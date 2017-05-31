Дождь

Какой уже день этот дождик идёт,

Незримыми клювами лужи клюет.

Пустынные улицы, свет фонарей,

Смола золотая течёт с тополей.

В раздумье, что все мы во власти судьбы,

Дома от усталости сморщили лбы.

И словно прозренье им шлют небеса -

Холодные капли в пустые глаза.

Уж туфли промокли, а дождь всё идёт,

Пора бы домой, да никто там не ждёт…

Заглавная фотография с Gandex.RU