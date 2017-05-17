Мелодия летела...

Мелодия летела в небеса,

Такая тихая и нежная...

Прощалась с миром навсегда

Душа ее безгрешная.

Она кружила в облаках

И улыбалась грустно...

Качая ноты на руках,

Шептала им о чувствах.

Навстречу голубой луне,

По нитям серебристым

Она звенела. Как в огне,

Сгорая сном лучистым.

Она почти достигла звёзд,

Она почти луну достала...

Она поверила всерьёз!

И вдруг... её на миг не стало....

То просто лопнула струна.

Разочарованно и глухо

Гитара всхлипнула. Она

Уже давно была старухой.

На миг всего лишь замолчала.

И, испугавшись за летунью,

Гитара снова зазвучала,

Полет даря ей шестиструньем.

Воскресла, вознеслась и вновь,

Стремясь наивно к небосводу,

Мелодия несла любовь,

И вдохновенье, и свободу!

И так шесть раз... в агонии гитара,

Струной последней до конца

Вытягивая ноты, даровала

Мелодии подняться в небеса...

Кружит мелодия вселенной,

А галактическая пыль

Покрыла гриф гитары тленной

В каморке с надписью "Утиль"...