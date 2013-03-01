Украшение пернатой зимы
Морозец не отпускает и , почему-то, меня это не огорчает... Новогодние каникулы располагают временем, чтобы не спеша реализовать все свои планы... Меня давно держит вопрос , почему в эту зиму мне ещё не позировали симпатичные белые куропатки... Как то ...охотничий азарт, что ли появился. Я что не охотник?
проходим мимо двора.... Зайке стрелку забила его зазноба, а он от морозца развалился в теплой спальне и в ус не дует. Ох, и не понимаю я этих девчонок и... ведь постоянно "сравнивает" эту красотулю с другими кошечками...
Лисовина то же видим на расстоянии, но он не наша цель сегодня... Хотя он тоже охочь до куропаток...
летние гнезда дожидаются своих хозяев...
а вот и любимые лесочки куропаток...
на земле куропатки неуловимы...И не отличимы ... и шустрые...разве лис может догнать...А мне удача...позировать решили на деревьях...очень функционально.
На всякий случай, пацан покрупнее и черные рулевые перья на хвосте солидные...
Куропатка распространена по всему миру, ее можно встретить как в лесах северной Америки, так и в тайге, в сложных климатических условиях. Куропатки относятся к тому же семейству что и тетерев, то есть тетеревиным. Но об этом мы уже кажется говорили.
Вы знали, что зимой птица подпрыгивает и таким образом достает себе семена разных трав.
У куропаток можно наблюдать дискинезию, то есть, птички, при наличии угрозы впадают в оцепенение. Ученый монах Анастасий Кирхер писал, что проводя свои опыты, он связал птице ноги, а она так оцепенела, что он запросто уложил ее на спину, и птица лежала так длительное время, ни разу не пошевелившись. Как только опасность миновала, птица сразу же ожила.
Мой охотничий инстинкт ... удовлетворен...
от вкусноты Вы тоже глазки зажмуриваете?
что так от попугаев человек в восторге? Завели бы себе пару куропаток...и красиво и полезно...