Брачные игры

В жизни птиц умеренных и северных широт с наступлением весны происходят большие изменения. Птицы-мигранты покидают места зимовки и возвращаются на свою родину. Птицы, кочевавшие весь зимний период в поисках лучших условий зимовки, начинают приближаться к местам постоянного гнездования. Именно в этот период происходит рассеивание зимних стай, разбивка на пары и занятие гнездовых территорий. За каждой парой происходит закрепление гнездового участка, на котором впоследствии будет располагаться их гнездо. На этом участке большинство гнездящихся птиц будет вести оседлый образ жизни в течение всего периода размножения.

Образование пар у различных видов птиц происходит в разное время. Так, у молодых гусей и лебедей, а также у молодых и старых уток-крякв образование пар происходит еще во время осеннего перелета или на местах зимовки. У большинства других видов уток пары образуются на зимовках и при весеннем перелете. Поэтому птицы этих видов прилетают на места гнездования уже парами.?

У большинства голенастых, воробьиных и других видов птиц, формирование пар происходит на местах гнездования. У них самцы прилетают раньше самок, и тут же занимают гнездовые участки. Они охраняют их, постоянно издавая брачные песни или особые крики, совершают своеобразные ритуальные брачные полеты.

В этот брачный период резко меняется поведение самцов птиц. В это время можно наблюдать «брачные игры» и токование. Позднее прилетающих самок привлекает видоспецифичное брачное поведение самцов. Самцы, при появлении самок, принимают особые, издали бросающиеся в глаза позы, издают своеобразные крики. У некоторых птиц наблюдается групповое токование. В итоге самки остаются на гнездование на приглянувшемся им участке самца.

Для ряда видов характерны воздушные игры и особые брачные полеты. У дневных хищных птиц брачные полеты выражаются в том, что самец и самка взмывают высоко в воздух, падают вниз, преследуют друг друга, издавая при этом характерные крики. Брачным полетом является хорошо знакомая охотникам тяга вальдшнепа, весеннее «блеяние» и полет бекасов. Характерные токовые полеты часто наблюдаются у птиц, обитающих на опушках леса и открытых пространствах: у лесного конька, серой и ястребиной славок, варакушки, камышевки-барсучка, белой куропатки и др. Самец у этих видов взлетает по крутой траектории вверх, а затем по отлогой, опускается вниз. При этом полет обычно сопровождается своеобразными звуками.

Практически всем птицам свойственны позы «ухаживания». Характер поз и сопровождающих их телодвижений у разных видов весьма разнообразен. Они включают приседания, поклоны, вытягивание и поворот шеи, своеобразные движения крыльев и хвоста и т. д. Для каждого вида свойствен определенный набор телодвижений, свой «ритуал», совершаемый самцом перед самкой. При этом самец старается выставить напоказ наиболее ярко окрашенные участки оперения. У некоторых птиц с покровительственной окраской, являющихся беззащитными перед многочисленными врагами, яркие пятна обычно частично или полностью скрыты и становятся видными лишь в тот момент, когда это необходимо.

Кстати, сегодня мы наблюдаем за брачными играми куличков перевозчиков. Они перелетают с одного берега водной артерии на другой при этом отчаянно покрикивая...Отсюда точная народная смекалка и взяла имЯчко куличкам...

ну, как бы, противник (если это противник) посрамлен и... можно приступить к главному действу (прошу прощения за интим)