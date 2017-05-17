Мелодия летела...
Мелодия летела в небеса,
Такая тихая и нежная...
Прощалась с миром навсегда
Душа ее безгрешная.
Она кружила в облаках
И улыбалась грустно...
Качая ноты на руках,
Шептала им о чувствах.
Навстречу голубой луне,
По нитям серебристым
Она звенела. Как в огне,
Сгорая сном лучистым.
Она почти достигла звёзд,
Она почти луну достала...
Она поверила всерьёз!
И вдруг... её на миг не стало....
То просто лопнула струна.
Разочарованно и глухо
Гитара всхлипнула. Она
Уже давно была старухой.
На миг всего лишь замолчала.
И, испугавшись за летунью,
Гитара снова зазвучала,
Полет даря ей шестиструньем.
Воскресла, вознеслась и вновь,
Стремясь наивно к небосводу,
Мелодия несла любовь,
И вдохновенье, и свободу!
И так шесть раз... в агонии гитара,
Струной последней до конца
Вытягивая ноты, даровала
Мелодии подняться в небеса...
Кружит мелодия вселенной,
А галактическая пыль
Покрыла гриф гитары тленной
В каморке с надписью "Утиль"...
Гитара с треснувшею декой
Поёт, смеётся и рыдает
И зачарованные зеки
На нарах пайку доедают
Пусть не смущают "зеки" - все мы тут немного каторжане