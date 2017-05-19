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Благодарение

За руку в темное  небо

Я за тобой, мой Господь,

Не думая,  бросив дело,

Пойду, оставляя плоть.

Но это, когда ты скажешь

Что ждешь, и к тебе пора,

Пока же я здесь, и даже

В разгаре твоя игра.

Я здесь и мать, и подруга,

И просто прохожая здесь,

И каждый год по кругу

Встречаю благую весть...

Я знаю, меня ты любишь,

За все благодарна тебе,

Лишь лучшее ты устроишь

В моей непростой судьбе:

Прекрасные будут люди

Всегда на моем пути

И жизненные уроки,

Что нужно достойно пройти.

Но самым большим подарком

И  испытанием мне -

Ты одарил любовью,

Живущею здесь, на земле.

Автор: sVamiOlga, сегодня, в 14:07 +1
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