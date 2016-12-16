Национальное достояние
Всем привет! Хороший вопрос у Тани сегодня, но сложный для ответа, лично мне. В двух словах и не ответишь…
Конечно, во-первых, в завершение года российского кино, я обязан отметить, что ЯВЛЕНИЕ российский кинематограф оно всемирное достояние цивилизации. Наравне с военными и трудовыми победами нашей страны, с завоеванием космоса и покорением арктического шельфа… Для наших недоброжелателей скажу – во всех странах НАСЛАЖДАЮТСЯ нашими комедиями (особенно из бывших)…И в этом я вижу определенный оптимизм на будущее сосуществование человечества.
Во-вторых, комедии жанр возрастной…В разный период жизни кумиры разные. Ведь идолы моего детства Чарли Чаплин и Луи де Фюнес были таки непревзойденными героями комедий? Сегодня в мои …цать лет очень под настроение…
В-третьих, такие мэтры комедии, как Э. Рязанов и Л. Гайдай, конечно, на слуху, но не будь таких бриллиантов комедии, как М. Захаров, И. Хейфиц, В.Меньшов, М.Козаков… нам бы и сравнивать было скучно. КАК ВЫБРАТЬ ОДИН ФИЛЬМ Таня?
В-четвертых, это на «диком Западе» не вдумываются в тексты и любуются картинками… мне важен первоисточник: Ильф и Петров, М. Булгаков, М.Зощенко, великолепный Гриша Горин, наконец, … ГДЕ, я Вас спрашиваю, Вы встретите такой умный, тонкий, сверкающий разными нюансами юмор? А непревзойденные актеры комедий? Евстигнеев Е., Броневой ,Миронов, Папанов, Никулин, Моргунов, Гурченко, Волкова,Крючкова, Полищук, Янковский, Абдулов, Фарада,Куравлев, Гердт и пр. пр… Вот, когда все они сходятся на одном фильме – это очередной шедевр. Отсюда драгоценное для меня ожерелье комедий: «Золотой Теленок», «12 стульев», «Собачье сердце», « Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен»,"Покровские ворота", "Любовь и голуби"...
В-пятых, в менталитете нашего народа относиться к своим проблемам с долей иронии…Поэтому, граница меж комедией и трагедией бывает призрачной… К примеру, фильм Урсуляка «Ликвидация» самый , что ни на есть трагический сериал… А сколько комедийных фраз из него гуляют по нашим улицам? Надеюсь ещё много впереди шедевров.
В-шестых, жанр мультипликационной комедии вообще отдельная песня…
"Свадьба в Малиновке" "Мимино" "Родня" "Афоня"-который навсегда задолжал рубль. Мне кажется, что перечислять можно еще очень и очень долго... "Джентльмены удачи" "Кавказская пленница" "Полосатый рейс" "Девчата" "Старики разбойники"
Все перечисленные Вами фильмы и сериалы должны периодически пересматриваться. Пересматриваться с настроением и под настроение.