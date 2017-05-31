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Дождь

Дождь

Какой уже день этот дождик идёт,

Незримыми клювами лужи клюет.

Пустынные улицы, свет фонарей,

Смола золотая течёт с тополей.

 

В раздумье, что все мы во власти судьбы,

Дома от усталости сморщили лбы.

И словно прозренье им шлют небеса -

Холодные капли в пустые глаза.

 

Уж туфли промокли, а дождь всё идёт,

Пора бы домой, да никто там не ждёт…

Заглавная фотография с Gandex.RU

Автор: Хронос, сегодня, в 09:34 +3
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:36
Очень образно... и грустно
Красивое стихотворение
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+2
KsuKsu
Написано сегодня, в 10:46
Плохо когда дома никто не ждет
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+1
Online
karsa Online
Написано сегодня, в 10:52
Тронуло... Браво, Хронос!
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+1
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