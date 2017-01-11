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Остров

Остров

Есть на земле места красивые
Где солнце круглый год.
Экзотика, и фрукты спелые,
И нет особенных забот.
А я живу в краю суровом
Где лето долго не живёт .
Где ветры дуют и дожди неделями ,
Зимой все снегом занесет.
Но это край родимый мой 
Суровость не мешает жить,
Я наслаждаюсь красотой его 
Учусь природой дорожить.
Родные сопки разного формата,
Пушисты, лысы, круглы как мячи.
У речек здесь причудливы маршруты,
В распадках весело журчат ручьи.
Родное море ласково, то буйно
Умеет разным быть оно 
То примет в гладь свою так нежно,
То с ног сшибет волной.
Не описать в стихах мне
Все красоты края
Словами то не передать.
Глазами надо все увидеть бы своими
Тогда лишь это можно все понять .
Красивая природа Сахалина
Что потрясает всех до глубины души. 
Кто побывал хоть раз на острове не долго
Не могут ничего подобного найти
Как можно выразить те чувства 
К родному краю где живешь.
Ты прикипел к нему всем сердцем 
Его уже не оторвать .

Картинки с сайтов prirodadi.ru , www.skisakh.ru , virtual-ostrov.ru

Автор: Ptijka1, сегодня, в 13:55 0
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