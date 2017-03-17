Странная

sasch

У меня не было особых желаний писать песни на стихи моих друзей по сайту. Так как всегда могла возникнуть, и возникала, толика недовольства ("Почему ему написал, а мне не написал")

В личке пытался объяснить, кто хотел, тот, надеюсь, понял и не обиделся.

А со "Странной" было и просто, и сложнее. Мой ассоциативный ряд сразу вытолкнул на поверхность Дженис Джоплин - знаменитую американскую рок певицу, сгоревшую в огне наркотиков и рок-н-ролла.

Поболтали с автором, оказывается, героиня играет на гитаре... На бас-гитаре!

И тут уже перед глазами незабываемый образ Сузи Кватро!

И что-то получилось сразу, сидя на краешке дивана, наигрывал и нашёптывал ночью в микрофон (а может, и не получилось). Днём уже постарался петь нормально, но - заковыка, очередная простуда посадила и без того не "золотой голос России".

Потом это отлёживалось в течении месяцев и как-то подзабылось, если бы, наводя порядок в архиве, не натолкнулся вновь. Послушал, и показалось, что именно так хрипло и надо рассказать эту историю.

Кому не понравится песня, просто в очередной раз просто насладится стихом нашей Анны!

karsa

Я восхищалась ею. Сильная, необычная, она прилетела на остров за тысячи километров за своей мечтой. Куча талантов - я завидовала ей белой завистью - надо же столько всего уметь, мне бы так... "Добила" она меня, когда за два месяца освоила бас-гитару, и вот... Не просто Зуля, Зульфира, а яркая, притягивающая взгляд Зузи Квадро - неповторимая бас-вумен вновь возродившейся рок-группы. Контраст светлых локонов и черного "рокерского" прикида, всякие клепки-железяки на кожаной косухе и бас-гитара в нежных женских руках - она впечатляла, эта девчонка! Немного времени понадобилось, чтобы понять: за ярким "фасадом" сильной и уверенной прячется много повидавший и очень ранимый человек... "Ты меня насквозь видишь, да?" Так и появилась на свет "Странная".

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