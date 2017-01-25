Извозчик

- Извооощииик! Стой!

- Прррр. Куда вести?

- Мне нужно срочно до зари

В Париж. Поедемте сейчас,

Здесь света нет. Огонь погас.

- Ну что ж, садитесь, коль уж так.

Я влез и сел на лапсердак.

Как ночь темна, хоть глаз долой,

Посплю-ка я часок-другой.

И даже звезды и Луну,

Закрыли тучи. Не пойму,

Как видит путь извозчик мой,

Найдет дорогу ли домой?

И с этой мыслью я сомлел...

К утру проснулся, обомлел:

На черепахе я сидел.

За эти шесть часов, друзья,

Всего проехал метр я!