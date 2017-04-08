Виртуальные...

Онлайн:

Ах, какая она! Богиня!

Как она меня понимает!

Так умна, не сравнить с другими!

И откуда так много знает?

С ней пошел бы до края света,

С ней свернул бы крутое что-то...

Собеседница из интернета,

Королева гламурного фото...

Это просто мечта, не мужчина!

Он такой... Не сказать словами!

И подарки, совсем без причины,

Всю страницу засыпал цветами!

Комплименты и юмор тонкий,

И умен, как пятьсот Вассерманов...

Говорит, что совсем одинокий,

Ищет только ее, как ни странно...

Оффлайн:

В своем мире молочно-пенковом,

Папильоточном и халатовом,

Костерит соседа за стенкою

С его долбанным перфоратором.

Убивается на работе,

Ждет с работы скучного мужа,

Ищет в гугле фамилию Гете,

Позабыв приготовить ужин...

Недоедена банка со шпротами,

И пивка бы сейчас приличного.

Тихо плачет в соседней комнате

Терпеливая и привычная...

Так легко быть брутальным мэном -

Пара фраз и банальных сердечек...

Ведь никто не увидит сквозь стены

Серо-скучного человечка.

И не встретятся в жизни реальной

СуперМэн и его Богиня.

Не ищите мечты виртуальной,

Обнимите родных, любимых!

Посмотрите глазами другими

На усталых и неприметных -

Половинки вновь станут Богиней

И галантным брутальным Мэном.

Пожалейте своих привычных!

Им порою так мало надо!

Не ищите чужих, отличных...

Мало ценим мы тех, кто рядом...