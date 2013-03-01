Украшение пернатой зимы

проходим мимо двора.... Зайке стрелку забила его зазноба, а он от морозца развалился в теплой спальне и в ус не дует. Ох, и не понимаю я этих девчонок и... ведь постоянно "сравнивает" эту красотулю с другими кошечками...

Лисовина то же видим на расстоянии, но он не наша цель сегодня... Хотя он тоже охочь до куропаток...

- Подождите, куропатки,

Поиграем с вами в прятки! - Убегают куропатки От лисицы без оглядки: Унесёт за кустик И назад не пустит.

летние гнезда дожидаются своих хозяев...

а вот и любимые лесочки куропаток...

на земле куропатки неуловимы...И не отличимы ... и шустрые...разве лис может догнать...А мне удача...позировать решили на деревьях...очень функционально.

На всякий случай, пацан покрупнее и черные рулевые перья на хвосте солидные...

Куропатка распространена по всему миру, ее можно встретить как в лесах северной Америки, так и в тайге, в сложных климатических условиях. Куропатки относятся к тому же семейству что и тетерев, то есть тетеревиным. Но об этом мы уже кажется говорили.

Вы знали, что зимой птица подпрыгивает и таким образом достает себе семена разных трав.

У куропаток можно наблюдать дискинезию, то есть, птички, при наличии угрозы впадают в оцепенение. Ученый монах Анастасий Кирхер писал, что проводя свои опыты, он связал птице ноги, а она так оцепенела, что он запросто уложил ее на спину, и птица лежала так длительное время, ни разу не пошевелившись. Как только опасность миновала, птица сразу же ожила.

Куропатки на ночлег

В голубой нырнули снег.

И до самого рассвета

В этом сказочном снегу

Куропаткам снилось лето

С голубикой на лугу.

Мой охотничий инстинкт ... удовлетворен...

от вкусноты Вы тоже глазки зажмуриваете?

что так от попугаев человек в восторге? Завели бы себе пару куропаток...и красиво и полезно...