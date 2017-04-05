Весна
Когда умрет солнце и родится луна,
В ночь, когда буду не в силах влюбиться,
Над миром воскреснет цветами Весна,
Чтоб снова позволить мне в мыслях забыться.
Я снова уставлюсь на звезды и пыль,
Забыв обо всех, обо всем, будто странник,
Она далеко, не за тысячу миль,
За пять или шесть, мой сахарный пряник.
Жаль, я не умею ценить ее пыл,
В беспечности сжег все былое терпенье,
Я видел и Осень, и Зиму, но жил,
Всегда жил Весной, за ее возрожденье.
И вот эта ночь, как обычно, одна,
И я, как всегда, на один с ней общаюсь,
Когда умрет солнце, родится Весна,
С которой теперь навсегда я прощаюсь.
Меня не заманит снежинкой Зима,
Своей желтизной вечно красная Осень,
А там, где есть Лето - сплошная жара,
Потому и иду к самой верной я в гости.
Комментарии
max7676
Написано вчера, в 23:10
Если честно , то лично для меня немного тяжеловато , хотя есть довольно интересные строки . А может я просто профан в поэзии ....
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+6
Ostrov15
Написано сегодня, в 00:22
Хорошо. А без последнего катрена было бы отлично. "Я снова уставлюсь на звездную пыль" , "И я вновь один на один с ней общаюсь". Но автору видней. Спасибо.
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+3
russkiy
Написано сегодня, в 01:44
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+1