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#невместе

#невместе

Любимый... Отпусти же мою руку.
От этого не рухнут небеса, поверь.
Мы не погибнем от разлуки.
И не согнут нас тяжести потерь.

Любимый... Будем жить мы, как и раньше.
У нас не остановятся сердца.
Нам нужно быть как можно дальше.
Мы не пойдем с тобой по жизни до конца.

Любимый... Не терзайся понапрасну.
Все решено, так будет лучше всем.
Мы проживем без поцелуев страстных.
Забудем наши ночи в суете проблем.

Любимый... Время правда лечит.
Ты только потерпи лет двадцать пять.
Сейчас ты разорен и искалечен,
Но мы не вечно будем так страдать.

Любимый... Отпусти же мою руку.
Будь ты сейчас меня сильней.
Не продлевай бессмысленную муку...
Прощай! Удачи! Не болей!..

Автор: lvista, вчера, в 21:24 +8
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 21:26
Пробрало
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+5
lvista
Написано вчера, в 21:28
НюНик_просто_Анна, спасибо, Анечка
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+3
sasch
Написано вчера, в 21:45
Расставания, расставания и расставания...

Мы играем, словно дети,
В расставанья вновь и вновь.
Разделилось все на свете
На любовь и нелюбовь.

Кто-то уйдет, кто-то вернется,
Кто-то простит, кто-то осудит,
Меньше всего любви достается
Нашим самым любимым людям.

А. Дольский
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+3
lvista
Написано вчера, в 21:47
sasch, как красиво сказано...я давно осознала эту истину...и стараюсь в своей жизни дать свои любимым любви каждый день..
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+5
Online
евгений Online
Написано вчера, в 21:58
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+4
lvista
Написано вчера, в 22:26
евгений,
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+3
Балтийская Килька
Написано вчера, в 22:11
Оксик, я чот не въехала, ты собралась что ли того-самого? Развод? Или это ода другому любимому?

Хорошо написала, Оксюшик! Давайте уже миритесь и больше не деритесь, а если будете драться, то я буду кусаться)
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+4
lvista
Написано вчера, в 22:26
Балтийская Килька, Килюша, ты радуешь меня, веря в прожитое мною, изложенное в стихах! Но я не всегда (вернее сказать, крайне редко) пишу о реальности. Все воображаемое.
так что не переживай за меня. Просто я люблю рифмовать слова. Рифмоплетчица!
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+3
Балтийская Килька
Написано вчера, в 22:29
lvista, то-то же))) боисси моих укусов?)))

Рифмоплетуй! И чтоб больше радостных плетений было! Погрустить завсегда успеется!
Вот знаешь, поскольку картину я вряд ли дождусЯ, сочини для меня небольшую поэму "О, мясо, сколько в этом звуке для Кильки нежностью вгрызлось!"
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+4
lvista
Написано вчера, в 22:32
Балтийская Килька, а чё эт ты сдаёшься??? Я передам.
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+3
Еще 7 комментариев
russkiy
Написано вчера, в 22:52
Отлично!
Только вот всегда непонятка.. называет любимым, а сама говорит давай расстанемся.......если двое любят на фиг расставаться? Уж лучше сразу сказать : достал ты меня ну тебя на .... и всё... честнее гораздо будет......
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+2
lvista
Написано вчера, в 23:00
russkiy, а бывает так что уже семьи, дети...не только о себе думать приходится...
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+2
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