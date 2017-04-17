Птицелов

Расставлены ловушки.

Приманки высший класс.

Сюда летите, птички,

Я обработаю всех вас!



Кому красивую карьеру

Я приготовил до небес.

Кого-то облеку я в славу,

Чтобы зависть съела всех.



Я кучу денег дам кому-то

И развлечений всласть.

Другим посею в разум смуту,

И помогу во грех упасть.



Я сердцем вашим завладею

И совесть с разумом убью,

Несбыточными грёзами овею,

И полную свободу подарю.



Вы наслаждаться будете свободой,

Девиз ваш будет "Делай что хочу".

Когда втопчу вас в грязь по горло -

Создателю сполна я отплачу.



Ведь ценит вас Он, человечки,

Вы очень дороги Ему.

А для меня вы лишь овечки.

Я вас на бойню поведу.



Отведавших отравленных приманок,

Смогу направить вас туда,

Где вы заблудитесь среди обманок,

Назад дорога будет вам трудна.



Вы будете сидеть спокойно

Иль погружаться в суету -

Чтоб не внимали слову Божью,

Я уши ваши ложью залеплю.



А дальше вашу жизнь заполню

Всем тем, чего остерегались вы.

И делать будете всё это,

Ведь вы в глазах своих "умны"



Самим себе вы не признаетесь,

Что вы попали в сеть мою.

Вам ваша гордость не позволит

Признать при всех вину свою.



Теперь мои вы птички стали,

Я буду делать с вами, что хочу.

Но время лишь конца настанет,

Я вас с собой в небытие возьму.



Терять мне нечего, поверьте.

Я выбор сделал свой давно.

Тогда и ваш черёд настанет

Вам что-то выбрать, лишь одно.