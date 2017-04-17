блоги
блоги
Регистрация
Творчество
Птицелов

Птицелов

Расставлены ловушки.
Приманки высший класс.
Сюда летите, птички,
Я обработаю всех вас!

Кому красивую карьеру
Я приготовил до небес.
Кого-то облеку я в славу,
Чтобы зависть съела всех.

Я кучу денег дам кому-то
И развлечений всласть.
Другим посею в разум смуту,
И помогу во грех упасть.

Я сердцем вашим завладею
И совесть с разумом убью,
Несбыточными грёзами овею,
И полную свободу подарю.

Вы наслаждаться будете свободой,
Девиз ваш будет "Делай что хочу".
Когда втопчу вас в грязь по горло -
Создателю сполна я отплачу.

Ведь ценит вас Он, человечки,
Вы очень дороги Ему.
А для меня вы лишь овечки.
Я вас на бойню поведу.

Отведавших отравленных приманок,
Смогу направить вас туда,
Где вы заблудитесь среди обманок,
Назад дорога будет вам трудна.

Вы будете сидеть спокойно
Иль погружаться в суету -
Чтоб не внимали слову Божью,
Я уши ваши ложью залеплю.

А дальше вашу жизнь заполню
Всем тем, чего остерегались вы.
И делать будете всё это,
Ведь вы в глазах своих "умны"

Самим себе вы не признаетесь,
Что вы попали в сеть мою.
Вам ваша гордость не позволит
Признать при всех вину свою.

Теперь мои вы птички стали,
Я буду делать с вами, что хочу.
Но время лишь конца настанет,
Я вас с собой в небытие возьму.

Терять мне нечего, поверьте.
Я выбор сделал свой давно.
Тогда и ваш черёд настанет
Вам что-то выбрать, лишь одно.

 

Автор: Ptijka1, сегодня, в 12:07 +6
Еще в этом блоге
Виртуальные...
Весна
Беседа с богом (басня)
Нежданность
Комментарии
Online
Арктический Воин Online
Написано сегодня, в 12:25
Ну, здравствуйте, мои марионетки.
Взаимно, я вас тоже видеть рад!
Сейчас достану «чистые монетки»,
И стану дергать все веревочки подряд.

Скажу дурнушке «как ты сказочно прекрасна»,
И этим навсегда ей жизнь разрушу.
Моя игра проста, но этим и опасна.
Я комплимент, она мне- свою душу.

Мол, лишь тебе свои доверил тайны,
Открыв все двери... Ты и верить рада.
Но нет, лишь совпадения случайны.
Мои ж ходы- продуманны, как надо.

А вот тебе я покажу седьмое небо.
Конечно на словах, а как иначе?
С тобой в реале и знаком я не был,
Но за свои мне купишь рай, вернувши сдачу.

А Вам- я подарю сейчас надежду.
Надолго, ведь она умрет последней.
Не на Земле ни на Луне, а где-то между...
И Вам, теперь, уже не быть, такой как прежде.

О, это я люблю- тщеславные богини...
Я к звездам вознесу, построив псевдо-храм.
И, вот, она уже в одном бикини
Идет к моим распахнутым рукам.

Ну, здравствуйте, мои марионетки.
Пришел вас дергать, в сотый раз подряд.
О, как приятно впихивать «монетки»,
Тому, кто на фальшивку клюнуть рад.
А.В.
Ответить
+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 17:39
Арктический Воин, уподобляешься Инне?
Ответить
+2
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 17:45
НюНик_просто_Анна, Она на соседнем ресурсе всем мозг выносит, народ в шоке.
Ответить
+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 17:52
евгений, она тут делала то же самое... А потом верещит, что ее тут травили. Да АСТВ после сахкома верх тактичности
Ответить
+2
Еще 2 комментария
lvista
Написано сегодня, в 13:00
Это ваше лучшее стихотворение, по моему. С удовольствием прочла.
Ответить
+4
Инна Фидянина-Зубкова
Написано сегодня, в 14:00
Непростительно вели себя боги,
по горам гуляя убогим,
рассказывали народу сказки:
«Ты прекрасен и ты прекрасна!»

От своей красивости млея,
род людской подрастал скорее:
размножался, плодился и креп,
пока совсем не окреп
и пошёл друг на друга войной.
И что ни воин у нас, то герой.

А по горам гуляя убогим,
так и дальше ведут себя боги,
очень уж непростительно:
«Ты герой...» — шепчут так отвратительно!
Ответить
+1
Инна Фидянина-Зубкова
Написано сегодня, в 15:14
Снисходительны сегодня были боги:
мир полюбив наш немного,
спуститься к нам не посмели,
а может, не захотели,
или как знать, побоялись.

И кому бы не улыбались
снисходительно сверху боги,
очень страшен им мир наш убогий.

* * *

Ах какие коварные боги
столпились у наших ворот:
смотрели, как мы плевались,
попадая друг другу в рот!

* * *

Ироничные сегодня были боги,
и прочтя истории уроки,
как решили, так и порешили:
"Люди, никогда мы не грешили!"

* * *

А ведь есть где-то город богов,
где никто никогда не умер,
где никто никогда не умрёт.
Что люди? Всего лишь куклы
в руках тех, кто им врёт!
Ответить
+1
Online
karsa Online
Написано сегодня, в 15:44
Тема не нова, исполнение хромает и в рифме и в ритмике. Принцип "Лучше меньше, да лучше" - работайте над текстом своим, пусть он будет короче, но качественнее, насыщеннее. Как говорит мой литературный наставник, если вы выбрали тему, которую кто-то где-то когда-то уже поднимал, вы просто обязаны раскрыть ее мощнее, сочнее, оригинальнее- иначе нет смысла браться. Те же "Марионетки" в комментариях написаны мастерски, обратите внимание. Удачи в поиске себя!
Ответить
+3
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 18:15
karsa, В смысле стихи это спортивное состязание?
Ваш совет напомнил мне это- " дальше,выше,больше"!
Ответить
0
sasch
Написано сегодня, в 16:23
Ритмика сбивается, для меня так тяжелей читать и погружаться в смысл.
А так показалось законченным, хотя это не моя тема для размышлений.
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Виртуальные...
Виртуальные...
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru