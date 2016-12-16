Национальное достояние

Всем привет! Хороший вопрос у Тани сегодня, но сложный для ответа, лично мне. В двух словах и не ответишь…

Конечно, во-первых, в завершение года российского кино, я обязан отметить, что ЯВЛЕНИЕ российский кинематограф оно всемирное достояние цивилизации. Наравне с военными и трудовыми победами нашей страны, с завоеванием космоса и покорением арктического шельфа… Для наших недоброжелателей скажу – во всех странах НАСЛАЖДАЮТСЯ нашими комедиями (особенно из бывших)…И в этом я вижу определенный оптимизм на будущее сосуществование человечества.

Во-вторых, комедии жанр возрастной…В разный период жизни кумиры разные. Ведь идолы моего детства Чарли Чаплин и Луи де Фюнес были таки непревзойденными героями комедий? Сегодня в мои …цать лет очень под настроение…

В-третьих, такие мэтры комедии, как Э. Рязанов и Л. Гайдай, конечно, на слуху, но не будь таких бриллиантов комедии, как М. Захаров, И. Хейфиц, В.Меньшов, М.Козаков… нам бы и сравнивать было скучно. КАК ВЫБРАТЬ ОДИН ФИЛЬМ Таня?

В-четвертых, это на «диком Западе» не вдумываются в тексты и любуются картинками… мне важен первоисточник: Ильф и Петров, М. Булгаков, М.Зощенко, великолепный Гриша Горин, наконец, … ГДЕ, я Вас спрашиваю, Вы встретите такой умный, тонкий, сверкающий разными нюансами юмор? А непревзойденные актеры комедий? Евстигнеев Е., Броневой ,Миронов, Папанов, Никулин, Моргунов, Гурченко, Волкова,Крючкова, Полищук, Янковский, Абдулов, Фарада,Куравлев, Гердт и пр. пр… Вот, когда все они сходятся на одном фильме – это очередной шедевр. Отсюда драгоценное для меня ожерелье комедий: «Золотой Теленок», «12 стульев», «Собачье сердце», « Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен»,"Покровские ворота", "Любовь и голуби"...

В-пятых, в менталитете нашего народа относиться к своим проблемам с долей иронии…Поэтому, граница меж комедией и трагедией бывает призрачной… К примеру, фильм Урсуляка «Ликвидация» самый , что ни на есть трагический сериал… А сколько комедийных фраз из него гуляют по нашим улицам? Надеюсь ещё много впереди шедевров.

В-шестых, жанр мультипликационной комедии вообще отдельная песня…