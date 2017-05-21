Памяти Отца

Много лет пролетело...

его рядом нет,

Только в памяти слов отрада:

"Все, что делаю, девочки,

все для вас,

А мне ничего не надо."



Он так верил, так думал,

и так воспитал:

Принцип жизненный неизменен -

Так любить, так дарить

и так отдавать

И не думая о размене.



Он был разным: с улыбкой,

и строгий взгляд.

Но в душе нам добра желая,

Нас учил не сдаваться

и "Так держать!"

Вереницу из бед забывая.



Свои семьи и дети...

и жизнь своя...

И любовь - за все, как награда.

И теперь, как молитва,

его слова

"А мне ничего не надо..."