блоги
блоги
Регистрация
Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Брачные игры

Брачные игры

В жизни птиц умеренных и северных широт с наступлением весны происходят большие изменения. Птицы-мигранты покидают места зимовки и возвращаются на свою родину. Птицы, кочевавшие весь зимний период в поисках лучших условий зимовки, начинают приближаться к местам постоянного гнездования. Именно в этот период происходит рассеивание зимних стай, разбивка на пары и занятие гнездовых территорий. За каждой парой происходит закрепление гнездового участка, на котором впоследствии будет располагаться их гнездо. На этом участке большинство гнездящихся птиц будет вести оседлый образ жизни в течение всего периода размножения.

Образование пар у различных видов птиц происходит в разное время. Так, у молодых гусей и лебедей, а также у молодых и старых уток-крякв образование пар происходит еще во время осеннего перелета или на местах зимовки. У большинства других видов уток пары образуются на зимовках и при весеннем перелете. Поэтому птицы этих видов прилетают на места гнездования уже парами.?

У большинства голенастых, воробьиных и других видов птиц, формирование пар происходит на местах гнездования. У них самцы прилетают раньше самок, и тут же занимают гнездовые участки. Они охраняют их, постоянно издавая брачные песни или особые крики, совершают своеобразные ритуальные брачные полеты.

В этот брачный период резко меняется поведение самцов птиц. В это время можно наблюдать «брачные игры» и токование. Позднее прилетающих самок привлекает видоспецифичное брачное поведение самцов. Самцы, при появлении самок, принимают особые, издали бросающиеся в глаза позы, издают своеобразные крики. У некоторых птиц наблюдается групповое токование. В итоге самки остаются на гнездование на приглянувшемся им участке самца.

Для ряда видов характерны воздушные игры и особые брачные полеты. У дневных хищных птиц брачные полеты выражаются в том, что самец и самка взмывают высоко в воздух, падают вниз, преследуют друг друга, издавая при этом характерные крики. Брачным полетом является хорошо знакомая охотникам тяга вальдшнепа, весеннее «блеяние» и полет бекасов. Характерные токовые полеты часто наблюдаются у птиц, обитающих на опушках леса и открытых пространствах: у лесного конька, серой и ястребиной славок, варакушки, камышевки-барсучка, белой куропатки и др. Самец у этих видов взлетает по крутой траектории вверх, а затем по отлогой, опускается вниз. При этом полет обычно сопровождается своеобразными звуками.

Практически всем птицам свойственны позы «ухаживания». Характер поз и сопровождающих их телодвижений у разных видов весьма разнообразен. Они включают приседания, поклоны, вытягивание и поворот шеи, своеобразные движения крыльев и хвоста и т. д. Для каждого вида свойствен определенный набор телодвижений, свой «ритуал», совершаемый самцом перед самкой. При этом самец старается выставить напоказ наиболее ярко окрашенные участки оперения. У некоторых птиц с покровительственной окраской, являющихся беззащитными перед многочисленными врагами, яркие пятна обычно частично или полностью скрыты и становятся видными лишь в тот момент, когда это необходимо.

Кстати, сегодня мы наблюдаем за брачными играми куличков перевозчиков. Они перелетают с одного берега водной артерии на другой при этом отчаянно покрикивая...Отсюда точная народная смекалка и взяла имЯчко куличкам...

ну, как бы, противник (если это противник) посрамлен и... можно приступить к главному действу (прошу прощения за интим)

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 21:07 +7
Еще в этом блоге
Пигалица
Домо-о-о-ой ...
Весенние знамения
Душеполезные головоломки
Комментарии
Балтийская Килька
Написано вчера, в 22:29
Интересно и пользительно. Спасибо, Григорий Николаич!
Я всегда говорила, что основа всему - секс.

А бывает так у птиц, чтобы самка ни на кого не польстилась и не "запарилась"?
Ответить
+4
VULKAN
Написано вчера, в 23:10
Балтийская Килька,
Ну и вопрос

Здесь всё, как у людей...
Ответить
+2
Балтийская Килька
Написано вчера, в 23:14
VULKAN, ну не скажи. У людей иной раз баба и мужука не подпустит, а потом живёт одна веками. А у птиц всё иначе должно быть. Раз не "запарилась", второй раз обязана "Запариться"
Ответить
+2
VULKAN
Написано вчера, в 23:38
Балтийская Килька, Мужика не подпустит, потому что не по душе...
Каждая мечтает иметь семью, но не у всех это получается...
Помню, у нас в группе одна девчонка всё переживала, что все по парам, а она всё одна....

Ну, а если не встретит того единственного, то выходит за того, кто ради неё горы свернёт....

В основном - сожители, как у птиц...
Ответить
+3
lvista
Написано вчера, в 22:45
Красотульки! Мне вот совсем не нравится, как голубь ухаживает за голубкой. Некрасиво
Ответить
+2
Балтийская Килька
Написано вчера, в 22:48
lvista, по башке долбит?)))
Ответить
+3
lvista
Написано вчера, в 22:51
Балтийская Килька, надуется, бегает такой страшный, гоняет ее малышку. И да! Долбит по башке
. Если б я была голубкой, подалась бы в лесбы
Ответить
+2
Балтийская Килька
Написано вчера, в 23:01
lvista, Оксик, а может, голубке приятно?))может она приемлет такие ролевые игры))До рака он ей по башке, а потом всю оставшуюся жизнь она его в маковку клевать будет)))
Ответить
+3
Еще 2 комментария
Veronika1211
Написано сегодня, в 00:32
Как интересно и познавательно! Спасибо, Григорий Николаевич!
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Пигалица
Пигалица
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru