#невместе
Любимый... Отпусти же мою руку.
От этого не рухнут небеса, поверь.
Мы не погибнем от разлуки.
И не согнут нас тяжести потерь.
Любимый... Будем жить мы, как и раньше.
У нас не остановятся сердца.
Нам нужно быть как можно дальше.
Мы не пойдем с тобой по жизни до конца.
Любимый... Не терзайся понапрасну.
Все решено, так будет лучше всем.
Мы проживем без поцелуев страстных.
Забудем наши ночи в суете проблем.
Любимый... Время правда лечит.
Ты только потерпи лет двадцать пять.
Сейчас ты разорен и искалечен,
Но мы не вечно будем так страдать.
Любимый... Отпусти же мою руку.
Будь ты сейчас меня сильней.
Не продлевай бессмысленную муку...
Прощай! Удачи! Не болей!..
Мы играем, словно дети,
В расставанья вновь и вновь.
Разделилось все на свете
На любовь и нелюбовь.
Кто-то уйдет, кто-то вернется,
Кто-то простит, кто-то осудит,
Меньше всего любви достается
Нашим самым любимым людям.
А. Дольский
Хорошо написала, Оксюшик! Давайте уже миритесь и больше не деритесь, а если будете драться, то я буду кусаться)
Рифмоплетуй! И чтоб больше радостных плетений было! Погрустить завсегда успеется!
Вот знаешь, поскольку картину я вряд ли дождусЯ, сочини для меня небольшую поэму "О, мясо, сколько в этом звуке для Кильки нежностью вгрызлось!"