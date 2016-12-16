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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Зима диктует

Зима диктует

  Начал подготовку поездки в тропические края весною, а сам себе думаю... хорошо, что у нас есть русская зима... Не европейская с пониженным атмосферным давлением (с оттепелями, лужами, слякотью...— идеальные условия для активной циркуляции вирусов и микробов), а именно НАША зима .... у традиционной русской зимы недостатков практически не существует.

— Мороз губительно действует на вирусы и микробы, а снег кондиционирует воздух, отфильтровывая из него вредные частицы и примеси, — говорит Александр Карабиненко, профессор РГМУ. . — Поэтому в морозный день так легко дышится.  Кроме того, мороз включает защитные силы организма, подстёгивает иммунитет, тренирует вегетативную нервную систему, которая отвечает за противостояние стрессам и неврозам.

Так что пользуемся на халяву...

Насладимся тысячный раз интерьером Александровской долины...

Так вот на льду и убедишься, что населения города таки есть ещё...

Согласен с Володей : такой транспортной логистики для рыбаков и горожан как в Александровске ещё поискать... Корюшка ловится от 10 метров от берега, куда идеальная дорога по городскому пляжу...

с такой логистикой можно приучать к рыбалке, как только ходить научится...

а сходят с ума и семьями....

пользы то для организма и... ведерко малоротки в доме не лишнее...

не-е-е-е-т пакетом здесь не отделаешься... неси на руках...золотую рыбку

ну а мы по ходу проверяем наших питомцев...вот дрозд Наумана, в городе не частый гость...

а вообще красавец

на условном месте ждала Лизка, но позировать настроения не было...

И тот же мыс, и тот же снег... и лишь тебя не хватает чуть-чуть...

13 месяцев назад мы познакомились с Лизкой на этом месте... Сколько воды утекло...

и Лизка повзрослела и стала осторожнее...

и в её полях появились полудомашние раздражители... Думаю добавится снега, начнется гон у лис... и мы возобновим общение.

Радует по дороге превосходное состояние Консула...Мне кажется он тоже рад зиме. Летом у него на морде куча слепней...

                 

а это подарок сегодняшний: ястреб-перепелятник в центре города сбил голубя...Не успел настроить камеру...Но картинку видел во всей красе...Штук тридцать ворон были зрителями этого шоу (ну очень громкими)

 

Автор: Григорий Смекалов, 17 декабря, в 19:52 +23
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Комментарии
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Poseidon Online
Написано 17 декабря, в 20:10
Блин горелый ! Как хорошо то !

Все удовольствия в шаговой доступности

Переехать к вам что ли ?!
)
Фотография с Лизкой на склоне замечательно получилась
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+6
max7676
Написано 17 декабря, в 20:12
Ну красота , всё с видеокамерой еду к вам . Под чутким руководством с вашей стороны разумеется !
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+8
НКолчина
Написано 17 декабря, в 20:15
Вот и Лизоньку дождались! А Три Брата в белом - красота! Спасибо
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+5
KsuKsu
Написано 18 декабря, в 10:57
Эх на рыбалочку бы
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+2
Григорий Смекалов
Написано 18 декабря, в 14:14
Сегодня повалил долгожданный снежок...потеплело и побелело вокруг. Освещение не совсем подходящее для съемок, но оздоровлять организм... самое то...
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+5
KsuKsu
Написано 18 декабря, в 15:24
Григорий Смекалов, шапчонка классная
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+1
Григорий Смекалов
Написано 18 декабря, в 15:45
KsuKsu, да Юдашкин обзавидуется...Краповые береты сперли тему...
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+4
Online
Poseidon Online
Написано 18 декабря, в 15:56
Григорий Смекалов, вам то хорошо ! вон у вас какое разнообразие птичье !
на Курилах вблизи жилья зимой только птеродактили носатые, да стадо Sparrow вопросы на снегу выкладывают, мол, "когда жрать то будем, Кормилец ?"
))
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+4
Еще 9 комментариев
Григорий Смекалов
Написано 18 декабря, в 14:15 Отредактированно 18 декабря, в 14:17
Чечётки пируют...корма полно...
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+4
Григорий Смекалов
Написано 18 декабря, в 14:17
налетай...
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+3
Григорий Смекалов
Написано 18 декабря, в 14:18
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+4
Григорий Смекалов
Написано 18 декабря, в 14:20
цветы Снежной королевы...
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+4
Григорий Смекалов
Написано 18 декабря, в 14:23
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+3
Григорий Смекалов
Написано 18 декабря, в 14:27
Консул, похоже, тоже рад свежему снежку...
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+5
Avarkom
Написано 21 декабря, в 08:53
"И тот же мыс,..."
Не тот... осыпался мыс. И кустарники подросли...Понравился мне Ваш блог. Спасибо.
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+1
Григорий Смекалов
Написано 21 декабря, в 08:56
Avarkom, географически определяется мыс
и никуда он не делся... человек с возрастом тоже меняется
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+1
Григорий Смекалов
Написано 21 декабря, в 08:58
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+1
Григорий Смекалов
Написано 21 декабря, в 09:00
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+2
Григорий Смекалов
Написано 21 декабря, в 09:01
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+1
Григорий Смекалов
Написано 21 декабря, в 09:03
У моего Зайки, по ходу, появились "планы"... Стольких надо успеть поздравить...
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+3
KsuKsu
Написано 21 декабря, в 09:39
Григорий Смекалов, матёрый котейка
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+2
Григорий Смекалов
Написано 21 декабря, в 09:41
KsuKsu, к нему сами приходят...
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+2
KsuKsu
Написано 21 декабря, в 09:45
Григорий Смекалов, местный падишах
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+1
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