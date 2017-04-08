Виртуальные...
Онлайн:
Ах, какая она! Богиня!
Как она меня понимает!
Так умна, не сравнить с другими!
И откуда так много знает?
С ней пошел бы до края света,
С ней свернул бы крутое что-то...
Собеседница из интернета,
Королева гламурного фото...
Это просто мечта, не мужчина!
Он такой... Не сказать словами!
И подарки, совсем без причины,
Всю страницу засыпал цветами!
Комплименты и юмор тонкий,
И умен, как пятьсот Вассерманов...
Говорит, что совсем одинокий,
Ищет только ее, как ни странно...
Оффлайн:
В своем мире молочно-пенковом,
Папильоточном и халатовом,
Костерит соседа за стенкою
С его долбанным перфоратором.
Убивается на работе,
Ждет с работы скучного мужа,
Ищет в гугле фамилию Гете,
Позабыв приготовить ужин...
Недоедена банка со шпротами,
И пивка бы сейчас приличного.
Тихо плачет в соседней комнате
Терпеливая и привычная...
Так легко быть брутальным мэном -
Пара фраз и банальных сердечек...
Ведь никто не увидит сквозь стены
Серо-скучного человечка.
И не встретятся в жизни реальной
СуперМэн и его Богиня.
Не ищите мечты виртуальной,
Обнимите родных, любимых!
Посмотрите глазами другими
На усталых и неприметных -
Половинки вновь станут Богиней
И галантным брутальным Мэном.
Пожалейте своих привычных!
Им порою так мало надо!
Не ищите чужих, отличных...
Мало ценим мы тех, кто рядом...