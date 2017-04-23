На крыльях весны
С сегодняшнего дня официально началась весенняя охота в нашем районе. Но мы то с фотоохотой не зависим от решений чиновников... Поэтому встречаем , как новых гостей, так и со старыми не расстаемся... Вот наши гуси (скажите, что глупые птицы?) спокойно отмечают начало охоты отдыхая в городе охотников на замечательном пленэре...
Кстати, наш блог давно уже внимательно просматривается профессионалами орнитологами. И они то мне и указали на несоответствие клюва гуменникам.
При всех прочих одинаковых параметрах, аккуратные носики отличают гусей БЕЛОЛОБЫХ. Так вот...
утками пока не стану Вас утомлять... Но , как виды...Правда красиво?
а эта камчатская трясогузка... ну модель ведь ?
орланам по душе такая движуха внизу
порадовал красавец канюк- зимняк, практически белый...
к сожалению, наши "курносые" в красоте имеют свои каноны.. . Зато пугливый зимняк искал спасение от ворон подлетая ко мне...
не могу сказать, что первая встреча в этом году, зато многочисленная и с историей...
Это юрки, красивые и певчие родственники воробьев
в одном кадре я насчитал более 65 птиц...
сначала напугал ястреб перепелятник (у него юрки и им подобные на обед идут), но собравшись стаей они таки прогнали хищника...
у бедного глаза от удивления повылазили...
местные щеглы (китайские зеленушки) с интересом наблюдают за разборками пролетных
лебедей-гонцов мы уже видели... Сегодня исход остальных с юга...
Принято считать, что лебеди летят клином...Я так вижу силуэт птицы... :0))