Мне улыбнулся февраль...

Май 1914

Илья Эренбург

Февраль на Сахалине, наверное, самый не стабильный зимний месяц... Тем более, ценны те не долгие мгновения шикарной погоды, которую он нам дарит... Среди недели, после почти декады не прекращающихся снегопадов, наконец-то выглянуло солнце...

Панорама города на пути к Лизкиным полям...

Исторический центр Александровска: Покровский храм, здание бывшего Сахоблисполкома сталинской постройки, памятник юным добровольцам 1943 года...

Вид на любимую библиотеку

Свежевыстроенный роддом

Да и просто сопки вокруг города, как нарядная рамка из багета...

Не успели натоптать тропы к Лизкиным полям, как новое штормовое предупреждение... Так что Лизку я не навестил на этой неделе...

Зато вчера ездил к сыну на Днюху в соседний район. По дороге познакомился с разговорчивым парнем, с пропиской в Нижнем Армудане. Сначала он меня облаял, как положено хозяину. Потом пожаловался на жизнь бобыля. Я сказал, что выглядит он уматно и Лизке должен понравиться. Пусть прибегает в гости... В Тымовске невестка сообщила, что парнишка часто выходит к дороге попрошайничать. Но мне показалось не голодает...Тоскует только...гон же...

А шуба какая? Это он гордо повернулся задом во время первого знакомства...

Это уже любопытство

Коротко о погоде на сегодня... :0) февраль, однако :0))