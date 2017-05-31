Теленеделя с 6 по 11 июня: Гарри Поттер

«Гарри Поттер и орден Феникса»

Когда на пороге Школы Чародейства объявилась мамзель в розовом, увешанная котиками, как Хаффаз Аладин - орденами, стало ясно: плакал родимый Хогвартс. Только Гарри слезы не к лицу: вчерашний очкарик вымахал в детину с трехдневной щетиной. В альма-матер ему, правда, путь заказан, но у Гарри и без учебы забот полон рот - настало время запереться в Выручай-комнате и возглавить там подпольную Армию Дамблдора. Иначе кто будет спасать волшебную Родину от Ига Безносого?

Слоган: «Выжить суждено только одному»

Обратите внимание на Хогвартский экспресс: его восстановление после атаки вандалов обошлось студии Warner Bros. в 100 тысяч долларов.

Знаете ли вы, что… на постере к фильму бюст Гермионы неприлично вырос, что вызвало праведный гнев феминисток. Создатели фильма отбрехались - дескать, это все магия, однако постер сменили.

Великобритания, США, 2006

Режиссер: Дэвид Йейтс/David Yates

В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Гари Олдман, Рэйф Файнс



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«Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Трудные времена, о которых нам твердили шесть фильмов подряд, таки настали. Пожиратели Смерти разбушевались пуще Фантомаса, Дамблдор дышит на ладан, даже рыжий Рон стал какой-то скучный. Поросенок Петр давно бы оседлал свой трактор, но Поттер – не Петр, он другой. Денно и нощно штудирует он учебник, некогда принадлежавший загадочному «полупринцу-полукоровке», или как там его... Судя по заметкам на полях, занятный был паренек…

Кто вождь близоруких

Слоган: «Секрет темных сил раскрыт»

Обратите внимание на форму для квиддича: видимо, в связи с криминогенной ситуацией в Хогвартсе сменился дизайнер.

Знаете ли вы, что… съемки сцены завтрака оставили неизгладимый след в желудке Рэдклифф-Поттера: с тех пор он зеленеет при виде яичницы с беконом.

Великобритания, США, 2009

Режиссер: Дэвид Йэтс/David Yates

В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Майкл Гэмбон, Джим Бродбент