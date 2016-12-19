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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Скорбим...

Скорбим...

Сегодня новая ужасная потеря... самолет с 92 россиянами, летевшими с благородной целью: поздравить наших солдат с Новым годом, помочь госпиталям и больницам Сирии... Упал в море на взлете...Нет слов...

На борту находились любимцы александровцев ансамбль МО РФ им. А. Александрова. Пять лет назад они влюбили в себя горожан провинциального городка... (ансамбль им. А.Александрова был гостем Сахалина и в сентябре этого года) Вспомним их сегодня с благодарностью и... помолчим.

Когда в провинциальный городок входят военные, жизнь в нем расцветает...

Сценой в 2011 году стала центральная площадь (бывшая каторжная)

Настоящий генерал и руководитель ансамбля Валерий Халилов

Это настоящий культурный десант профессионалов-артистов

Детки, получившие прививку музыкальной культуры от лучшего военного оркестра, уже повзрослели...

Ребята , александровцы благодарны и ... будут Вас помнить...

Светлая память...

 

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 21:48 +25
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Комментарии
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано вчера, в 22:01
Ужасная трагедия...
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+9
Online
Olga_23 Online
Написано вчера, в 22:06
Помним, скорбим....
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+11
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lvista Online
Написано вчера, в 22:26
Беда
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+8
Online
karsa Online
Написано вчера, в 22:50
Светлая память...
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+9
Натали)))
Написано вчера, в 23:07
Страшная трагедия...
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+10
Online
max7676 Online
Написано вчера, в 23:19
Страшно , светлая память ...
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+9
Veronika1211
Написано сегодня, в 00:03
Какая ужасная трагедия... Пусть будет земля пухом...
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+3
Online
Хронос Online
Написано сегодня, в 00:08
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ!
ПОМНИМ!!!

Такая страшная новость.... Столько горя...
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+5
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Ostrov15 Online
Написано сегодня, в 00:24
В этом самолете была и доктор Лиза, летела спасать детей.... Светлая память.
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 05:32
Светлая память коллективу прекрасных профессионалов, людям искусства, самоотверженной женщине доктору Лизе, журналистам, которые тоже были на борту, и экипажу самолета. Светлая память и Царствие небесное
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+4
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 07:56
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+3
ignition
Написано сегодня, в 08:40

Тяжелый год... Тяжелое его завершение...
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+7
Online
Хронос Online
Написано сегодня, в 09:18
Скорбим и Помним!!!
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+4
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:06
Мы в 2011 году им галстуки и рубашки гладили на выступление, помогали так сказать... они жили в общежитии педколледжа тогда....
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+2
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