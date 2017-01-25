Извозчик
- Извооощииик! Стой!
- Прррр. Куда вести?
- Мне нужно срочно до зари
В Париж. Поедемте сейчас,
Здесь света нет. Огонь погас.
- Ну что ж, садитесь, коль уж так.
Я влез и сел на лапсердак.
Как ночь темна, хоть глаз долой,
Посплю-ка я часок-другой.
И даже звезды и Луну,
Закрыли тучи. Не пойму,
Как видит путь извозчик мой,
Найдет дорогу ли домой?
И с этой мыслью я сомлел...
К утру проснулся, обомлел:
На черепахе я сидел.
За эти шесть часов, друзья,
Всего проехал метр я!
Комментарии
lvista
Написано вчера, в 21:45
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+5
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано вчера, в 21:48 Отредактированно вчера, в 21:49
Видать хорошо посидели накануне ...))))
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+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано вчера, в 21:53
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+5
Игорь Иванов
Написано вчера, в 21:56
Вот это поворот
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+5
Балтийская Килька
Написано вчера, в 22:01
Спасибо! Мило!
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+6
KsuKsu
Написано вчера, в 22:11
На черепахе всё быстрее
, чем на улитке
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+3
lvista
Написано вчера, в 22:13
KsuKsu,
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+1
Veronika1211
Написано сегодня, в 03:00
Своеобразно, но очень мило! Спасибо, понравилось!
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