#невместе

Любимый... Отпусти же мою руку.

От этого не рухнут небеса, поверь.

Мы не погибнем от разлуки.

И не согнут нас тяжести потерь.

Любимый... Будем жить мы, как и раньше.

У нас не остановятся сердца.

Нам нужно быть как можно дальше.

Мы не пойдем с тобой по жизни до конца.

Любимый... Не терзайся понапрасну.

Все решено, так будет лучше всем.

Мы проживем без поцелуев страстных.

Забудем наши ночи в суете проблем.

Любимый... Время правда лечит.

Ты только потерпи лет двадцать пять.

Сейчас ты разорен и искалечен,

Но мы не вечно будем так страдать.

Любимый... Отпусти же мою руку.

Будь ты сейчас меня сильней.

Не продлевай бессмысленную муку...

Прощай! Удачи! Не болей!..