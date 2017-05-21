Памяти Отца
Много лет пролетело...
его рядом нет,
Только в памяти слов отрада:
"Все, что делаю, девочки,
все для вас,
А мне ничего не надо."
Он так верил, так думал,
и так воспитал:
Принцип жизненный неизменен -
Так любить, так дарить
и так отдавать
И не думая о размене.
Он был разным: с улыбкой,
и строгий взгляд.
Но в душе нам добра желая,
Нас учил не сдаваться
и "Так держать!"
Вереницу из бед забывая.
Свои семьи и дети...
и жизнь своя...
И любовь - за все, как награда.
И теперь, как молитва,
его слова
"А мне ничего не надо..."