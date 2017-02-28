Привет, я пришла к тебе...

Привет...я пришла к тебе...

Извини, что так поздно...

Извини за прошлый побег...

Ну правда, прости, я серьезно.



Ты только молчи, умоляю.

А иначе я снова сбегу.

Я здесь и сейчас погибаю...

Но ничего изменить не могу...



Морозно сегодня. А у меня

Никакой одежды под шубой...

Мое желанье жарче огня:

Желанье дышать в твои губы,



Шептать торопливо и спешно,

Их мягкость и вкус ощущать...

И кончиком пальца, так нежно,

Обводить их и разум терять...



Стыдливо дрожащие пальцы.

Но пуговицы побеждены...

Все мысли кружатся в танце.

И чувства, как тело обнажены.



Привет, я пришла к тебе...