Солнечное настроение
* * *
На завтрак апельсиновый пирог,
как утреннее солнышко на блюдце!
Съедая даже маленький кусок,
я заряжаюсь счастьем и готова улыбнуться.
И словно солнечные зайчики в груди -
Так весело вдруг заиграли чувства.
Они кричат: "Скорей к друзьям беги!"
Делиться счастьем - как же это вкусно!!!
* * *
На моем лице весна - расцвели веснушки!!!
Подарила мне она злато-конопушки!
Посмотрите на меня... до ушей улыбка!
Я сияю ярче света золотого слитка.
Я так счастлива с утра - не одна такая...
У дочурки на носу полянка золотая.
Мы с ней вытащим носы, солнцу подставляя,
Будет златочки считать, лучиком играя.
И за каждую отметку солнечного цвета
Нам подарит оно дни сладостного лета.
Жаль, не всем на нос садятся рыжие веснинки.
Все б носили на лице золота росинки.
Если все же есть желанье завести весняшки -
Поиграйте словно в детстве с солнышком в пятнашки!
Браво!