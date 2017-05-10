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Солнечное настроение

Солнечное настроение

* * *

На завтрак апельсиновый пирог,

как утреннее солнышко на блюдце!

Съедая даже маленький кусок,

я заряжаюсь счастьем и готова улыбнуться.

И словно солнечные зайчики в груди -

Так весело вдруг заиграли чувства.

Они кричат: "Скорей к друзьям беги!"

Делиться счастьем - как же это вкусно!!!

* * *

На моем лице весна - расцвели веснушки!!!

Подарила мне она злато-конопушки!

Посмотрите на меня... до ушей улыбка!

Я сияю ярче света золотого слитка.

Я так счастлива с утра - не одна такая...

У дочурки на носу полянка золотая.

Мы с ней вытащим носы, солнцу  подставляя,

Будет златочки считать, лучиком играя.

И за каждую отметку солнечного цвета

Нам подарит оно дни сладостного  лета.

Жаль, не всем на нос садятся рыжие веснинки.

Все б носили на лице золота росинки.

Если все же есть желанье завести весняшки -

Поиграйте словно в детстве  с солнышком в пятнашки!

Автор: sVamiOlga, сегодня, в 09:07 +5
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Комментарии
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 10:45
О-о-очень солнечные стихи!
Браво!
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+2
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 11:51
"Жаль, не всем на нос садятся рыжие веснинки".
Не надоть нам их!
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0
Veronika1211
Написано сегодня, в 13:21 Отредактированно сегодня, в 13:21
Как мило! Очень понравилось!
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+1
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