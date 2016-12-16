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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Национальное достояние

Национальное достояние

Всем привет! Хороший вопрос у Тани сегодня, но сложный для ответа, лично мне. В двух словах и не ответишь…

Конечно, во-первых, в завершение года  российского кино, я обязан отметить, что ЯВЛЕНИЕ российский кинематограф оно всемирное достояние цивилизации. Наравне с военными и трудовыми победами нашей страны, с завоеванием космоса и покорением арктического шельфа…  Для наших недоброжелателей скажу – во всех странах НАСЛАЖДАЮТСЯ нашими комедиями (особенно из бывших)…И в этом я вижу определенный оптимизм на будущее сосуществование человечества.

Во-вторых, комедии жанр возрастной…В разный период жизни кумиры разные. Ведь идолы моего детства Чарли Чаплин и Луи де Фюнес были таки непревзойденными героями  комедий? Сегодня в мои  …цать лет очень под настроение…

В-третьих, такие мэтры комедии, как Э. Рязанов и Л. Гайдай, конечно, на слуху, но не будь таких бриллиантов комедии, как М. Захаров, И. Хейфиц, В.Меньшов, М.Козаков… нам бы и сравнивать было скучно. КАК ВЫБРАТЬ ОДИН ФИЛЬМ Таня?

 

 В-четвертых, это на «диком Западе» не вдумываются в тексты и любуются картинками…  мне важен первоисточник: Ильф и Петров, М. Булгаков, М.Зощенко, великолепный Гриша Горин, наконец, … ГДЕ, я Вас спрашиваю, Вы встретите такой умный, тонкий, сверкающий разными нюансами юмор?  А непревзойденные актеры комедий? Евстигнеев Е., Броневой ,Миронов, Папанов, Никулин, Моргунов, Гурченко, Волкова,Крючкова, Полищук, Янковский, Абдулов, Фарада,Куравлев, Гердт и пр. пр… Вот, когда все они сходятся на одном фильме – это очередной шедевр. Отсюда драгоценное для меня ожерелье комедий: «Золотой Теленок», «12 стульев», «Собачье сердце», « Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен»,"Покровские ворота", "Любовь и голуби"...

В-пятых, в менталитете нашего народа относиться к своим проблемам с долей иронии…Поэтому, граница меж комедией и трагедией бывает призрачной… К примеру, фильм Урсуляка «Ликвидация» самый , что ни на есть трагический сериал… А сколько комедийных фраз из него гуляют по нашим улицам? Надеюсь ещё много впереди шедевров.

В-шестых, жанр мультипликационной комедии вообще отдельная песня…

 

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 11:24 +15
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Комментарии
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано вчера, в 11:49
"Любовь и голуби"-обожаю этот фильм)
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+10
max7676
Написано вчера, в 12:12
Замечательный блог ! Да это наше национальное достояние , и я считаю ,что больше таких великих картин уже некто и не поставит , а эти роли, увы не сыграет ни один новоявленный артист . Величайший был век кинематографа . Всегда с большим удовольствием смотрю эти фильмы , и знаю каждую крылатую фразу ,назубок , но могу смотреть до бесконечности . Не говоря о прекрасных книгах ,от первого лица ...
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+7
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 12:46 Отредактированно вчера, в 12:48
Ох, Григорий Николаич, все правильно, все верно вы говорите"!!!
Обожаю все вышеперечисленные шедевры... По другому их и назвать-то нельзя!
"Свадьба в Малиновке" "Мимино" "Родня" "Афоня"-который навсегда задолжал рубль.
Мне кажется, что перечислять можно еще очень и очень долго... "Джентльмены удачи" "Кавказская пленница" "Полосатый рейс" "Девчата" "Старики разбойники"
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+7
sasch
Написано вчера, в 13:44
Отличные фильмы, и слов не подберу, что бы выразить восхищение и актерами и режисерами,
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+8
max7676
Написано вчера, в 14:26
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+6
LediOven Тула
Написано вчера, в 15:18
такие фильмы должны жить вечно замечательный блог, спасибо
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+5
Online
Sade Online
Написано вчера, в 17:28
Спасибо за чудесный и немножко ностальгический блог, Григорий Николаич!

Все перечисленные Вами фильмы и сериалы должны периодически пересматриваться. Пересматриваться с настроением и под настроение.
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+5
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