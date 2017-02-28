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Привет, я пришла к тебе...

Привет, я пришла к тебе...

Привет...я пришла к тебе...

Извини, что так поздно...
Извини за прошлый побег...
Ну правда, прости, я серьезно.

Ты только молчи, умоляю.
А иначе я снова сбегу.
Я здесь и сейчас погибаю...
Но ничего изменить не могу...

Морозно сегодня. А у меня
Никакой одежды под шубой...
Мое желанье жарче огня:
Желанье дышать в твои губы,

Шептать торопливо и спешно,
Их мягкость и вкус ощущать...
И кончиком пальца, так нежно,
Обводить их и разум терять...

Стыдливо дрожащие пальцы.
Но пуговицы побеждены...
Все мысли кружатся в танце.
И чувства, как тело обнажены.

Привет, я пришла к тебе...

Автор: lvista, вчера, в 07:06 +21
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 07:45 Отредактированно вчера, в 07:46
Шалунишка, однако
Очень нежно, страстно и красиво... И этот легкий нюанс недосказанности в конце...
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+8
lvista
Написано вчера, в 08:37
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+5
Елена Кириченко
Написано вчера, в 09:16
НюНик_просто_Анна, а в конце такой скрип... кровати
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+5
lvista
Написано вчера, в 09:19
Елена Кириченко, в прихожке нет кровати
. Скрип кровати далеееееко за кадром
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+5
Еще 3 комментария
Елена Кириченко
Написано вчера, в 09:16
Пыдыщь! и мурашки по рукам.
класс!
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+5
lvista
Написано вчера, в 09:18
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+5
karsa
Написано вчера, в 11:04
Оксичка, шикарно! Аж мурашки по телу...
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+6
lvista
Написано вчера, в 11:31
karsa, спасибо, Анютка
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+1
karsa
Написано вчера, в 12:11
lvista, Люблю тя
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+2
lvista
Написано вчера, в 12:31
karsa, взаимно
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+2
Яков Максимов
Написано вчера, в 12:33
Классно, чувственно, нежно, интригующе
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+4
lvista
Написано вчера, в 13:31
Яков Максимов, спасибо
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+3
Mauzer
Написано вчера, в 12:53
Привет,заходи поскорее
Пальто ты снимать не спеши
Вчера отпилил батареи
Платить на какие шиши?..

Бери вон в серванте стопарик
Садись поудобней за стол
Но закуси нет дорогая
Уж месяц я гол как сокол

На утро полтишку оставим
Починимся,ляжем спать
К закату проснёмся опухши
И снова продолжим бухать.
------------------------------------
Звиняюсь за стёб,чёт навеяло реалиями жизни.))))
p.s. Продолжение следует....
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+4
lvista
Написано вчера, в 13:30 Отредактированно вчера, в 13:32
Mauzer,
. Это из серии мечты и реальность!
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+3
Svoy
Написано вчера, в 14:22
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+3
Mauzer
Написано вчера, в 14:29
lvista,
Поэма "Собутыльники".
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+1
Black65
Написано вчера, в 13:15 Отредактированно вчера, в 13:17
"Морозно сегодня. А у меня
Никакой одежды под шубой..."
как волнительно
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+5
lvista
Написано вчера, в 13:35
Black65,
сплошное хулиганство
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+5
Black65
Написано вчера, в 13:38
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+2
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 15:28
Black65, не волнуйся!
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+2
sasch
Написано вчера, в 15:59
Мадам, да вы сексуальная маньячка.

Это не диагноз, это восхищение!


У меня почему-то ассоциации, кому-то покажется не в тему , но это мои ассоциации


"Я шёл походкой моряка
И подо мной асфальт штормило..."
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+5
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 16:15
sasch, "вдруг асфальт резко поднялся и... бац мне по лицу...Так всю ночь и простоял."
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+3
sasch
Написано вчера, в 16:20
Григорий Смекалов, Не ретушируйте романтику, Г. Н.
Тут все сексом пропитанно
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+1
lvista
Написано вчера, в 16:59
sasch, откуда у тебя моя фотка вид сзади
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+3
Еще 46 комментариев
max7676
Написано вчера, в 17:25
Одним словом, вот так .
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+3
russkiy
Написано вчера, в 17:40
Весна....
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+1
VULKAN
Написано вчера, в 19:11
В куда исчез первый комментарий:

Арктический Воин
Написано сегодня, в 07:12
Проходи, ничего, что поздно.
Ну, конечно же, ты прощена.
За окном еще слишком звездно,
А за дверью стоит весна.
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???
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+1
lvista
Написано вчера, в 19:24
VULKAN, гм. Не было такого комментария
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0
VULKAN
Написано вчера, в 19:42
lvista, А я его читала...
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+1
lvista
Написано вчера, в 20:36
VULKAN, ну благодаря вам и я прочитала
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+1
Еще 24 комментария
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