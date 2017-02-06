Праздник сокольничих и ловчих...

14 февраля мы вспоминаем не только апостола славянской письменности Кирилла и его собрата Мефодия... Ведь мы восхищаемся русской культурой (и литературой в частности) фиксированной на родной нам "кириллице".

Этот день является не проходной датой и у любителей пернатых - орнитологов. Наши предки, совсем не надумано, выделяли его среди будничных дат.

СВЯТОЙ ТРИФОН, МЫШИНЫЙ ДЕНЬ (14 февраля).

Святой мученик Трифон родился в одной из областей Малой Азии – Фригии, неподалеку от города Апамеи в селении Кампсада (ныне город Динер в Турции). С юных лет Господь даровал ему силу изгнания бесов и исцеления различных болезней. Однажды жители его родного села были спасены им от голода: святой Трифон силой своей молитвы заставил уйти вредных насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля.

Вот и мышиное племя в течение зимы наносило такой урон в крестьянских закромах, что, когда приходил урочный день, вся семья поднималась против вредоносных зверьков. Этот день выпадал под конец зимы, когда обнаруживалась заметная убыль в хлебных запасах. Почему день гибели фригийского мученика Трифона назвали «мышиным днём» – неизвестно. Никому никогда не удавалось полностью истребить домашних грызунов. Мыши так и оставались привычными спутниками крестьянского бытия. Многое могли предсказать вездесущие зверьки. Если мыши поедят неубранные остатки ужина, у хозяйки или хозяина разболятся зубы. Так мыши «воспитывали» нерях. Когда у маленького выпадали молочные зубы, бабушка велела кинуть их под печку со словами: «На тебе, мышка, зуб репяной, а мне дай костяной». В общем, в любой крестьянской семье с мышами жили в ладу и взаимной терпимости – до Трифона старались не брать греха на душу. И основательно воевали с грызунами лишь раз в году.

Кроме домовой мыши Mus musculus в нашем крае обитает несколько других видов семейства Мышиных: полевая мышь Apodemus agrarius, лесная мышь Apodemus sylvaticus (по последним исследованиям этот вид разделен на несколько новых), желтогорлая мышь Apodemus flavicollis и мышь-малютка Mycromys minutus. К этому семейству относятся также серая и чёрная крысы Rattus norvegicus и Rattus rattus. Мыши и крысы играют большую роль в экосистемах и хозяйстве человека, заслуживая специального дня, когда о них можно подробно рассказать детям.

Из века в век русские сокольники почитают Святого Трифона своим покровителем и обращаются к нему в минуты радости и горя, постигающие их на охоте. Так что, 14 февраля ещё и праздник любителей хищных птиц и сокольников – охотников с ловчими птицами. Святой Трифон – единственный святой, которого в русской иконографии изображают с птицей (соколом) на руке. Только на Руси и только с XIV века Святой Трифон стал изображаться на иконах с птицей на правой руке, на коне, пешим или по пояс. Кроме того, в то время чеканили монеты с изображением всадника с птицей на правой руке, и его изображение чуть не становится гербом Москвы, вместо хорошо знакомого нам теперь Георгия Победоносца.

Конечно, самый узнаваемый из ловчих соколов- сапсан

Каждый заинтересовавшийся охотой с ловчими птицами рано или поздно узнает от товарищей по увлечению историю про сокольника Трифона. Сказка это или быль?

Учитывая многовековую историю пересказа – это уже легенда. Повествует она о том, что был в царской охоте молодой сокольник известного рода Патрикеевых – бравый молодец Трифон. Был он у царя в любимцах и доверен ему был самый любимый царем кречет. Очередной раз охотился государь в окрестностях села Напрудное (сегодня это район Москвы – «Марьина роща»). Угодья эти с многочисленными озерами славились в те времена обилием водной дичи. Охота уже подходила к концу. Ловчих птиц на такой охоте пускали на дичь только по указанию царя, а в тот день дичи достойной напуска любимого кречета высочайший не увидел.

жизнь подарила мне интересную встречу с кречетом Кешей, самым крупным из ловчих соколов

Сокольнику же не терпелось полюбоваться охотой своего воспитанника и Трифон, увидав летящую цаплю, стал упрашивать царя разрешить напустить по ней кречета. Тот сильно сомневался в такой необходимости, но уступил просьбам Патрикеева. Кречет ушел за удаляющейся добычей, и вскоре обе птицы скрылись из виду. Сокольники бросились вдогонку искать кречета. Царь был страшно раздосадован, что внял глупой просьбе. А когда чуть погодя выяснилось, что кречета не нашли, он впал в ярость и приказал Патрикееву в три дня сыскать птицу. А коли, тот не сыщет ее, лишиться головы за глупость свою и неуместное нетерпение. Выслушав приговор, Трифон поначалу последовательно и не по одному разу торопливо обыскивает лес, озера, поляны, но безрезультатно. К третьему из отпущенных ему на поиски дней он уже отчаялся найти птицу и выбился из сил. Ясно осознав свою беспомощность и обреченность на казнь, он обратился с молитвой к своему небесному защитнику Святому мученику Трифону.

мы общались с ним более двух месяцев...

Молился он усердно и долго, прося о помощи. Так со словами молитвы, изможденный сокольник распластался на земле у ног своего коня и забылся тяжелым сном. Во сне явился ему Святой Трифон на белом коне с кречетом, пропавшим, на правой руке и поведал сокольнику в каком месте птицу найти. Очнувшись ото сна, бросился Трифон к указанному месту, где и нашел кречета. Счастливый он вернулся в Москву и сразу к царю. Поведал ему обо всем происшедшем и о чудесной помощи Святого Трифона. Сказал, что в благодарность за избавление от смерти неминуемой решил в тех местах храм Святого Трифона выстроить. Царь радовался возвращению птицы, дивился чуду сотворенному небесным покровителем сокольника и обещал оказать помощь в сооружении храма…

Самый "домашний" у нас канюк. Наши леса и поля их родина

Вот так гласит легенда, которая сама по себе, пережив столетия и многие человеческие поколения, является памятником истории о Трифоне сокольнике. Трифон Патрикеев – жил ли он на самом деле? Был ли он царским сокольником? Неизвестно, но род дворян Патрикеевых был, и служили они не одному русскому царю. Так что среди них мог быть дворянский сын, бравый молодец, любимец царя, сокольник Трифон Патрикеев. К сожалению, убедиться в этом нам не суждено.

Это с виду мы такие неприступные, а на самом деле душка и добряк...

Есть ещё ближайший родственник зимняк, седой красавец...

В Москве есть улица Трифоновская, и стоит на ней Храм Святого Трифона в Напрудном, это место находится в десяти минутах ходьбы от станции метро «Рижская». Вот еще два памятника, дошедших до нас через века. К сожалению, от храма, который был вторым по величине в Москве и вмещал до трех с половиной тысяч прихожан одновременно, до наших дней сохранился лишь один из его приделов. Он действует и его можно посетить.

Дамам с крупными соколами в средневековой Руси было не сподручно. Им отлавливали соколков помельче...дербников, например

Сам храм был взорван по частям в ХХ веке, разделив судьбу многих храмов в те годы. Фреска изображающая Святого Трифона на белом коне и с птицей на правой руке была отделена от стены храма и передана в запасники Третьяковской галереи на хранение. О точной датировке строительства храма однозначных сведений нет. Этот вопрос изучался специально исследователями, и оказалось, что различные части здания храма сооружались и достраивались в разные века. Самое раннее основание под одним из приделов относят к временам княжения Ивана Калиты.

Дамский угодник дербник очень комфортно чувствует себя у нас на острове. В его "распоряжении" тысячи ржанковых, бекасовых, куличков...

Из дамских угодников и визави дербника - чеглок. По мне, так нарядней...Вот мой знакомый из Александровска...

На праздничное застолье я приглашаю красивых, ловких, смелых и сильных пернатых земляков. А сахалинцам желаю, чтобы их качества сопровождали Вас по жизни...

На машине подпускает вплотную...Да ещё бесстрашно занимается туалетом...Нас, типа, рать...

Я назвал самых успешных охотников среди пернатых. Но без вмешательства человека, бывают вполне удачливыми полевой лунь...

Пустельга...верхний снимок из интернета, нижний мой в Александровске

Чтобы не обижались, включим в список приглашенных и орланов белоплечих и белохвостых (куда ж без них)

Не были бы такими охотниками, разве вымахали б до таких размеров?

Всё чаще к нам залетает с японских островов черный коршун. Охотник он знатный, но дружит с человеком редко...