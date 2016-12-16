Зима диктует

Начал подготовку поездки в тропические края весною, а сам себе думаю... хорошо, что у нас есть русская зима... Не европейская с пониженным атмосферным давлением (с оттепелями, лужами, слякотью...— идеальные условия для активной циркуляции вирусов и микробов), а именно НАША зима .... у традиционной русской зимы недостатков практически не существует.

— Мороз губительно действует на вирусы и микробы, а снег кондиционирует воздух, отфильтровывая из него вредные частицы и примеси, — говорит Александр Карабиненко, профессор РГМУ. . — Поэтому в морозный день так легко дышится. Кроме того, мороз включает защитные силы организма, подстёгивает иммунитет, тренирует вегетативную нервную систему, которая отвечает за противостояние стрессам и неврозам.

Так что пользуемся на халяву...

Насладимся тысячный раз интерьером Александровской долины...

Так вот на льду и убедишься, что населения города таки есть ещё...

Согласен с Володей : такой транспортной логистики для рыбаков и горожан как в Александровске ещё поискать... Корюшка ловится от 10 метров от берега, куда идеальная дорога по городскому пляжу...

с такой логистикой можно приучать к рыбалке, как только ходить научится...

а сходят с ума и семьями....

пользы то для организма и... ведерко малоротки в доме не лишнее...

не-е-е-е-т пакетом здесь не отделаешься... неси на руках...золотую рыбку

ну а мы по ходу проверяем наших питомцев...вот дрозд Наумана, в городе не частый гость...

а вообще красавец

на условном месте ждала Лизка, но позировать настроения не было...

И тот же мыс, и тот же снег... и лишь тебя не хватает чуть-чуть...

13 месяцев назад мы познакомились с Лизкой на этом месте... Сколько воды утекло...

и Лизка повзрослела и стала осторожнее...

и в её полях появились полудомашние раздражители... Думаю добавится снега, начнется гон у лис... и мы возобновим общение.

Радует по дороге превосходное состояние Консула...Мне кажется он тоже рад зиме. Летом у него на морде куча слепней...

а это подарок сегодняшний: ястреб-перепелятник в центре города сбил голубя...Не успел настроить камеру...Но картинку видел во всей красе...Штук тридцать ворон были зрителями этого шоу (ну очень громкими)