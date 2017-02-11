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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Мне улыбнулся февраль...

Мне улыбнулся февраль...

Я пришёл к тебе. В комнате было темно...
Ты не плакала. Ты глядела в окно.
Ты глядела в окно на жёлтый фонарь,
И тебе улыбался февраль.
Ты спела мне милую песенку
О каком-то чужом человеке,
Который чистил дорожку от снега,
И о том, как был тонок и светел
Тот лучик, что по снегу бегал.
Май 1914
 Илья Эренбург

 

    Февраль на Сахалине, наверное, самый не стабильный зимний месяц... Тем более, ценны те не долгие мгновения шикарной погоды, которую он нам дарит... Среди недели, после почти декады не прекращающихся снегопадов, наконец-то выглянуло солнце...

Панорама города на пути к Лизкиным полям...   

Исторический центр Александровска: Покровский храм, здание бывшего Сахоблисполкома сталинской постройки, памятник юным добровольцам 1943 года...

Вид на любимую библиотеку

Свежевыстроенный роддом

Да и просто сопки вокруг города, как нарядная рамка из багета...

Не успели натоптать тропы к Лизкиным полям, как новое штормовое предупреждение... Так что Лизку я не навестил на этой неделе...

Зато вчера ездил к сыну на Днюху в соседний район. По дороге познакомился с разговорчивым парнем, с пропиской в Нижнем Армудане. Сначала он меня облаял, как положено хозяину. Потом пожаловался на жизнь бобыля. Я сказал, что выглядит он уматно и Лизке должен понравиться. Пусть прибегает в гости... В Тымовске невестка сообщила, что парнишка часто выходит к дороге попрошайничать. Но мне показалось не голодает...Тоскует только...гон же...

А шуба какая? Это он гордо повернулся задом во время первого знакомства...

Это уже любопытство

Коротко о погоде на сегодня... :0) февраль, однако :0))
Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 11:13 +9
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Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 11:34
Какой красивый рыжик!
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+3
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 11:45
Какие жалостливые глазенки и рыжика. Погода у нас такая же, пакостная. А я наконец-то подловила зимних яблок - снегирей...
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+5
Nektos
Написано сегодня, в 13:49
Красавец лис!!!! Григорий, какой Вы молодец, что не забываете животных!!! Когда читаю Ваш блог сразу возникает ассоциация с Пришвиным

Спасибо огромное за позитив!!!!
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 14:23
Nektos,
Пришвин, говорите!?
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