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Памяти Отца

Памяти Отца

Много лет пролетело... 
                               его рядом нет,  
Только в памяти слов отрада:
"Все,  что делаю, девочки,
                                  все для вас, 
                   А мне ничего не надо."


Он так верил, так думал, 
                                 и так воспитал:
Принцип жизненный неизменен -
Так любить, так дарить 
                             и так отдавать
                   И не думая о размене.


Он был разным: с улыбкой,
                         и строгий взгляд. 
Но в душе нам добра желая, 
Нас учил не сдаваться 
                            и "Так держать!"
                    Вереницу из бед забывая.


Свои семьи и дети...
                            и жизнь своя...
И любовь - за все, как награда.
И теперь, как молитва, 
                                        его слова
                     "А мне ничего не надо..."

Автор: sVamiOlga, сегодня, в 13:28 +7
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:29
Честно скажу - прослезилась...
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+2
sVamiOlga
Написано сегодня, в 14:17
НюНик_просто_Анна,
И я плачу с Вами.
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+2
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 13:32
Очень трогательно.
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+2
Кристина
Написано сегодня, в 13:37
Плачу.... У меня завтра у брата родного годовщина, 13 лет уже нет его со мной рядом...
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+2
LediOven Тула
Написано сегодня, в 15:53
пусть будет хорошо им там, нашим любимым, близким и родным .... будем помнить о них , таких хороших и светлых....
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+2
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