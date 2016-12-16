Зима диктует
Начал подготовку поездки в тропические края весною, а сам себе думаю... хорошо, что у нас есть русская зима... Не европейская с пониженным атмосферным давлением (с оттепелями, лужами, слякотью...— идеальные условия для активной циркуляции вирусов и микробов), а именно НАША зима .... у традиционной русской зимы недостатков практически не существует.
— Мороз губительно действует на вирусы и микробы, а снег кондиционирует воздух, отфильтровывая из него вредные частицы и примеси, — говорит Александр Карабиненко, профессор РГМУ. . — Поэтому в морозный день так легко дышится. Кроме того, мороз включает защитные силы организма, подстёгивает иммунитет, тренирует вегетативную нервную систему, которая отвечает за противостояние стрессам и неврозам.
Так что пользуемся на халяву...
Насладимся тысячный раз интерьером Александровской долины...
Так вот на льду и убедишься, что населения города таки есть ещё...
Согласен с Володей : такой транспортной логистики для рыбаков и горожан как в Александровске ещё поискать... Корюшка ловится от 10 метров от берега, куда идеальная дорога по городскому пляжу...
с такой логистикой можно приучать к рыбалке, как только ходить научится...
а сходят с ума и семьями....
пользы то для организма и... ведерко малоротки в доме не лишнее...
не-е-е-е-т пакетом здесь не отделаешься... неси на руках...золотую рыбку
ну а мы по ходу проверяем наших питомцев...вот дрозд Наумана, в городе не частый гость...
а вообще красавец
на условном месте ждала Лизка, но позировать настроения не было...
И тот же мыс, и тот же снег... и лишь тебя не хватает чуть-чуть...
13 месяцев назад мы познакомились с Лизкой на этом месте... Сколько воды утекло...
и Лизка повзрослела и стала осторожнее...
и в её полях появились полудомашние раздражители... Думаю добавится снега, начнется гон у лис... и мы возобновим общение.
Радует по дороге превосходное состояние Консула...Мне кажется он тоже рад зиме. Летом у него на морде куча слепней...
а это подарок сегодняшний: ястреб-перепелятник в центре города сбил голубя...Не успел настроить камеру...Но картинку видел во всей красе...Штук тридцать ворон были зрителями этого шоу (ну очень громкими)
Все удовольствия в шаговой доступности
Переехать к вам что ли ?! )
Фотография с Лизкой на склоне замечательно получилась
на Курилах вблизи жилья зимой только птеродактили носатые, да стадо Sparrow вопросы на снегу выкладывают, мол, "когда жрать то будем, Кормилец ?" ))
Не тот... осыпался мыс. И кустарники подросли...Понравился мне Ваш блог. Спасибо.