Домо-о-о-ой ...

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.

Как горько было сердцу молодому,

Когда я уходил с отцовского двора,

Сказать прости родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.

Как бьется сердце, горестно и громко,

Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом

С своей уж ветхою котомкой!

И. Бунин

Вы можете себе представить, что птицы не вернутся на родину, а найдут себе более комфортное место? Им не приходит в голову мысль, что родина там, где изобилие...Вот почему мне нравится за ними наблюдать. И людям бы задуматься над этим вопросом... Всякое подведение базы под проектами переселения жителей провинции в мегаполисы изначально не от большого ума. ИМХО.

Конечно, "одна ласточка не делает весну", но для Сахалина это, на мой взгляд, не вариант...Тем более, что я встретил сегодня не одну, а сразу четыре деревенских ласточки касатки...

Новенькие для меня, краснозобые коньки...

вернулся мой любимчик рыбак зимородок... и уже в клюве рыбешки...

пообщаться подольше не позволила соседская кошка...она тоже неравнодушна к Kingfisher

по-прежнему радуют своим бодрым и ярким видом уточки

в весеннюю охоту мы с Вами забыли ещё об охотниках, к которым у меня отношение всегда положительное... Утятник знатный.

Самочка того черноголового чекана. Выглядит напуганной, но не я причина. Наоборот , она жмется ко мне т.к. разоритель гнезд жулан её уже вычислил...

это так же первая встреча в этом году с японским бекасом...В небе рёв "мессеров" они так ухаживают. Наши поля их родина тоже.

Домо-о-о-ой ...

И пускай игpает с нами буpя в пути

Все pавно я твёpдо знаю мы долетим

Потому что нас ведет сквозь ночной пpостоp

Сеpдце севеpных гоp сеpдце севеpных гоp

"Секрет"

снегу уже почти нет...здесь скоро будет яблоку негде упасть...а те два белых пятнышка видите?

это наши знакомые белые цапли...малой с ними уже нет

самец маскированной овсянки

ну, и навестить "внучков" непременно...