И в горе и в радости...

Мы пройдем маршрутом их

Через пролив, на материк,

И встретит нас каюр старик

На берегу Нивхгу!

Потом опять в обратный путь

На Сахалин, где ветер вольный,

Помчит упряжка, словно клин,

На землю, что похожая на волны.

След от нарт, отпечатки лап

Уносит в даль собачий лай.

Как в млечный путь, их не вернуть

Как в вечный зов — в "Созвездье псов"

Дмитрий Гирев!

Сергей Любых!

Дмитрий Гирев!

Сергей Любых!

Мы помним их и помнит нивх.

Николай Чалкин

Я уже в пути в жаркие страны…но сахалинские вопросы и снежные наши просторы не отпускают. Заехал в Корсаков к замечательному человеку Николаю Чалкину настоящему «буйному» каюру, с которым мы лелеем планы на следующую зиму. Созрел план повторить путь наших геройских сахалинских каюров, более века возивших грузы, почту и пассажиров на собачьих упряжках между Александровском-Сахалинским и Николаевском на Амуре.

Наш знаменитый каюр уроженец поста Александровского Дмитрий Гирев герой Антарктиды. Проект следующей зимы посвящен его 130-летию со дня рождения

Знаменитый каюр Сергей Илларионович Любых с. Некрасовка продолжатель дела Д.Гирева (два года назад ушел из жизни)

Справка:

IFSS — международная федерация ездового спорта. Член Генеральной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF). Тесно сотрудничает с международным олимпийским комитетом и борется за включение ездового спорта в основную программу зимних Олимпийских игр. Проводит политику, направленную на отмену соревнований, делящих собак на породные группы. Раз в два года организует Чемпионаты мира по ездовому спорту.

TCE — клуб гонщиков Европы. Самая первая международная организация ездового спорта в Европе (основана в 1973 году в Швейцарии). Организует подготовку судей по ездовому спорту. Проводит международные соревнования на средние и спринтерские дистанции.

ESDRA — европейская ассоциация гонок на ездовых собаках. Создана в 1985 году. В нее входят национальные федерации по ездовому спорту европейских государств. Ежегодно организует Чемпионаты Европы по ездовому спорту. Является членом IFSS и также не признает деление спортивных собак на породы.

WSA — всемирная ассоциация ездового спорта. Занимается только гонками на собаках северных пород, имеющих документы F.C.I. Имеет представительства почти во всех европейских странах. Ассоциированный член IFSS с 1998 года.

Кроме этих самых крупных организаций в каждой стране есть национальная федерация ездового спорта и еще множество клубов, центров, обществ, которые объединяют людей по интересу к какой-либо породе собак, или любителей туризма с ездовыми собаками, или приверженцев дальних экспедиций и т.д.

Наиболее известные и активные общества — это, пожалуй, DSSV (немецкая национальная федерация), AGSD (общество ездового спорта Германии, занимается северными породами, объединяет 20 немецких клубов), OSHS (австрийский клуб ездовых собак), ADMA (американская ассоциация гонщиков на собаках). А самая первая организация ездового спорта возникла в 1907 году — это «Nome Kennel Club» на Аляске.

Лидерство иностранцев не делает чести стране родине самых ценных ездовых собак. Если вид собачьих гонок станет (как этого добиваются вышеуказанные спортивные общества) олимпийским, мы опять будем винить в неуспехах наших чиновников от спорта?

Чемпион из чемпионов Фрэнк(по паспорту), больше любит обращение Батон :0))

Впрочем, тема собаководства в свете развития туризма и спорта, на мой взгляд, отступает на второй план перед нашими долгами нивхам.

Коренные малочисленные народы Севера в структуре населения России не являются доминирующими, но стремятся сохранить, развивать и передавать будущим поколениям территории своих предков и свою самобытность в качестве основы для продолжения существования как народа в соответствии с собственными культурными особенностями, правовыми системами, особой социальной организацией и осознающих себя самостоятельными этническими общностями.

Батон в упряжке ближний к каюру...Даже на фото снятом в перспективе он крупнее всех в два раза...

Закат ездового собаководства в России приходится на последнюю треть XX в. Распространение снегоходной техники, упадок пушной охоты и местного рыболовства, массовые эпизоотии и инвазии, причиной которых были привозные собаки, а также голод 1990-х годов – все эти факторы практически уничтожили большую часть поголовья аборигенных ездовых собак. В течение своей долгой истории ездовые собаки играли большую роль не только в хозяйственной, но и в духовной жизни коренных народов Севера. Они были культовыми и жертвенными животными, хранителями дома и семьи; с ними до сих пор связаны многие ритуалы и обычаи, подчеркивающие особые отношения собак с владельцами (Штернберг,1933, Крейнович,1972, Богословская, 1999; Смоляк, 2002; Туголуков, 1979; и др.). Языки ряда народов содержат большой пласт лексики, связанный с ездой на собаках, их разведением и дрессировкой. В настоящее время коренные жители Севера стремятся возродить ездовое собаководство, без которого жизнь кажется им неполной и ущербной.

Николай Чалкин с наградами его питомцев...

Николай Чалкин на юге и его единомышленник Олег Селиверстов на севере Сахалина каюры, которые пытаются сохранить породу сахалинских хаски и древний промысел его коренных народов.

Почему-то, считается, что помощь нужна в горе…? А в радости её необходимо не меньше. У Николая в Корсакове 38 (!) «радостных» и ласковых маламутов, хаски, самоедов и Карафуто кен (сахалинских лаек). Можете себе представить, как прокормить этих красавцев , как Батон со мною на снимке… А когда они в упряжке работают для восстановления энергии нужны жиры, мясо, рыба…

У меня есть мечта, чтобы мы сахалинским миром прикоснулись к этому удивительному проекту. Ни финансами, ни грантами лично я заниматься не буду (не моё) Слухи вокруг помощи ПСО ходят, но реально давно уже никаких шагов…Маршрут обязательно подготовлю, организую и пройду… А вот помочь в бытовом отношении людям положившим свою жизнь на служение делу возрождения каюрства, я бы помог ещё чем-то… У кого-то есть свой рыбный бизнес, знакомые с холодильниками, где-то есть пищевые отходы, неликвид (головы, плавники), бизнес животноводства (при забое тоже есть неликвид), у кого-то материалы для вольеров, которыми можно поделиться…и т.д.

Будущая гордость Сахалина собаки Карафуто кен..

Эту юную девочку я выделил для себя сразу и тут же было предложено стать её хозяином... Но у меня две собаки и я хорошо знаю об ответственности за то, что её жизнь была в радость...

Ограничимся пока наблюдением за её дальнейшей судьбой...

Николая Чалкина найти в Корсакове легко. Могу и я быть координатором действий… Кому интересно, пишите в личку.