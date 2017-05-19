Благодарение
За руку в темное небо
Я за тобой, мой Господь,
Не думая, бросив дело,
Пойду, оставляя плоть.
Но это, когда ты скажешь
Что ждешь, и к тебе пора,
Пока же я здесь, и даже
В разгаре твоя игра.
Я здесь и мать, и подруга,
И просто прохожая здесь,
И каждый год по кругу
Встречаю благую весть...
Я знаю, меня ты любишь,
За все благодарна тебе,
Лишь лучшее ты устроишь
В моей непростой судьбе:
Прекрасные будут люди
Всегда на моем пути
И жизненные уроки,
Что нужно достойно пройти.
Но самым большим подарком
И испытанием мне -
Ты одарил любовью,
Живущею здесь, на земле.
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