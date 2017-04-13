Как радостно птицей лететь домой
Как радостно птицей лететь домой,
Любовь и нежность тая,
И знать, что спросят тебя: "Ты мой?".
И скажут тебе: "Я твоя!"
Простые слова,
Смешные слова,
Всегда и везде все те же,-
Но вспыхнет любовь,
И все они вновь,
Как листья весенние, свежи!
Василий Лебедев-Кумач
Хорошо то как... Я прямо физически ощущаю радость исходящую от пернатых от встречи с родными местами...
краснокнижные мандаринки...цветочки на снегу...
паренек орлан белохвост
Помножьте это чувство на расцвет отношений между парами...Ведь они уже выбрали друг друга и...у них таки медовый месяц :0))
даже лебеди наотрез отказываются следовать дальше...хорошо, что их пока немного...
первые чернозобики...(я уж не говорю, что краснокнижных в городе десятки)
по порядку на 1-2-й рассчитайсь....
полевые жаворонки, певцы лета...уже у нас.
такое впечатление, что встречаются старые знакомые...Дербник, осторожный соколок, помните, дамский угодник ? Позволил (с барского плеча) поснимать... Ну красава, знает ведь...
Комментарии
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НКолчина Online
Написано сегодня, в 10:26
Как всегда - отличные фотографии!!! Такое разнообразие пернатых! Лебеди просто шикарны! Спасибо!
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