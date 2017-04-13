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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Как радостно птицей лететь домой

Как радостно птицей лететь домой

 
Как радостно птицей лететь домой,
Любовь и нежность тая,
И знать, что спросят тебя: "Ты мой?".
И скажут тебе: "Я твоя!"
Простые слова,
Смешные слова,
Всегда и везде все те же,-
Но вспыхнет любовь,
И все они вновь,
Как листья весенние, свежи!
 
Василий Лебедев-Кумач

   Хорошо то как... Я прямо физически ощущаю радость исходящую от пернатых от встречи с родными местами...

краснокнижные мандаринки...цветочки на снегу...

                    

паренек орлан белохвост

Помножьте это чувство на расцвет отношений между парами...Ведь они уже выбрали друг друга и...у них таки медовый месяц  :0))

даже лебеди наотрез отказываются следовать дальше...хорошо, что их пока немного...

первые чернозобики...(я уж не говорю, что краснокнижных в городе десятки)

по порядку на 1-2-й рассчитайсь....

полевые жаворонки, певцы лета...уже у нас.

такое впечатление, что встречаются старые знакомые...Дербник, осторожный соколок, помните, дамский угодник ? Позволил (с барского плеча) поснимать... Ну красава, знает ведь...

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 10:08 +3
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Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 10:26
Как всегда - отличные фотографии!!! Такое разнообразие пернатых! Лебеди просто шикарны! Спасибо!
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Эль Нидо. Затерянный рай.Часть первая
Эль Нидо. Затерянный рай.Часть первая
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