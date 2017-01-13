Береги честь смолоду
На январских каникулах посмотрел с удовольствием по каналу "Культура" документальный фильм "Китайский поход Маннергейма"...,но что-то меня удерживало от полного удовлетворения. Да, было жутко интересно посмотреть места, которые ты сам недавно исходил в поисках своего смысла...
http://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-grigoriya-smekalova/kxgA2negokSQOCaVN-6Wew
Да, с не меньшим интересом я бы, наверное, посмотрел и фильм об экспедиции на Тибет неординарной организации нацистской Германии "Аненербе"....
Маннергейм в Тибете в 1908 году
Потом до меня дошло... что в фильме постоянно подчеркивается роль Маннергейма, как российского разведчика...
Ещё не прошла досада от событий, связанных с установлением памятной доски Маннергейму 16 июня прошедшего года в Петербурге... Тогда, под шумок, в рабочий день, но с высокими почестями (открывал глава администрации Президента РФ Иванов С. и министр культуры РФ Мединский В.) появилась на одном из домов города-героя доска-памятник его душителю...
Недолго красовался гордый лик "русского генерала"
http://gubernia.pskovregion.org/history/krest-mannergeyma/
Особенно убили слова Мединского, типа "личность противоречивая, но много сделал для России". А в новостях сообщили, что речь идет не о "хорошем или плохом Маннергейме", а о памяти.... Какая-то однобокая память, на мой взгляд.
Куда же мы пришли? Кто следующий? Власов, краснов, семенов, калугин....?
Наши аргументы против парадов эсесовцев в Прибалтике и бандеровцев на Украине резко убавили в весомости, теперь нам всегда смогут ткнуть, что у нас самих памятники организаторам блокады ставят.
Есть у меня в семье пара документов, которым я верю больше всего: документ о гибели моего деда Ивана Смекалова в октябре 1944 года в ходе Петсамо-Керкинесской операции -
http://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-grigoriya-smekalova/jbwJal38Mkuxy7HGgHSLrg
и личный автограф Маннергейма на наградном листе солдата, стрелявшего в моего деда...
Вот это я называю настоящей памятью. И пусть попробуют меня убедить в обратном.
Для меня всё ещё актуальным является мнение российских защитников полуострова Ханко. Пусть оно не всегда цензурно, зато от души...
Береги честь смолоду, говорят у нас в народе...
В ответ на предложение почетной сдачи, российские воины ответили "бывшему кавалергарду и российскому военному пенсионеру"
"Его высочеству прихвостню хвоста ее светлости кобылы императора Николая, сиятельному палачу финского народа, светлейшей обер-шлюхе берлинского двора, кавалеру бриллиантового, железного и соснового креста барону фон Маннергейму
Тебе шлем мы ответное слово!
Намедни соизволил ты удостоить нас великой чести, пригласив к себе в плен. В своем обращении, вместо обычной брани, ты даже льстиво назвал нас доблестными и героическими защитниками Ханко. Хитро загнул, старче!
Всю темную холуйскую жизнь ты драил господские зады, не щадя языка своего. Ещё под августейшими ягодицами Николая кровавого ты принял боевое крещение.
Но мы — народ не из нежных, и этим нас не возьмешь. Зря язык утруждал. Ну, хоть потешил нас, и на этом спасибо тебе, шут гороховый.
Всю жизнь свою проторговав своим телом и совестью, ты, как измызганная старая проб..дь, торгуешь молодыми жизнями финского народа, бросив их под вонючий сапог Гитлера. Прекрасную страну озер ты залил озерами крови.
Так как же ты, грязная сволочь, посмел обращаться к нам, смердить наш чистый воздух?!
Не в предчувствии ли голодной зимы, не в предчувствии ли взрыва народного гнева, не в предчувствии ли окончательного разгрома фашистских полчищ ты жалобно запищал, как загнанная крыса?
Короток наш разговор:
Сунешься с моря — ответим морем свинца!
Сунешься с земли — взлетишь на воздух!
Сунешься с воздуха — вгоним в землю!
Красная Армия бьет вас с востока, Англия и Америка — с севера, и не пеняй, смрадный иуда, когда на твое приглашение мы — героические защитники Ханко — двинем с юга!
Мы придем мстить. И месть эта будет беспощадна! До встречи, барон!
Долизывай, пока цела, щетинистую жопу фюрера. Гарнизон Советского Ханко.
Месяц октябрь, число 10, год 1941". Было только начало Великой Отечественной, но вера воинов в Победу непоколебима.
"герой" с другом Герингом
"герой" с другом Гимлером
а вот и высшие награды Рейха из рук самого...
полный набор с крестом Маннергейма (тем самым- Скорби)за войну с СССР, за ним медаль за "зимнюю войну": ею были награждены около 700000 наших противников...
документ датирован июнем 1944 года
В историю можно попасть, а можно и влипнуть... Мы сегодня живем с финнами лучше, чем когда либо, но...вряд ли это заслуга Маннергейма.