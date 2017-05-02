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Мальчишка

Мальчишка

Взяв чемодан и пальто под мышку,

На фронт уходил кареглазый мальчишка.

Он верил, что без него никак

Войны не выиграть, и пустяк

 

Что нет ботинок, а шапка отца

Слетает на вздернутый нос без конца.

Он верил, что точно вернется домой,

Когда разберется с этой войной.

 

Мальчишка, как рано придется тебе повзрослеть...

Ведь время торопит, не даст досмотреть

Картинки из фильма, что сняты давно,

Где ты лишь актер, отыгравший в кино.

Автор: sVamiOlga, вчера, в 21:42 +6
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Комментарии
Online
sasch Online
Написано вчера, в 23:27
Мне понравилось, кроме последней строчки.
Человек прошёл войну, а его: "Где ты лишь актер, отыгравший в кино".
Думаю надо продумать последнюю фразу.
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+3
karsa
Написано вчера, в 23:29
Хорошо, Оленька!
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+2
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 00:01
...где ТЫ не актер, а главный герой
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+1
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