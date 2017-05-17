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Мелодия летела...

Мелодия летела...

Мелодия летела в небеса,

Такая тихая и нежная...

Прощалась с миром навсегда

Душа ее безгрешная.

 

Она кружила в облаках

И улыбалась грустно...

Качая ноты на руках,

Шептала им о чувствах.

 

Навстречу голубой луне,

По нитям серебристым

Она звенела. Как в огне,

Сгорая сном лучистым.

 

Она почти достигла звёзд,

Она почти луну достала...

Она поверила всерьёз!

И вдруг... её на миг не стало....

 

То просто лопнула струна.

Разочарованно и глухо

Гитара всхлипнула. Она

Уже давно была старухой.

 

На миг всего лишь замолчала.

И, испугавшись за летунью,

Гитара снова зазвучала,

Полет даря ей шестиструньем.

 

Воскресла, вознеслась и вновь,

Стремясь наивно к небосводу,

Мелодия несла любовь,

И вдохновенье, и свободу!

 

И так шесть раз... в агонии гитара,

Струной последней до конца

Вытягивая ноты, даровала

Мелодии подняться в небеса...

 

Кружит мелодия вселенной,

А галактическая пыль

Покрыла гриф гитары тленной

В каморке с надписью "Утиль"...

 

Автор: lvista, вчера, в 14:10 +11
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Комментарии
KsuKsu
Написано вчера, в 14:15
Прям так и захотелось на море да под костерок с песнями.....
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+3
lvista
Написано вчера, в 19:46
KsuKsu, спасибо
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+4
sasch
Написано вчера, в 14:21
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+6
lvista
Написано вчера, в 19:46
sasch, ух ты!!!
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+3
Балтийская Килька
Написано вчера, в 17:20
Здоравска!
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+2
lvista
Написано вчера, в 19:46
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 19:55
Не успела отписаться, занята была... Оксюш, это прелесть чудесная
так и видится старая гитара с лопнувшими струнами... и светлый перелив, замерший в выси...
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+3
lvista
Написано вчера, в 20:27
НюНик_просто_Анна, спасибо огромное!!!
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+2
sasch
Написано вчера, в 21:13
НюНик_просто_Анна, Ноавится мне один куплет в старой песне, вс и не знаю.

Гитара с треснувшею декой
Поёт, смеётся и рыдает
И зачарованные зеки
На нарах пайку доедают


Пусть не смущают "зеки" - все мы тут немного каторжане
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+4
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