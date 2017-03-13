Прощение
Легко прощать людей далёких,
Кто в сердце корнем не пророс,
Кто дум не требует нелёгких,
Ответ готов на чей вопрос.
Понять легко людей прохожих,
Которых в душу не впустил,
Чья боль твою не снимет кожу,
О ком ты Бога не просил
Легко забыть только чужого,
С кем не сроднился, не любил.
Кто не калечил тебя словом
И подозреньем не убил.
Так просто отпустить без боли
Того, кто не был дорогим.
Нет ни печали, нет ни горя.
И не друзья, и не враги.
Когда забыть, простить, понять
Кого-то близкого нам надо,
То добродетель умолять
Приходится пред мукой ада.
Мы не святые. Мы, людишки,
Свои обиды не хотим прощать.
А Библия всего лишь книжка,
С которой легче умирать....
Того, кто не был дорогим.
Нет ни печали, нет ни горя.
И не друзья, и не враги
Я так с первой женой разошёлся.
Спасибо!
Поэтому позволю себе заметить , что есть на земле вещи " не простительные". И если мы сталкиваемся именно с такой ситуацией, то не стоит мучиться от того, что простить не удаётся...
это первое что задело - мое видимо