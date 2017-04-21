Кошмарный сон охотника
Приближаются дни, которые многие мужчины ждали всю зиму - весенняя охота. Сколько надежд, подготовки, бессонных ночей.... А они (пернатые) как нарочно на голову сами сыпятся...Пережить бы этот кошмар охотника. Быть может отнестись к этому с улыбкой, поможет уберечь нервы?
Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, а каждый орнитолог знает, что фазан, как и любая другая птица, сидеть не может.
Охотник стреляет в плавающую утку и промахивается. Утка не улетает и продолжает плавать. Охотник стреляет во второй раз - опять промах.Третий, четвертый. После пятого раза утка говорит:
- Можешь в меня не стрелять, это бесполезно. Я заколдована.
- Ишь ты! И кто же это тебя так заколдовал?
- Тот, кто учил тебя стрелять.
Один охотник другому:
- Знаешь, у меня странная собака. Когда я стреляю, она падает
на землю и катается от хохота!
- А что она делает если ты попадаешь?
- Не знаю, она у меня только 3 года.
Охотились ребята на Днепре, дичи не нашли, поэтому с горя напились. Сели
в лодку и стали грести обратно. Вдруг рядом на воде замечают утку. Они
её хлоп веслом, она утонула, но снова всплыла, они снова веслом - она
опять всплывает. И тут раздаётся голос из камышей:
- Бей, бей, не стесняйся - она резиновая.
Охотники на привале.
- Поехали мы как-то поохотиться на уток. Перед началом выпили по чуть-чуть. Стою я по грудь в воде, мимо летят утки, так я их с колена...
Судят мужика за браконьерство.
Судья:
- И как вы могли, охотясь на обычного кулика, подстрелить очень редкого желтопяточного кулика?
Подсудимый, стоя к залу спиной, наклоняется к судье и приглушенным голосом:
- Я отвечу, только скажите - моя жена сейчас на меня смотрит?
Судья:
- В зале много женщин - откуда я знаю, которая ваша?
Подсудимый:
- Вот и я не знал, кто из этих куликов желтопяточный.
Больница. Медсестра врачу шепотом:
- Доктор, у меня там больной, тот, который новенький, в какую-то пищалку крякает. Может, психиатра позвать?
- Не надо, это профессиональный охотник. Он так, наверное, утку просит.
Гуси гуменники в городе...
Охотник возвращается с охоты - с одной стороны гусь, с другой - ружье. А сам весь побитый, на лбу большая шишка.
Сосед спрашивает:
- Ты откуда, Вася?
- С охоты.
- Гусь, что ли, дикий попался?
- Да нет, гусь не дикий, хозяин диковатый попался.
Встречаются три охотника. Один говорит:
- Идешь вокруг озера, видишь, утка летит, ты ее бац из ружья - вот
это охота.
Второй:
- Идешь по лесу, видишь, заяц бежит - ты его бац - вот это охота.
Третий:
- Идешь по улице, видишь, идет женщина симпатичная. Тебе охота,
ей охота - вот это охота.
орланы интересуются столпотворением...
экзотические широконоски...
и совершенно летняя (не путать с несовершеннолетней)первая серая цапля
Летели утки – я стрелял.
И как всегда: всё мимо, мимо…
Но знаю: в небо я попал!
И этот факт неоспоримый.
Свистела дробь. И был накал.
Хоть хлопцы пьяные, но все же…
Один из нас таки попал…
Не в утку! – в бедного Серёжу!
А тот ругался - на чём свет…
Свинец вытаскивая с кожи.
Вот так встречали мы рассвет,
Что на закат был очень схожим.
Трофея не было у нас…
Одни бутылки вместо уток.
Недельный выжрали запас
Среди коротких жутких суток!
Но очень рады – как всегда:
Охоту, значится, открыли!
Серёга стонет – не беда!
Нам главное – чтоб утки жили
Женский пол любит уточку, курочку, свининку, говядину, оленинку - в магазине покупать.
Эх, где наша драгоценная ateriya? Только она может понять душу и смысл охоты
Григорий Николаич, но ведь это природно! Как ни крути, но охота - есть охота. Вы ж не страдаете от того, что едите курочек.