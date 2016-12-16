Стань помощником Деда Мороза!

Дед Мороз и команда НТВ объявляют о старте акции «Исполнение желаний» в рамках большого совместного тура - «Путешествие Деда Мороза». Теперь каждый желающий может стать для чьей-то семьи персональным волшебником!



Для этого достаточно зайти на сайт канала в раздел «Исполнение желаний», где опубликованы важные, но пока неисполненные мечты и сделать подарок автору письма, выполнив последовательно несколько простых действий:

1. Откликнуться на опубликованное на сайте послание, нажав кнопку «исполнить»

2. С помощью координатора НТВ связаться с адресантом

3. Осуществить чью-то заветную мечту

4. Приобрести почётный статус помощника Деда Мороза

За время существования акции «Путешествие Деда Мороза» телеканалу пришло более 20 тысяч писем. Добрые и искренние, с надеждой и грустью, от детей и взрослых, но с неизменной верой в чудо.

Команда НТВ вместе с главным волшебником страны уже проехала десятки тысяч километров с особой миссией - исполнить заветные мечты и подарить праздник многим семьям! Теперь и вы можете стать частью нашего большого благотворительного тура!

Телеканал НТВ и Дедушка Мороз заранее благодарят всех, кто не останется безучастным к чужой мечте. Тех, кто поможет другому человеку лучше видеть, слышать и познавать этот мир.