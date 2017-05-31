Дождь
Какой уже день этот дождик идёт,
Незримыми клювами лужи клюет.
Пустынные улицы, свет фонарей,
Смола золотая течёт с тополей.
В раздумье, что все мы во власти судьбы,
Дома от усталости сморщили лбы.
И словно прозренье им шлют небеса -
Холодные капли в пустые глаза.
Уж туфли промокли, а дождь всё идёт,
Пора бы домой, да никто там не ждёт…
Заглавная фотография с Gandex.RU
Комментарии
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:36
Очень образно... и грустно
Красивое стихотворение
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KsuKsu
Написано сегодня, в 10:46
Плохо когда дома никто не ждет
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karsa Online
Написано сегодня, в 10:52
Тронуло... Браво, Хронос!
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