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ИЛЬЯ ГЛИННИКОВ БОЛЬШЕ НЕ ХОЛОСТЯК

ИЛЬЯ ГЛИННИКОВ БОЛЬШЕ НЕ ХОЛОСТЯК

В субботу 3 июня в эфире ТНТ состоялся финал  шоу «Холостяк». Главный герой проекта – популярный актер Илья Глинников – сделал свой окончательный выбор.

Избранницей Ильи стала 22-летняя Екатерина Никулина. Именно Кате экс-холостяк подарил кольцо, признавшись, что даже из миллиона участниц выбрал бы именно ее.

Илья Глинников: «Я увидел рядом с собой человека, которого вообще не предполагал увидеть. У меня такое ощущение, что я ее вымечтал, встретил женщину, которая готова отдавать, а не потреблять. У меня ум отказывался в это верить – такого просто не может быть! Вот, может! Надеюсь, нам удастся доехать до последней станции. Если так случится, то я буду самым счастливым человеком на свете!»

Катя Никулина: «Для меня все стало понятно после первого свидания. Потому что я всегда обращаю внимание на необъяснимые символы, обстоятельства, дающие понять — этого человека ко мне кто-то привел, мы встретились не зря. Шоу «Холостяк» было самым странным местом для знакомства».

Сейчас Илья и Катя продолжают строить отношения. Они вместе, они счастливы, они нашли друг друга в пятом сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ на глазах у миллионов зрителей. 

 

Автор: MaryN31, сегодня, в 09:22 +1
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Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 10:27
.....это всего лишь шоу!
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