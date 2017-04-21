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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Кошмарный сон охотника

Кошмарный сон охотника

 Приближаются дни, которые многие мужчины ждали всю зиму - весенняя охота. Сколько надежд, подготовки, бессонных ночей.... А они (пернатые) как нарочно на голову сами сыпятся...Пережить бы этот кошмар охотника. Быть может отнестись к этому с улыбкой, поможет уберечь нервы?

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, а каждый орнитолог знает, что фазан, как и любая другая птица, сидеть не может.

Охотник стреляет в плавающую утку и промахивается. Утка не улетает и продолжает плавать. Охотник стреляет во второй раз - опять промах.Третий, четвертый. После пятого раза утка говорит:

- Можешь в меня не стрелять, это бесполезно. Я заколдована.

- Ишь ты! И кто же это тебя так заколдовал?

- Тот, кто учил тебя стрелять.

Один охотник другому:

- Знаешь, у меня странная собака. Когда я стреляю, она падает

на землю и катается от хохота!

- А что она делает если ты попадаешь?

- Не знаю, она у меня только 3 года.

Охотились ребята на Днепре, дичи не нашли, поэтому с горя напились. Сели

в лодку и стали грести обратно. Вдруг рядом на воде замечают утку. Они

её хлоп веслом, она утонула, но снова всплыла, они снова веслом - она

опять всплывает. И тут раздаётся голос из камышей:

- Бей, бей, не стесняйся - она резиновая.

Охотники на привале.

- Поехали мы как-то поохотиться на уток. Перед началом выпили по чуть-чуть. Стою я по грудь в воде, мимо летят утки, так я их с колена...

Судят мужика за браконьерство.

Судья:

- И как вы могли, охотясь на обычного кулика, подстрелить очень редкого желтопяточного кулика?

Подсудимый, стоя к залу спиной, наклоняется к судье и приглушенным голосом:

- Я отвечу, только скажите - моя жена сейчас на меня смотрит?

Судья:

- В зале много женщин - откуда я знаю, которая ваша?

Подсудимый:

- Вот и я не знал, кто из этих  куликов желтопяточный.

Больница. Медсестра врачу шепотом:

- Доктор, у меня там больной, тот, который новенький, в какую-то пищалку крякает. Может, психиатра позвать?

- Не надо, это профессиональный охотник. Он так, наверное, утку просит.

Гуси гуменники в городе...

Охотник возвращается с охоты - с одной стороны гусь, с другой - ружье. А сам весь побитый, на лбу большая шишка.

Сосед спрашивает:

- Ты откуда, Вася?

- С охоты.

- Гусь, что ли, дикий попался?

- Да нет, гусь не дикий, хозяин диковатый попался.

Встречаются три охотника. Один говорит:

- Идешь вокруг озера, видишь, утка летит, ты ее бац из ружья - вот

это охота.

Второй:

- Идешь по лесу, видишь, заяц бежит - ты его бац - вот это охота.

Третий:

- Идешь по улице, видишь, идет женщина симпатичная. Тебе охота,

ей охота - вот это охота.

орланы интересуются столпотворением...

экзотические широконоски...

и совершенно летняя (не путать с несовершеннолетней)первая серая цапля

                     

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 07:46 +15
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Комментарии
Online
ZLOI275 Online
Написано сегодня, в 08:07
Да оставили бы бедную живность в покое (((( А сами по тарелочкам. Эдак года на три четыре.
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+2
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 08:13
ZLOI275,

Летели утки – я стрелял.
И как всегда: всё мимо, мимо…
Но знаю: в небо я попал!
И этот факт неоспоримый.

Свистела дробь. И был накал.
Хоть хлопцы пьяные, но все же…
Один из нас таки попал…
Не в утку! – в бедного Серёжу!

А тот ругался - на чём свет…
Свинец вытаскивая с кожи.
Вот так встречали мы рассвет,
Что на закат был очень схожим.

Трофея не было у нас…
Одни бутылки вместо уток.
Недельный выжрали запас
Среди коротких жутких суток!

Но очень рады – как всегда:
Охоту, значится, открыли!
Серёга стонет – не беда!
Нам главное – чтоб утки жили
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+8
Online
ZLOI275 Online
Написано сегодня, в 08:35
Григорий Смекалов, Было на самом деле, знакомый рассказывал. Сидим говорит в схроне, на озере. Слышим голос ,, давай " бах выстрел следом бульк, опять давай опять выстрел и следом бульк. Решили посмотреть. Подобрались, смотрим стоят охотники. Весьма поддатые, который с ружьем говорит ,,давай " второй кидает бутылку. Следом бах и бульк
. С ними была и дама....Тут один зовет её предлагает стрельнуть. После уговоров все таки уломали. Берет ружье, один кидает, бах бутылки как и не бывало. Очень задумчивые и расстроеные пошли обратно к машинам
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:47
ZLOI275, странно... Точно такая история со мной была в далекой юности. Друг меня взял на охоту. А ездил он с двумя дядьями. И вот сидим в скрадке, добротном таком, дичи нет... И дальше все как вы описали
неудивительно, они поддатые, а я трезвая. И стреляла всегда неплохо
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+8
Еще 4 комментария
MarySo
Написано сегодня, в 09:45
Птичек жалко!!! Они такие красивые
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+4
sasch
Написано сегодня, в 10:26
Женский пол - охоту не любит!
Женский пол любит уточку, курочку, свининку, говядину, оленинку - в магазине покупать.


Эх, где наша драгоценная ateriya? Только она может понять душу и смысл охоты
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 11:23
sasch, за весь женский пол не говори
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+8
sasch
Написано сегодня, в 11:43
НюНик_просто_Анна, Обобщать, конечно же, не буду. Вот одну из знакомых выделил. Тебя, как понимаю, тоже в этот список переместить?
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:01
sasch, ага
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+5
max7676
Написано сегодня, в 15:34
Дааа красота , какой раз уже говорю , надо бы к вам на север ехать , да птиц поснимать , такой фильм можно сделать ....
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+4
sasch
Написано сегодня, в 16:37
Ах, как в тему попался любимый актёр Никулин!
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+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 18:05
Грустно....
Григорий Николаич, но ведь это природно! Как ни крути, но охота - есть охота. Вы ж не страдаете от того, что едите курочек.
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+3
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