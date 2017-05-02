Мальчишка
Взяв чемодан и пальто под мышку,
На фронт уходил кареглазый мальчишка.
Он верил, что без него никак
Войны не выиграть, и пустяк
Что нет ботинок, а шапка отца
Слетает на вздернутый нос без конца.
Он верил, что точно вернется домой,
Когда разберется с этой войной.
Мальчишка, как рано придется тебе повзрослеть...
Ведь время торопит, не даст досмотреть
Картинки из фильма, что сняты давно,
Где ты лишь актер, отыгравший в кино.
Человек прошёл войну, а его: "Где ты лишь актер, отыгравший в кино".
Думаю надо продумать последнюю фразу.