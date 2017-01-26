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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Щур меня....

Щур меня....

   Я уже писал, что пернатая жизнь становится всё интереснее... Вот к нашим "яблокам на снегу" присоединились "финские попугайчики" щуры... На юге острова птица довольно обычная... А я вот, отснявший полторы сотни видов в городе, ВИЖУ щуров в Александровске впервые...

Щур не только отличается красотой, среди других пернатых, но является другом растений. С его помощью плодовые растения и кусты отлично расселяются на огромных и не очень территориях.

Обожают щуры можжевельниковые плоды, им удается выгрызать из ягоды мякоть и оставлять на земле свои следы, которые очень напоминают следы птиц из их родства – снегирей.

В северо-восточной стороне поселяются пернатые в кедровых зарослях, лакомясь кедровыми орешками. Любимым занятием является купание в воде, даже несмотря на то, что на улице лютые морозы и белоснежные снега.

Птицы хорошо себя чувствуют в кронах высоких деревьев. В поисках поживы они легко и быстро перемещаются по рябине, можжевельнику и других плодоносных кустах.

Иногда, наблюдая за перемещением, можно увидеть сложные акробатические позы в исполнении пернатых друзей. Когда щуры оказываются на земле, они теряют уверенность и мастерские способности, становятся смешными и неуклюжими.

Особого внимания на окружающих птица не обращает, доверчивость иногда переступает все границы. В некоторых случаях птицу называют «бродягой» или, как и клестов, «птица-цыган». Они внезапно появляются, ведут себя, как дома, и также внезапно исчезают.

                    

Ну, и снегурки, узнав, что я хочу их сфотографировать в качестве, сегодня таки снизошли...

Четвертый день пошел...Любят библиотеки , видимо...

Чтобы видно было гляньте на левый нижний угол снимка...На фоне библиотеки им. М.С. Мицуля.

И сидят то на венике , выброшенном из библиотеки... Пыль страниц ощущают...

Такие деловые...на месте не сидят. Всё куда-то спешат...

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 15:13 +15
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Комментарии
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 15:20
Красота !
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+6
Ogonek
Написано сегодня, в 15:44
Супер.....
.Особенно мне понравилось фото снегиря в полете..
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+5
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 16:13
А веник та почему на улицу выбросили?
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+2
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 16:20
чeLOVEк NaStRoEniE, гадали , наверное
я начал расследование инцидента...завхоз предположил - забыли
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+2
Online
lakostochka Online
Написано сегодня, в 16:25
Такие пузатенькие снегирьки!
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+4
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 16:31
lakostochka, больше распушились на морозе...
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+2
Veronika1211
Написано сегодня, в 17:47
Какие снегири красавчики!
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:54
Милашки!!
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+4
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 19:07
Красавцы!
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+2
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Снегири — герои, погляди...
Снегири — герои, погляди...
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