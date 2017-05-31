ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА

Признайтесь честно: с самого начала, когда вы увидели на экране Драко Малфоя, вы воспылали к нему ненавистью, но никому об этом не говорили (потому что он был ребенком, а ненавидеть детей нехорошо). Так вот, в «Гарри Поттере и принце-полукровке» - шестом фильме франшизы о юных волшебниках – Малфой выйдет на первые роли и оправдает все ваши самые гнусные ожидания.

В Косом переулке Гарри с Роном и Гермионой видят Малфоя, направляющегося куда-то в сопровождении мамаши с таким торжественным лицом, что не проследить за ним просто невозможно. Молодые волшебники идут за Драко и видят, как с ним проводят нечто, весьма напоминающее обряд инициации. Гарри почему-то кажется, что это было посвящение в Пожиратели Смерти – а мы знаем, что если Поттеру что-то кажется, то так оно и есть. В поезде по дороге в Хогвартс Гарри почти буквально прикидывается чемоданом и пытается подслушать, чем будет хвастаться окружающим Малфой; но тот высокомерен и пафосен настолько, что почти не хвастается. Мало того, Драко настолько крут, что вычисляет закамуфлированного Поттера, обездвиживает его заклятием и даже – редкий случай – не отказывает себе в удовольствии потоптаться на его лице. Нос-то потом, конечно, выправят, а вот осадок останется.

Над Хогвартсом традиционно сгущаются тучи: Темный Лорд охамел настолько, что замахивается на святое – маглов – и средь бела дня рушит в Лондоне мост через Темзу. Этак ведь маглы поймут, что существует магия и параллельная реальность! Надо срочно что-то делать, тем более что еще и Оливандер похищен – а ведь это всемирно известный продавец волшебных палочек, уважаемый гражданин, не ответить на выпад нельзя! В общем, дело берет в свои руки (одна из которых подозрительно синяя) сам Дамблдор. Оказывается, неспроста еще в стране маглов он обломал Поттеру свидание с кучерявой мулаткой, телепортировав его к чудаку-преподу Слизнорту: и сам Слизнорт, и его предмет «зельеварение» сыграют ключевую роль в поисках крестражей Волан-де-Морта (это что-то типа яйца Кощея Бессмертного) и вообще в борьбе добра со злом.

На стороне последнего, наконец, откровенно выступит Северус Снегг. Признайтесь, вы ведь тоже с первой серии ожидали от этого рассудительного гота каких-нибудь гадостей! Так вот, он даст мамаше Малфоя (папашу посадили) непреложный обет помочь Драко в некоем таинственном поручении Темного Лорда. Мало-помалу мы поймем, что поручение то – ни много ни мало убить старика Дамблдора. И когда у Драко в конце фильма «на мокруху не хватит духу» (он ведь хоть и злой, но трусливый), волшебная палочка Северуса не дрогнет. Только не думайте, что все так просто: через две недели в «Дарах смерти» вам объяснят, что настоящая жизнь порой выписывает такие загогулины, что сам Волан-де-Морт не разберется.

Спросите, а кто такой Принц-Полукровка и почему его именем назван весь фильм? Вот еще! Мы уже и так рассказали вам, чем все закончится. Пусть остается хотя бы одна тайна.

США, 2009.

Режиссер: Дэвид Йэтс/David Yates

В ролях: Бонни Райт, Джим Броудбент, Дэниэл Рэдклифф, Майкл Гэмбон, Руперт Гринт, Эмма Уотсон