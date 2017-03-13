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Прощение

Прощение

Легко прощать людей далёких,

Кто в сердце корнем не пророс,

Кто дум не требует нелёгких,

Ответ готов на чей вопрос.

 

Понять легко людей прохожих,

Которых в душу не впустил,

Чья боль твою не снимет кожу,

О ком ты Бога не просил

 

Легко забыть только чужого,

С кем не сроднился, не любил.

Кто не калечил тебя словом

И подозреньем не убил.

 

Так просто отпустить без боли

Того, кто не был дорогим.

Нет ни печали, нет ни горя.

И не друзья, и не враги.

 

Когда забыть, простить, понять

Кого-то близкого нам надо,

То добродетель умолять

Приходится пред мукой ада.

 

Мы не святые. Мы, людишки,

Свои обиды не хотим прощать.

А Библия всего лишь книжка,

С которой легче умирать....

Автор: lvista, вчера, в 18:17 +17
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Комментарии
евгений
Написано вчера, в 18:22
Так просто отпустить без боли
Того, кто не был дорогим.
Нет ни печали, нет ни горя.
И не друзья, и не враги
Я так с первой женой разошёлся.
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+8
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 18:24
Прощать - очень сложно... Особенно если тот, кого прощаешь, воспринимает это, как оскорбление. Упивается своей виной. И видит вокруг лишь врагов. Но, как мне кажется, прощать нужно для себя самих: это позволяет очистить душу от злости и душевных мук...
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+10
евгений
Написано вчера, в 18:35
НюНик_просто_Анна, Хорошо сказала.
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+6
lvista
Написано вчера, в 18:51
НюНик_просто_Анна, в том то и дело, что для себя и для своего спасения...но как бывает нелегко это...чем ближе и любимей человек, тем сложнее...нонсенс...ведь должно быть иначе
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+8
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 19:37
евгений, все на своей шкуре... Меня прощали, было дело. Когда я такого наворотила... До сих пор терзаюсь, хотя прошло больше 20 лет
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+5
Еще 4 комментария
Mauzer
Написано вчера, в 19:00
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+7
lvista
Написано вчера, в 23:17
Mauzer, вы прощены
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+4
ЭмДжей
Написано вчера, в 19:08
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+7
lvista
Написано вчера, в 23:36
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0
Ptijka1
Написано вчера, в 19:47
Очень понравилось.И вы так точно всё подметили.Наверное близких тяжелее прощать,потому что мы невольно ожидаем от них понимания.А бывает наоборот.
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+5
lvista
Написано вчера, в 20:08
Ptijka1, спасибо за отзыв!
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+2
sasch
Написано вчера, в 19:58 Отредактированно вчера, в 19:58
УбоЙное последнее четверостишье
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+5
lvista
Написано вчера, в 20:09
sasch, спасиб
. Больно, потому и убойно...
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+5
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано вчера, в 20:28 Отредактированно вчера, в 20:29
Довольно смелая поэзия!!!
Спасибо!
Поэтому позволю себе заметить , что есть на земле вещи " не простительные". И если мы сталкиваемся именно с такой ситуацией, то не стоит мучиться от того, что простить не удаётся...
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+4
lvista
Написано вчера, в 21:53
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^, нет ничего, чего простить нельзя. Бог все может простить. И мы должны.
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+4
max7676
Написано вчера, в 21:11
Оксана , очень сильно !
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+5
lvista
Написано вчера, в 21:54
max7676, спасибо, Макс
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+4
Triton
Написано вчера, в 21:54
толстокожий я мне все говорят
это первое что задело - мое видимо
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+4
lvista
Написано вчера, в 23:15
Triton, приятно. Спасибо
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+4
USR212
Написано вчера, в 22:44
Браво, просто стерильно. Очень понравилось.
На бис.
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+3
lvista
Написано вчера, в 23:15
USR212, спасибо большое
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 01:49
Сильные стихи, спасибо!!! И во всем Вы правы, тяжелее и больнее всего когда предают близкие, от них и мелкие раны кажутся огромными, и простить и понять тяжелее нежели чужого
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+1
Online
russkiy Online
Написано сегодня, в 02:06
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0
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