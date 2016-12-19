Скорбим...

Сегодня новая ужасная потеря... самолет с 92 россиянами, летевшими с благородной целью: поздравить наших солдат с Новым годом, помочь госпиталям и больницам Сирии... Упал в море на взлете...Нет слов...

На борту находились любимцы александровцев ансамбль МО РФ им. А. Александрова. Пять лет назад они влюбили в себя горожан провинциального городка... (ансамбль им. А.Александрова был гостем Сахалина и в сентябре этого года) Вспомним их сегодня с благодарностью и... помолчим.

Когда в провинциальный городок входят военные, жизнь в нем расцветает...

Сценой в 2011 году стала центральная площадь (бывшая каторжная)

Настоящий генерал и руководитель ансамбля Валерий Халилов

Это настоящий культурный десант профессионалов-артистов

Детки, получившие прививку музыкальной культуры от лучшего военного оркестра, уже повзрослели...

Ребята , александровцы благодарны и ... будут Вас помнить...

Светлая память...