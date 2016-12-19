Скорбим...
Сегодня новая ужасная потеря... самолет с 92 россиянами, летевшими с благородной целью: поздравить наших солдат с Новым годом, помочь госпиталям и больницам Сирии... Упал в море на взлете...Нет слов...
На борту находились любимцы александровцев ансамбль МО РФ им. А. Александрова. Пять лет назад они влюбили в себя горожан провинциального городка... (ансамбль им. А.Александрова был гостем Сахалина и в сентябре этого года) Вспомним их сегодня с благодарностью и... помолчим.
Когда в провинциальный городок входят военные, жизнь в нем расцветает...
Сценой в 2011 году стала центральная площадь (бывшая каторжная)
Настоящий генерал и руководитель ансамбля Валерий Халилов
Это настоящий культурный десант профессионалов-артистов
Детки, получившие прививку музыкальной культуры от лучшего военного оркестра, уже повзрослели...
Ребята , александровцы благодарны и ... будут Вас помнить...
Светлая память...
ПОМНИМ!!!
Такая страшная новость.... Столько горя...
Тяжелый год... Тяжелое его завершение...