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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
На крыльях весны

На крыльях весны

   С сегодняшнего дня официально началась весенняя охота в нашем районе. Но мы то с фотоохотой не зависим от решений чиновников... Поэтому встречаем , как новых гостей, так и со старыми не расстаемся... Вот наши гуси (скажите, что глупые птицы?) спокойно отмечают начало охоты отдыхая в городе охотников на замечательном пленэре...

Кстати, наш блог давно уже внимательно просматривается профессионалами орнитологами. И они то мне и указали на несоответствие клюва гуменникам.

При всех прочих одинаковых параметрах, аккуратные носики отличают гусей БЕЛОЛОБЫХ. Так вот...

утками пока не стану Вас утомлять... Но , как виды...Правда красиво?

а эта камчатская трясогузка... ну модель ведь ?

орланам по душе такая движуха внизу

 порадовал красавец канюк- зимняк, практически белый...

к сожалению, наши "курносые" в красоте имеют свои каноны.. . Зато пугливый зимняк искал спасение от ворон подлетая ко мне...

не могу сказать, что первая встреча в этом году, зато многочисленная и с историей...

Это юрки, красивые и певчие родственники воробьев

в одном кадре я насчитал более 65 птиц...

сначала напугал ястреб перепелятник (у него юрки и им подобные на обед идут), но собравшись стаей они таки прогнали хищника...

у бедного глаза от удивления повылазили...

местные щеглы (китайские зеленушки) с интересом наблюдают за разборками пролетных

лебедей-гонцов мы уже видели... Сегодня исход остальных с юга...

 Принято считать, что лебеди летят клином...Я так вижу силуэт птицы... :0))

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 21:06 +7
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Комментарии
НКолчина
Написано вчера, в 21:59
Какое красивое небо! И белые лебеди на фоне чистого голубого неба - красота обалденная! Я Вам завидую...
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+3
Veronika1211
Написано вчера, в 22:11
Какая красота!!! Григорий Николаевич, спасибо за позитив!
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+4
Наталья Варламова
Написано вчера, в 22:54 Отредактированно вчера, в 22:55
А я сегодня на даче тоже любовалась)
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+3
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