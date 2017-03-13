Прощение

Легко прощать людей далёких,

Кто в сердце корнем не пророс,

Кто дум не требует нелёгких,

Ответ готов на чей вопрос.

Понять легко людей прохожих,

Которых в душу не впустил,

Чья боль твою не снимет кожу,

О ком ты Бога не просил

Легко забыть только чужого,

С кем не сроднился, не любил.

Кто не калечил тебя словом

И подозреньем не убил.

Так просто отпустить без боли

Того, кто не был дорогим.

Нет ни печали, нет ни горя.

И не друзья, и не враги.

Когда забыть, простить, понять

Кого-то близкого нам надо,

То добродетель умолять

Приходится пред мукой ада.

Мы не святые. Мы, людишки,

Свои обиды не хотим прощать.

А Библия всего лишь книжка,

С которой легче умирать....