизни провелась черта.
С названьем после.
Тот Бог- который был далеким,
И о котором много лет не знала.
Мне подарил покой,
И жизнь со смыслом,
О которой я мечтала!
Хоть познаванье Бога
Путь нелегок был
себя ломать мне приходилось,
Но знаю я, что Бог меня лепил
Чтоб я в глазах Его -
Красивой становилась.
Чем дольше в истине жила
Тем больше убеждалась.
Что этот путь-
Тот самый путь
Который мне всегда-
Пройти хотелось
Но что -то , где - то надломилось
Какой - то сбой произошел.
И почему все так случилось,
И именно со мной.
Опять вопросов цела куча
Хочу ответы получить.
Да думаю-
Кого же мне спросить ?
Что радовало раньше - теперь не так,
И отношенья с Богом ослабели.
Дела пошли все наперекосяк.
Неужто чувства все мои сгорели?
Что стало с истиной не так?
Или сомной что приключилось?
Склоняюсь ко второму.
А сердце глупое вопит.
Ты что? Да как ты можешь
Такое думать про себя?
Они виновны - ты права.
Ты так старалась , упиралась
А где же благодарность?
А разум мне твердит другое.
Смирись, признай что не права.
Амбиции умерь и вспомни
Что ты получила.
Благодаря кому жива.
Неужто все ты позабыла,
Ведь ты же счастлива была.
А сердце вновь вопит.
Да получила , а теперь плати,
В том смысле, что должна
Кому - то что - то делать.
А заповеди эти - как забор
Стесняющий тебя.
А разум твердо говорит
Приди в себя. Какой забор?
Ты ясность зренья потеряла.
Законы эти - ограждение
За которым пропасть
В которой ты валялась.
Так что же, хочешь вновь туда ?
Свободы полной захотела?
А сердце вновь поет свое......
Война внутри так утомляет.
Тревожит сон, покоя не дает.
И если внешне я спокойна,
То ураган внутри идет.
Где силы взять на эту
Мне борьбу?
Хочу я победить себя,
И гордость подавить.
Хочу я доверять тому,
Кто хочет мне помочь.
И сердце глупое
Хочу я обуздать.
Чтоб разум направлял его туда,
Куда желает Бог!
И умираем - вместе, навсегда. Мозг, тело и душа.
В ней радуемся,в ней же и страдаем,
И к истине мы ищем путь.
Мы не найдем его.Ведь в этом, жизни - суть!
Шагать по пЫли, невзирая, на все тяготы пути.
Одним- быть хрупкой недотрогой;
Другим- как крЕмень, но обоим по пути.
Бывает, нежность станет жестче стальной балки,
Преодолев весь сложный путь земли.
А кремень- искрами сгорит, как в зажигалке,
И след оставит. Только тапочком. В пыли
Мы все идем к финалу жизни
И каждый встретит свой финал.
У одного он будет ближе,
А у другого, чуть по-даль!
Один к нему идет чуть спотыкаясь,
Другой ракетою летит,
Другие на преграды натыкаясь
Идут. А кто-то и скользит!
Ну и что, что НГ
Мне вообще, что он будет, что нет
С каждым постом всё вежливее становитесь!!!