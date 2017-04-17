Птицелов
Расставлены ловушки.
Приманки высший класс.
Сюда летите, птички,
Я обработаю всех вас!
Кому красивую карьеру
Я приготовил до небес.
Кого-то облеку я в славу,
Чтобы зависть съела всех.
Я кучу денег дам кому-то
И развлечений всласть.
Другим посею в разум смуту,
И помогу во грех упасть.
Я сердцем вашим завладею
И совесть с разумом убью,
Несбыточными грёзами овею,
И полную свободу подарю.
Вы наслаждаться будете свободой,
Девиз ваш будет "Делай что хочу".
Когда втопчу вас в грязь по горло -
Создателю сполна я отплачу.
Ведь ценит вас Он, человечки,
Вы очень дороги Ему.
А для меня вы лишь овечки.
Я вас на бойню поведу.
Отведавших отравленных приманок,
Смогу направить вас туда,
Где вы заблудитесь среди обманок,
Назад дорога будет вам трудна.
Вы будете сидеть спокойно
Иль погружаться в суету -
Чтоб не внимали слову Божью,
Я уши ваши ложью залеплю.
А дальше вашу жизнь заполню
Всем тем, чего остерегались вы.
И делать будете всё это,
Ведь вы в глазах своих "умны"
Самим себе вы не признаетесь,
Что вы попали в сеть мою.
Вам ваша гордость не позволит
Признать при всех вину свою.
Теперь мои вы птички стали,
Я буду делать с вами, что хочу.
Но время лишь конца настанет,
Я вас с собой в небытие возьму.
Терять мне нечего, поверьте.
Я выбор сделал свой давно.
Тогда и ваш черёд настанет
Вам что-то выбрать, лишь одно.
Взаимно, я вас тоже видеть рад!
Сейчас достану «чистые монетки»,
И стану дергать все веревочки подряд.
Скажу дурнушке «как ты сказочно прекрасна»,
И этим навсегда ей жизнь разрушу.
Моя игра проста, но этим и опасна.
Я комплимент, она мне- свою душу.
Мол, лишь тебе свои доверил тайны,
Открыв все двери... Ты и верить рада.
Но нет, лишь совпадения случайны.
Мои ж ходы- продуманны, как надо.
А вот тебе я покажу седьмое небо.
Конечно на словах, а как иначе?
С тобой в реале и знаком я не был,
Но за свои мне купишь рай, вернувши сдачу.
А Вам- я подарю сейчас надежду.
Надолго, ведь она умрет последней.
Не на Земле ни на Луне, а где-то между...
И Вам, теперь, уже не быть, такой как прежде.
О, это я люблю- тщеславные богини...
Я к звездам вознесу, построив псевдо-храм.
И, вот, она уже в одном бикини
Идет к моим распахнутым рукам.
Ну, здравствуйте, мои марионетки.
Пришел вас дергать, в сотый раз подряд.
О, как приятно впихивать «монетки»,
Тому, кто на фальшивку клюнуть рад.
А.В.
по горам гуляя убогим,
рассказывали народу сказки:
«Ты прекрасен и ты прекрасна!»
От своей красивости млея,
род людской подрастал скорее:
размножался, плодился и креп,
пока совсем не окреп
и пошёл друг на друга войной.
И что ни воин у нас, то герой.
А по горам гуляя убогим,
так и дальше ведут себя боги,
очень уж непростительно:
«Ты герой...» — шепчут так отвратительно!
мир полюбив наш немного,
спуститься к нам не посмели,
а может, не захотели,
или как знать, побоялись.
И кому бы не улыбались
снисходительно сверху боги,
очень страшен им мир наш убогий.
* * *
Ах какие коварные боги
столпились у наших ворот:
смотрели, как мы плевались,
попадая друг другу в рот!
* * *
Ироничные сегодня были боги,
и прочтя истории уроки,
как решили, так и порешили:
"Люди, никогда мы не грешили!"
* * *
А ведь есть где-то город богов,
где никто никогда не умер,
где никто никогда не умрёт.
Что люди? Всего лишь куклы
в руках тех, кто им врёт!
Ваш совет напомнил мне это- " дальше,выше,больше"!
А так показалось законченным, хотя это не моя тема для размышлений.