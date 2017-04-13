Как радостно птицей лететь домой

Как радостно птицей лететь домой,

Любовь и нежность тая,

И знать, что спросят тебя: "Ты мой?".

И скажут тебе: "Я твоя!"

Простые слова,

Смешные слова,

Всегда и везде все те же,-

Но вспыхнет любовь,

И все они вновь,

Как листья весенние, свежи!

Василий Лебедев-Кумач

Хорошо то как... Я прямо физически ощущаю радость исходящую от пернатых от встречи с родными местами...

краснокнижные мандаринки...цветочки на снегу...

паренек орлан белохвост

Помножьте это чувство на расцвет отношений между парами...Ведь они уже выбрали друг друга и...у них таки медовый месяц :0))

даже лебеди наотрез отказываются следовать дальше...хорошо, что их пока немного...

первые чернозобики...(я уж не говорю, что краснокнижных в городе десятки)

по порядку на 1-2-й рассчитайсь....

полевые жаворонки, певцы лета...уже у нас.

такое впечатление, что встречаются старые знакомые...Дербник, осторожный соколок, помните, дамский угодник ? Позволил (с барского плеча) поснимать... Ну красава, знает ведь...