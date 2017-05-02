Мальчишка

Взяв чемодан и пальто под мышку,

На фронт уходил кареглазый мальчишка.

Он верил, что без него никак

Войны не выиграть, и пустяк

Что нет ботинок, а шапка отца

Слетает на вздернутый нос без конца.

Он верил, что точно вернется домой,

Когда разберется с этой войной.

Мальчишка, как рано придется тебе повзрослеть...

Ведь время торопит, не даст досмотреть

Картинки из фильма, что сняты давно,

Где ты лишь актер, отыгравший в кино.