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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Украшение пернатой зимы

Украшение пернатой зимы

 

Морозец не отпускает и , почему-то, меня это не огорчает... Новогодние каникулы располагают временем, чтобы не спеша реализовать все свои планы... Меня давно держит вопрос , почему в эту зиму мне ещё не позировали симпатичные белые куропатки... Как то ...охотничий азарт, что ли появился. Я что не охотник?

проходим мимо двора.... Зайке стрелку забила его зазноба, а он от морозца развалился в теплой спальне и в ус не дует. Ох, и  не понимаю я этих девчонок и... ведь постоянно "сравнивает" эту красотулю с другими кошечками...

Лисовина то же видим на расстоянии, но он не наша цель сегодня... Хотя он тоже охочь до куропаток...

- Подождите, куропатки,
Поиграем с вами в прятки! - 
Убегают куропатки
От лисицы без оглядки:
Унесёт за кустик
И назад не пустит.

летние гнезда дожидаются своих хозяев...

а вот и любимые лесочки куропаток...

на земле куропатки неуловимы...И не отличимы ... и шустрые...разве лис может догнать...А мне удача...позировать решили на деревьях...очень функционально.

На всякий случай, пацан покрупнее и черные рулевые перья на хвосте солидные...

Куропатка распространена по всему миру, ее можно встретить  как в лесах северной Америки, так и в тайге, в сложных климатических условиях. Куропатки относятся к тому же семейству что и тетерев, то есть тетеревиным. Но об этом мы уже кажется говорили.

Вы знали, что зимой птица подпрыгивает и таким образом достает себе семена разных трав.

У куропаток можно наблюдать дискинезию, то есть, птички, при наличии угрозы впадают в оцепенение. Ученый монах Анастасий Кирхер писал, что проводя свои опыты, он связал птице ноги, а она так оцепенела, что он запросто уложил ее на спину, и птица лежала так длительное время, ни разу не пошевелившись. Как только опасность миновала, птица сразу же ожила.

                  

Куропатки на ночлег  
В голубой нырнули снег.  
И до самого рассвета  
В этом сказочном снегу  
Куропаткам снилось лето  
С голубикой на лугу.

Мой охотничий инстинкт ... удовлетворен...

                       

от вкусноты Вы тоже глазки зажмуриваете?

                    

что так от попугаев человек в восторге? Завели бы себе пару куропаток...и красиво и полезно...

 
 
 

 

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 15:05 0
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