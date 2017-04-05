Весна

Когда умрет солнце и родится луна,

В ночь, когда буду не в силах влюбиться,

Над миром воскреснет цветами Весна,

Чтоб снова позволить мне в мыслях забыться.

Я снова уставлюсь на звезды и пыль,

Забыв обо всех, обо всем, будто странник,

Она далеко, не за тысячу миль,

За пять или шесть, мой сахарный пряник.

Жаль, я не умею ценить ее пыл,

В беспечности сжег все былое терпенье,

Я видел и Осень, и Зиму, но жил,

Всегда жил Весной, за ее возрожденье.

И вот эта ночь, как обычно, одна,

И я, как всегда, на один с ней общаюсь, Когда умрет солнце, родится Весна, С которой теперь навсегда я прощаюсь.

Меня не заманит снежинкой Зима,

Своей желтизной вечно красная Осень,

А там, где есть Лето - сплошная жара,

Потому и иду к самой верной я в гости.