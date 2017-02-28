Привет, я пришла к тебе...
Привет...я пришла к тебе...
Извини, что так поздно...
Извини за прошлый побег...
Ну правда, прости, я серьезно.
Ты только молчи, умоляю.
А иначе я снова сбегу.
Я здесь и сейчас погибаю...
Но ничего изменить не могу...
Морозно сегодня. А у меня
Никакой одежды под шубой...
Мое желанье жарче огня:
Желанье дышать в твои губы,
Шептать торопливо и спешно,
Их мягкость и вкус ощущать...
И кончиком пальца, так нежно,
Обводить их и разум терять...
Стыдливо дрожащие пальцы.
Но пуговицы побеждены...
Все мысли кружатся в танце.
И чувства, как тело обнажены.
Привет, я пришла к тебе...
Пальто ты снимать не спеши
Вчера отпилил батареи
Платить на какие шиши?..
Бери вон в серванте стопарик
Садись поудобней за стол
Но закуси нет дорогая
Уж месяц я гол как сокол
На утро полтишку оставим
Починимся,ляжем спать
К закату проснёмся опухши
И снова продолжим бухать.
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Звиняюсь за стёб,чёт навеяло реалиями жизни.))))
p.s. Продолжение следует....
Поэма "Собутыльники".
Никакой одежды под шубой..."
Это не диагноз, это восхищение!
У меня почему-то ассоциации, кому-то покажется не в тему , но это мои ассоциации
"Я шёл походкой моряка
И подо мной асфальт штормило..."
Тут все сексом пропитанно
Арктический Воин
Написано сегодня, в 07:12
Проходи, ничего, что поздно.
Ну, конечно же, ты прощена.
За окном еще слишком звездно,
А за дверью стоит весна.
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