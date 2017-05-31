ИЛЬЯ ГЛИННИКОВ БОЛЬШЕ НЕ ХОЛОСТЯК

В субботу 3 июня в эфире ТНТ состоялся финал шоу «Холостяк». Главный герой проекта – популярный актер Илья Глинников – сделал свой окончательный выбор.

Избранницей Ильи стала 22-летняя Екатерина Никулина. Именно Кате экс-холостяк подарил кольцо, признавшись, что даже из миллиона участниц выбрал бы именно ее.

Илья Глинников: «Я увидел рядом с собой человека, которого вообще не предполагал увидеть. У меня такое ощущение, что я ее вымечтал, встретил женщину, которая готова отдавать, а не потреблять. У меня ум отказывался в это верить – такого просто не может быть! Вот, может! Надеюсь, нам удастся доехать до последней станции. Если так случится, то я буду самым счастливым человеком на свете!»

Катя Никулина: «Для меня все стало понятно после первого свидания. Потому что я всегда обращаю внимание на необъяснимые символы, обстоятельства, дающие понять — этого человека ко мне кто-то привел, мы встретились не зря. Шоу «Холостяк» было самым странным местом для знакомства».