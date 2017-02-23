ТАК ХОЧЕТСЯ КУРИТЬ...

...Так хочется курить, что сводит болью скулы,

Так хочется курить, но коробок пустой,

Так хочется курить, надежда утонула,

Из зажигалки газ, исчез как дым долой.

Так хочется курить, ведь ты мне не простил

Моих ошибок бесконечный град,

Не получилось жить, я думала, что в жизни сила,

А получился бесконечный мрак.

Так хочется курить, на месте не сидится,

И настроение испортилось вконец,

Забыть и не ценить, ни адреса, ни лица,

Я все равно здесь больше не жилец.

Легко добро забыть,

Но лишь одно я поняла,

Наверное тебя я всё-таки люблю,

Так хочется курить,

От сигарет мрут кони,

К тому же я забыла, что вовсе не курю.