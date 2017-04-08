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Виртуальные...

Виртуальные...

Онлайн:

Ах, какая она! Богиня!

Как она меня понимает!

Так умна, не сравнить с другими!

И откуда так много знает?

С ней пошел бы до края света,

С ней свернул бы крутое что-то...

Собеседница из интернета,

Королева гламурного фото...

 

Это просто мечта, не мужчина!

Он такой... Не сказать словами!

И подарки, совсем без причины,

Всю страницу засыпал цветами!

Комплименты и юмор тонкий,

И умен, как пятьсот Вассерманов...

Говорит, что совсем одинокий,

Ищет только ее, как ни странно...

Оффлайн:

В своем мире молочно-пенковом,

Папильоточном и халатовом,

Костерит соседа за стенкою

С его долбанным перфоратором.

Убивается на работе,

Ждет с работы скучного мужа,

Ищет в гугле фамилию Гете,

Позабыв приготовить ужин...

 

Недоедена банка со шпротами,

И пивка бы сейчас приличного.

Тихо плачет в соседней комнате

Терпеливая и привычная...

Так легко быть брутальным мэном -

Пара фраз и банальных сердечек...

Ведь никто не увидит сквозь стены

Серо-скучного человечка.

 

И не встретятся в жизни реальной

СуперМэн и его Богиня.

Не ищите мечты виртуальной,

Обнимите родных, любимых!

Посмотрите глазами другими

На усталых и неприметных -

Половинки вновь станут Богиней

И галантным брутальным Мэном.

Пожалейте своих привычных!

Им порою так мало надо!

Не ищите чужих, отличных...

Мало ценим мы тех, кто рядом...

Автор: karsa, вчера, в 20:15 +14
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 20:16
Красиво, остро и прям в точку
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+8
багз-банни
Написано вчера, в 20:33
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+7
евгений
Написано вчера, в 20:36
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+7
Online
TROL Online
Написано вчера, в 21:15
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 21:56
TROL,
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+4
Хронос
Написано вчера, в 22:37
ПрЭлеееснооо.
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+3
russkiy
Написано вчера, в 22:49
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+2
lvista
Написано вчера, в 23:28
Хорошо написано.
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+2
Ostrov15
Написано сегодня, в 02:46 Отредактированно сегодня, в 02:47
Очень жизненно и трогательно.
И написано мастерски. Пока читаешь, думаешь чьё. Вообщем, Анюта, твои узнаю сразу. Замечательно
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