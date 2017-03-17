Странная
sasch
У меня не было особых желаний писать песни на стихи моих друзей по сайту. Так как всегда могла возникнуть, и возникала, толика недовольства ("Почему ему написал, а мне не написал")
В личке пытался объяснить, кто хотел, тот, надеюсь, понял и не обиделся.
А со "Странной" было и просто, и сложнее. Мой ассоциативный ряд сразу вытолкнул на поверхность Дженис Джоплин - знаменитую американскую рок певицу, сгоревшую в огне наркотиков и рок-н-ролла.
Поболтали с автором, оказывается, героиня играет на гитаре... На бас-гитаре!
И тут уже перед глазами незабываемый образ Сузи Кватро!
И что-то получилось сразу, сидя на краешке дивана, наигрывал и нашёптывал ночью в микрофон (а может, и не получилось). Днём уже постарался петь нормально, но - заковыка, очередная простуда посадила и без того не "золотой голос России".
Потом это отлёживалось в течении месяцев и как-то подзабылось, если бы, наводя порядок в архиве, не натолкнулся вновь. Послушал, и показалось, что именно так хрипло и надо рассказать эту историю.
Кому не понравится песня, просто в очередной раз просто насладится стихом нашей Анны!
karsa
Я восхищалась ею. Сильная, необычная, она прилетела на остров за тысячи километров за своей мечтой. Куча талантов - я завидовала ей белой завистью - надо же столько всего уметь, мне бы так... "Добила" она меня, когда за два месяца освоила бас-гитару, и вот... Не просто Зуля, Зульфира, а яркая, притягивающая взгляд Зузи Квадро - неповторимая бас-вумен вновь возродившейся рок-группы. Контраст светлых локонов и черного "рокерского" прикида, всякие клепки-железяки на кожаной косухе и бас-гитара в нежных женских руках - она впечатляла, эта девчонка! Немного времени понадобилось, чтобы понять: за ярким "фасадом" сильной и уверенной прячется много повидавший и очень ранимый человек... "Ты меня насквозь видишь, да?" Так и появилась на свет "Странная".
?
Струна-до предела.
Вся жизнь-до предела.
Душа-словно рана рваная...
О чем ты жалела,
Чего ты хотела,
О чем ты мечтала... Странная...
Шипящие в спину, плюющие ядом
Кричащие- ей не взлететь!
Застывшие души, холодные взгляды
Глухие квартиры, пустые вокзалы
Были и нет...
А ты летаешь над толпой,
Тебе неведом страх и боль
Тебе до неба за звездой
Лишь только руку протянуть...
Тебя не назовут святой,
Лишь только небо над тобой,
Лишь только ветер над тобой
Хмельной чуть-чуть...
Ты здесь или где то,
Вопросы, ответы -
И снова толпа вопящая...
Ты стала кумиром,
Но в этом ли мире,
Живая и настоящая?
И струны дрожат и колотятся в ритме
Понятном тебе одной...
Они тебя рвут на куски и на жилы
Срывая одежду, бросая в пучину
Останься собой...
А ты летаешь над толпой,
Тебе неведом страх и боль
Тебе до неба за звездой
Лишь только руку протянуть...
Тебя не назовут святой,
Лишь только небо над тобой,
Лишь только ветер над тобой
Хмельной чуть чуть...
Брависсимо,апладироваю стоя.
а ведь ещё и сотой части возможностей не увидели ...
А.В. нас больше 3 тыс....