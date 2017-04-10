Архипелаг Сан Ласаро. Анонс

И вновь мачты выплывают,

Выплывают из белесого тумана.

И вновь музыка в кофейнях,

И на лентах у матросов - якоря.

И вновь ветер дальних странствий

Для мальчишки как привет от Магеллана

Через годы и моря, через годы и моря,

Через годы, страны и моря...

Сижу "на чемоданах" в Себу, "Montebello villa hotel"...Все планы выполнены, покупки сделаны...Нет ничего хуже ждать и догонять... А тут ещё перенос рейса на два часа позже... Я уже привык: главная черта филиппинцев - необязательность в графиках передвижений :0)) Они же не знали, что 16 апреля Пасха и я собираюсь её отметить и на Сахалине тоже :0))

Вот кому ждать не нужно, так это воробью нашему...Кстати, заметили Филиппины даже в одном тексте на английском пишут и с P и с F...

Постараюсь занять себя полезным делом, и начну серию репортажей о замечательной стране Сан Ласаро. Именно так в 1521 году Фернандо Магеллан назвал открытые им в Первой кругосветке острова. Это потом льстивые придворные увековечили имя своего правителя Филиппа II... Русским же знакомо имя святого любимого Магелланом - Елизар (Лазарь), воскрешенный Христом на четвертый день... Дословно с греческого " Бог мне помог". И действительно без помощи Божией Магеллан вряд ли добрался до этого рая...

Так как я только открываю для себя новую страну, не обойтись без некоторой общей информации:

Вот в этом импровизированном "золотом треугольнике" мы будем пребывать в апрельские дни...

Филиппинский архипелаг, состоящий из около 7107 островов, протянулся от южных границ Китая до северной оконечности о. Борнео. В стране насчитывается более ста этнических групп, а яркая смесь иноземных влияний сделала филиппинскую культуру поистине уникальной. Еще до прихода испанских завоевателей здесь возникли поселения малайских и китайских купцов.

На самом деле, островов так много, что кажется каждому хватит...А, на секундочку, филиппинцев больше 100 миллионов и... они любят таки россиян ;0))

Справка; Самые древние останки человека, найденные на архипелаге, датируются 67000 лет назад. Останки человека Табун, найденные на острове Палаван, датируются 26500 лет назад. Одними из первых жителей архипелага были негритосы, но их первое поселение не может быть на сегодняшний день достоверно датировано.

В 1521 испанцы во главе с португальским путешественником Фернандом Магелланом открыли эти острова. В 1565 году испанские завоеватели установили на о. Себу колониальное правление. Они перенесли столицу в г. Манила в 1571 г. и продолжили покорять Архипелаг. На протяжении столетий филиппинцы боролись с захватчиками, а в 1896 году поднялись на первую в Азии национальную революцию. 12 июня 1898 г. Эмилио Агинальдо, один из руководителей восстания, объявил Филиппины независимыми от Испании и провозгласил себя президентом. После 333 лет правления испанские колонизаторы покинули Архипелаг в 1898 г., но на смену им пришли американцы, захватившие страну еще на 48 лет. Они принесли на Филиппины свою систему образования, юридическую систему, а также демократическую форму правления. 4 июля 1946 г. Америка, наконец, признала независимость Филиппин.

То, что климат здесь влажный видно невооруженным глазом при посадке в самолет...

Но...эти цыпочки из "Себу Пассифик"... Какие же они...девочки...Мы об этом ещё споем.

С марта по май на Филиппинах жарко и сухо. С июня по октябрь – сезон дождей. С ноября по февраль стоит теплая погода. Средняя температура: 32 градуса по Цельсию, влажность 77%.

Себу меня встретил тропическим ливнем. Для интересующихся: это был единственный за две недели дождь и длился он час.

Филиппины можно смело назвать "Ешь-и-Пей-столицей" Азии благодаря богатому разнообразию кухонь и деликатесов со всех концов мира. Все, что душе угодно! Филиппинские блюда – настоящая экзотика, вкусная смесь восточных, европейских и американских кулинарных черт. Здесь всегда богатый выбор морепродуктов и потрясающих фруктов. Первоклассные рестораны предлагают гурманам как интренациональные деликатесы, так и лучшие блюда филиппинской кухни.Филиппинская кухня - смесь испанской, малайской и китайской кулинарных традиций.

из спиртного очень вкусный и дешевый филиппинский ром...вот его линейка. Около 90 руб. бутылка. Девочки разбавляют колой...

Ну и, конечно, нужны таки для этого деньги... Меняем 1,1 руб. : 1 песо И... вперед...

Почему Филиппины? Просто для сахалинцев (и для россиян в целом) стало тревожно путешествовать... Санкции, изменение в Шенгене, политика англоязычных стран, террористические угрозы...предлагают нам обратить внимание на этот уютный уголок природы... К тому же с Филиппинами у меня собственная история... Но об этом впереди...