Кошмарный сон охотника

Приближаются дни, которые многие мужчины ждали всю зиму - весенняя охота. Сколько надежд, подготовки, бессонных ночей.... А они (пернатые) как нарочно на голову сами сыпятся...Пережить бы этот кошмар охотника. Быть может отнестись к этому с улыбкой, поможет уберечь нервы?

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, а каждый орнитолог знает, что фазан, как и любая другая птица, сидеть не может.

Охотник стреляет в плавающую утку и промахивается. Утка не улетает и продолжает плавать. Охотник стреляет во второй раз - опять промах.Третий, четвертый. После пятого раза утка говорит:

- Можешь в меня не стрелять, это бесполезно. Я заколдована.

- Ишь ты! И кто же это тебя так заколдовал?

- Тот, кто учил тебя стрелять.

Один охотник другому:

- Знаешь, у меня странная собака. Когда я стреляю, она падает

на землю и катается от хохота!

- А что она делает если ты попадаешь?

- Не знаю, она у меня только 3 года.

Охотились ребята на Днепре, дичи не нашли, поэтому с горя напились. Сели

в лодку и стали грести обратно. Вдруг рядом на воде замечают утку. Они

её хлоп веслом, она утонула, но снова всплыла, они снова веслом - она

опять всплывает. И тут раздаётся голос из камышей:

- Бей, бей, не стесняйся - она резиновая.

Охотники на привале.

- Поехали мы как-то поохотиться на уток. Перед началом выпили по чуть-чуть. Стою я по грудь в воде, мимо летят утки, так я их с колена...

Судят мужика за браконьерство.

Судья:

- И как вы могли, охотясь на обычного кулика, подстрелить очень редкого желтопяточного кулика?

Подсудимый, стоя к залу спиной, наклоняется к судье и приглушенным голосом:

- Я отвечу, только скажите - моя жена сейчас на меня смотрит?

Судья:

- В зале много женщин - откуда я знаю, которая ваша?

Подсудимый:

- Вот и я не знал, кто из этих куликов желтопяточный.

Больница. Медсестра врачу шепотом:

- Доктор, у меня там больной, тот, который новенький, в какую-то пищалку крякает. Может, психиатра позвать?

- Не надо, это профессиональный охотник. Он так, наверное, утку просит.

Гуси гуменники в городе...

Охотник возвращается с охоты - с одной стороны гусь, с другой - ружье. А сам весь побитый, на лбу большая шишка.

Сосед спрашивает:

- Ты откуда, Вася?

- С охоты.

- Гусь, что ли, дикий попался?

- Да нет, гусь не дикий, хозяин диковатый попался.

Встречаются три охотника. Один говорит:

- Идешь вокруг озера, видишь, утка летит, ты ее бац из ружья - вот

это охота.

Второй:

- Идешь по лесу, видишь, заяц бежит - ты его бац - вот это охота.

Третий:

- Идешь по улице, видишь, идет женщина симпатичная. Тебе охота,

ей охота - вот это охота.

орланы интересуются столпотворением...

экзотические широконоски...

и совершенно летняя (не путать с несовершеннолетней)первая серая цапля