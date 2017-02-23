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Так хочется курить...

Так хочется курить...

 

ТАК ХОЧЕТСЯ КУРИТЬ...

 
...Так хочется курить, что сводит болью скулы, 
Так хочется курить, но коробок пустой, 
Так хочется курить, надежда утонула, 
Из зажигалки газ, исчез как дым долой.
 
Так хочется курить, ведь ты мне не простил
Моих ошибок бесконечный град,
Не получилось жить, я  думала, что  в жизни  сила, 
А получился  бесконечный мрак. 
 
Так хочется курить, на месте не сидится,
И настроение испортилось вконец,
Забыть и не ценить, ни адреса, ни лица, 
Я все равно здесь больше не жилец.
 
Легко добро забыть,
Но лишь одно я поняла, 
Наверное тебя я всё-таки люблю, 
Так хочется курить,
От сигарет мрут кони,
К тому же я забыла, что вовсе не курю.
 

НИКОГДА
 

Я никогда не буду  на материке,

Ты никогда не приплывёшь на остров,
Наши слова друг другу что разводы на песке,
И у песка ответов меньше чем вопросов.
 
Теперь всегда ты  будешь сниться мне,
А в снах твоих меня теперь уж нету,
Твоя мечта была  уплыть на корабле,
Моя же  плюхнуться в карету.
 
Жаль нынче не будет ни встреч, и ни слов,
Оградка, цветы и букеты,
В дороге идущей на тыща  шагов,
Шаг верный, единственный - где ты? 
 
Я никогда не буду на материке, 
Ты никогда не приплывешь на остров...

 

Автор: Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, сегодня, в 18:34 +8
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Комментарии
russkiy
Написано сегодня, в 19:47
Отлично!
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+2
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 19:58
скоро весна,новые чувства.
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+1
Арктический Воин
Написано сегодня, в 20:34
На первое произведение
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+1
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 21:07
Арктический Воин, Я не курю, мне этого не понять.
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+2
Арктический Воин
Написано сегодня, в 21:37
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, Правильно. Курение убивает
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+2
Арктический Воин
Написано сегодня, в 20:53
«Твоя мечта была уплыть на корабле,
Моя же плюхнуться в карету.»
Плоха та кухарка, которая не мечтает стать королевой!
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0
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 21:09
Арктический Воин, Почему кухарка то? Золушка))
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+1
Арктический Воин
Написано сегодня, в 21:39
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, Я перефразировал поговорку про солдата))) Про Золушку и не подумал
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