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Странная

Странная

sasch
У меня не было особых желаний писать песни на стихи моих друзей по сайту. Так как всегда могла возникнуть, и возникала, толика недовольства ("Почему ему написал, а мне не написал")
В личке пытался объяснить, кто хотел, тот, надеюсь, понял и не обиделся.
А со "Странной" было и просто, и сложнее. Мой ассоциативный ряд сразу вытолкнул на поверхность Дженис Джоплин - знаменитую американскую рок певицу, сгоревшую в огне наркотиков и рок-н-ролла.

Поболтали с автором, оказывается, героиня играет на гитаре... На бас-гитаре!
И тут уже перед глазами незабываемый образ Сузи Кватро!
И что-то получилось сразу, сидя на краешке дивана, наигрывал и нашёптывал ночью в микрофон (а может, и не получилось). Днём уже постарался петь нормально, но - заковыка, очередная простуда посадила и без того не "золотой голос России".
Потом это отлёживалось в течении месяцев и как-то подзабылось, если бы, наводя порядок в архиве, не натолкнулся вновь. Послушал, и показалось, что именно так хрипло и надо рассказать эту историю.
Кому не понравится песня, просто в очередной раз просто насладится стихом нашей Анны!

karsa
Я восхищалась ею. Сильная, необычная, она прилетела на остров за тысячи километров за своей мечтой. Куча талантов - я завидовала ей белой завистью - надо же столько всего уметь, мне бы так... "Добила" она меня, когда за два месяца освоила бас-гитару, и вот... Не просто Зуля, Зульфира, а яркая, притягивающая взгляд Зузи Квадро - неповторимая бас-вумен вновь возродившейся рок-группы. Контраст светлых локонов и черного "рокерского" прикида, всякие клепки-железяки на кожаной косухе и бас-гитара в нежных женских руках - она впечатляла, эта девчонка! Немного времени понадобилось, чтобы понять: за ярким "фасадом" сильной и уверенной прячется много повидавший и очень ранимый человек... "Ты меня насквозь видишь, да?" Так и появилась на свет "Странная".

?

Струна-до предела.
Вся жизнь-до предела.
Душа-словно рана рваная...
О чем ты жалела,
Чего ты хотела,
О чем ты мечтала... Странная...
Шипящие в спину, плюющие ядом
Кричащие- ей не взлететь!
Застывшие души, холодные взгляды
Глухие квартиры, пустые вокзалы
Были и нет...

А ты летаешь над толпой,
Тебе неведом страх и боль
Тебе до неба за звездой
Лишь только руку протянуть...
Тебя не назовут святой,
Лишь только небо над тобой,
Лишь только ветер над тобой
Хмельной чуть-чуть...

Ты здесь или где то,
Вопросы, ответы -
И снова толпа вопящая...
Ты стала кумиром,
Но в этом ли мире,
Живая и настоящая?
И струны дрожат и колотятся в ритме
Понятном тебе одной...
Они тебя рвут на куски и на жилы
Срывая одежду, бросая в пучину
Останься собой...

А ты летаешь над толпой,
Тебе неведом страх и боль
Тебе до неба за звездой
Лишь только руку протянуть...
Тебя не назовут святой,
Лишь только небо над тобой,
Лишь только ветер над тобой
Хмельной чуть чуть...

Автор: karsa, сегодня, в 14:06 +13
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Комментарии
Online
ky-ky87 Online
Написано сегодня, в 14:12
Круто!
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+7
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sasch Online
Написано сегодня, в 14:44
ky-ky87, Сегодня день про музыкантов
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+7
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ky-ky87 Online
Написано сегодня, в 15:22
sasch, это точно))
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+2
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:12
Восхитительное совместное произведение! От души
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+7
багз-банни
Написано сегодня, в 14:24
Ооооо!!!
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+7
VLадимир
Написано сегодня, в 14:41
Что я могу Вам сказать,только одно-МОЛОДЦЫ!
Брависсимо,апладироваю стоя.
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+6
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 14:53
Медиа холдинг блогеров АСТВ...

а ведь ещё и сотой части возможностей не увидели ...
А.В. нас больше 3 тыс....
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+6
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 14:59
Григорий Смекалов, Зарываем в землю, видать не востребовано
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+5
russkiy
Написано сегодня, в 15:04
Зачёт!!!
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+3
LediOven Тула
Написано сегодня, в 15:09
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+3
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 15:33
Великолепно!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+2
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karsa Online
Написано сегодня, в 16:04
Скромный Саш. Никому не говорит, что текст был им доработан, так, чтобы лучше лег на музыку. И песня стала сильнее:)
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+1
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sasch Online
Написано сегодня, в 16:09
karsa, Одно слово поменял.... Ничего не дорабатывал
Так что я не скромный, я просто мимо проходил
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