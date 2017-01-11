Остров

Есть на земле места красивые

Где солнце круглый год.

Экзотика, и фрукты спелые,

И нет особенных забот.

А я живу в краю суровом

Где лето долго не живёт .

Где ветры дуют и дожди неделями ,

Зимой все снегом занесет.

Но это край родимый мой

Суровость не мешает жить,

Я наслаждаюсь красотой его

Учусь природой дорожить.

Родные сопки разного формата,

Пушисты, лысы, круглы как мячи.

У речек здесь причудливы маршруты,

В распадках весело журчат ручьи.

Родное море ласково, то буйно

Умеет разным быть оно

То примет в гладь свою так нежно,

То с ног сшибет волной.

Не описать в стихах мне

Все красоты края

Словами то не передать.

Глазами надо все увидеть бы своими

Тогда лишь это можно все понять .

Красивая природа Сахалина

Что потрясает всех до глубины души.

Кто побывал хоть раз на острове не долго

Не могут ничего подобного найти

Как можно выразить те чувства

К родному краю где живешь.

Ты прикипел к нему всем сердцем

Его уже не оторвать .

Картинки с сайтов prirodadi.ru , www.skisakh.ru , virtual-ostrov.ru