Береги честь смолоду

На январских каникулах посмотрел с удовольствием по каналу "Культура" документальный фильм "Китайский поход Маннергейма"...,но что-то меня удерживало от полного удовлетворения. Да, было жутко интересно посмотреть места, которые ты сам недавно исходил в поисках своего смысла...

http://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-grigoriya-smekalova/kxgA2negokSQOCaVN-6Wew

Да, с не меньшим интересом я бы, наверное, посмотрел и фильм об экспедиции на Тибет неординарной организации нацистской Германии "Аненербе"....

Маннергейм в Тибете в 1908 году

Потом до меня дошло... что в фильме постоянно подчеркивается роль Маннергейма, как российского разведчика...

Ещё не прошла досада от событий, связанных с установлением памятной доски Маннергейму 16 июня прошедшего года в Петербурге... Тогда, под шумок, в рабочий день, но с высокими почестями (открывал глава администрации Президента РФ Иванов С. и министр культуры РФ Мединский В.) появилась на одном из домов города-героя доска-памятник его душителю...

Недолго красовался гордый лик "русского генерала"

http://gubernia.pskovregion.org/history/krest-mannergeyma/

Особенно убили слова Мединского, типа "личность противоречивая, но много сделал для России". А в новостях сообщили, что речь идет не о "хорошем или плохом Маннергейме", а о памяти.... Какая-то однобокая память, на мой взгляд.

Куда же мы пришли? Кто следующий? Власов, краснов, семенов, калугин....?

Наши аргументы против парадов эсесовцев в Прибалтике и бандеровцев на Украине резко убавили в весомости, теперь нам всегда смогут ткнуть, что у нас самих памятники организаторам блокады ставят.

Есть у меня в семье пара документов, которым я верю больше всего: документ о гибели моего деда Ивана Смекалова в октябре 1944 года в ходе Петсамо-Керкинесской операции -

и личный автограф Маннергейма на наградном листе солдата, стрелявшего в моего деда...

Вот это я называю настоящей памятью. И пусть попробуют меня убедить в обратном.

Для меня всё ещё актуальным является мнение российских защитников полуострова Ханко. Пусть оно не всегда цензурно, зато от души...

Береги честь смолоду, говорят у нас в народе...

В ответ на предложение почетной сдачи, российские воины ответили "бывшему кавалергарду и российскому военному пенсионеру"

"Его высочеству прихвостню хвоста ее светлости кобылы императора Николая, сиятельному палачу финского народа, светлейшей обер-шлюхе берлинского двора, кавалеру бриллиантового, железного и соснового креста барону фон Маннергейму

Тебе шлем мы ответное слово!

Намедни соизволил ты удостоить нас великой чести, пригласив к себе в плен. В своем обращении, вместо обычной брани, ты даже льстиво назвал нас доблестными и героическими защитниками Ханко. Хитро загнул, старче!

Всю темную холуйскую жизнь ты драил господские зады, не щадя языка своего. Ещё под августейшими ягодицами Николая кровавого ты принял боевое крещение.

Но мы — народ не из нежных, и этим нас не возьмешь. Зря язык утруждал. Ну, хоть потешил нас, и на этом спасибо тебе, шут гороховый.

Всю жизнь свою проторговав своим телом и совестью, ты, как измызганная старая проб..дь, торгуешь молодыми жизнями финского народа, бросив их под вонючий сапог Гитлера. Прекрасную страну озер ты залил озерами крови.

Так как же ты, грязная сволочь, посмел обращаться к нам, смердить наш чистый воздух?!

Не в предчувствии ли голодной зимы, не в предчувствии ли взрыва народного гнева, не в предчувствии ли окончательного разгрома фашистских полчищ ты жалобно запищал, как загнанная крыса?

Короток наш разговор:

Сунешься с моря — ответим морем свинца!

Сунешься с земли — взлетишь на воздух!

Сунешься с воздуха — вгоним в землю!

Красная Армия бьет вас с востока, Англия и Америка — с севера, и не пеняй, смрадный иуда, когда на твое приглашение мы — героические защитники Ханко — двинем с юга!

Мы придем мстить. И месть эта будет беспощадна! До встречи, барон!

Долизывай, пока цела, щетинистую жопу фюрера. Гарнизон Советского Ханко.

Месяц октябрь, число 10, год 1941". Было только начало Великой Отечественной, но вера воинов в Победу непоколебима.

"герой" с другом Герингом

"герой" с другом Гимлером

а вот и высшие награды Рейха из рук самого...

полный набор с крестом Маннергейма (тем самым- Скорби)за войну с СССР, за ним медаль за "зимнюю войну": ею были награждены около 700000 наших противников...

документ датирован июнем 1944 года

В историю можно попасть, а можно и влипнуть... Мы сегодня живем с финнами лучше, чем когда либо, но...вряд ли это заслуга Маннергейма.